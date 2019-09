Ministerstvo zemědělství poslalo odpověď na audit komise do Bruselu

Ministerstvo zemědělství v pondělí odeslalo odpověď na zemědělský audit Evropské komise k možnému střetu zájmů premiére Andreje Babiše z hnutí ANO. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle návrhu auditní zprávy je Babiš kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů a má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert. Obsah odpovědi zaslané do Bruselu Toman nechtěl komentovat.

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Odpověď na ni předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna stálému zastoupení ČR v Bruselu. Obsah druhé, která se týkala zemědělských dotací, není známý. Kvůli ní ale tehdy Státní zemědělský intervenční fond uvedl, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do vložil svěřenských fondů. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.

Platy učitelů by mohly stoupnout o 1750 korun, odbory dál chtějí vyšší růst

Všichni učitelé by příští rok mohli dostat přidáno o 1750 korun. Na jednání tripartity to navrhl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Školské odbory s návrhem nesouhlasí. Chtějí, aby platy učitelů rostly o 15 procent. Jinak se ale odboráři i zaměstnavatelé na jednání tripartity shodli, že s návrhem rozpočtu na příští rok souhlasí. Všichni státní zaměstnanci, kromě učitelů, by tak mohli dostat přidáno 1500 korun. Vláda bude rozpočet definitivně schvalovat odpoledne.

V září ho začne řešit sněmovna. Poslanci budou moct ještě překládat pozměňovací návrhy, podoba rozpočtu se tak ještě bude moct změnit.

Důchody vzrostou o 900 korun, prezident podepsal příslušný zákon

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně. Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal příslušný zákon o důchodovém pojištění. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci minulý týden schválili poslanci. Penzisté od začátku roku dostanou jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek zhruba 150 korun.

Soud osvobodil většinu obviněných v kauze přestavby kladrubského hřebčína

Tři lidé dostali peněžité tresty za údajnou manipulaci zakázek na opravy hřebčína v Kladrubech. Jeden z nich dostal také podmíněný trest. Dalších 14 lidí a pět firem soud obžaloby zprostil. Rozsudek ale není pravomocný. Podle obžaloby souvisela trestná činnost s první a druhou etapou obnovy hřebčína. Státní zástupce obžalované vinil z toho, že údajně způsobili škodu 12 milionů korun.

Obžalovaným hrozily různé tresty - podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.

Vinařství z Břeclavska uspělo u Ústavního soudu ve sporu s potravinářskou inspekcí

Vinařství z Břeclavska uspělo s ústavní stížností proti dvoumilionové pokutě od potravinářské inspekce. Dostalo ji za prodej údajně nekvalitního vína z Moldavska. Ústavní soud nařídil Krajskému soudu v Brně, aby se případem znovu zabýval. Vinařství tvrdí, že nemělo důvod zpochybňovat kvalitu vína, protože k němu mělo certifikát. Soudy se nemohly shodnout, jakou váhu osvědčení má. Nejvyšší správní soud tvrdí, že je jenom administrativním povolením k dovozu do Evropské unie. Podle ústavního soudu ale potvrzuje i kvalitu vína a kupující nemá důvod ho zpochybňovat. Zástupci Vinařství U Kapličky čekají s reakcí na písemnou verzi ústavního nálezu.

Potravinářské inspekce při své kontrole v dubnu 2015 u několika šarží vína původem z Moldavska našla přidanou voda a glycerol.

Na pražské letiště budou z Veleslavína do tří let jezdit elektrobusy

Namísto autobusů budou k pražskému Letišti Václava Havla jezdit elektrobusy. Rozhodli o tom radní hlavního města. První vozy by na trasu mezi Nádražím Veleslavín a terminály měly vyjet do tří let. Budou ekologičtější a svezou naráz víc cestujících. "V neposlední řadě budou nižší i provozní náklady," říká náměstek primátora Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě. Nákup elektrobusů a stavba potřebné infrastruktury bude podle něj stát asi 800 milionů korun.

