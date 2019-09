Politici kritizují slova Zemana o případné abolici pro premiéra, podle NSZ nebudou mít vliv

Výrok prezidenta Miloše Zemana o případné abolici pro premiéra nebude mít vliv na postup nejvyššího státního zástupce. Českému rozhlasu to řekl mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Prezident ve čtvrtek v televizi Barrandov prohlásil, že by zastavil trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO, pokud by bylo obnoveno. Stíhání Babiše a dalších obžalovaných v kauze dotace pro Čapí hnízdo zastavilo Městské státní zastupitelství Praze. Rozhodnutí teď přezkoumá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na posouzení verdiktu má tři měsíce.

Prezident přitom při loňské předvolební debatě řekl, že o abolici u Babiše v žádném případě neuvažuje. Dodal tehdy, že názor nezmění, protože by se tím naprosto zesměšníl. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tvrdí, že prezident nyní reagoval na tlak na nejvyššího žalobce Pavla Zemana, který podle něj vytváří opozice a média. Podle ústavního právníka Jana Kysely je ale takový argument absurdní.

Opoziční strany chtějí projednat společný postoj k prohlášení prezidenta Miloše Zemana o abolici v kauze Čapí hnízdo. Zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se sejdou před úterním jednáním poslanecké sněmovny. Předseda ODS Petr Fiala to uvedl na svém Twitteru. Výrok prezidenta kritzuje i koaliční partner ANO - Sociální demokracie. Předseda ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení Babišova stíhání ze strany prezidenta Zemana ze nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem.

Podle premiéra Babiše vyvolává výrok prezidenta zbytečné vášně. Na twitteru napsal, že není na místě, protože podle něj nic takového ani nemůže nastat.

Zahraniční dluh ČR činil ke konci června 4,342 bilionu korun

Zahraniční dluh Česka klesl v letošním druhém čtvrtletí o 23,8 miliardy korun na 4,342 bilionu korun ke konci června. Meziročně je ale o 10,6 miliardy korun vyšší. Dluh Česka vůči cizině odpovídá 79,1 procenta hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na soukromý sektor. Zbývající část tvořily závazky veřejného sektoru, které zahrnují závazky vládního sektoru i soukromých subjektů garantované vládou a dluhy firem s většinovou účastí státu. Podíl vládních úřadů na celkovém zahraničním dluhu činil ke konci června 18 procent. Dluh vládního sektoru se ve druhém čtvrtletí podle ČNB zvýšil kvůli nárůstu objemu dluhopisů držených zahraničními investory.

Hrad Bouzov zůstane státu, ÚS odmítl stížnost Německého řádu

Hrad Bouzov na Olomoucku zůstane ve vlastnictví státu. Ústavní soud odmítl stížnost Německého řádu, který požadoval vydání památky. Podle justiční databáze soudci dostali stížnost v červenci a odmítli ji v polovině září. Hrad v druhé světové válce zabavili nacisté. Ústavní soud v usnesení píše, že se řád po válce nedomáhal vrácení hradu podle zákonnem předepsaných způsobů.

Protože řád ztratil vlastnictví už před únorem 1948, odmítl Národní památkový ústav v roce 2014 hrad vydat v církevních restitucích. Následnou žalobu řádu zamítl okresní soud a pak i olomoucká pobočka krajského soudu. Dovolání letos odmítl Nejvyšší soud. Bouzov je jednou z nejnavštěvovanějších moravských památek. Německý řád jej získal na konci 17. století. Na začátku druhé světové války nacisté hrad zkonfiskovali, v době okupace byl sídlem přepadového oddílu SS. Po válce přešel do majetku státu.

Jižní Morava žádá, aby nebyla omezena reklama na víno a vinařství

Dva bývalí jihomoravští hejtmani a hejtman současný na zasedání krajského zastupitelstva společně požádali zastupitele, aby protestovali u vlády a parlamentu proti omezení reklamy na víno a vinařství. ČTK to řekl jeden z předkladatelů návrhu, bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD). Spolu s ním návrh, který zastupitelstvo schválilo, předkládali bývalý hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) a současný hejtman Bohumil Šimek (ANO). Výzva se týká zvažované regulace reklamy na tabákové výrobky a alkohol. Zastupitelé výzvu schválili. Omezení reklamy na víno a vinařství by podle Haška zmařilo posledních 30 let rozvoje jihomoravského vinohradnictví a vinařství i podpory poskytnuté veřejným sektorem. Ředitel vinařského fondu Jaroslav Machovec tuto aktivitu vítá. "S vinaři to řešíme už delší dobu a máme reálné obavy z toho, že pokud vyloučíme reklamu na naše vína, bude už fungovat pouze konkurence cenou a získá tím zahraniční konkurence, která sem často dováží přebytky za nereálně nízké ceny," uvedl Machovec. Reklama českých vinařství podle něj nevyzývá k větší konzumaci, ale upozorňuje na kvalitu a například na kombinování vhodných jídel s víny.

Studenti v Česku se připojili ke světovému protestu za ochranu klimatu

K celosvětovým protestům za ochranu klimatu se v pátek připojili studenti i v některých českých městech. Stovky mladých lidí se sešly také na Staroměstském náměstí v Praze. Akci iniciovali studenti z české odnože ekologického hnutí Fridays for Future, jehož vznik podnítila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ze Staroměstského náměstí, kde zazněly projevy, se stávkující vydali na průvod městem. Zahájili tak zároveň protestní Týden pro klima, který nabídne řadu vzdělávacích, debatních i kulturních akcí a potrvá do 27. září. Na náměstí přišlo také asi deset lidí, kteří poklidně protestovali proti požadavkům studentů. Šlo o členy a sympatizanty strany Svobodní. Přinesli transparenty, které hlásaly například Chceme svobodu místo klimatického socialismu. Někteří studenti s nimi diskutovali, demonstraci to nenarušilo. Podobné akce se konaly i v dalších českých městech, například v Ostravě nebo Brně.

