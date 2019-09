Městské státní zastupitelství zveřejnilo usnesení o zastavení stíhání Babiše

Rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dalších v kauze Čapí hnízdo je veřejné. Městské státní zastupitelství v Praze dokument umístilo na web na svou infodesku. Část z 90stránkové zprávy je ale skrytá kvůli ochraně osobních údajů. Státní zástupce Jaroslav Šaroch v rozhodnutí vysvětluje například to, proč důkazy policie Nesvědčily o spáchání trestního činu a společnost Farma Čapí hnízdo byla v době žádosti o dotaci malou firmou. Rozhodnutí o zastavení stíhání už je pravomocné. Závěry ale ještě posoudí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může nechat kauzu znovu prověřit, nebo řízení definitivině ukončit. Šarochovo rozhodnutí prozkoumá také Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelili i jeho blízcí a bývalí představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo.

Babiš odmítá s ČSSD dál jednat o financích na zdravotnictví

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemíní jednat v koalici o dalším navýšení financí pro zdravotnictví v příštím roce. Za dostatečné považuje posílení rozpočetu o šest miliard nad rámec úhradové vyhlášky na celkem 340 miliard, o kterém informoval minulý týden. Babiš to řekl ČTK. Sociálním demokratům vyčetl jejich působení v čele zdravotnictví v minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL, po této devastaci podle něj nemají socialisté v oblasti zdravotnictví co radit. Šéf ČSSD Jan Hamáček mluvil o dalším koaličním jednání po čtvrtečním setkání se zástupci tzv. krizového štábu proti kolapsu českého zdravotnictví. Strana podle své zdravotnické expertky kvůli transparentnosti také preferuje, aby slíbených šest miliard navíc bylo zahrnuto v úhradové vyhlášce. Babiš řekl, že s ČSSD o zdravotnictví už jednat nebude. "Měli ten resort čtyři roky a pan ministr Svatopluk Němeček pokračoval v devastaci toho resortu. ČSSD nemá co radit, resortu nepomohli spíš naopak," uvedl Babiš. Připomněl svou dohodu s pojišťovnami o šesti miliardách navíc. Už začátkem minulého týdne označil Babiš jinou výzvu ČSSD k jednání o zdravotnictví za vtip, nebo dokonce drzost.

Zemědělský svaz: Spočítané škody od hrabošů činí půl miliardy, další přibudou

Průběžné spočítané škody způsobené hraboši činí letos podle Zemědělského svazu ČR půl miliardy korun. Další škody, hlavně na ozimech, budou následovat. Část zemědělců podle předsedy svazu Martina Pýchy škody nenahlásila, nebo nejsou pro podniky významné. Hlodavci jsou přemnožení hlavně na jižní a střední Moravě. Pýcha to uvedl na tiskové konferenci. Škody byly dosud spočítány na 87.000 ha půdy. Dříve svaz hovořil o škodách až za více než miliardu korun, což se podle předsedy ještě může potvrdit. Jediným účinným nástrojem pro potlačení přemnožených hrabošů je podle svazu plošná aplikace jedu Stutox II rozhozem. Výjimku, která tuto aplikaci jedu umožňovala, ale stát po kritice ministerstva životního prostředí a ekologických organizací pozastavil. V létě se po povolení plošné aplikace zjistilo jeho použití na Moravě, kde následně myslivci našli skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Později se našli také uhynulí čápi. Zemědělci nyní žádají ministerstvo zemědělství, aby výjimku obnovilo. Podle Pýchy zatím ale není ze strany ministerstva životního prostředí ani náznak toho, že by aplikaci rozhozem povolilo.

Česka pojišťovna a pojišťovna Generali propojí do konce roku své aktivity

Česka pojišťovna a pojišťovna Generali, které v Česku působí v rámci světové pojišťovací skupiny Generali, propojí své aktivity. Pojistné portfolio pojišťovny Generali se do konce letošního roku stane součástí ČP. Ponese nový název Generali Česká pojišťovna. Nyní Česká pojišťovna vede nezbytná jednání s regulátorem. Obě pojišťovny o tom informovaly ČTK. Český pojistný trh tak bude mít nového lídra. Tím je zatím po spojení s Pojišťovnou České spořitelny Kooperativa.

V Kvasinách se začal vyrábet první hybridní model automobilky Škoda

Automobilka Škoda ve východočeských Kvasinách slavnostně spustila výrobu svého prvního hybridního modelu, Superbu iV. Auto s kombinací benzínového a elektrického motoru montují pracovníci na stejné lince, jako vozy s klasickými spalovacími agregáty. Kvůli práci s vysokonapěťovými bateriemi ale automobilka nainstalovala i termokamery, které kontrolují, jestli se baterie při výrobě z nějakého důvodu nepřehřívají

Některé své hybridní modely v Česku vyrábí i korejská automobilka Hyundai. Produkci hybridního SUV Tucson spustila v Nošovicích loni v létě.

