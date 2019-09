Sněmovna odmítla senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta

Senátní žaloba na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k Ústavnímu soudu nedorazí. Sněmovna podle očekávání souhlas s jejím předložením nedala. Návrh nepodpořili poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD, kteří mají spolu ve Sněmovně pohodlnou většinu. Podle nich žaloba nebyla důvodná. Souhlas s žalobou vyslovilo jen 58 ze 130 poslanců, potřeba bylo 120 hlasů. Hlasování bylo veřejné, dolní komora odmítla návrhy, aby se hlasovalo tajně, nebo po jménech. Řada poslanců zejména z ANO a ČSSD, ale i z ODS se z jednání omluvila, část se na hlasování nepřihlásila. Senát a opozice ve Sněmovně chtěly žalobou s pomocí ústavních soudců vymezit mantinely prezidentské funkce. Spojovacím prvkem osmibodové žaloby byla, jak řekl senátor Václav Láska (SEN 21), Zemanova snaha změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský. Kritici hlavě státu vytýkali zejména otálení s výměnou ministrů, údajné ovlivňování soudců nebo vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Hnutí STAN chce navrhnout novelu ústavy, která by dala Ústavnímu soudu možnost závazně vykládat sporné ústavní normy. Zástupci hnutí to uvedli na tiskové konferenci poté, co Sněmovna odmítla senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Podle STAN by změna ústavy do budoucna předešla dalším ústavním žalobám a ústavním stížnostem. Piráti, kteří rovněž hlasovali pro žalobu, hodlají pokračovat v odborné debatě o odpovědnosti prezidenta. TOP 09 pokládá za nejhorší, že ohledně pravomocí hlavy státu přetrvává možnost dalších spekulací.

Zeman měl Chiraca za silného prezidenta, ocenil ho i Klaus

Prezident Miloš Zeman považoval bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca za schopnou a silnou hlavu státu. Pošle do Francie kondolenci k Chiracovu úmrtí, uvedl na dotaz ČTK Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Bývalý český prezident Václav Klaus označil Chiraca za svého dobrého přítele. Státníci Chiracova formátu podle Klause ve světové politice mizí. Soustrast Chiracově rodině vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Chirac dnes zemřel ve věku 86 let. V čele Francie stál v letech 1995 až 2007, předtím vykonával také funkce premiéra či ministra vnitra a byl starostou Paříže. Stal se také jednou z osobností, které se zasloužily o prosazení jednotné evropské měny.

Ve funkci francouzského prezidenta navštívil Chirac dvakrát Českou republiku, poprvé přijel v dubnu 1997 na oficiální návštěvu, při které mu prezident Václav Havel udělil Řád Bílého lva první třídy s řádovým řetězem. Podruhé se pak v listopadu 2002 zúčastnil summitu Severoatlantické aliance, který mimo jiné rozhodl o pozvání Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska do NATO.

Babiš v OSN: Česko po pádu totality a následných chybách bohatne

Česká republika za posledních třicet let po pádu komunistického režimu urazila náročnou cestu, která nebyla snadná a během které tehdejší politici učinili řadu chyb. V projevu na Valném shromáždění OSN prohlásil český premiér Andrej Babiš s tím, že Česku se nyní hospodářsky daří. Dodal, že země si přeje silnou Evropskou unii, která se bude angažovat v řešení světových problémů. Zdůraznil také, že všechny země musí plnit své klimatické závazky. "V současnosti je Česká republika sedmou nejbezpečnější zemí na světě, rychle roste a bohatne," řekl s tím, že tak navazuje na svou meziválečnou prosperitu, kdy tehdejší Československo s věhlasným průmyslem patřilo k nejrozvinutějším zemím světa. Za největší výzvy, které před Evropskou unií stojí, označil dojednání brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem, uzavření speciální obchodní dohody se Spojenými státy, dobudování vnitřního trhu, vztah s Ruskem, zajištění vnější bezpečnosti včetně kontroly nad migračními toky a také budoucí rozšíření EU. Babiš by také chtěl, aby Evropská rada, která je nejvyšším politickým orgánem bloku, hrála v budoucnu roli evropské koaliční vlády.

V dalším bodu projevu se věnoval klimatickým změnám, které podle něj jsou problémem celého světa, nejen Česka a EU. Ujistil, že Česko naplňuje plán závazků, které přislíbilo na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. Změny ale musí být postupné a založené na vědeckotechnickém pokroku a nesmí poškozovat ekonomiku. Klíčem je přechod na nefosilní zdroje energie, ale podle Babiše jsou sluneční a větrné zdroje zatím málo účinné. Dodržování klimatických závazků všemi státy je podle Babiše nezbytné, ale dosud tak činí jen málo zemí, i když sliby učinil takřka každý. Mladí aktivisté mají sice v mnohém pravdu, ale zelená energie dosud není připravena. "Moje země nemá jinou možnost než jádro," prohlásil.

