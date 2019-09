ČR požádá OECD o analýzu penzí, výsledkem má být návrh reformy

Ministerstvo práce požádá Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o analýzu českého penzijního systému a doporučení jeho změn, aby byl v budoucnu udržitelný. Na studii by měla navázat příprava návrhu důchodové reformy, který by mohl být hotový v polovině roku 2021. Záměr by měla v pondělí projednat vláda. Podle zpráv ministerstva práce či Národní rozpočtové rady se česká penzijní soustava kvůli stárnutí společnosti beze změn propadne do deficitů. Ty by mohly za pár desetiletí dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP).

OECD v minulosti Česku doporučovala třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života. Kabinet to nedávno projednával, trval ale na věkové hranici 65 let.

Drábová: Nový blok se reálně spustí nejdřív mezi 2038 až 2040

Plánovaný nový blok jaderné elektrárny Dukovany bude reálně připraven ke spuštění nejdřív mezi lety 2038 až 2040. Proti původním plánům má příprava při zachování současné legislativy zhruba tří až pětiletý skluz. V rozhovoru s ČTK to řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Finální rozhodnutí, zda nový blok začít stavět padne podle Drábové kolem roku 2025. Vládní zmocněnec Jaroslav Míl dříve uvedl, že výběrové řízení na dodavatele bloku by mohlo být zahájeno koncem roku 2020, případně v roce 2021, a mělo by trvat nejdéle tři roky. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil letos za optimální řešení pro stavbu nových jaderných bloků v ČR jaderné zdroje menšího výkonu. ČEZ a americká firma NuScale tento týden oznámily, že budou malé modulární jaderné reaktory společně rozvíjet. Podle Drábové se zdroje tohoto typu můžou objevit na trhu kolem roku 2040. "Tyto věci bych sledovala, tak jako jsme vždycky vývoj v jaderné oblasti sledovali a podíleli se na něm. Ale, že bych k tomu upínala nějaká přehnaná očekávání, že tady bude za deset let projekt, který bude možné postavit, to ne," uvedla. "Z mého pohledu je realistická spíše představa, že postavíme ještě jeden standardní blok a těmito zařízeními ho do budoucna doplníme," dodala. SÚJB hospodaří podle Drábové s ročním rozpočtem asi 400 milionů korun a má přes 200 zaměstnanců.

Letos je to 100 let od založení Státního ústavu radiologického, předchůdce dnešního Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), jehož je SÚJB zřizovatelem. V listopadu pak uplyne 20 let od zvolení Drábové do funkce.

Jihostroj letos otevře závod v ruském Tatarstánu

Firma Jihostroj letos zprovozní v ruské republice Tatarstán závod na výrobu hydraulických čerpadel a hydraulických motorů pro nákladní auta a zemědělské stroje. V první fázi tam investuje milion eur (asi 25,8 milionu Kč). Česká firma na projektu spolupracuje s ruským partnerem, Jihostroj má podíl 60 procent, a tento měsíc do Tatarstánu naváží technologie. ČTK to řekl ředitel Jihostroje pro strategii a marketing Hynek Walner.

Jihostroj ve Velešíně vyrábí hydraulické prvky a letecké komponenty a většinu své produkce vyváží, asi 60 procent do USA, 30 procent do Evropy, do Ruska to bylo loni šest procent. Časem chce firma dosáhnout v Rusku podobného exportního podílu jako na trzích EU. Export firmy v roce 2018 tvořil 60 procent všech jejích tržeb. Jihostroj s tradicí od roku 1919, kdy vznikl podnik Jevan, zaměstnává zhruba 470 lidí.

Stát nyní připravuje 151 velkých dopravních staveb za 218 mld. Kč

Stát má v současnosti v různé fázi přípravy rozpracovaných 151 velkých dopravních staveb. Náklady na ně by se měly pohybovat okolo 218 miliard korun. Většina peněz jde na stavbu a rekonstrukci dálnic a silnic. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který v pondělí prostuduje vláda. Značným rizikem při přípravě staveb je podle ministerstva hlavně majetkoprávní vypořádávání. Proces vyvlastňování často brzdí odvolání a následné soudní spory. Dodržování termínů staveb ovlivňuje také průběh vyřizování stavebního povolení a výběr zhotovitele. K urychlení staveb by podle ministerstva měla přispět například novela stavebního zákona, která umožňuje vydat stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání.

Anonym oznámil na Jičínsku nález 49 kontejnerů s žíravinami

Hasiči a policie v Budčevsi na Jičínsku našli v pátek na základě anonymního oznámení téměř 50 velkých kontejnerů s žíravými látkami. Byly schované na zahradě za roubeným domkem. Mohly tam být i rok. Místo je hlídané, únik chemikálií do okolí nehrozí. ČTK to řekla policejní mluvčí Alena Kacálková. Podle hasičů se jedná většinou o žíravé látky, používané průmyslově k povrchové úpravě kovů. Plastové IBC kontejnery s chemikáliemi byly v zadní části zahrady a zakryté slámou. Nacházelo se tam 49 nádob, každý o obsahu 1000 litrů. Dvě měření Ramanovým spektrometrem na 75 procent prokázala kyselinu sírovou, uvedla policie. Hasiči přivezli speciální chemický automobilový kontejner z Hradce Králové.

