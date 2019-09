NKÚ: Rozpočet je špatně připraven na případnou recesi. Ministerstvo to odmítá

Státní rozpočet je na případnou ekonomickou recesi připraven ještě hůře, než tomu bylo před deseti lety. I mírné ekonomické ochlazení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky. Příčinou jsou stále se zvyšující povinné a obdobné výdaje rozpočtu i vliv silné závislosti na plnění daňový příjmů, které reagují citlivě na případné zpomalení ekonomického růstu. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. NKÚ připomíná situaci v roce 2009, kdy kvůli propadu příjmů skončil rozpočet ve schodku 192,4 miliardy korun proti plánovanému deficitu 52,2 miliardy.

Ministerstvo financí to odmítlo. "V současnosti má ČR jedny z nejzdravějších veřejných financí v EU," uvedlo v reakci ministerstvo. Poukázalo na to, že loni hospodařily veřejné finance ČR s přebytkem 0,9 procenta hrubého domácího produktu, což je druhý nejlepší výsledek v historii. Dostatečnou rezervu pro běžné cyklické výkyvy ekonomiky zajišťuje podle MF dodržování střednědobého rozpočtového cíle, kterým je strukturální deficit, tedy saldo bez vlivu hospodářského cyklu a jednorázových opatření. Ministerstvo financí také poukazuje na to, že na mandatorních a kvazimandatorních výdajích se podílejí víc než polovinou sociální výdaje.

Povinné výdaje rozpočtu vyplývající ze zákonů a smluv, tzv. mandatorní výdaje, by měly příští rok stoupnout o 7,3 procenta na 885,1 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálního návrhu rozpočtu, který bude v pondělí schvalovat vláda. Mandatorní výdaje tak tvoří více než polovinu celkových výdajů rozpočtu. Podle návrhu ministerstva financí mají být příští rok celkové výdaje státního rozpočtu 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. Schodek by tak měl být 40 miliard korun.

Plaga chce maturitu z matematiky řešit co nejdříve ve Sněmovně

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce co nejrychleji poslat do Sněmovny návrh, který by studentům středních škol zachoval možnost volby mezi povinnou maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Uvedl tos v pořadu Partie FTV Prima. Zdůraznil, že jeho záměrem není maturitu z matematiky zrušit, ale v první řadě zkvalitnit výuku tohoto předmětu. Plaga se domnívá, že výuka matematiky na středních školách by se mohla zkvalitnit v osmi až desetiletém horizontu.

Místopředseda Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), prosazuje, aby i po zmíněných osmi letech zůstala studentům zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem. Podle Růžičky není pravda, že maturita z matematiky je nezbytná pro vývoj společnosti. Cestou ke zkvalitnění výuky matematiky je podle Růžičky diferenciace výuky podle potenciálu jednotlivých studentů, kterou jeho gymnázium zavedlo zhruba před deseti lety. Středoškoláci chtějí proti povinné maturitě z matematiky protestovat 4. října v centru Prahy. Podle středoškoláků povinná maturita z matematiky může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu.

Zpráva: Řada Vietnamců má po únosu politika obavy o své bezpečí

Mnozí Vietnamci se po únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře z Berlína přes ČR a Slovensko do Vietnamu, který se odehrál před dvěma lety, začali v Česku bát o svou bezpečnost. Obavy mají zvlášť lidskoprávní aktivisté. Ve zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za loňský rok to uvedli vietnamští zástupci. Dokument by měla projednat v pondělí vláda. Média už dřív psala o tom, že stopy činu vedly i do Prahy k vietnamskému podnikateli, který byl součástí organizované sítě pod vedením vietnamských tajných služeb.

Zpráva s odvoláním na vietnamské zástupce poukazuje na to, že se druhá generace Vietnamců v Česku snaží spolupracovat s úřady a neziskovými organizacemi na zlepšení integrace. V loňských komunálních volbách se o přízeň voličů ucházelo mnohem víc vietnamských kandidátů než dřív. Také hnutí a strany stály o hlasy lidí z vietnamské komunity. Zpráva uvádí, že první generace neumí pořádně česky, nezná předpisy a nevyzná se v sociálním a zdravotním systému. "Vznikl problém budoucnosti této stárnoucí generace," uvedl zástupce menšiny. Vyřešit by se podle něj měly i důchody lidí, kteří pracovali a platili odvody v bývalém Československu. Mnozí z nich se vrátili do Vietnamu. Druhá generace už zažívá odlišný přístup při hledání práce či bydlení.

Vláda projedná zrušení stovek nadbytečných zákonů

Zrušení stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, projedná v pondělí vláda. Ministerstvo vnitra si od návrhu slibuje zpřehlednění právního řádu. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva. Zrušen by měl být například zákon z roku 1919, kterým byla zřízena zemská správní komise pro Slezsko, nebo vyhlášky o vydání některých pamětních mincí či bankovek. Vnitro chce do roku také zpracovat analýzu českého právního řádu, jejímž cílem je identifikovat další "vyhaslé" zákony a vyhlášky. Ty by měly být zrušeny v tzv. druhé vlně.

