Přestupkové řízení premiéra Babiše je definitivně zastaveno

Středočeský krajský úřad pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů. Podle krajských úředníků nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Věc tak končí. Organizace Transparency International (TI), která podnět podala, v reakci poukázala na to, že hejtmanství řídí hnutí ANO. Podá proto podnět k přezkumu rozhodnutí. Premiér z politického posuzování naopak viní úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch. TI je podle Babiše zkorumpovaná organizace.

Omezením 33 poboček finančních úřadů ušetří stát 680 mil.

Na plánovaném omezení činnosti 33 poboček finančních úřadů ušetří stát v dlouhodobé perspektivě 680 milionů korun. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem. Změny v činnosti úřadů souvisí s plánem snížit počet pracovníků a provozních nákladů a snahou převést správu daní do digitalizovaných služeb. Finanční správa budou služby poskytovat v úřední dny pondělí a středa, tedy minimálně dva dny v týdnu, a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci správy. Finanční správa má nyní 201 územních pracovišť.

Heiko Maas: Je třeba bojovat s příčinami migrace

Země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Při své pondělní návštěvě České republiky to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) se Česko zaměřuje na řešení příčin uprchlické krize v Africe a na Blízkém východě. V Česku však podle něj není společenská shoda v otázce rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU.

Kybernetickou bezpečnost Česka ohrožují především Rusko a Čína

Nejvýznamnějšími původci kybernetických hrozeb v Česku jsou jiné státy. Jde především o aktéry napojené na Rusko a Čínu. Ve své zprávě o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2018 to uvedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jeho zprávu v pondělí projednala vláda. Soustředěnému kybernetickému útoku cílícímu na kritickou informační infrastrukturu však podle úřadu Česko zatím nečelilo.

Gripeny v Pobaltí zasahovaly kvůli Rusům

Celkem pětkrát museli čeští piloti stíhaček JAS-39 Gripen zasahovat za první měsíc střežení vzdušného prostoru pobaltských států. Oznámil to generální štáb české armády. Češi působící v Pobaltí vždy museli identifikovat nekomunikující stroje. Pokaždé to byly vojenské letouny vzdušných sil Ruské federace. Do Estonska bylo vysláno pět letounů Gripen a sedm desítek vojáků. Na estonské základně Ämari budou Češi do 31. prosince 2019. Stíhací letouny JAS-39 Gripen už střežily vzdušný prostor Lotyšska, Litvy a Estonska dvakrát a to v letech 2009 a 2012, kdy operovaly z letecké základny Šiauliai. V letech 2014, 2015 a 2016 pak čeští stíhači střežili vzdušný prostor Islandu.

Důchody se zvýší v průměru o 900 korun

Průměrný důchod, který v červnu činil 13.426 korun, se od ledna zvýší o 900 korun měsíčně. Každý člověk v Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl polepšit aspoň o 371 korun. Příslušné nařízení schválila v pondělí vláda. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že kabinet tak míří ke splnění slibu průměrného důchodu ve výši přes 15.000 korun v roce 2021.

Růst ekonomiky zrychlil na 2,8 procenta

Meziroční růst ekonomiky ČR ve 2. čtvrtletí zrychlil na 2,8 procenta, v prvním čtvrtletí činil 2,7 procenta. Mezičtvrtletně se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,7 procenta. Vyplývá to ze zpřesněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle prvních dvou odhadů z poloviny a konce srpna rostl HDP ve 2. čtvrtletí o 2,7 procenta, nyní statistici tento údaj vylepšili.

Stínová ekonomika tvoří zhruba devět procent HDP

Stínová ekonomika v ČR činí 9,2 procenta hrubého domácího produktu, tedy více než 460 miliard korun. S odkazem na údaje Mezinárodního měnového fondu to uvedl analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Michael Fanta. Do stínové ekonomiky patří legální produkty a služby prodávané na černém trhu nebo bez účtenky a stínový pracovní trh, kde lidé nemají smlouvy a neplatí daně a odvody. Mezi nejběžnější zboží a služby v šedé ekonomice patří v ČR potraviny, oblečení a opravy automobilů.

