Důchody v ČR od ledna vzrostou minimálně o 371 korun

Každý člověk v Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl od ledna polepšit aspoň o 371 korun. Další přidání se pak bude odvíjet od výše jeho penze. Ti, kteří mají nyní méně než 13.426 korun, dostanou celkem méně než zmiňovaných 900 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení o navýšení důchodů pro příští rok, který zveřejnila na svém webu vláda. Podle předpisu se o 900 korun zvedne průměrný důchod.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Na důchody by se mělo v příštím roce v Česku vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná Sněmovna, to má být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.

Novela zákona o sociálních službách by měla zlepšit dostupnost rané péče

Raná péče, která poskytuje pomoc rodinám po narození dítěte se zdravotním postižením, je podle jejích poskytovatelů podfinancovaná. V některých krajích tak rodiny na pomoc místo týdnů čekají i skoro rok. Na ranou péči zdarma mají rodiny nárok ze zákona. Peníze od státu ale pokryjí jen 60 % nákladů. Asociace rané péče chce proto víc peněz i nový systém financování. "Uvítali bychom alespoň dvouleté nebo víceleté granty, které by nám umožnily tu službu plánovat, plánovat kapacity,", říká předsedkyně asociace Alena Kunová. Změnit by to měla novela zákona o sociálních službách. Peníze na ně by měly jít automaticky ze státního rozpočtu a dotace by byly na tři roky dopředu. "Jelikož bychom i my i státní rozpočet tři roky dopředu věděli, kolik peněz je potřeba alokovat, tak by to nemělo dělat problém," uvedl David Pospíšil z ministerstva práce a sociálních věcí.

Služby týmů rané péče v Česku využívá až 5 tisíc rodin ročně. S její dostupností jsou na tom nejhůř v Praze a Středočeském kraji.

Letiště v Mošnově hostí dvoudenní Dny NATO

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku probíhají o víkendu Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Mezi nejatraktivnější body programu patří vystoupení tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarského PC-7 Teamu a finských Midnight Hawks. Velkými lákadly jsou také velká letadla, která si lidé budou moci prohlédnout na zemi. Mezi nimi bude oblíbený strategický bombardér B-52 nebo největší sériově vyráběný transportní letoun na světě C-5M Super Galaxy, který tam lidé v modernizované verzi uvidí poprvé.

Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni přijedou desítky tisíc lidí, loni jich bylo přibližně 220.000.

Odborník: Podle studií je na internetu závislá polovina mladých

Na internetu je závislá až polovina teenagerů. Na sociálních sítích jsou přitom závislí i někteří dospělí. Informovala o tom Česká koalice proti tabáku, která provozuje bezplatnou Národní linku pro odvykání. Novou společenskou hrozbou se podle odborníků stává i netolismus, tedy potřeba neustálého připojení k internetu, a závislost na hraní her. Naopak zájem o alkohol u teenagerů klesl od roku 2011 víc než o třetinu, o cigarety téměř o polovinu.

V Česku podle údajů NetMonitoru z roku 2018 používá internet 7,77 milionu lidí starších deseti let a podle průzkumu agentury STEN/MARK se na sociální sítě denně nebo alespoň několikrát týdně přihlásí 90 procent respondentů. Průměrný čas strávený na sociálních sítích během dne byl loni 149 minut a každoročně se zvyšuje.

Na 400 místech po celém Česku uklízejí dobrovolníci

Do terénu v sobotu vyrazilo na 150 tisíc dobrovolníků na akci Ukliďme Česko. Likvidují černé skládky, sbírají odpadky podél turistických cest, cyklostezek nebo z lesů. Česko se tak připojuje k dalším 168 zemím, kde v sobotu lidé dobrovolně uklízí ve svém okolí. Podle organizátorů z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a spolku Ukliďme Česko jde o symbolické zakončení letošní rekordní úklidové sezony. Letos na jaře sesbírali dobrovolníci 1120 tun odpadu, včetně 17.700 pneumatik. Do loňských akcí se zapojilo téměř 135.000 dobrovolníků a odklidili 2113 tun odpadu.

Zájemci si můžou vybrat z interaktivní mapy, ta nabízí 400 příležitostí, kde se můžou v Česku připojit. Organizátoři úklidových akcí na řadě míst připravili doprovodný program jako poděkování dobrovolníkům.

Ornitologové zaznamenali v Jizerských horách nové druhy ptáků

V nejvyšších partiích Jizerských hor se objevují nové druhy ptáků. Ornitologové tam nově zaznamenali například výskyt skřivana nebo králíčka ohnivého. Vědci tento týden zkoumají ptáky na Jizerce, kde je chytají do sítí, kroužkují, měří a váží.

V Kralicích si připomněli 440. výročí od vydání Bible kralické

Výročí 440 let od vydání prvního dílu Bible kralické si v sobotu připomněli v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku. Na akci se u příležitosti Dne tiskařů návštěvníci dozvěděli informace o dalších třech historických událostech. Jednalo se o výročí 110 let od položení základního kamene Pomníku Bibli kralické a jejím tiskařům, 50 let budovy Památníku Bible kralické Moravského zemského muzea (MZM) a také 200 let od první školní budovy v Kralicích. ČTK to řekla za organizátory Barbora Javorová. Na akci dorazilo několik stovek návštěvníků.

Bible kralická je první český překlad bible z původních jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, nikoliv latinské Vulgaty. První vydání vyšlo v šesti svazcích. V době rekatolizace spojovala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských exulantů i domácí tajné nekatolíky. Bible kralická mimo jné náleží k vrcholům tiskařského umění v našich zemích.

Zámek Opočno vystavuje nejdražší Kupkův obraz

Desítky lidí se v sobotu zúčastnily zahájení výstavy obrazu Františka Kupky Plochy příčné II v areálu zámku v Opočně. K vidění je pouhé dva dny, poté se vrátí do soukromé sbírky. V květnu byl obraz vydražen za 78 milionů korun, a stal se tak novým rekordmanem českých aukcí. V budoucnu by jej ale veřejnost mohla mít možnost spatřit, řekl ČTK Milan Dospěl z galerie Kodl, která dílo dražila a pomáhala s jeho vystavením v Kupkově rodišti.

Plochy příčné II z roku 1923 jsou jednou z nedůležitějších děl Kupkovy tvorby a ukázkou progresivního výtvarného jazyka, kterým Kupka značně předstihl vývoj světového malířství. Obraz namaloval ve Francii a v roce 1946 ho věnoval svému pražskému příteli za pomoc s retrospektivní výstavou v pražském Mánesu.

Tenistka Muchová je v Soulu ve finále a může získat první titul

Třiadvacetiletá tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Soulu zahraje o premiérový titul z okruhu WTA. Druhé finále v kariéře po úspěchu na květnovém turnaji v Praze si vybojovala díky vítězství nad Číňankou Wang Ja-fan 7:6 a 6:4. Její nedělní soupeřkou bude Polka Magda Linetteová. Pokud ji porazí, může se stát třetí českou vítězkou turnaje v Soulu. V roce 2005 se radovala z trofeje Nicole Vaidišová a před pěti lety Karolína Plíšková.

Počasí na neděli

Jasno, ráno na jihozápadě v nižších polohách místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno až oblačno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

Babí léto vydrží do konce září. V druhé půlce příštího týdne se teploty vyšplhají až k 24 stupňům. Další týdny budou pak teplotně průměrné.