Ročenka: Doba v penzi se prodlužuje, trvá v průměru 24,28 roku

Doba, kterou Češi a Češky tráví ve starobním důchodu, se postupně prodlužuje. Od počátku tisíciletí se v průměru protáhla skoro o čtyři roky a čtyři měsíce. Trvá teď průměrně zhruba 24 let a tři měsíce. Vyplývá to z důchodové statistické ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle údajů se seniorky a senioři dožívají vyššího věku než dřív. Ministerstvo práce má každých pět let připravovat zprávu o vývoji doby dožití a důchodového systému v ČR. Podle výsledků má kabinet případně navrhnout úpravu věku pro odchod do důchodu tak, aby člověk trávil v penzi čtvrtinu života. Podle letošní ministerské zprávy se život prodlužuje, penze jsou v nynější podobě neudržitelné a dnešní třicátníci a dvacátníci by měli do důchodu chodit o něco později než v 65 letech. Babišova vláda to odmítla s tím, že rozhodovat by měl případně až další kabinet za pět let.

Podle ročenky se v Česku důchod loni pobíral v průměru 24,28 roku. Průměrný senior čerpal penzi 19,26 roku a průměrná seniorka 28,06 roku. Na přelomu tisíciletí se starobní penze vyplácela v průměru zhruba 20 let - mužům asi 16 let a deset měsíců a ženám 22 let a devět měsíců. V době sametové revoluce důchod trval v průměru 16 let a v roce 1970 jedenáct let. Podle ročenky se prodlužuje život. Průměrný důchodce se v roce 2002 dožíval 77 let a důchodkyně asi 79,5 roku. Loni to bylo u penzistů v průměru 79,67 roku a u penzistek 83,58 roku.

Babiš navštívil MIT, chce tam české doktorandy a větší spolupráci

Premiér Andrej Babiš si přeje, aby čeští doktorandi získávali zkušenosti na prestižním Massachusettském technologickém institutu (MIT), který patří k nejlepším technicky zaměřeným univerzitám světa. Zájem má i na rozvinutí spolupráce s MIT ve výzkumu jaderné fúze, která je cestou bezemisního získávání energie. Českým novinářům to premiér řekl v Bostonu, kde MIT navštívil. "Je to bez emisí, zdrojem je vodík, takže z vody," řekl o termonukleární fúzi Babiš a dodal, že čeští vědci mají k dispozici experimentální fúzní zařízení typu tokamak. Premiér také řekl, že v České republice se plánuje výstavba nového tokamaku a že Praha chce v této oblasti hrát významnou roli. Mohla by se totiž stát dozorujícím centrem nad takovým zařízením, které se buduje v Japonsku v rámci projektu mezi Evropskou unií a Tokiem.

MfD: V Brně vznikne čtvrť vědců za 2,5 miliardy

V brněnském Králově Poli by mělo vzniknout vědecko-výzkumné centrum Mendel Quarter za 2,5 miliardy korun. Působit tu budou vědci z celého světa, například experti na boj s globální změnou, suchem či kyberbezpečnost. Sídlit tu bude i první vědecké pracoviště OSN v Česku, uvedla Mladá fronta Dnes (MfD). Brněnští radní podle listu už doporučili zastupitelstvu změnu územního plánu. V místě by mělo působit až 2000 doktorandů, stážistů a pracovníků postgraduálního studia ze všech světadílů. Projekt podle MfD v první etapě počítá s pěti devítipodlažními budovami a jednou šestipodlažní, s parkem a zelení. Také s vědeckými pracovišti, laboratořemi, konferenčními a seminárními místnostmi a kancelářemi. Počítá se i s dvěma stovkami bytů, aby vědci pracující v kampusu nemuseli přejíždět z jednoho konce města na druhý.

Veřejnosti budou v podvečer zpřístupněny vědecké instituce

Brány vědeckých institucí a vysokých škol se dnes večer otevřou veřejnosti. Letošní ročník Noci vědců se koná na více než 100 místech po celém Česku a je zaměřen na šetrné chování vůči planetě. Přednášky, workshopy, setkání s vědci a další události se budou zabývat například tříděním odpadu, využitím všech potravin, které mají lidé doma, či chytrou dopravou a moderními městy. Program pro děti i dospělé se uskuteční ve 34 městech a obcích, připravuje ho 19 univerzit, vědecká centra, hvězdárny, gymnázia a další pracoviště. Noc vědců je celoevropským projektem, který vznikl v roce 2005. Záměrem je nejen popularizace vědy, ale také představení vědců a jejich práce, která je pro většinu lidí často neviditelná, přitom je provází na každém kroku. Loni se do Noci vědců zapojilo více než 30 měst a přišlo přes 60.000 návštěvníků.

Saúdská Arábie se otevírá turistům, o víza mohou žádat i Češi

Saúdská Arábie se otevírá zahraničním turistům a bude vydávat víza lidem ze 49 zemí. Občané čtyř států oblasti Perského zálivu k cestě do království víza nepotřebují. Mezi zeměmi, pro něž bude vízový systém otevřen, je na oficiální vládní stránce, která se týká programu vydávání víz, také Česká republika i Slovensko. O novém vízovém režimu informovala v Rijádu komise pro cestovní ruch. Saúdská Arábie dosud patřila k zemím pro turisty těžko dostupným. Království vydávalo víza pouze za účelem obchodních cest, muslimské pouti nebo návštěvě příbuzných. Země se snaží zpestřit svou ekonomiku, která je závislá na příjmech z prodeje ropy. Otevření turistům by mohlo znamenat nové zdroje, podle odhadů by příjmy z cestovního ruchu mohly do roku 2030 tvořit desetinu hrubého domácího produktu.