Vichřice poničila Lesům ČR asi 300.000 kubíků dřeva

Vichřice Mortimer poničila v pondělí v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) podle prvních odhadů asi 300.000 metrů krychlových dřeva. Představuje to asi 300.000 stromů. Finančně podnik škody zatím nevyčíslil. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Dosud největší větrnou kalamitu v historii Lesů ČR způsobil orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.

Silný vítr způsobil výpadky proudu

Kvůli silnému větru, který v pondělí zasáhl Českou republiku, bylo ještě v pondělí odpoledne bez dodávek elektřiny zhruba 17.600 odběratelů. Hodinu před půlnocí evidovala společnost ČEZ přes 1300 odběrných míst bez proudu, E.ON pozdě odpoledne zhruba 1100. Energetici byli v terénu i v noci a snažili se dodávky obnovit, Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení.

Pondělní vítr, před kterým varovali meteorologové, dosáhl na Sněžce a Milešovce rychlosti orkánu. Vichřice se postupně přesouvala ze západu na východ Česka. Na řadě míst polámala větve a vyvracela stromy. Problémy způsobila i v dopravě. Hasiči kvůli větru zasahovali u téměř 1300 událostí. Nejvíc zásahů měli ve Středočeském kraji. Silný vítr provázející tlakovou níži s označením Mortimer zasáhl kromě Česka i další středoevropské země.

Letiště Brno odbavilo v létě přes 230.000 lidí

Brněnské letiště odbavilo v červenci a v srpnu přes 230.000 lidí, což je nejvíce v historii. Do konce srpna prošlo letištěm za dosavadní rok přes 400.000 lidí a proti loňskému roku se odhaduje růst o pět procent. Brněnské letiště je největším regionálním letištěm v Česku a v letní sezoně charterových letů je velmi vytížené. Pravidelné lety létají z Brna v současnosti jen tři, a to do Londýna, Berlína a Bergama. Vedení letiště i Jihomoravského kraje dlouhodobě usiluje o nové linky.

Předsedkyně Grantové agentury ocenila pětici vědců

Lékař a biolog Marek Mráz, sociolog Václav Štětka, zoolog Robert Černý, chemik Zdeněk Sofer a geolog Jiří Bruthans obdrželi v Praze cenu předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) za špičkový výzkum. Cena se uděluje od roku 2003 za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v základním výzkumu, které agentura podporuje. Dosud ji získalo 69 výzkumníků. Letos oceněné projekty byly vybrány ze 448 projektů ukončených v minulém roce.

Například Mrázův tým odhalil, jak budou pacienti s leukémii radovat na chemoterapii. Sociolog Štětka zkoumal možnosti využití sociálních sítí pro komunikaci politických stran a politiků. Zoolg Černý objevil u některých ryb tzv. předústní střevo. Soferovi a jeho týmu se podařilo syntetizovat absolutně čistý grafen bez kovových nečistot. A Bruthans zkoumal zvětrání a erozi pískovce. Díky tomu modeluje vznik skalních útvarů v počítači.

V Turnově se objevilo ohnisko žloutenky

V Libereckém kraji se objevilo nové ohnisko žloutenky typu A. Za poslední dva týdny hygienici evidují 26 případů s vazbou na Turnov. To je více než polovina celkového počtu případů žloutenky typu A v kraji od začátku roku. Zdrojem nákazy mohly být třeba potraviny. Za prvních devět měsíců letošního roku hygienici evidují v Libereckém kraji 49 případů akutní žloutenky typu A. Nemoc se šíří hlavně v komunitě nitrožilních uživatelů drog a lidí bez domova, nakazilo se mezi nimi zatím 21 lidí.

Soud zamítl propuštění muže, který chtěl k IS

Ústecký krajský soud definitivně zamítl předčasné propuštění Jana Silovského, který se chtěl přidat k organizaci Islámský stát (IS). Informuje o tom deník Právo. Muž, který má psychické problémy, je odsouzen na šest let. Zkrácení trestu na polovinu už dříve odmítl okresní soud v Lounech. Podle soudkyně se Silovský dostatečně nenapravil.