Babiš na schůzce s Erdoganem podpořil jeho plán pro Sýrii

Český premiér Andrej Babiš na středeční schůzce s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem v New Yorku podpořil jeho mírový plán pro Sýrii, kde chce vytvořit bezpečnostní zónu, do které se vrátí syrští uprchlíci. Babiš tento týden, kdy se účastní Valného shromáždění OSN, turecký záměr v Sýrii opakovaně ocenil. "Podruhé ve dvou dnech jsem se viděl s tureckým prezidentem Erdoganem a potvrdil mu, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii," napsal Babiš na twitteru po bilaterální schůzce. Doplnil, že Turecko chce do zóny přemístit až dva miliony uprchlíků, vybudovat zde domy a školy. Peníze, které Ankaře Evropská unie přislíbila za to, že se o běžence postará, nepovažuje český premiér za systémové řešení, kterým by naopak mohl být Erdoganův projekt bezpečnostní zóny. Babiš proto chce, aby se o plánu jednalo a aby se do něj zapojily i Spojené státy s Ruskem.

Proti domácímu násilí může pomoci aplikace v mobilu, bude zdarma

Proti domácímu násilí může pomoci nová aplikace v mobilním telefonu s názvem Bright Sky. Její česká verze bude zdarma ke stažení do několika týdnů. Obětem pomůže vyhodnotit jejich situaci, nabídne rady a kontakty, bezpečné uložení snímků i spojení na policii. Digitální stopu nebude možné vysledovat. Novinářům aplikaci představil její spoluautor John Liversidge a zástupci policie, neziskové organizace Rosa a mobilního operátora. Česká verze by měla být k dispozici nejpozději na začátku prosince. Pomůže vyhodnotit situaci v rychlém dotazníku s 12 otázkami, podle toho doporučí postup. Oběť si může ukládat do deníku také údaje o případných incidentech, snímky, nahrávky a videa. V mobilu se ale neuchovávají a budou na utajeném úložišti. Bude je možné znovu najít i po případném smazání aplikace. Pomoc se dá vyhledat podle polohy, adresy i směrovacího čísla. Nechybí seznam forem násilí i mýtů o nich.

"Mnoho klientek k nám přichází a říká, že k nám asi nepatří, když je jejich partner jednou před půl rokem škrtil a dal jim pár facek. Je těžké přiznat si, že to, co zažívám, je násilí ve vztahu. Odkládání pomoci zvyšuje riziko eskalace násilí. Ohrožené osoby ale mají právo žít bez něj," uvedla vedoucí poradenského centra Rosa Branislava Marvánová Vargová. Policisté podle šéfa pořádkové policie Martina Hrinka ročně řeší 6000 až 7000 případů domácího násilí. Vykázání z bytu je každý rok kolem 1300. "Nejsou to jen muži, i když ti tvoří 95 procent vykázaných. Zbývajících pět procent jsou ženy. Násilí se objevuje nejen mezi partnery. Je to i dlouhodobý útlak rodičů," uvedl Hrinko. Často jsou u výpadů i děti a stávají se jejich terčem.

Až 150.000 dětí potřebuje podle odhadů odborníků péči psychiatra

Až 150.000 českých dětí potřebuje podle odhadů odborníků péči psychiatra či klinického psychologa. Specialistů pro děti je ale asi 120, na vyšetření se tak čeká dva měsíce i půl roku. "V rámci reformy psychiatrické péče v ČR se při podrobném pohledu ukazuje, jak moc a jak významně je tato problematika zanedbaná," uvedl Jaroslav Matýs, předseda sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Síť dětské psychiatrie podle něj prakticky neexistuje a je třeba ji vybudovat. Změny se musí podle něj udát nejen v resortu zdravotnictví, ale i školství a sociální péče, které se na péči o dětské psychiatrické pacienty podílejí.

Na zahájení reformy psychiatrické péče o dospělé přišlo z evropských fondů více než 3,5 miliardy korun. V dalším programovacím období se zaměří na péči o děti. Podpora bude také z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska, kam přispívá také Island a Lichtenštejnsko. Jedním z cílů reformy je podle Matýse mít až 200 dětských psychiatrů, zhruba dva na každý okres. V některých regionech, například na Prachaticku, chybí už teď. "Pacientů přibývá, protože přibývá zátěžových faktorů," řekl Ivo Paclt z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Problémy se objevují už před narozením, například komplikovaná těhotenství, v riziku jsou i děti nedonošené nebo po umělých oplodněních. Více je i vnějších příčin, jako jsou rozvody rodin, ale i příliš vysoké nároky rodičů a orientovanost na vysoký výkon.

