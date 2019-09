Česko podle Babiše dodržuje klimatické závazky, ostatní ale ne

Česká republika na klimatickém summitu OSN hovořit nebude, ačkoli dodržuje závazky z pařížské klimatické konference z roku 2015. Novinářům v newyorském sídle OSN to řekl český premiér Andrej Babiš, který poukázal na to, že naopak země, které sliby neplní, prostor ke stanovení dalších klimatických výzev dostaly. "Slíbit něco do roku 2050 určitě není problém, ale my máme závazky z roku 2015 z Paříže a tam je na tom Česko velice dobře," dodal český premiér. "Je důležité, abychom si řekli, jak jednotlivé státy plní závazky z pařížské konference. Velice málo států má výsledky." Premiér zdůraznil, že Česko má jasný plán, jak oproti roku 1990 snížit do roku 2050 emise o 80 procent. "Schválili jsme to jako vláda, máme to spočteno, máme jasný plán. Je důležité, aby závazky následovaly i jiné státy, i mimoevropské," řekl. Babiš rovněž poznamenal, že globální problém není jen o klimatu, ale že je mimo jiné potřeba dodržovat vodu v krajině či vysazovat stromy. Poznamenal, že Česko chce prozatím vysadit deset milionů stromů a výhledově až miliardy.

Odmítavě český premiér reagoval na možnost zřízení mezinárodního fondu na boj s klimatem, ze kterého by čerpaly chudší země, jak navrhují mimo jiné Indie nebo Čína. "Nevidím důvod, proč bychom přispívali. My budeme potřebovat desítky, možná stovky miliard, abychom řešili klimatické změny u nás. Musíme transformovat energetiku, investovat do jádra, vysadit až 18 miliard stromků, zadržovat vodu v krajině," uvedl.

Babiš se setká s prezidentem Ukrajiny, uvidí se i s Trumpem

Český premiér Andrej Babiš se dnes v New Yorku zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN, v plánu má také bilaterální schůzky, mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, či návštěvu univerzitního technologického kampusu Cornell Tech. Andrej Babiš bude rovněž společně s manželkou Monikou večer newyorského času hostem na recepci, kterou pořádá Donald Trump. Žádné jednání s Trumpem na okraj recepce podle Babiše plánováno není.

Andrej Babiš si v pondělí v New Yorku prohlédl sídlo CzechAcceleratoru, což je projekt státní agentury CzechInvest na podporu začínajících českých technologických firem, takzvaných startupů. Ty díky CzechAcceleratoru získávají zkušenosti na zahraničních trzích, poradenské služby či pomoc při jednáních s investory. Začínající podniky, které uspějí před hodnotící komisí projektu CzechAccelerator, absolvují tříměsíční akcelerační program v zahraničí, jehož součástí jsou poradenské služby. Vedle New Yorku se akcelerační programy konají v kalifornském Sillicon Valley, Londýně a Singapuru. Jan Chmelík, který stojí v čele newyorské pobočky CzechInvestu, během pondělní debaty s Babišem řekl, že od roku 2011 dostalo podporu 264 startupů a že měsíčně vyšle CzechInvest do zahraničí pět začínajících podniků. Na fóru Concordia Summit premiér Babiš prohlásil, že ČR chce být zemí budoucnosti a stát se tím, kdo v inovacích udává tón. Zmínil, že národní strategie je založena na devíti tematických pilířích od podpory prostředí, které umožní vznik nových podniků, přes podporu vzdělání a výzkumu po digitalizaci a technologický rozvoj. Česko má podle Babiše vynikající výzkum obzvláště v přírodních vědách, technických oborech a v lékařství a zdravotnictví.

Britský ministr potvrdil zachování práv Čechů po brexitu

Britský ministr pro brexit Stephen Barclay ujistil, že práva českých občanů žijících v Británii zůstanou zachována v nynější podobě i po odchodu země z Evropské unie. Po schůzce s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) zároveň vyzval Čechy, aby neváhali s registrací u britských úřadů, která je nutná pro uznání toho, že v zemi trvale žijí. Hamáček ocenil vstřícný postoj k českým občanům, zároveň zdůraznil, že musí pokračovat i bezpečnostní spolupráce mezi Českem a Británií. Podotkl také, že česká vláda by považovala za lepší, kdyby Británie opustila EU na základě dohody o vzájemných vztazích. Hamáček připomněl, že Česko přijalo zákon, který bude britským občanům v zemi garantovat stejná práva, jaká mají nyní jako občané Evropské unie. Barclay ho na schůzce ujistil, že Británie se bude k českým občanům chovat stejně, jako Česko k britským.