Soud osvobodil bývalého příslušníka StB obžalovaného ze šikany dvou disidentek

Bývalého příslušníka Státní bezpečnosti obžalovaného ze šikanování dvou signatářek Charty 77 ve čtvrtek osvobodil pražský obvodní soud. Václav Novotný se podle státního zástupce podílel v roce 1978 na tom, že televizní hlasatelka Otta Bednářová a manželka novináře Karla Kyncla Jiřina přišly o invalidní důchod v rámci akce StB s krycím názvem Prevence. Podle soudu se ale neprokázalo, že obžalovaný rozhodnutí o odebrání invalidních důchodů ovlivnil. Verdikt není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Akce Prevence postihla stovky odpůrců komunistického režimu v Praze a Středočeském kraji. Za cíl měla znemožnění nebo ztížení jejich profesního a společenského života.

Soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD za nenávistné výroky podmíněný trest

Odvolací pražský městský soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi roční podmínku za nenávistné výroky o homosexuálech, Romech a Židech. Ty pronesl v říjnu 2017 v prostorách Poslanecké sněmovny. Podle státní zástupkyně tak podněcoval k nenávisti vůči skupině lidí. Staník taky musí zaplatit 70 tisíc korun. U soudu jakékoli trestné jednání odmítal. Tvrdil, že ve sněmovní restauraci slavil volební úspěch hnutí SPD. Připustil, že se s ostatními politiky bavil o menšinách. Popřel ale, že by je nějak slovně napadal. Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Soud: Homeopatie není zdravotní služba, není vědecky prokázaná

Homeopatie není podle Nejvyššího správního soudu zdravotní služba. V rozhodnutí soud píše, že její účinky nejsou vědecky prokázané a že nesplňuje právní definici zdravotní služby. Používání homeopatik to neomezí. Pokud ale homeopat nebo jiný léčitel pacienta oklame, spadalo by to podle soudu pod nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele.

Justice konkrétně řešila pokutu 50 tisíc korun, kterou uložil Krajský úřad Zlínského kraje ženě za poskytování homeopatického poradenství. Pokutu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění, které mu vydal krajský úřad. Krajský soud v Brně ale pak rozhodutí zrušil a věc se dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu.

KRNAP použije na skládky kůrovcem poškozeného dřeva chemický postřik

Krkonošští ochránci použijí chemický postřik na kůrovcem poničené skládky dřeva. K tomuto kroku přistupují výjimečně. Hlavní metodou je mechanická asanace, tedy loupání kůry s nakladenými vajíčky lýkožrouta. Ale i když ochranářům s pracemi pomáhají brigádníci, lidí je málo a kvůli časové náročnosti této metody není možné ošetřit všechny napadené stromy.

Chemickou asanaci lesníci na několika místech v národním parku provedli loni v létě, bylo to poprvé od roku 2008. Postřik aplikují na skládky napadeného dřeva, které zakryjí plachtou a lýkožrouta smrkového tak uvězní. Díky netkané textilii nedojde k rozšíření aerosolu do okolí ani k ohrožení jiného hmyzu nebo ptáků.

Zájem o předprodej lyžařskýchzájezdů roste. Meziročně o desítky procent

Zájem o předprodej lyžařských zájezdů v Česku roste. Podle oslovených cestovních agentur až o třicet procent ve srovnání s loňským rokem. Některé cestovní kanceláře mají už teď dokonce víc než polovinu zájezdů na sezónu vyprodanou. Kromě slev si navíc Češi při včasném zakoupení můžou vybírat i ze širší nabídky služeb. Nejčastěji podle cestovních kanceláří vyrážejí lyžaři na sjezdovky v Itálii, Rakousku a také Slovensku. Díky dobré ekonomické situaci si navíc stále častěji vybírají kvalitnější hotely v blízkosti sjezdovek a také se stravou. V průměru lyžaři letos za zájezd zaplatí 10 tisíc korun.

Na zřícenině Karlův Hrádek objevili archeologové stopy pravěkého osídlení

Archeologové našli na zřícenině Karlův Hrádek, kterou před rokem 1357 založil Karel IV., pozůstatky staršího, pravděpodobně až pravěkého osídlení. Město Hluboká nad Vltavou, jíž kulturní památka patří, zde chce vybudovat archeopark a nabízet i 3D prohlídky. ČTK to ekli archeolog z Jihočeské univerzity Rudolf Krajíc a hlubocký radní Jindřich Soukal (ANO). Archeologický průzkum trval letos v září téměř deset dní. "Zjistili jsme, že pod povrchem jsou místy zachovány původní situace do průměrné hloubky asi 170 centimetrů. Vedle toho, co souvisí s existencí hradu, máme i nová, velmi zajímavá a překvapivá zjištění, která ukazují, že to tady nebylo první osídlení, že mu předcházelo nějaké starší, včetně pravděpodobně i pravěkého osídlení," řekl Krajíc.

Zřícenina stojí na ostrohu nad levým břehem Vltavy. Je poblíž obce Purkarec, která je známá vorařskou tradicí. Hrad byl původně ze všech stran obehnán příkopem a valem. Karel IV. ho založil jako osobní sídlo určené k odpočinku. Z větší části se dochovala hradní kaple. Od roku 1963 je Karlův Hrádek kulturní památka.

Počasí na pátek

Skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na horách kolem 9 stupňů Celsia.