Průzkum: Obchodníci drží venkovské prodejny přes ztrátu v provozu

Čeští obchodníci zejména na venkově provozují a udržují v chodu některé své prodejny, přestože jsou ztrátové. Z průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) vyplývá, že takových obchodů na českém trhu působí 16,5 procenta. Malé provozovny obchodníci uzavírají jen v krajní nouzi a snaží se je udržet téměř výhradně z vlastních zdrojů. Ztrátu případně hradí ze zisku ostatních výdělečných prodejen, informoval ČTK tajemník Jan Hrdina. Podle asociace jsou čeští obchodníci nuceni každoročně uzavřít průměrně 500 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Předloni ale ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Asociace dlouhodobě upozorňuje na to, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, nové supermarkety rostou.

Asociace v průzkumu, který mapoval posledních pět let, oslovila přes 1800 nezávislých prodejen. Jak průzkum dál ukázal, kvůli ztrátovosti uzavřeli majitelé 5,4 procenta prodejen. Pouze zhruba dvěma procentům prodejen poskytují dotace obce nebo kraje. "Obchod s potravinami totiž mnohdy bývá tím posledním, co v malých obcích ještě funguje a naši obchodníci se tuto službu snaží do poslední chvíle zachovat. Je to ale ještě podnikání?" napsal předseda asociace Zdeněk Juračka. Zanikání malých obchodů v posledních letech zrychlilo tempo. Mezi lety 2008 až 2018 v Česku zaniklo 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních metrů, uvedla již dříve asociace. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje, že od příštího roku bude dotovat obchody v obcích s nejhorší infrastrukturou. Roční podporu zhruba 100.000 korun by mohli získat obchodníci asi ve 2000 obcí.

Zdravotnická škola v K. Varech využije k výuce virtuální realitu

Studentům karlovarské Střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy začne při výuce anatomie pomáhat virtuální realita. Projekt Virtuální anatomické učebny je dílem slovenského start-upu Virtual Medicine, který podpořily společnosti Samsung a Penta Hospitals. Podle ředitelky školy Hany Švejstilové bude výuka s pomocí virtuální reality pro studenty mnohem zábavnější a názornější. Škola proto výuku s pomocí virtuálních brýlí začlenila do svých výukových plánů. Škola dostala 16 virtuálních brýlí. Software umožňuje detailně prohlížet všechny struktury lidského těla, vrstvu po vrstvě, objekty otáčet a podobně. Podle zakladatele start-upu Virtual Medicine Tomáše Brngála nápad vznikl, když sám studoval medicínu a chyběla mu možnost podívat se na anatomii v trojrozměrném prostoru. Spolu s kamarádem Milošem Svrčkem proto začali pracovat na modelu lidského těla ve virtuální realitě. Program nyní používají zejména studenti ve 150 státech světa. Protože byl ale primárně určen pro mediky, pro potřeby středních zdravotnických škol byl rozsah informací zredukován.

Až 60 pct světových ploch pšenice bude výrazně ohrožovat sucho

Až 60 procent ploch, na nichž se na planetě pěstuje pšenice, by mohlo do konce století čelit epizodám sucha, které zasáhnou několik produkčních regionů současně. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou vedli vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně a kterou ČTK poskytl vedoucí výzkumného týmu Miroslav Trnka. Jde o variantu prognózy, která kalkuluje s tím, že se nepodaří přijmout opatření ke zmírnění změny klimatu. Organizace pro výživu a zemědělství navíc očekává, že do poloviny století vzroste poptávka po obilovinách s ohledem na růst populace o 43 procent, převážně v rozvojových zemích.

Sucha, která se ve studii objevují, by byla šokem pro světovou potravinovou produkci. "Pokud suchu čelila v daném čase pouze jedna země nebo produkční region, dařilo se negativní dopad obvykle kompenzovat produkcí z jiných regionů. Pokud však bude postiženo více regionů současně, a naše studie jasně říká, že to reálně hrozí, velmi pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění globální produkce. Nedávné zkušenosti ukazují, že pokud k takové epizodě dojde a jsou zvolena nevhodná opatření omezující obchod, například plošné zákazy vývozu, může se takové sucho podstatně podepsat i na cenách potravin a v některých zvláště citlivých regionech výrazně zhoršit potravinovou situaci," uvedl Trnka. V letech 2006 až 2016 byla téměř současně zasažena až třetina produkční plochy deseti hlavních vývozců v rozmezí tří po sobě jdoucích let. V letech 2011 až 2013 to vedlo k nárůstu cen až o dvě třetiny ve srovnání s hladinou před rokem 2005.

