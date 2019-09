MPSV podalo trestní oznámení na firmu Synthesia ze skupiny Agrofert kvůli dotacím z EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo trestní oznámení na chemickou firmu Synthesia kvůli dotacím z evropského sociálního fondu. Informovalo o tom Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, které případ dozoruje. Podle něj není jisté, jak dlouho prošetřování bude trvat, výsledek by prý měl být za několik měsíců. Skupina Agrofert, do které spadá i Synthesia, je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Informace o případu tento týden zazněla i na jednání senátní komise pro objasnění možného střetu zájmů premiéra. Informaci komisi písemně poskytla náměstkyně MPSV pro evropské fondy Martina Štěpánková. Trestní oznámení podle ní bylo na chemičku podáno letos v červnu pro podezření ze spáchání dotačního podvodu.

Babiš přednese projev v OSN. Bude o Česku, Evropě a problémech planety

Český premiér Andrej Babiš ve středu pozdě večer newyorského času vystoupí s projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Babiše také čeká jednání s americkými investory, vystoupení na konferenci Bloomberg Global Business Forum a na politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN či jednání s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem a generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. V projevu na Valném shromáždění OSN chce Andrej Babiš hovořit o Česku, Evropě a problémech planety, kterými nejsou jen klima, ale také chudoba či špatný přístup k vodě. ČŘekl to českým novinářům. "Budu mluvit samozřejmě o naší zemi, o České republice, budu mluvit o Evropě a budu mluvit o tom, jakou roli bychom mohli hrát jako Česká republika, náš region, a samozřejmě budu mluvit i o klimatu, budu mluvit i o tom, že nemáme jen klima a že naše planeta má i jiné problémy než klima, že stovky milionů lidí nemají přístup k vodě, devět procent lidí je na úrovni chudoby a že ten udržitelný rozvoj, o kterém tady stále mluvíme, není jenom klima," řekl. V proslovu se chce také věnovat tomu, že mnohé země o ochraně životního prostředí a boji s klimatickými změnami jen hovoří, ale slíbené závazky neplní.

Úrokové sazby se nezměnily, ČNB je nechala na dvou procentech

Česká národní banka nechala úrokové sazby beze změny. Základní sazba tak zůstává na dvou procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Podle ekonomů je důvodem hlavně nejistý vývoj v zahraničí. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Vyšší úroky znamenají třeba pro domácnosti dražší půjčky na bydlení.

Největší kyberhrozbou pro ČR jsou cizí státy, hlavně Rusko a Čína

Nejvýznamnějšími původci kybernetických hrozeb v Česku jsou podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jiné státy. Jde především o aktéry napojené na Rusko a Čínu, vyplývá ze zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2018, kterou příští týden projedná vláda. Úřad bez dalších podrobností píše, že loni pokračoval ve zkoumání rozsáhlého útoku na strategicky významnou českou vládní instituci. Za pravděpodobné považuje, že útok pocházel z Číny. Státní aktéři kyberšpionáže podle NÚKIB usilují o získání strategických informací, které mohou využít ve svůj prospěch. Další významnou hrozbou jsou podle úřadu jednotlivci i organizace zapojené do kriminální činnosti. Jejich hlavní motivací je finanční zisk, čemuž podle úřadu odpovídají používané techniky.

Kybernetickému útoku čelilo několikrát ministerstvo zahraničí, naposledy v červnu. Deník N poté informoval, že za útokem s velkou pravděpodobností stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Ruské velvyslanectví to označilo za spekulaci. Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2017 uvedla, že nejvýraznějším případem kyberšpionáže byl dlouhodobý útok na poštu MZV. Na resort směřoval i další útok, u kterého je z dostupných informací zřejmé, že byl součástí hackerských kampaní s původem v Rusku, uvedla loni v prosinci kontrarozvědka.

NÚKIB: ČR zatím nečelila vážnému útoku na kritickou informační infrastrukturu

Česká republika dosud nečelila žádnému sofistikovanému a soustředěnému kybernetickému útoku, který by cílil na kritickou informační infrastrukturu. Ve zprávě o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2018, kterou příští týden projedná vláda, to uvedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Vzhledem k důležitosti kritické infrastruktury nelze útoky vyloučit v budoucnu, stojí v dokumentu. Kritickou infrastrukturou rozumějí české předpisy prvky nebo systémy, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo na ekonomiku státu. Mezi tradiční prvky kritické infrastruktury patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě. Jejich vyřazení z provozu může ochromit schopnost státu poskytovat služby, jako jsou dodávky elektřiny, tepla či vody, nebo se bránit proti konvenčnímu útoku.