Za Česko bude o Oscara usilovat film Nabarvené ptáče

Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film snímek Nabarvené ptáče scenáristy, režiséra a producenta Václava Marhoula. Akademie to uvedla na svém webu. Akademici vybírali z 10 českých hraných a dokumentárních filmů. S větším počtem bodů skončily dále filmy Na střeše a Zlatý podraz. Film Nabarvené ptáče na motivy stejnojmenné knihy Jerzyho Kosińského byl ve světové premiéře uveden na festivalu v Benátkách, odkud si jeho tvůrci si odnesli ocenění od studentské poroty Film pro UNICEF. Snímek na festivalu ale vzbudil značnou pozornost zahraničních médií i odborné veřejnosti. Zatímco někteří zahraniční novináři mluvili o výjimečném díle, které může cílit na Oscara, další v souvislosti s ním poukazovali na exploataci krutosti a „pornografii násilí“. Minulý týden vstoupil film Nabarvené ptáče do českých kin. Nominace na Oscary budou vyhlášeny 13. ledna 2020.

Dosud se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

Technické muzeum v Brně ukáže na podzim repliku železné opony

V Technickém muzeu v Brně vyroste na podzim replika železné opony. Pracovníci muzea se tématu rozdělené Evropy dlouhodobě věnují, výsledkem je nová publikace Železná opona 1948-1989. V plánu je stejnojmenná výstava, začne v listopadu. "V prostoru muzea na podzim letošního roku postupně vyroste replika elektrifikovaného ostnatého zátarasu a také rotní signální stěny, které měly za úkol izolovat obyvatele tehdejší ČSSR před okolním světem, a znemožnit tak emigraci za svobodou," uvedl v tiskové zprávě kurátor Roman Řezníček. Na tématu železné opony muzeum spolupracuje s kolegy z Hornu v Dolních Rakousech. Součástí projektu byla také akce Život za železnou oponou v areálu československého opevnění v Šatově na Znojemsku. Dalším krokem je nová kniha, která věnuje pozornost zřizování pohraniční stráže i budování ženijně-technického zařízení. "Popsána je emigrace i vysídlování obyvatelstva, působení kurýrů a spolupracovníků zpravodajských služeb, opomenuty samozřejmě nezůstaly oběti vojskového střežení hranice ani další aspekty, jako například reflexe železné opony ve společnosti během a po skončení studené války," doplnila Stöhrová.

Tenistka Karolína Plíšková si počtvrté zahraje Turnaj mistryň

Tenistka Karolína Plíšková se počtvrté za sebou kvalifikovala na Turnaj mistryň. Světová dvojka získala jistotu po nedělním triumfu na turnaji v Čeng-čou. Vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček se poprvé uskuteční s rekordní dotací 14 milionů dolarů v čínském Šen-čenu od 27. října do 3. listopadu. "Vždycky je mým cílem se dostat na Turnaj mistryň a jsem pyšná, že jsem to dokázala počtvrté za sebou. Už se těším na souboje s nejlepšími hráčkami sezony," řekla sedmadvacetiletá Plíšková v tiskové zprávě WTA Tour. Turnaj mistryň hrála poprvé v roce 2016, kdy se na něj probojovala i ve čtyřhře, a ve dvouhře skončila ve skupině. Loni a předloni vždy postoupila do semifinále.

Šanci hrát posedmé Turnaj mistryň ve dvouhře má Petra Kvitová, která je v hodnocení sezony zatím šestá. Markéta Vondroušová je třináctá, ale musela by zahrát nyní v Číně výtečně, aby měla šanci se premiérově kvalifikovat. Ve čtyřhře mají jistotu startu v Šen-čenu Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Blízko účasti jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a šanci mají rovněž Květa Pescheová s americkou spoluhráčkou Nicole Melicharovou.

Počasí na úterý

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na horách na severu místy, jinde ojediněle přeháňky. V jižní polovině území zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jihovýchodě až 21 °C, na horách kolem 8 stupňů Celsia.