Svaz: Hraboši přestali politiky zajímat, úrodu ničí dál

Situace s přemnoženými hraboši v postižených oblastech dále graduje a hlodavci ničí úrodu. Zemědělci navíc mají obavy, že hraboši sežerou i nově zaseté ozimy. ČTK to sdělil mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Svaz už v létě avizoval, že možné škody způsobené hlodavci můžou přesáhnout i miliardu korun. Svaz proto dlouhodobě usiluje o možnost aplikovat plošně jed proti hladovcům, proti tomu se však v létě postavili biologové i ministerstvo životního prostředí. Následně se zjistila aplikace jedu na Moravě, kde myslivci našli skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Následně se našli také uhynulí čápi.

Situace s přemnoženými hraboši se ale podle Píchy od té doby nevyřešila. "Hraboš si pochutnal na plodinách dozrávajících v létě, přesunul se do kukuřic, brambor a řep a obsadil polnosti, na které zemědělci vysévají ozimé plodiny. V současné době zemědělci začali, případně se teprve chystají sít ozimé obiloviny," vysvětlil mluvčí. Podle něj mají nyní obavy, že jejich práce přijde vniveč.

V Česku loni přibylo leteckých incidentů, ústav řešil 91 nehod

Leteckých incidentů v Česku přibývá, loni bylo nahlášeno 91 nehod, což je meziročně o 19 více. O život přišlo 11 lidí. Žádná z nehod se netýkala velkých letadel obchodních společností. Vyplývá to ze zprávy o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Podle ústavu si Česko přes mírný nárůst nehod udržuje vysoký bezpečnostní standard ve svém vzdušném prostoru. V této souvislosti ale upozorňuje na rostoucí letecký provoz nad Českem.

Většina nehod se týkala malých letounů do 2250 kilogramů, které havarovaly 69krát. Dalších 22 nehod vyšetřovatelé řešili u parašutistů. Nehody se přitom týkaly všeobecného, sportovního i rekreačního letectví. Z analýzy ústavu vyplynulo, že nejčastější příčinou nehod byla ztráta kontroly nad letadlem v důsledku chybné pilotáže a nedodržení pravidel.

Architekt Pleskot: Opuštění státní bytové politiky v 90. letech byla chyba

Opuštění nebo spíše nevytvoření státní bytové politiky v 90. letech byla velká chyba, která se těžko napravuje. V rozhovoru s ČTK to řekl architekt Josef Pleskot. Sídliště z doby před rokem 1989 podle něj většinou nebyla urbanisticky založena špatně, dala by se dobře rozvíjet a získat kvalitnější prostředí pro život. Jak dále uvedl, uvolněnou bytovou politiku v 90. letech využili developeři ke špatným projektům a vysloužili si tím velmi negativní reputaci. Dnes už se podle něj situace sice zlepšila, ale opravdu dobré bytové celky se stále stavějí spíše vzácně. "Sídliště se i přes značné obtíže daří transformovat na dobré prostředí pro život. Je to tím, že v nich často byla vysazena kvalitní zeleň a svobodné podnikání do nich vneslo poměrně bohatou vybavenost," řekl Pleskot. Podle něj bylo chybou, že stát v první polovině 90. let svěřil téměř veškerou bytovou politiku do rukou trhu.

Architekt Josef Pleskot v roce 2014 získal titul Architekt roku. Mezi jeho nejznámější projekty patří například revitalizace průmyslového areálu Vítkovických železáren, návrh centra Svět techniky v Ostravě nebo generální konzulát ČR v Mnichově.

Pro vyčerpaného Čecha na ferratě v Rakousku letěl vrtulník

Rakouští záchranáři v sobotu pomáhali českému turistovi, kterému na zajištěné cestě (ferratě) u Atterského jezera došly síly. Protože v té době na vrchol stoupalo vícero lidí, takže by pěší pomoc byla obtížná, vyzvedl 34letého Čecha vrtulník, napsal portál nachrichten.at. Čecha postihlo vyčerpání v dolní čtvrtině trasy, která je považována za jednu z nejhezčích v Rakousku a kterou ročně projde na 10.000 lidí. Portál rakouské oblasti Solná komora, kde se neštěstí událo, uvádí, že ferrata není příliš obtížná, přesto však vyžaduje dobrou kondici. Pro výstup je vyžadována kompletní horolezecká výbava včetně helmy.

Titul Vesnice roku 2019 získala Lipová z Ústeckého kraje

Vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije asi 600 obyvatel. Druhá skončila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji, třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 vítězů krajských kol. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 25. ročníku klání se zúčastnilo 206 obcí.