Páteční studentská stávka na podporu boje s klimatickými změnami je v ČR pátá. První se konala v březnu, další následovaly během jara. Podle mluvčího organizátorů protestu Petra Doubravského posunuly tyto protesty dobrým směrem debatu o snižování emisí skleníkových plynů v Česku.

V Plané nad Lužnicí spustili největší bateriové úložiště v Česku

Energetická skupina C-Energy v areálu v Plané nad Lužnicí na Táborsku oficiálně spustila největší bateriové úložiště v Česku. Celková investice činila 70 milionů korun, samotný bateriový systém stál 60 milionů korun. Zařízení má výkon čtyři megawatty a kapacitu 2,5 megawatthodin. Firma tvrdí, že průměrná česká domácnost by z instalovaných baterií mohla napájet svá elektrická zařízení až jeden rok. Úložiště zahrnuje řídicí systémy, lithiovo-iontové bateriové články, rozvaděče, střídače, transformátory, napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy. Celé akumulační zařízení je umístěno ve venkovním prostředí ve třech kontejnerech.

Budějovický Bosch otevřel technologické centrum, vzniklo 640 pracovních míst

Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, otevřela nové vývojové a technologické centrum. Spolu s rozšířením výroby jde od roku 2017 o investici 1,96 miliardy Kč. Vzniklo 640 nových pracovních míst. Novinářům to řekli zástupci firmy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Bosch v Českých Budějovicích zaměstnává téměř 4000 lidí. Stát přidal na stavbu a rozšíření výroby 443,6 milionu korun. Provoz naplno začne v budově koncem října. Podle ministra Havlíčka je centrum ukázkovou investicí s přidanou hodnotou, na které se teď ČR zaměřuje. Vláda změnila zákon o investičních pobídkách, chce podporovat investice založené na vývoji.

Ministerstvo navrhuje pokutovat použití pyrotechniky na stadionech až 50 tisíci korunami

Pokutami od 10.000 korun do 50.000 korun, při opakovaném spáchání až do sta tisíc korun navrhuje ministerstvo vnitra postihovat použití pyrotechniky při sportovních utkáních, a to i mimo místo zápasu. Pachatelům má hrozit i zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhují autoři návrhu nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Novelu, kterou má ČTK k dispozici, projedná vláda. "Nově navrhovaná skutková podstata zohledňuje současnou nejednotnou praxi a explicitně zakazuje použití pyrotechnických výrobků jak v rámci sportovní akce, tak při cestě na sportovní akci či při návratech z ní," stojí v odůvodnění novely. V praxi bude prokazování tohoto přestupku podle návrhu obdobné jako u trestné činnosti spjaté s projevy diváckého násilí, které se nemusí přímo vázat na samotné místo sportovní akce, ale na souvislost s návštěvou sportovní akce. Postižitelní by měli být podle autorů návrhu i ti, kteří se cíleně vyhýbají hromadným přesunům, aby je nemohla sledovat policie.

Liberecká zoo je na nové poštovní známce, připomíná 115 let od jejího vzniku

Liberecká zoologická zahrada, která je nejstarší v Česku, je na nové poštovní známce. Ta připomíná 115 let od vzniku zoo. Na známce je motiv takina čínského a osla somálského. Na speciálním aršíku jsou i další tři známky, připomínající české zoologické zahrady. Aršíky známek věnované českým zoo vycházejí od roku 2016. Na každém jsou zastoupené čtyři zahrady, letošní aršík je poslední. Podle Knotka se snažili autoři známek zoo rozdělit podle toho, zda na daný rok vycházelo nějaké výročí. Zvířata byla podle něj na známku vybírána tak, aby každou zahradu zastupovala jiná, ale zároveň pro ně byla významná. Proto je u liberecké vzácný takin čínský, kterého se z asijského kontinentu podařilo vyvézt jen Liberci v roce 2002. Osel somálský patří mezi kriticky ohrožená zvířata a liberecká zoo chová tyto kopytníky od roku 1991.

Muchová v Soulu porazila Honovou a je podruhé v semifinále

Tenistka Karolína Muchová na turnaji v jihokorejském Soulu porazila Australanku Honovou po setech dvakrát 6:3. Podruhé v kariéře tak na okruhu WTA postoupila do semifinále. Muchová je ve světovém žebříčku na 45. místě a v Soulu je třetí nasazená. Roli favoritky proti Honové, jež prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, rodačka z Olomouce bez problémů splnila za hodinu a 22 minut. Další soupeřkou Muchové bude Číňanka Wang Ja-fan.

Meteorologové: Přízemní mráz může poškodit úrodu

Meteorologové varovali zemědělce a zahrádkáře před přízemními mrazíky, které se v noci a v sobotu ráno mohou objevit po celé zemi. Teploty u země klesnou na některých místech až k minus sedmi stupňům Celsia. Mráz může poškodit dosud nesklizené zemědělské plodiny a další vegetaci, uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatímco k ránu bude mrznout, odpolední teploty se budou o víkendu pohybovat kolem 20 stupňů. Konec astronomického léta bude provázet slunečné počasí bez deště. Pondělí, kdy začne podzim, má být až 23 stupňů a občas se objeví srážky nebo přeháňky.

Počasí na sobotu

Jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.