Policie zadržela na Rychnovsku tři cizince, do ČR přijeli v makedonském kamionu

Policisté na Rychnovsku zadrželi tři běžence, kteří se do Česka dostali v nákladovém prostoru makedonského kamionu. Na trojici cizineckou policii upozornili zaměstnanci průmyslového areálu Solnice-Kvasiny, kde muži z návěsu vyskočili a začali utíkat. Zaměstnanci je zadrželi a předali policii. Pravděpodobně jde o Afghánce. Policie prověřuje, zda o nich řidič věděl. Za poslední léta jde v Královéhradeckém kraji o první takový případ. Kamion vyjel z Turecka a přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko přijel do České republiky. Podle mluvčí krajské policie Ivany Ježkové policisté na zmapování trasy kamionu spolupracují s kolegy ze zahraničí.

Co se zadrženými cizinci bude, ukáže další policejní vyšetřování. V úvahu přichází jejich předání podle readmisní smlouvy do státu, odkud přicestovali, případně jejich převoz do jednoho ze zařízení pro zajištění cizinců v České republice.

Nejnebezpečnější silnicí v ČR jsou serpentiny u Červené Vody na Orlickoústecku

Nejrizikovějším místem v Česku byly pro řidiče v letech 2016 až 2018 serpentiny u obce Červená Voda v Pardubickém kraji. Za poslední tři roky se tam stalo 11 nehod, z toho 5 bylo vážných. Vyplývá to ze žebříčku nejnebezpečnějších silničních úseků, který sestavila pojišťovna Allianz. Podle mluvčího pojišťovny Václava Bálka se dostal úsek do seznamu rizikových míst poněkolikáté. "Již loni tento úsek obsadil třetí příčko," připomněl. Druhým nejrizikovějším úsekem je mírná zatáčka na silnici I/11 na Šumpersku. Tam se stalo sedm nehod.

V žebříčku rizikových silnic Allianz uvedla úseky, kde se nezávisle na sobě staly na 100 meterech aspoň dvě vážné dopravní nehody. Takových míst je v Česku celkem 63. Nejvíc rizikových úseků je ve Středočeském kraji, kde jsou časté nehody v Medonosích, Nepřevázce nebo v Benešově. Společnosti Allianz seznam nejnebezpečnějších úseků letos vydala už podeváté.

V Muzeu Prahy začala výstava připomínající události listopadu 89

V Muzeu hlavního města Prahy začala ve středu výstava s názvem "Listopad 1989 v pražských ulicích". Prostřednictvím plakátů, dobových fotografií nebo také filmových záznamů představuje hlavní události, které vedly k pádu totalitního režimu v Československu. Ve zkratce se vrací i k událostem v roce 39. Hlavní prostor je věnován hektickému dění během Sametové revoluce.

Zoo Praha otevře nový pavilon se vzácnými papoušky

Zoo Praha dokončila Rákosův pavilon věnovaný vzácným exotickým papouškům. Opeřence tu návštěvníkům představí v prostředí kopírujícím jejich domovské krajiny. Výstavbu pavilonu inicioval chovatel exotického ptactva Stanislav Rákos, který v roce 2012 věnoval zahradě deset milionů korun na jeho výstavbu. Celá stavba stála 36,5 milionu korun, z nichž sedm milionů korun zoo zaplatila z evropských dotací. Veřejnosti se otevře v sobotu. Expozice se zastavěnou plochou 527 metrů čtverečních je rozdělena do sekcí podle místa původu ptáků. Představuje osm biotopů z Jižní Ameriky, Austrálie a Jižní Asie. K pavilonu náleží také venkovní expozice. V expozici je 40 druhů ptáků, přes 100 jedinců. Z nich 20 druhů chová pražská zoo jako jediná v České republice, čtyři druhy jako jediná v Evropě.

Pražská zoologická zahrada v Troji návštěvníkům poprvé otevřela brány 28. září 1931. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Loni do ní přišlo téměř půl druhého milionu lidí, což byl třetí nejlepší výsledek od jejího otevření. Letos přivítala miliontého návštěvníka 20. srpna.

Počasí na čtvrtek

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, hlavně v Čechách místy slabý občasný déšť. Později večer na západě a jihozápadě Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách kolem 12 stupňů Celsia.