Vyhlášení vítěze provázel v Luhačovicích na Zlínsku obrovský jásot, z více než 400 kilometrů vzdálené Lipové přijel plný autobus. Vzápětí po oznámení vítězné vesnice lidé obklopili starostu Pavla Svobodu a srdečně mu gratulovali. Ten ocenil soudržnost lidí v obci, bohatý společenský a kulturní život a starost o přírodu a památky. V Lipové podle Svobody fungují ze spolků fotbalisté a klub seniorů, vesnice spolupracuje i s dobrovolnými hasiči z okolí, charitou nebo Červeným křížem.

Americký houslový virtuos Shaham nadchl posluchače Dvořákem

Americký virtuos Gil Shaham v pražském Rudolfinu rozezněl struny svého vzácného nástroje z dílny Stradivari. Posluchače zcela uchvátil nejen provedením Houslového koncertu a moll od Antonína Dvořáka, ale také sympatickým projevem a živou komunikací s orchestrem. Doprovodila ho PKF - Prague Philharmonia s francouzským dirigentem Emmanuelem Villaumem. Jeden z nejžádanějších houslistů současnosti Shaham přijel do Prahy na 12. ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Sport

Tenistka Karolína Plíšková vyhrála premiérový ročník turnaje v čínském Čeng-čou. Česká hráčka splnila roli nasazené jedničky a ve finále přerušovaném deštěm porazila Chorvatku Petru Martičovou 6:3 a 6:2. Na okruhu WTA letos získala už čtvrtý titul a celkově patnáctý v kariéře. Plíšková v sezoně zvítězila před Čeng-čou i na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v Brisbane. Finálový zápas jí nevyšel jen v Miami, kde podlehla současné světové jedničce Australance Ashleigh Bartyové. Turnaj celý týden trápilo počasí, Plíšková proto musela hrát i dva zápasy v jeden den. Finále se odkládalo a dohrávalo za umělého osvětlení.

Tenistka Květa Peschkeová ve 44 letech dál sbírá na okruhu WTA deblové trofeje a po triumfu v Čeng-čou jich má již 34. S šestadvacetiletou Američankou českého původu Nicole Melicharovou vyhrály třetí letošní a celkově pátý společný titul. Ve finále nasazené jedničky porazily 6:1, 7:6 belgicko-slovinský pár Yanina Wickmayerová, Tamara Zidanšeková. Na zápas tenistky čekaly několik hodin kvůli dešti. Pak byl přeložen do haly.

Kateřina Nash dojela na úvod Světového poháru v cyklokrosu v Iowa City druhá. Českou závodnici porazila jen Kanaďanka Maghalie Rochetteová, která vybojovala první vítězství v seriálu, přestože hned v úvodním kole na písčitém úseku spadla. Nash ztratila na vítězku sedm sekund. Nash, která žije v USA, navázala druhým místem na předloňský triumf v Iowa City. Třetí Američanku Claru Honsingerovou za sebou jednačtyřicetiletá rodačka z Prachatic nechala o osm sekund.

Stříbrnou medaili vybojoval Tomáš Řenč na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v nizozemském Almere. Simona Křivánková obsadila páté místo. Řenč potvrdil výbornou formu poté, co v polovině srpna na závodě Ironman Kalmar ve Švédsku vytvořil nové české maximum v dlouhém triatlonu 7:54:07. Nyní získal stříbrnou medaili v jednom z nejstarších triatlonových závodů na světě časem 8:00:44. Nestačil jen na Dána Kristiana Högenhauga, za kterým zaostal o necelých sedm minut. Druhé místo uhájil v závěru před dalším dánským triatlonistou Mortenem Brammerem Olesenem o 42 sekund.

Družstvo skeetařů ve složení Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle a Jaroslav Lang obhájilo titul mistrů Evropy. Ve finále porazili čeští brokaři v novém evropském rekordu 58:53 Francii. Tomeček se v Lonatu dočkal doublu, neboť v sobotu vybojoval poprvé individuální evropské zlato. České skeetařky Barbora Šumová, Anna Šindelářová a Martina Skalická skončily těsně pod stupni vítězů, v souboji o třetí místo podlehly Rusku 49:52.

Čeští reprezentanti v parkouru získali na šampionátu neolympijských sportů World Urban Games v Budapešti dvě medaile. Matěj Srovnal vybojoval v disciplíně speed run zlato, Adéla Měrková přidala v kategorii freestyle stříbro. České barvy hájili v parkouru tři reprezentanti.

Motocyklista Filip Salač dosáhl devátým místem v Moto3 v Grand Prix San Marina nejlepšího výsledku v MS. Jakub Kornfeil byl 12. Vyhrál Japonec Suzuki.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C, na Šumavě kolem 19 °C.