Policie našla na Plzeňsku zřícený malý letoun a dva mrtvé

Policie našla kolem 9:00 u obce Petrovice u Měčína na jižním Plzeňsku malé letadlo a dva mrtvé. Po pohřešovaném letadle, které vyslalo nouzový GPS signál ve čtvrtek kolem 20:30 v okolí Žinkov, pátrala policie od noci. Do hledání se zapojily vrtulníky police a armády, řekla ČTK policejní mluvčí Martina Korandová. Na palubě letadla byla osmatřicetiletá žena a čtyřiašedesátiletý muž. "Příčinu nehody budeme zjišťovat ve spolupráci s odbornými znalci a pracovníky Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod," dodala mluvčí.

Děti Země: Ekoterorismus je v Česku vyprázdněný pojem

Ekoterorismus je v Česku podle předsedy ekologického spolku Děti Země Miroslava Patrika vyprázdněný pojem. A ochrana životního prostředí už nepatří mezi prioritní společenská témata, řekl Patrik v rozhovoru s ČTK. Děti Země slaví 30 let od svého založení. Spolek se zabývá ochranou životního prostředí, vznikl 28. září 1989 v Praze a dnes působí v sedmi pobočkách nebo klubech v pěti městech. Zájem o ochranu životního prostředí a přírody se podle Patrika postupně mění, největší byl podle něj po roce 1989, v posledních letech klesá. "Ochrana životního prostředí nepatří mezí prioritní společenská témata. Existují totiž již dlouho příslušné ekologické zákony, které se úřednictvo snaží správně aplikovat, a také celá řada kontrolních mechanismů, včetně těch mediálních," uvedl Patrik. Ekologické spolky tak podle něj nyní musejí mít lepší odborné a finanční zázemí než dříve a sofistikovaně komunikovat s veřejností.

Mezi úspěchy spolku Patrik řadí to, že pomohl při schvalování takzvaného antifreonového zákona a že stále upozorňuje na ekologické prohřešky v anketách Ropák roku a Zelená perla. Naopak za největší prohru lze podle něj považovat asi fakt, že dálnice D8 z Prahy do Drážďan neprochází přes CHKO České středohoří dlouhým tunelem, jak ekologové prosazovali. Členy spolku někteří politici označují za ekoteroristy, a to kvůli tomu, že svými připomínkami brzdí či brzdili některé velké stavby.

Deník N: Zemřel vynálezce pexesa Zdeněk Princ

Ve středu zemřel vynálezce populární hry pexeso Zdeněk Princ. O úmrtí pětaosmdesátiletého výtvarníka informoval web Deník N s odvoláním na jeho syna. Karetní hra procvičující paměť a soustředění vznikla v Československu v polovině 60. letech. Nápad na hru dostal Princ v době, kdy pracoval jako mozaikář v pražské katedrále svatého Víta. První sadu navrhl v roce 1965 pro nakladatelství ČTK Pressfoto. Název hry vzešel z počátečních slabik tehdy populární televizní soutěže Pekelně se soustřeď, jejímž principem bylo odhalování dvojic podnikových značek.

První bylo pexeso indiánské vydané v nákladu 10.000 kusů. Záhy mezi dětmi kolovalo pexeso dopravní a také pohádkové tvořené nejpopulárnějšími postavičkami z Večerníčků. V současnosti existuje nepřeberné množství druhů této hry. Jejím prostřednictvím se prezentují různé organizace a firmy jimi propagují své výrobky.

Koncert Kabátů otevřel novou multifunkční halu O2 universum

Koncert rockové skupiny Kabát oficiálně zahájil provoz v nové multifunkční hale O2 universum, který navazuje na pražskou O2 arenu. Nejoblíbenější tuzemská skupina vystoupila ve vyprodaném největším sále A s kapacitou 4500 diváků. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován nadaci Dejte dětem šanci, která pomáhá mladým lidem osamostatnit se a začlenit se do společnosti po opuštění dětského domova. Skupina Kabát je úzce spojena i s velkou halou. O2 arenu zaplnili Kabáti celkem třikrát, a od svého posledního vystoupení v roce 2017 drží návštěvnický rekord 20.083 diváků.

V polovině listopadu se v O2 universum uskuteční koncert Pražské filharmonie, která zahraje Beethovenu 9. symfonii. Prvním potvrzeným mezinárodním kongresem je 17. světový kongres anesteziologů WFSA začátkem září 2020, kde se očekává 8000 účastníků. Nový komplex, který navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50.000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Má přes dvě desítky sálů různých velikostí. Návratnost investice do multifunkční haly O2 universum je plánována asi na 16 let, celkové náklady dosáhly 1,4 miliardy korun.

Počasí

Oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na západě Čech kolem 17 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C.