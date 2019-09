NKÚ: MPSV mělo chyby v účetnictví v loňském roce za téměř 12 a půl miliardy

Chyby za zhruba 12 a půl miliardy korun našli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu v účetní uzávěrce ministerstva práce a sociálních věcí za minulý rok. Nevykázalo třeba zálohy na dotace ve výši 7,2 miliardy korun. NKÚ proto k účetní závěrce za rok 2018 nevydal stanovisko bez výhrad. "Významné nesprávnosti, které zjistili kontroloři v účetní závěrce, se týkaly rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky," uvedl NKÚ. Ministerstvo taky podle NKÚ nenapravilo chyby v účetnictví, které kontroloři našli už v předchozích letech. Přesto podle kontrolorů účetní závěrka za loňský rok s výhradou výše uvedených významných nesprávností podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. U vnitřního kontrolního systému ministerstva NKÚ zjistil, že některé kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví nefungovaly dostatečně spolehlivě. Týkalo se to zejména inventarizace a také získávání správných a úplných informací pro vykazování podmíněných závazků z uzavřených smluv a ze soudních sporů. MPSV také porušilo rozpočtovou kázeň, když zaplatilo přes 794.000 korun za objednávky, které ale nebyly uveřejněny v registru smluv, a byly proto od začátku zrušeny.

Ministryně Jana Maláčová z ČSSD řekla, že za chyby může špatná personální situace v resortu v době, kdy ho přebírala.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce znovu zavést jesle

V Česku by od roku 2021 mohly znovu začít fungovat jesle. Vznikly by z nynějších dětských skupin. Návrh novely dnes představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Na finacování a provozu zařízení by se podílel stát, rodiče i obce. Rodina by tak za pobyt dětí v jeslích platili měsíčně nejvýš třetinu minimální mzdy - tedy necelých čtyři a půl tisíce korun. Stát pak z rozpočtu podle Maláčové dá pět tisíc. Jesle mohly začít fungovat od roku 2021 a byly pro děti do tří let. Novelu zákona ještě musí projednat vláda.

Podle dřívějšího zjištění Českého rozhlasu k návrhu má výhrady opozice. Třeba poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 říká, že změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc. Podle poslankyně Olgy Richterové z Pirátů je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné.

ÚSTR pořádá konferenci na téma revize politických procesů

Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu, je název konference, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Národním archivem. Největší prostor věnuje konference srovnání politických procesů v jednotlivých státech sovětského bloku. Mezi dalšími tématy bude například to, jakým způsobem „napravoval“ komunistický režim své chyby v případě obětí politických procesů v padesátých letech 20. století. Jedna z desítek přednášek se týká velmi zajímavého tématu a tím je vyřizování žádostí o amnestie a milost Kanceláří prezidenta republiky. V programu je i téma příprava zákona o soudní rehabilitaci a jeho aplikace na půdě Národního/Federálního shromáždění.

Stránky státní správy musí být podle nového zákona lépe přístupné pro zdravotně postižené

Webové stránky měst a obcí by měly být víc přizpůsobené pro zdravotně postižené. Začale totiž platit zákon, který obcím nařizuje, aby do roka změnily své internetové stránky na bezbariérové. Nová legislativa pomůže třeba lidem s poruchami zraku. Náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal Českému rozhlasu řekl, že třeba videa ze zasedání zastupitelstva musí mít povinně titulky pro neslyšící. Weby, které od pondělí státní správa spustí, už musí splňovat nové požadavky zákona.

V Českých Budějovicích začala putovní projekce Totalita, navštíví pět měst

Nafukovací dóm s kopulí na českobudějovickém náměstí představuje návštěvníkům Československo v letech 1948 až 1989. Putovní road show s názvem Totalita má připomenout období komunismu. Projekce navštíví pět měst v České republice. Po Českých Budějovicích zamíří do Brna, Plzně, Znojma a na závěr do Prahy. ČTK to řekl za organizátory René Kekely. "Ve 3D podobě lze vidět asi dvacetiminutový dokument, který zachycuje období od února 1948 až po listopad 1989 včetně demonstrace na Národní třídě 17. listopadu. Takže především pro mladé lidi, kteří tuto dobu nezažili, je to velmi poučné," uvedl Kekely. Dopolední program je určený pro školy, odpoledne je projekce otevřená pro veřejnost, dodal. Česká republika si letos v listopadu připomene 30. výročí od pádu komunistického režimu. "A při té příležitosti tento projekt vzniknul," řekl Kekely.

