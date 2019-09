Přesun Koněvovy sochy podle Petříčka neporuší smlouvu s Ruskem

Pokud se najde důstojné místo pro umístění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Česko dostojí svým závazkům ze smlouvy s Ruskem. Na pracovní snídani pořádané Institutem pro politiku a společnost to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Koněvův pomník na náměstí Interbrigády se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé městské části minulý týden rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Rusko proti přesunu Koněvovy sochy protestuje a ruská ambasáda minulý týden uvedla, že by to považovala za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích.

Ministr Petříček uvedl, že smlouva se podle právníků vztahuje i na Koněvovu sochu, ale neurčuje, kde má památník stát. "Pokud najdeme důstojné místo pro sochu, podle mě svým závazkům ze smlouvy dostojíme," řekl ministr. Podotkl také, že zatím nezaznamenal žádné odvetné kroky, kterými hrozili někteří ruští politici. "Jde hlavně o mediální rétoriku," uvedl. Petříček také připomněl, že pomníky českých legionářů v Rusku, na které se smlouva o přátelských vztazích rovněž vztahuje, opakovaně čelí vandalským útokům. "My to však řešíme diplomatickou cestou, ne přes média," řekl.

Allianz: Domácnosti ve světě loni nepatrně zchudly, Češi zbohatli

Celkové bohatství domácností loni celosvětově nepatrně kleslo, a to ve vyspělých i v rozvojových zemích. Zmenšilo se o 0,1 procenta. Tento trend se ČR vyhnul a bohatství českých domácností vzrostlo o 4,4 procenta. Češi zůstávají nejbohatší ze zemí bývalého východního bloku, jsou v průměru dvaapůlkrát bohatší než Slováci. V žebříčku si proti loňsku polepšili na 25. místo. Vyplývá to ze studie Allianz Global Wealth Report 2019, která analyzuje úspory a dluhy v 53 zemích světa. Průměrné čisté bohatství na obyvatele činilo loni v Česku 16.785 eur, tedy podle aktuálního kurzu zhruba 434.000 Kč. Předloni to bylo 15.290 eur neboli 390.000 Kč podle tehdejšího kurzu. Míra zadluženosti českých domácností loni činila 34,6 procenta. Je to mnohem víc než v zemích východní Evropy s regionálním průměrem 23,6 procenta, ale méně než polovinu úrovně zadluženosti západní Evropy.

Německy mluvící sousedé ČR jsou na tom finančně asi třikrát lépe než Češi. Průměrný Němec loni vlastnil 52.860 eur (1,37 milionu Kč), ještě lépe na tom byl Rakušan s 53.980 eury (1,39 milionu Kč). Vedle nízkých vkladů obyvatel do penzijního systému nevzbuzuje ekonomická situace ČR v autorech studie významnější obavy. Celkové vyznění analýzy pro globální ekonomiku je ale negativní. Ani v roce 2008, v době zuřící finanční krize, se nestalo, aby celosvětové bohatství kleslo zároveň na vyspělých i rozvojových trzích. Loni se tak stalo, důvodem je rostoucí nejistota. Autoři studie jmenují obchodní konflikt mezi USA a Čínou, nekončící brexit, rostoucí geopolitické napětí v mnoha regionech a přísnější monetární politiku.

Babiš: Projekt úřednické čtvrti pokračuje, s Hřibem nelze jednat

Projekt úřednické čtvrti v pražských Letňanech bude pokračovat, řekl během návštěvy Ústeckého kraje premiér Andrej Babiš (ANO). Nehodlá už ale dál jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), nýbrž obešle pražské radní. Z jednání s Hřibem má člověk podle Babiše jen psychické trauma. Primátor po úterním jednání s premiérem prohlásil, že Praha kvůli plánované úřednické čtvrti v Letňanech nedostane od státu vůbec nic, což Babiš dnes odmítl. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

Babiš s Hřibem v úterý jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu severovýchodní části Pražského okruhu a vnitřního okruhu a postavil novou nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce. "Ptali jsme se všech ředitelů nemocnic, Praha je předimenzovaná, ale potřebuje traumacentrum," řekl premiér. Hřib to nazval mimořádně naivní představou. Andrej Babiš dodal, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) platí vnější okruh Prahy a primátor má písemně nabídku, že stát zaplatí vnitřní okruh hlavního města, a to formou tendru na PPP, tedy formu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu úřednické čtvrti kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy.

Průzkum pro HK: Česko má jít cestou jaderné a obnovitelné energie

Česko má jít do budoucna cestou jaderné a obnovitelné energie. S okamžitým uzavřením uhelných elektráren však nejen firmy, ale i většina domácností nesouhlasí. Vyplývá to z průzkumu pro Hospodářskou komoru ČR. Průzkum zpracovala agentura IBRS na vzorku 1200 domácností a 300 firem napříč regiony. "Firmy i lidé čistší energetické zdroje jednoznačně podporují. Zároveň ale požadují, aby vláda při dalších svých krocích dbala jak na zachování energetické bezpečnosti, tak i na zachování přijatelných cen elektřiny," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Varováním pro Česko je podle něj sousední Německo, kde kvůli energetické transformaci v poslední době cena elektřiny rekordně stoupla. Podle analýzy HK ČR za posledních 11 let eurové ceny průmyslové elektrické energie včetně daní a poplatků vzrostly v Německu téměř o polovinu (47 procent), zatímco v ČR klesly skoro o čtvrtinu (23 procent).