Bývalý agent StB Ludvík Zifčák tvrdí, že podniká z donucení

Jedna z nejkontroverznějších postav sametové revoluce - bývalý agent Státní bezpečnosti (StB) Ludvík Zifčák - se 30 let od převratu stále považuje za komunistu. Přesto podniká. Tvrdí ale, že se podnikatelem stal z donucení. Po návratu z vězení, jako jeden z mála představitelů komunistického režimu byl za svou činnost odsouzen, nemohl dlouho najít práci. "Začít podnikat tak byla jediná cesta," řekl ČTK devětapadesátiletý muž, který podle svých slov pod falešnými jmény Šmíd a Růžička tahal za nitky dění v listopadu 1989. Dnes v Karlově Studánce na Bruntálsku s manželkou provozuje hotel.

Tvrdí, že v roce 1989 sehrál postupně dvě role. Nejprve se jako student Milan Růžička infiltroval do studentského hnutí. S dalšími se podle svých slov podílel na svolání demonstrace na Albertově 17. listopadu 1989. Na ní pak působil jako provokatér. "Růžička organizoval studenty a zajistil si přístup k důležitým disidentům, jako byl Havel," řekl. Zifčák říká, že zasáhnout měl i do dění po demonstraci na Národní třídě. "Růžička měl žít a dále se stýkat s lidmi. Nikdo nemohl tušit, že se to nakonec zvrtne úplně někam jinam," doplnil bývalý agent StB. Původní plán totiž podle něj počítal s tím, že režim demonstrace zvládne a Růžička bude ještě nějakou dobu působit mezi studenty. "Pak bych na několik let zmizel na některé z ambasád," řekl.

Grand Prix Zlaté Prahy získal baletní snímek Umírající labuť

Hlavní cenu festivalu Zlatá Praha na Nové scéně Národního divadla převzal režisér Glen Milner za snímek Umírající labuť, jehož hrdinkou je bývalá primabalerína Královského baletu Zenaida Yanowsky. Španělská baletka v něm plánuje ve věku čtyřiačtyřiceti let podstoupit operaci kolene a poté zatančit jedno z nejznámějších baletních sól - Umírající labuť. Britský film zvítězil v konkurenci dalších 86 děl z 19 zemí. Z českých autorů na přehlídce filmů s taneční a hudební tematikou uspěl pořad Jiří Bělohlávek: "Když já tak rád diriguju...". Dokumentární film režiséra Romana Vávry zachycující bývalého šéfdirigenta České filharmonie obdržel ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Mezinárodní festival Zlatá Praha se koná od roku 1964. Patří tak k nejstarším televizním festivalům na světě.

Centrem Brna prošly desítky lidí namaskovaných jako zombie

Centrem Brna prošlo v sobotu večer mnoho desítek lidí namaskovaných jako zombie, tedy nemrtvých či oživlých mrtvol. Zombie walk se konal v Brně poosmé a tentokrát byl součástí festivalu seriálů Serial Killer. Podoba zombie je odvozená od filmu Noc oživlých mrtvol ze 60. let. Lidé v průvodu jsou obvykle namaskováni tak, že mají roztrhané šaty potřísněné červenou barvou jako krví, mají různě pocuchané vlasy, mají na těle namalované, nebo pomocí make-upu věrně ztvárněné hluboké šrámy i s vylézajícími kousky masa, objevily se i morbidnější obrazy s naštípnutou lebkou a vytékajícím mozkem. Netradiční a pro mnohé strašidelné podívané přihlížely stovky lidí včetně dětí. Mnohé z nich nechali rodiče také pomalovat.

Sport

Kajakář Jiří Prskavec vyhrál na mistrovství světa ve vodním slalomu semifinále, Vít Přindiš postoupil z pátého místa a ve finále závodu kanoistek je i Tereza Fišerová. V obou kategoriích také čeští reprezentanti získali účastnické místo na olympijských hrách, takže v boji o Tokio byla výprava v Seu d'Urgell stoprocentně úspěšná. V semifinále skončil šampionát pro Vavřince Hradilka a Evu Říhovou. Prskavec bude při obhajobě stříbra útočit na druhý titul, ten první získal v roce 2015. Ve vyrovnaném semifinále byl jeho největším soupeřem britský olympijský vítěz Joseph Clarke, kterého český reprezentant porazil o dvě setiny. Fišerová zaostala o dvě sekundy za nejlepším časem Španělky Nurie Vilarrublaové.

Kanoistka Martina Satková se opět stala mistryní světa ve sjezdu na divoké vodě. V Seu d'Urgell ovládla finále singlkanoistek a rozšířila sbírku svých zlatých medailí ze seniorských šampionátů. V roce 2018 vyhrála ve švýcarském Muotathalu dokonce čtyři disciplíny. Celkem čeští reprezentanti ve Španělsku získali šest medailí. V závodě singlkajakářek získala stříbro Anežka Paloudová a bronz Barbora Dimovová. Mezi singlkanoisty byl druhý Ondřej Rolenc a třetí Vladimír Slanina. V kategorii deblkanoistů vybojovali stříbro Marek Rygel a Petr Veselý. Ve všech případech Češi nestačili na francouzské soupeře, kteří šampionát ve sjezdu na divoké vodě ovládli.

České házenkářky vyhrály i druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2020. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného zvítězily v Severní Makedonii 37:29 a navázaly na středeční domácí triumf nad Portugalskem. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly reprezentantky utkání ve Skopje po změně stran, kdy zcela dominovaly. Český celek po úvodních dvou z celkových šesti zápasů kvalifikace vede čtyřčlennou skupinu společně s favorizovaným Švédskem, které má rovněž čtyři body a lepší skóre. Severní Makedonie a Portugalsko jsou bez bodu. Na šampionát v příštím roce do Norska a Dánska postoupí první dva týmy z každé skupiny.

Počasí

Oblačno až polojasno, v severní polovině území místy až zataženo a ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.