CK Neckermann, spojená se zkrachovalou Thomas Cook, má v cizině 1100 českých klientů, návrat zajistí

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachované britské kanceláře Thomas Cook, má v zahraničí zhruba 1100 českých klientů. O tyto klienty se postará a zajistí jim bezpečný návrat do České republiky jejich plánovaným letem. V tiskovém prohlášení to uvedl šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek. Vzhledem k nejistotě a možným rizikům pro zákazníky, kterou na trhu cestovního ruchu oznámení o úpadku Thomas Cook Group vneslo, Šrámek z CK Neckermann nevyloučil, že CK některé již zakoupené zájezdy v nadcházejících dnech zruší. V takovém případě se na dotčené klienty budou vztahovat běžné všeobecné obchodní podmínky a CK jim vrátí celou sumu za zaplacený zájezd, uvedl.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež ČTK řekl, že se česká pobočka Neckermanna ocitla v ekonomické nejistotě a vyčkává, až se vyjasní vlastnická struktura. Podle Papeže mohou nastat spíše problémy u Čechů, kteří si koupili zájezd u Thomase Cooka v Německu nebo Británii. Na ně se české zákony o pojištění cestovních kanceláří nevztahují.

Na ústředí českého ministerstva zahraničních věcí se zatím s dotazy ohledně krachu CK Thomas Cook ani situace v CK Neckermann žádný český občan neobrátil, uvedl tiskový odbor úřadu. Pokud není cestovní kancelář schopna plnit své závazky vůči klientům, mohou požádat o pomoc české velvyslanectví v zemi, kde se nacházejí, sdělilo ministerstvo.

Některé budovy v centru Prahy přes noc pokryly legální graffiti

Některé budovy v centru Prahy, například Tančící dům, Obchodní dům Kotva a Dům módy na Václavském náměstí pokrylo přes noc graffiti. Akce má upozornit na nedostatek legálních ploch pro street art. Zhruba 20 streetartovým umělcům dala k dispozici přes 190 metrů čtverečních plochy svých domů společnost Pražská správa nemovitostí, která budovy vlastní a spravuje. Většina maleb je dočasná, trvalý zásah do podoby historických či památkově chráněných budov je totiž omezený. ČTK to v tiskové zprávě sdělila za PSN Tereza Pavézková. Nový háv získalo přes noc 13 budov na periferii i v centru Prahy, dvě pojízdné míchačky a jeden automobil. "Cílem této noční akce bylo zviditelnit street art jako opravdové umění, které může oživit město a zatraktivnit i různá zapomenutá místa pro turisty," uvedla marketingová ředitelka společnosti Kateřina Jukl. Podle ní je pro tyto umělce málo prostoru. "Proto jsme se rozhodli vytvořit z našeho areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích novou legální plochu v Praze pro streetartové umělce," dodala. Největší dílo, které v noci vzniklo, má rozměry 12 metrů na 2,5 metru a nachází se právě na kontejneru sloužícím jako vstup do atomového krytu u budovy bývalé Microny.

Vysoká škola v Brně otevře "univerzitu" pro prarodiče s vnoučaty

Mendelova univerzita chce přispět k porozumění mezi seniory a mladými lidmi. Otevře proto Mezigenerační univerzitu, vzdělávací program určený pro prarodiče a jejich vnoučata od devíti do 13 let. Kapacita je přibližně 40 lidí, uvedla v tiskové zprávě autorka projektu Lenka Kamanová. "Pro posluchače Mezigenerační univerzity připravujeme sérii praktických terénních cvičení, jejichž místa konání jsme vybírali tak, aby byla pro všechny zúčastněné atraktivní a aby poznali, jak široký záběr Mendelova univerzita má," řekla Kamanová. Prarodiče s vnoučaty se tak podívají například na zahradnickou fakultu v Lednici nebo do Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Výuka s odborníky se bude odehrávat vždy ve venkovních prostorách univerzity.

Každý senior může přihlásit pouze jedno vnouče. Společně půjdou na šest setkání ve výukovém období jednotlivých semestrů, a to vždy jednou měsíčně v sobotu v rozsahu pěti výukových hodin.

Vlci zabili v pozorovacím centru na Šumavě laň

Vlci zabili v pozorovacím centru v Kvildě na Prachaticku laň. Areál je sice oplocený, ale vlkům se do něj podařilo proniknout. Šumavský národní park, který centrum provozuje, proto pracuje na vylepšení jeho zabezpečení. Centrum je nyní kvůli jelení říji od 10. září pro návštěvníky uzavřeno. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. "Mrtvou laň jsme objevili v pátek," uvedl a doplnil, že vlci zvíře z velké části sežrali. Podle mluvčího je to podobná situace, jako když vlci vniknou na pastvinu s ovcemi a některé z nich usmrtil. Pro pozorovací centrum, které je v provozu čtyři roky, je to ale první taková událost, doplnil mluvčí. Náklady na vybudování pozorovacího centra činily přibližně 75 milionů korun a návštěvníci v něm mohou sledovat deset jelenů.

