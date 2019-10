Zemřel Karel Gott, jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků. Bylo mu 80 let

V úterý 1. října krátce před půlmocí zemřel jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků Karel Gott. Bylo mu 80 let. Zemřel doma v kruhu své rodiny. Oznámila to jeho manželka Ivana Gottová. "S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás v úterý, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny," sdělila Gottová. Zpěvák se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy. V listopadu mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin. Gott se podrobil léčbě a v březnu 2016 oznámil, že onemocnění vymizelo. Po dalších komplikacích započal s postupným návratem na pódia. Letos v září oznámil, že trpí akutní leukémií.

Karel Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, v tuzemsku i v zahraničí, první už v roce 1965, poslední s názvem Ta pravá loni. Na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Například Supraphon eviduje na 1300 nahrávek Gottových písní. Podle stránek fanoušků čítal jeho repertoár přes 2500 písní, včetně různých verzí jedné písně a včetně také asi dvou stovek duetů, které nazpíval například s Helenou Vondráčkovou, Evou Pilarovou, Lucií Bílou nebo Evou Urbanovou. Zhruba třetinu zpěvákova repertoáru pak tvořily songy v němčině, Gott ale zpíval i anglicky, italsky, španělsky, latinsky, rusky, slovensky, maďarsky a dokonce i v jidiš.

Dlouhý je také seznam zpěvákových ocenění. Zlatým a Českým slavíkem se například stal dvaačtyřicetkrát, naposledy předloni. Za minulého režimu byl zasloužilým (1977) a národním umělcem (1985), v roce 2009 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Současný prezident Miloš Zeman nedávno připustil, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání.

Ve středu označil prezident úmrtí Karla Gotta za zarmucující zprávu pro celou zemi. "Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem," citoval Zemana jeho mluvčí na twitteru. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje zpěváka Karla Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. Mistře, vážil jsem si Vás, uvedl na twitteru. Ke zpěvákovu úmrtí se vyjadřují i další politici, Gotta označují za výjimečnou osobnost a vyjadřují soustrast jeho rodině.

Kolegové z branže hodnotí Karla Gotta jako profesionála a perfekcionistu, který se prý připravoval stejně zodpovědně na koncert v hale jako na vystoupení v domově důchodců. Nejbižší spolupracovníci na něj vzpomínají jako na kamarádského a vtipného člověka.

Za ztrátu báječného člověka, vynikajícího zpěváka a kolegy označila úmrtí zpěváka Karla Gotta jeho dlouholetá spolupracovnice zpěvačka Helena Vondráčková. Podle režiséra Zdeňka Trošky byl Karel Gott vzácný člověk. "Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný," řekl Troška ČTK.

Gottův dlouholetý spolupracovník Felix Slováček na dotaz České televize, jak si Gotta bude připomínat, řekl: "Já si ho nemusím připomínat, já ho mám v sobě. Mám ho úplně pod kůží, já ho mám pořád v srdci." Herečka Jiřina Bohdalová kvůli svému pohnutí nechtěla odchod dlouholetého kolegy komentovat.

Zemřel československý popový král, největší hlas Česka, fenomenální zpěvák, píší slovenská média. "Davy ho milovaly před sametovou revolucí, milovali ho i po ní. I proto byl každoročně v anketě vyhlašován nejlepším zpěvákem. Mělo Česko ve své historii větší talent? Těžko," uvedl list Sme. "Byl nejznámější popovou hvězdou, která vzešla z Československa. Jeho kariéra přesáhla šest dekád na scéně a prodal miliony nahrávek doma i v zahraničí, zvláště v Německu," napsal list Denník N, který Gotta označil za československého popového krále.

O úmrtí Karla Gotta informují ve speciálních hlášeních také prakticky všechny německé zpravodajské televize i weby. Pro řadu z nich je to zpráva číslo jedna. I polská rádia a televize informují o Gottově úmrtí. Píší, že navždy odešel nejslavnější český zpěvák, legenda, která byla označována za Franka Sinatru východního bloku. Medailonky přinášeji také rakouská média. Označují zpěváka za legendu, jeho hity spojily několik poválečných generací. Úmrtí Karla Gotta zaznamenala v Rusku, kde byl zpěvák velice populární, místní média v čele se státní tiskovou agenturou TASS. Ta českého zpěváka označila za "hvězdu světové populární hudby první velikosti".

ČR se rozloučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem státním pohřbem

Česko se rozloučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem státním pohřbem, jeho datum bude rovněž dnem státního smutku. Opatření schválila vláda, které to navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodnutí je podmíněno souhlasem Gottovy rodiny, řekl na tiskové konferenci předseda vlády. Babiš dopoledne uvedl, že ceremoniál by se mohl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. "Čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát a jaké měl pan Karel Gott představy," řekl po zasedání vlády Babiš. Nechtěl spekulovat o tom, zda by se mohl obřad konat na jiném místě, datum pohřbu zatím určeno není.

Karel Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Před pražskou vilu Karla Gotta od rána přinášejí kytice a zapálené svíčky lidé všech generací. Lidé jsou viditelně zdrceni, někteří jen stěží zadržují slzy. Mnoho kytic položených na chodníku před zídkou plotu je ovázáno černými stuhami. Objevují se na nich nápisy "Dobrému člověku" nebo "Čest jeho památce". Přijíždějí i lidé z různých míst republiky. Fanoušci, kteří k vile přišli se shodují, že je Gott svými písněmi provázel celý život a jeho smrt pro Českou republiku znamená nenahraditelnou ztrátu.

Zesnulého Karla Gotta si v příštích dnech připomene také Pražská konzervatoř, kde zpěvák v 60. letech studoval. Na škole ve středu zavlála černá vlajka a studenti oddělení populární hudby během tohoto školního roku připraví program, ve kterém nastudují některé jeho písně.