Česko má dvě z pěti nejrychleji rostoucích firem v regionu

České společnosti Prusa Research a Kiwi.com se umístily v první pětce žebříčku Technology Fast 500 EMEA nejrychleji rostoucích firem v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Celkem se do žebříčku dostalo sedm firem z Česka, což je o dvě více, než v předchozím roce. Uvedla to společnost Deloitte, která žebříček sestavuje. Žebříček vychází z porovnání obratu firem za posledních pět let. Firma Prusa Research skončila třetí s růstem za poslední čtyři roky o 17.122 procent, pátý Kiwi.com dosáhl 14.380 procent. Vítězem je švédská Strossle International AB, která působí v mediálním průmyslu. Zvýšila tržby o 19.900 procent.

Prusa Research je výrobce 3D tiskáren, společnost byla založena v roce 2012 a nyní zaměstnává více než 400 lidí. Kiwi.com přeprodává letenky různých dopravců, většinový podíl ve firmě drží americký fond General Atlantic, zbytek zakladatel a generální ředitel Oliver Dlouhý.

ESRB varuje 11 zemí, včetně ČR, před situací na trhu s byty

Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) vydal varování a doporučení týkající se zranitelnosti trhu s byty ve střednědobém výhledu pro celkem 11 zemí, včetně České republiky. Podle svého prohlášení ESRB posoudil sektor rezidenčních realit v členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku a v 11 zemích nalezl známky zranitelnosti, které by ve střednědobém horizontu mohly znamenat riziko pro finanční stabilitu daných zemí. ESRB funguje jako "hlídací pes" finanční stability v EU. Má mandát vydávat varování, pokud zjistí závažná systémová rizika, a doporučit nápravná opatření při řešení těchto rizik.

Česká republika, spolu s Německem, Francií, Islandem a Norskem obdržela varování, které je počáteční fází intervence. Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku a Švédsku pak už ESRB zaslala doporučení ke krokům, které by odstranily rizika. V hodnocení samotného Česka ESRB za největší ohrožení označila vysoké nadhodnocení cen nemovitostí spojené s vysokým růstem úvěrů na bydlení a uvolnění standardů k poskytování úvěrů. To podle ní zvyšuje riziko růstu nesplácení úvěrů v případě změny ekonomického vývoje. Upozornila také, že růst cen nemovitostí překonal ve střednědobém období růst příjmů domácností.

E15: Český developer Sebre chystá v Bělehradě projekt za 3,9 mld.

Česká developerská firma Sebre chystá v Bělehradě projekt za 150 milionů eur (asi 3,9 miliardy korun). Uvedl to deník E15 na základě vyjádření manažera Sebre Petera Dajka. Firma koupila v hlavním městě Srbska za stovky milionů korun pozemek na nábřeží Dunaje, na němž postaví byty, obchody, restaurace i kanceláře. V Bělehradě již nyní Sebre pracuje také na vzniku nových filmových ateliérů či bytového domu v jedné z prestižních čtvrtí města.

Hawkingovi spolupracovníci diskutují v Praze o speciálním laseru

Spolupracovníci zesnulého fyzika Stephena Hawkinga z programu Breakthrough Initiative (BI), jehož byl duchovním otcem, diskutují tento týden v Praze o výzkumu a vývoji supersilného laseru pro mezihvězdné cestování. Projekt Starshot má pomocí laseru umožnit vyslání nanosond k hvězdě Proxima Centauri, což je nejbližší hvězda od sluneční soustavy, uvedl na tiskové konferenci výkonný ředitel BI Pete Worden. Vědce, inženýry a politology, kteří na projektu Starshot pracují, zajímá mimo jiné schopnost českých výzkumných center na vývoji laseru spolupracovat. Tématem diskusí je také to, za jakých politických podmínek je realistické takto silný laser postavit a nenarušit stabilitu mezinárodní bezpečnosti.