Zaorálek odvolal z NGP Morávka a jmenoval dočasnou ředitelku

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil pověření Ivana Morávka k vedení Národní galerie Praha (NGP). Dočasnou ředitelkou galerie jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z výběrového řízení vzejde nový generální ředitel. Zřídil také garanční radu, která má především pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat. Významná tuzemská sbírková instituce je bez řádného ředitele od dubna, kdy jejího tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce.

Pražské jaro a Khamoro získaly prestižní evropské ocenění

Festivaly Pražské jaro a romské Khamoro se staly držiteli ocenění EFFE Label, které mezinárodní porota uděluje evropským festivalům splňujícím vysoká kritéria. Zároveň se staly laureáty na cenu EFFE Award, kterou udílí mezinárodní porota expertů v Bruselu pěti nejlepším festivalům Evropy. "Jedním z kritérií pro udělení ocenění EFFE je i podpora mezikulturního dialogu a právě ten je hlavním smyslem festivalu Khamoro, který pořádáme již jednadvacet let," uvedla ředitelka festivalu Khamoro Jelena Silajdžičová. "Nesmírně si vážíme tohoto ocenění, díky kterému jsme se ocitli v prestižní společnosti kupříkladu slavného londýnského festivalu BBC Proms, s nímž sdílíme vizi pestře koncipované dramaturgie," podotkl ředitel Pražského jara Roman Bělor.

Festival Zlatá Praha nabídne dokument o Jiřím Bělohlávkovi

Festival Zlatá Praha dnes nabídne dokument o dirigentu Jiřím Bělohlávkovi. Film režiséra Romana Vávry s názvem Jiří Bělohlávek : "Když já tak rád diriguju..." bude od 3. října uveden v kinech po celé ČR. Letošní 56. ročník festivalu hostí mezi 25. až 28. zářím Nová scéna Národního divadla. Program se specializuje se na televizní hudební a taneční pořady.

Dokument o významném dirigentovi se začal točit na přelomu let 2015 až 2016 s představou, že půjde o pětiletý časosběr. Bělohlávek však 31. května 2017 ve věku 71 let zemřel. "Naštěstí jsme zjistili, že máme tolik materiálu, že stačí na poměrně dlouhý film. Zachycuje Bělohlávka jako milého a vtipného člověka, který jako by necítil přítomnost kamery a vystupuje v něm takový, jaký byl," uvedl generální ředitel České filharmonie (ČF) David Mareček.

Česká CK Neckermann ruší zájezdy pro 350 klientů

Česká Cestovní kancelář Neckermann, součást zkrachované britské kanceláře Thomas Cook, ruší zájezdy pro 350 klientů, kteří měli odcestovat mezi 26. a 30. zářím. Zda budou zrušeny i zájezdy s pozdějším začátkem, zatím není jasné. ČTK to řekl mluvčí CK Neckermann Jan Šrámek. V zahraničí má nyní CK Neckermann zhruba 890 českých klientů ve 30 zemích, jejich návrat je podle CK zajištěn. Divize kanceláře Thomas Cook v Německu, Rakousku či Polsku na sebe podaly insolvenční návrhy. Český Neckermann zatím k tomuto kroku nepřistoupil. "Klasické letecké zájezdy jsme od 26. září nuceni zrušit," řekl Šrámek. Zrušení zájezdů se netýká jen těch zákazníků kanceláře, kteří si přes Neckermann koupili pouze ubytování a na místo dovolené cestují vlastní dopravou. Zrušen nebude také eurovíkend v Portu s odletem 28. září. Klienti, jejichž zájezdy byly zrušeny, mají podle firmy nárok na vrácení peněz za zájezd.

V zahraničí má CK Neckermann 890 českých klientů ve 30 zemích. Nejvíce je jich v Turecku a Řecku. Podle kanceláře je zajištěn jejich bezpečný návrat do Česka plánovanými lety. Některé hotely podle dřívějšího vyjádření kanceláře požadují kvůli vzniklé situaci po turistech garance o platbách za služby a další věci. Klienti kanceláře se mohou v podobných případech obracet na českou telefonní SOS linku, která je k dispozici 24 hodin denně. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež ČTK řekl, že se o budoucnosti české CK Neckermann v současnosti vyjednává. Otázkou podle Papeže je, zda oficiální německý likvidátor umožní, aby česká CK Neckermann ještě nějakou dobu existovala a mohla dokončit zaplacené zájezdy na září a říjen.

