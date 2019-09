Zeman: Bude na Babišovi, zda přijme abolici. Premiér zopakoval, že by ji nepřijal

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici. Prezident to v neděli řekl v rozhovoru se serverem Blesk.cz. Zeman tento týden uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Nyní doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. Premiér Babiš v neděli zopakoval, že by abolici nepřijal. Debatu o ní považuje za nesmyslnou v situaci, kdy bylo jeho trestní stíhání pravomocně zastaveno. Zeman v neděli v rozhovoru řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných. "Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil," zdůvodnil prezident své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno. Připomněl rovněž, že abolice je součástí Ústavy České republiky. "A pokud je prezidentovi využívání tohoto práva odnímáno, potom všichni, kteří tento názor zastávají, jednají protiústavně," prohlásil prezident.

Ministryně pro místní rozvoj Pavla Dostálová (za ANO) v nedělní Partii TV Prima uvedla, že je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve stejném pořadu uvedl, že by případ Čapího hnízda mohl být návodem pro další velké firmy, které by se vyčleněním menší společnosti mohly dostat k dotacím určeným pro malé a střední podniky. Abolici musí podepsat také premiér nebo jím pověřený člen vlády.

Petříček: ČR by měla možnost si sama určovat svůj energetický mix

Česká republika by měla mít možnost si sama určovat podobu svého energetického mixu a jaderná energie je důležitou náhradou za omezování fosilních paliv, které vyplývá z mezinárodních závazků. ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ŠSD) před odletem na Valné shromáždění OSN, které je spojeno s fórem o udržitelném rozvoji. "My se hlásíme především k závazkům, které vyplývají z Pařížské dohody, podporujeme také ambiciózní energetickou politiku Evropské unie. Zároveň ale také chceme zachovat technologickou neutralitu, chceme, aby si členské státy mohly volit zdroje podle svých přírodních podmínek. Pro Česko je jaderná energie důležitá součást našeho energetického mixu," řekl. Dodal, že se Česko nyní připravuje na postupné uzavírání uhelných elektráren a utlumování těžby uhlí. Z globálního pohledu je podle ministra důležité technologicky podporovat méně vyspělé státy, bez jejichž spolupráce se globální oteplování zastavit nedá.

Českou delegaci na Valném shromáždění OSN vede premiér Andrej Babiš (ANO), který v New Yorku plánuje přednést řeč. Premiéra kromě Petříčka doprovodí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zeman slíbil, že podepíše zákon o rozšíření EET, jakmile ho dostane na stůl

Prezident Miloš Zeman podepíše zákon o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET), jakmile ho dostane na stůl. Řekl to v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Rozšíření EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly, schválila minulý týden Sněmovna, když přehlasovala senátní veto. Rozšíření EET i změny v DPH, které byly společně s tím schváleny, mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce.

Rozšíření EET budou podléhat hlavně řemeslníci, ale třeba i advokáti, účetní, lékaři a taxikáři. Novela také umožní malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby.

Součástí novely o rozšíření EET jsou i změny daně přidané hodnoty. Do nejnižší sazby DPH se přesunou vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje rovněž opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo.

Prezident Zeman se nezúčastní připomínkových akcí k 30. výročí revoluce

Prezident Miloš Zeman se letos nezúčastní veřejných připomínkových akcí k 30. výročí sametové revoluce, která vedla ke konci totalitního režimu v Československu. V rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl, že si události listopadu 1989 opět připomene sám doma. Podle něj budou veřejně oslavovat především ti, kdo se protirežimních protestů před 30 lety neúčastnili. "Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám, a možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta dle mého názoru fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů," řekl Zeman k výročí listopadu 1989. Loni vyhodil aktivista Otakar van Gemund ze skupiny Kaputin do koše květiny, které Národní třídě položili premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, i květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Zdůvodnil to tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi a lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle něj nechovají.

Zeman znovu také prohlásil, že útok policejních složek na studentskou demonstraci 17. listopadu 1989 nepovažuje za masakr, masakrem je podle něj pouze událost, kde je velké množství mrtvých. Uvedl přitom, že sám tehdy na Národní třídě byl, ale násilí ze strany policejních složek neviděl.