Proxima Centauri je nejbližším hvězdným sousedem Slunce, nachází se ve vzdálenosti něco málo přes čtyři světelné roky. V převodu na kilometry činí vzdálenost 40 bilionů kilometrů. Jde o takzvaného červeného trpaslíka. Tyto hvězdy jsou chladnější než Slunce, zato ale mohou vyzařovat intenzivní rentgenové a ultrafialové záření, což představuje jeden z problémů pro případnou přítomnost života na planetách, které je obíhají.

V Praze se koná konference zaměřená na evoluci

V Praze se koná mezinárodní konference vědců, kteří se ve své práci zaměřují na evoluci. Antropologové, archeologové, jazykovědci či psychologové budou debatovat budou o evoluční teorii babiček, obezitě či učení. Akce Polské společnosti humanitních věd a evoluce (PTNCE) potrvá do 27. září. Poprvé se koná mimo Polsko, a to v pražské Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Experti představí výsledky svých bádání o vlivu babiček na přežití vnoučat v 18. či 19. století. Vystoupí mimo jiné profesorka antropologie z Univerzity v Utahu Kristen Hawkesová, která před dvěma desetiletími s evoluční teorií babiček přišla. Po svém pozorování lidí z afrických kmenů došla k závěru, že starší ženy sehrály v evoluci zásadní roli a mohou mimo jiné za dlouhověkost.

Komorní festival uvede ve Francii české divadlo

Druhý ročník festivalu českého divadla ve Francii přiveze francouzskému publiku dvě oceňované české inscenace. Akce Na skok do Prahy je protipólem festivalu francouzského divadla v Praze a představí inscenaci Deník zloděje divadelní společnosti Masopust a Požitkáře Divadla Na zábradlí. ČTK to za organizátory sdělil Ondřej Roubínek. Festival se koná od 26. do 28. září v kulturním centru Anis Gras v Arcueil, Gare au Théâtre ve Vitry-sur-Seine a Českém centru v Paříži. Vedle dvou hostujících divadel festival představí poprvé přeložené texty současných českých dramatiků, diváci se mohou těšit i na výstavu Chlapi v zahradě tvůrčí dvojice Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek či promítání českých filmů a diskuse s tvůrci. Festival Na skok do Prahy se v roce 2018 stal druhou stranou pomyslného mostu mezi českým a francouzským divadelním prostředím, který začali v roce 2015 budovat organizátoři festivalu francouzského divadla v Česku Sněz tu žábu.

Skončila Dvořákova Praha, festival přilákal 16.000 posluchačů

Symfonie č. 4 Es dur rakouského skladatele Antona Brucknera zakončila ve vyprodaném Rudolfinu festival klasické hudby Dvořákova Praha. Během více než dvou týdnů přilákal téměř 16.000 posluchačů, podobně jako v předchozích letech. Mimořádným počinem letošního ročníku bylo uvedení druhé Dvořákovy opery Král a uhlíř z roku 1871 v jejím prvním zhudebnění pod vedením dirigenta Tomáše Braunera. Dvořákova Praha letos nabídla dvě desítky koncertů, na kterých vystoupilo celkem 819 umělců. Výjimečnou pozornost vzbudilo provedení Mahlerovy Symfonie č. 3 d moll Izraelskou filharmonií, letos naposledy vedenou legendárním Zubinem Mehtou v roli jejího uměleckého ředitele a šéfdirigenta.

Před 120 lety se narodil spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora

Před 120 lety, 25. září 1899, se v Brně narodil populární spisovatel a ilustrátor dětských knížek Ondřej Sekora. Dnes je znám především jako autor postavičky Ferdy Mravence, všeuměla s dobrým srdcem, a jeho souputníka, přechytralého Brouka Pytlíka. Obě figurky se poprvé objevily ve 30. letech jako hrdinové kreslených příběhů vycházejících v Lidových novinách, kde Sekora pracoval. Nedlouho poté se dočkaly i knižního vydání a popularitě se těší dodnes. Sekora působil jako sportovní referent a kreslíř v Lidových novinách, za okupace byl v letech 1944-1945 vězněn v pracovních táborech (jeho spoluvězněm byl třeba herec Oldřich Nový). Po druhé světové válce pracoval Sekora mimo jiné v redakcích Práce, Dikobrazu a Státního nakladatelství dětské knihy, kde řídil knižnici pro předškolní věk. Zakladatel prvních českých ragbyových klubů, sportovní trenér či rozhodčí zemřel 4. července 1967 v Praze.

Počasí

Převážně oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na západě kolem 17 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.