Vládní dluh ČR klesl ve 2. čtvrtletí na 1,817 bilionu

Vládní dluh ČR ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 11,8 miliardy korun na 1,8171 bilionu korun. Míra zadlužení představovala 33,11 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je meziroční pokles o 2,15 procentního bodu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s letošním prvním čtvrtletím se dluh snížil o 19,1 miliardy korun a míra zadlužení klesla o 0,86 procentního bodu. "Ve druhém čtvrtletí hospodařily vládní instituce s přebytkem více než 29 miliard korun, což odpovídá přibližně dvěma procentům HDP. Místní vládní instituce hospodařily s přebytkem přes 28 miliard korun, zdravotní pojišťovny s přebytkem téměř pět miliard korun, zatímco saldo hospodaření ústředních vládních institucí skončilo v deficitu necelých šest miliard korun," uvedl ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Petr Musil.

Od roku 2021 by děti neplatičů mohly dostávat takzvané zálohované výživné

Zálohované výživné by se mohlo začít vyplácet od roku 2021. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který na svém webu zveřejnila vláda. Stát by dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, a to nejvíc 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle věku. Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem menším, než je průměrná mzda, a které nedostaly výživné za dva měsíce. Pro vyplácení zálohovaného výživného by ale platila podmínka, že by rodič peníze po dlužníkovi začal vymáhat v exekuci nebo u soudu.

Ústavní soud 15. října oznámí, jak rozhodl o zdanění církevních restitucí

Ústavní soud 15. října oznámí, jak rozhodl o návrhu na zrušení daně uvalené na finanční náhrady v církevních restitucích. Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa svolal veřejné vyhlášení nálezu, zjistila ČTK z webu soudu. Veřejné jednání s dokazováním se tedy konat nebude. První návrh na zrušení kontroverzního zdanění podalo 45 senátorů z KDU-ČSL, ODS a dalších klubů, za které jednal Petr Šilar (KDU-ČSL). Později podané návrhy poslanců opozice a senátorů za STAN soud odmítl, avšak dále s nimi počítal jako s vedlejšími účastníky prvního řízení. Podle senátorů je zdanění náhrad nepřípustně retroaktivní, vyvolává daňovou nerovnost a zasahuje do legitimního očekávání církví a náboženských společností. Podle návrhu opozičních poslanců byla novela umožňující zdanit finanční náhrady církvím jen úlitbou vlády komunistům za jejich podporu. Jako třetí v pořadí dorazil k ÚS návrh senátorského klubu STAN. Podepsalo jej 19 členů klubu. Tvrdili, že první senátorský podnět je podložen spíše ideologickými důvody, zatímco oni prý argumentují více v ústavněprávní rovině.

Zdanění finančních náhrad prosadila vládní koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal 2. května. Církve mají hradit daň z peněžitých náhrad, jež dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, od příštího roku. Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Nový šéf Českých drah plánuje investice do nových vlaků a expanzi na východ

Nový ředitel Českých drah Václav Nebeský chce výrazně investovat do vozového parku a zaměřit se na prodej nepotřebného majetku. Svoji koncepci představil poslancům hospodářského výboru. "Máme strašně starý vozový park, průměrné stáří vozidel je 31 let. A to je špatně. Musíme masivně investovat," uvedl. Plánuje také expandovat do střední a východní Evropy. České dráhy se podle něho musí připravit na otevření železničního trhu zahraniční konkurenci, které nastane v příštích deseti letech.

Český rozhlas získal jedinečný zvukový záznam s detaily smrti Jana Masaryka

Český rozhlas získal unikátní nahrávku, která přibližuje dění kolem smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Zatím nezveřejněný dvacetiminutový záznam natočil v roce 1968 policista Vilibald Hofmann. Ten byl v březnu 1948 u Masarykova těla jako jeden z prvních. Jeho výpověď na nahrávce se od té oficiální liší. Podle badatelky Václavy Jandečkové, která záznam rozhlasu poskytla, jsou ale policistova slova věrohodná. Na základě nových informací z nahrávky podala Jandečková podnět k městskému státnímu zastupitelství. Chce tak znovu otevřít vyšetřování politikovy smrti.

Forbes: Nejbohatším Čechem zůstává Kellner, Babiš je až čtvrtý

Nejbohatším Čechem zůstává majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner. Vyplývá to z žebříčku časopisu Forbes. Podle něj má Kellnerův majetek hodnotu 350 miliard korun. Druhým nejbohatším Čechem je realitní magnát Radovan Vítek a třetím vlastník investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se z loňského druhého místa propadl na čtvrté, jeho jmění se snížilo o 5 miliard na 70 miliard korun.

Z první desítky nejbohatších Čechů letos vypadl podnikatel Zdeněk Bakala. Nahradil ho finančník Jiří Šmejc, který je minorotním podílníkem splátkové firmy Home Credit a vlastní taky chorvatskou sázkovou kancelář Super Sport.

Kvitová zdolala Bencicovou a přiblížila si Turnaj mistryň

Tenistka Petra Kvitová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Pekingu. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu si ve 3. kole poradila dvakrát 6:3 s Belindou Bencicovou ze Švýcarska a jedna výhra ji dělí od Turnaje mistryň. Devětadvacetiletá Kvitová získá jistotu sedmé účasti na Turnaji mistryň v případě postupu do semifinále v Pekingu. Aktuální světové sedmičce bude stát v cestě světová jednička Ashleigh Bartyová. Australanka ve třech setech zdolala domácí Čeng Saj-saj.

Počasí na čtvrtek

Oblačno až zataženo s přeháňkami, na severu na horách i sněhovými. Ráno ve východní polovině území polojasno. Večer částečné zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na horách kolem 4 stupňů Celsia.