Soud prodloužil bratrům z Nizozemska vazbu

Dvojice bratrů z Nizozemska, která loni v centru Prahy brutálně zbila číšníka, si ani toto úterý nevyslechla pravomocný rozsudek. Pražskému vrchnímu soudu se totiž z jednání omluvili oba předvolaní znalci, kteří měli vyjasnit, jak vzniklo číšníkovo vážně zranění hlavy. Soud tak bratrům pouze prodloužil českou vazbu. Odvolací zasedání bude pokračovat 15. října. Městský soud bratrům letos v dubnu nepravomocně uložil šest a pět let vězení za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Státní zástupkyně chce pro oba přísnější, alespoň desetileté tresty a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Skutek požaduje kvalifikovat jako pokus o vraždu.

Kunderovy šance na Nobelovu cenu tipují sázkaři na 21:1

Největší šance na zisk Nobelovy ceny za literaturu letos podle sázkařů mají kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová, francouzská autorka historických románů Maryse Condéová či představitelka čínské avantgardy Cchan Süe. Vyplývá to z kurzů, které zveřejnil britský server Nicer Odds. Vysoko si u sázkařů stojí také Japonec Haruki Murakami, Ruska Ljudmila Ulická nebo Keňan Ngugi wa Thiong'o. Na ocenění původem českého spisovatele Milana Kundery si lze vsadit s kurzem 21:1. Stejné šance jako on, tedy 21:1, podle Nicer Odds mají ještě například rakouský spisovatel a dramatik Peter Handke.

Den architektury připomene výročí Listopadu i Bauhaus

V osmi desítkách českých měst a obcí v úterý začíná festival Den architektury. Letošní ročník se zaměří na stavby, které v Česku vznikly po roce 1989. Připomene tím výročí 30 let od sametové revoluce. Věnovat se bude také 100. výročí založení výmarské školy Bauhaus. Návštěvníky festivalu čekají prohlídky jindy nepřístupných staveb nebo také přednášky. Festival potrvá do 7. října. Podrobný program je na www www.denarchitektury.cz.

V Praze vystoupí houslista David Garrett

V pražské O2 areně v úterý večer vystoupí houslista německo-amerického původu David Garrett. Představitel klasické hudby proslul nejen interpretací komorní hudby, ale i předělávkami světových hitů od Coldplay, Prince či Michaela Jacksona. Českému publiku se představil před třemi lety jako hostující hvězda koncertu České filharmonie pod taktovou Jiřího Bělohlávka.

V Olomouci je výstava k Sametové revoluci

Více než sto fotografií, které zachycují listopadové dění v roce 1989, mohou lidé ode úterka vidět na Horním náměstí v Olomouci. Výstavu Okamžiky sametové revoluce připravila k jejímu 30. výročí Česká tisková kancelář (ČTK). Olomouc je druhou zastávkou venkovní expozice, premiéru měla v létě v Uherském Hradišti. Snímky pocházejí z archivních fondů agentury, další ČTK získala ze soukromých sbírek či muzeí třicítky měst a obcí z celé republiky.

Sport

Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá postoupila bez problémů do středečního semifinále běhu na 400 metrů překážek. V rozběhu byla druhá za ukrajinskou vicemistryní Evropy Annou Ryžykovovou v čase 55,33 s.

Tenistka Petra Kvitová vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou 6:4, 6:4 v druhém kole nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou. O čtvrtfinále se turnajová sedmička utká s devátou nasazenou Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

Do české fotbalové reprezentace se na zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií a následné přípravné utkání se Severním Irskem vrací uzdravený záložník David Pavelka. Naopak kvůli zranění chybí kapitán Marek Suchý. Trenér Jaroslav Šilhavý zatím povolal 22 hráčů včetně osmi slávistů, mezi nimi i obránce Davida Hovorku, který zatím nemá žádný start za národní A-tým. Nominaci ještě doplní jeden útočník.

Třicet českých hokejistů zatím zůstává v prvních týmech klubů NHL před středečním startem nového ročníku. U dalších 16 hráčů s podepsaným kontraktem v nejlepší lize světa je jasné, že začnou sezonu na farmách v AHL či ECHL. V minulé sezoně si zahrálo v NHL 40 Čechů a nyní hrozí nejnižší počet od sezony 1994/95, kdy jich nastoupilo 29.

Počasí

Jasno, odpolední teploty 14 až 16 st. C.