Začala registrace do nového mýtného systému. Na dálnicích bude platit od prosince

Dopravci se od neděle registrují do nového mýtného systému. Ten začne na českých dálnicích fungovat od začátku prosince a na silnicích první třídy pak od ledna. Novým správcem systému se místo Kapsche stanou společnosti CzechToll a SkyToll. Nově budou muset mít auta přepravců palubní jednotku. Podle odhadu společností se do nového mýtného systému musí zaregistrovat víc než 400 tisíc aut. Dopravci se do satelitního systému můžou registrovat na vybraných prodejních místech, přes vydavatele palivových karet nebo přes webové stránky.

V ČR přibývá žadatelů o dotace na úsporné domy, ministerstvo za pět let vyplatilo 6 miliard

V Česku přibývá žadatelů o dotaci na novostavbu. Loni jich bylo skoro o 40 procent víc. Ministerstvo životního prostředí přispívá na stavební materiály i na obnovitelné zdroje energie. Za posledních pět let vyplatilo skoro 6 miliard korun. Největší zájem je o peníze na fotovoltaické panely nebo na zateplení. Podle ministerstva je zájem lidí v posledních měsících větší i kvůli změně zákonů. Od nového roku totiž budou muset mít všechny nové domy téměř nulovou ztrátu energie. Ministerstvo může přispět novostavbám skoro půlmilionovou částkou.

V Česku chybí vyučení dělníci, celkem až 300 tisíc

V Česku chybí až 300 tisíc dělníků. Zjistil to server Nejřemeslníci.cz. Některé obory mladé lidi nelákají a chybí tak třeba zedníci nebo tesaři. Cena za práci přitom v posledních letech stoupla o třetinu a dělníci si tak podle viceprezidenta Hospodářské komory a předsedy Cechu obkladačů Romana Pommera mohou měsíčně vydělat až 80 tisíc korun. Podle něj by měl hlavně stát učňovské obory víc podporovat.

Na lepší podmínky hospodářských zvířat půjde letos přes 1,5 miliardy korun

Víc než jedna a půl miliardy korun podpoří letos lepší životní podmínky v chovech hospodářských zvířat v Česku. Peníze poskytne ministerstvo zemědělství a evropské fondy. Peníze by měly konkrétně jít na lepší ošetřování končetin dobytka, chlazení stájí v létě nebo na zvětšení ploch pro selata. Farmáři a chovatelé se můžou s úřadem o lepších podmínkách pro zvířata radit.

Za lepší podmínky chovu zvířat bojuje například celoevropská iniciativa s názvem Konec doby klecové. Zákazem klecových chovů se Evropská unie zřejmě bude muset zabývat, protože se podařilo sehnat potřebné množství podpisů pro petici. Pokud petice projde ověřovacím procesem, Evropská komise může předložit Evropskému parlamentu návrh upravující chovné podmínky zvířat. Předpis by mimo jiné mohl zakazovat klecový chov slepic, králíků nebo prasnic.

Sběratelé si od října můžou koupit výroční korespondenční lístky

Česká pošta začne v říjnu prodávat výroční korespondenční lístky. Připomínat budou 150 let od doby, kdy se u nás začaly posílat. Na speciálním korespondenčním lístku bude kromě předtištěné známky taky ten samý obrázek, jaký měla vůbec první poštovní dopisnice. Tu vynalezl rakouský ekonom Emanuel Hermann. Česká pošta výročních korespondenčních lístků vydá celkem 1800, zajímat by tak podle ní mohly hlavně sběratele.

Korespondenční lístek je otevřená listovní zásilka o velikosti běžné obálky. V Česku se dnes používá jen výjimečně, jeden lístek stojí 20 korun.

Tenistka Muchová získala v Soulu premiérový titul v kariéře

Tenistka Karolína Muchová získala na turnaji v Soulu premiérový titul na okruhu WTA v kariéře. Třiadvacetiletá čtvrtfinalistka Wimbledonu při svém druhém finálovém startu deklasovala v Koreji Polku Magdu Linetteovou za 69 minut 6:1, 6:1. Turnaj v Soulu Muchová vyhrála jako třetí Češka v historii. V roce 2005 se radovala z trofeje Nicole Vaidišová a před pěti lety Karolína Plíšková. V letošní sezoně je rovněž třetí českou šampionkou na okruhu WTA, tituly zatím sbíraly jen Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Muchová, jež o titul letos marně usilovala už v květnovém finále v Praze, si po zisku trofeje vylepší kariérní maximum ve světovém žebříčku, kterým je zatím 43. místo. V pondělním vydání se posune do první čtyřicítky.

Počasí na pondělí

Oblačno až zataženo, odpoledne a večer na západě a jihu Čech na většině území déšť, jinde srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na západě a jihu Čech kolem 16 stupňů Celsia.