Deloitte: V kvalitě života je ČR na 24. místě ze 149 zemí

Česká republika se v kvalitě života umístila mezi 149 státy na 24. místě. Proti loňskému roku si polepšila o dvě místa, přeskočila i USA. Prvenství udrželo Norsko, na druhé místo se dostalo Dánsko a bronz obhájilo Švýcarsko. Nejhůře dopadly africké státy Čad, Středoafrická republika a Jižní Súdán. ČTK to sdělili zástupci společnosti Deloitte, která index každoročně sestavuje s neziskovou organizací Social Progress Imperative. Ačkoliv se ČR v pořadí posunula vzhůru, bodově si mírně pohoršila. V mezinárodním Indexu společenského rozvoje, který hodnotí země v desítkách různých kategorií, získala 84,36 bodu ze sta možných. Loni to bylo 84,66 bodu. ČR si polepšila zejména v ekonomických ukazatelích.

Česko si dlouhodobě drží dobré postavení v základních lidských potřebách. Ukazatel výživy a základní lékařské péče se zlepšil o jedno místo, naopak se lehce zhoršil ukazatel přístřeší. Zlepšení je patrné u základních lidských práv a osobních svobod. Výrazně se ČR posunula v ukazateli přístupu k vyššímu vzdělání. Naopak se zhoršila v kvalitě životního prostředí a v přístupu k informacím. V žebříčku se ČR nyní řadí za Koreu a před Estonsko, které předehnalo USA.

V Mošnově přistál obří transportní letoun C-5 Super Galaxy

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku přistál americký obří transportní letoun C-5 Super Galaxy. Bude jedním z velkých lákadel víkendové akce Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, na níž ho návštěvníci v modernizované verzi uvidí poprvé. Letadlo C-5M Super Galaxy má rozpětí křídel téměř 70 metrů a vejde se do něj až 130 tun nákladu, šest bojových vrtulníků AH-64 Apache nebo 345 vojáků. Může je přenést na vzdálenost přes 9000 kilometrů. Dny NATO, největší bezpečnostní přehlídka v Evropě, se nedaleko Ostravy uskuteční 21. a 22. září. Zúčastní se jich vojenské, záchranářské i bezpečnostní jednotky ze 17 zemí, speciální partnerskou zemí je Rumunsko. V 16 hodinách programu lidé uvidí 70 dynamických ukázek.

Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost vidět hned tři americké giganty: kromě C-5 to budou ještě strategický bombardér B-52, který v posledních letech patří mezi tradiční a velmi oblíbené účastníky Dnů NATO, a tankovací letoun KC-135. Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že v Mošnově bude letos nejvíc velkých letounů za dobu trvání akce. "Hodně nás překvapila Kanada, která poprvé v České republice představí svůj tanker Polaris. Německo u nás po třech letech představí transportní letoun A400," uvedl.

Praha 3 nesouhlasí s výstavbou domů podle návrhu Jiřičné

Radnice Prahy 3 nesouhlasí se změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu Centra Nového Žižkova podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Má stát na místě bývalého areálu Telecomu v Olšanské ulici. Praze 3 vadí velikost plánovaných domů a také bude mít podle zastupitelů negativní dopad na dopravu. Domy až pro tisícovku obyvatel plánuje stavět společnost Central Group. Nejnižší z věží má mít kolem 80 metrů, prostřední zhruba 90 metrů a nejvyšší nepřesahuje 100 metrů. Radnici vadí právě výška budov. Podle ní by byl ideální vznik klasické blokové zástavby se šesti podlažími a maximální výškou některých částí bloků do sedmého osmého patra. Stávající budova Telecomu (Cetinu) měří 96 metrů.

Matitel developera Dušan Kunovský už dříve řekl, že výška budov je v Praze vždy velkým tématem. "Ale kde jinde by měly vznikat vyšší stavby než na místě, kde už dnes stojí výšková telekomunikační budova a kde jsou na dominantní stavbu všichni v Praze už zvyklí," uvedl Kunovský. Vhodnost výškové zástavby v tomto místě podle něj prokázala i mezinárodní architektonická soutěž, ve které se většina návrhů pohybovala kolem stovky metrů, často až do 130 metrů. Rozhodnutí Prahy 3 ale neznamená, že územní plán nebude změněn. O změně totiž rozhodují zastupitelé hlavního města a vyjádření radnice je jedním ze stanovisek.

Vědci z Brna mají projekt, časem by mohl pomoct lidem s cukrovkou

Pomoct lidem s cukrovkou by mohl projekt, na kterém začalo spolupracovat Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s americkou Mayo Clinic. ČTK to řekla vedoucí centra buněčného a tkáňového inženýrství Irena Koutná. Obě organizace budou pracovat na přípravě buněčné struktury, která by v těle nahradila nefunkční buňky slinivky břišní zodpovědné za produkci inzulínu. Cukrovka by sice nezmizela, ale dokud by měl člověk náhradní buňky, nemusel by si píchat inzulín a žil by jako zdravý člověk. Vše se nejprve bude testovat na zvířatech. Za rok a půl by chtěli výzkumníci na základě získaných dat požádat o peníze z grantu. Za dva a půl roku by podle Koutné mohly začít první klinické studie s účastí lidí, nejspíš však v USA.

Sport

Fotbalisté Slavie se v úvodním duelu základní skupiny Ligy mistrů proti Interu Milán ocitli blízko senzaci, nakonec však na San Siru remizovali 1:1. Červenobílí, kteří v soutěži startují po 12 letech, vedli od 63. minuty zásluhou Petera Olayinky. Ve druhé minutě nastavení ale srovnal Nicolo Barella, jenž rozhodl o dělbě bodů. Pražané si druhou účast v Lize mistrů vysloužili postupem přes rumunskou Kluž v závěrečném play off. Dalšími soupeři úřadujících českých mistrů ve skupině F jsou Barcelona a Borussia Dortmund. V příštím utkání Slavia doma 2. října vyzve německého vicemistra.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.