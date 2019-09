Hoteliéři a restauratéři vítají změny v DPH a novelu zákona o EET

Podporu podnikání a snížení daňové zátěže si slibuje od schválené novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a změn v dani z přidané hodnoty (DPH) Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Česko je podle prezidenta asociace Václava Stárka opět o krok blíže k pomoci pohostinství jasnou formou snížení daňové zátěže, uvedl v reakci na rozhodnutí Sněmovny. Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda původně navrhovala limit 200.000 korun, poslanci ho ale zvýšili. Toto zvýšení limitu přivítala Hospodářská komora. Ta ale nesouhlasí s novou povinností podnikatelů podávat čtvrtletní hlášení v situaci, kdy podnikatelé nejsou plátci DPH. Bude to podle ní jen zbytečnou byrokratickou zátěží.

EET se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Spadat pod ní budou hlavně řemeslníci, ale třeba i advokáti, účetní, lékaři a taxikáři. Některé služby a zboží, například vodné a stočné, audioknihy, ale i točené pivo se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Sněmovna i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu zákona o EET, která tyto změny přináší. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Ode dneška platí pravidla zvyšující bezpečnost plateb kartou

Prodeje v obchodních řetězcích se přes nová pravidla zvyšující bezpečnost plateb kartou obešly bez větších problémů, řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle mluvčí Raiffeisenbank Petry Kopecké se klienti na novinky ptali, ale platby byly bez problémů. Ode dneška vstoupila v platnost nová evropská směrnice, která zvyšuje bezpečnost bezkontaktních a internetových plateb. Česká národní banka (ČNB) varovala, že problémy mohou mít lidé při platbě kartou do 500 Kč v kamenných obchodech, kterým platební terminály můžou některé bezkontaktní platby zamítnout bez informace o důvodu zamítnutí. Zákazníci by tak měli místo bezkontaktní platby zadat PIN.

KSČM vyzvala vládu, aby nedovolila přesunutí Koněvovy sochy

Vedení komunistické strany vyzvalo vládu, aby se zasadila o setrvání sochy sovětského maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Vyplývá to ze stanoviska, které přijal ústřední výbor KSČM. Městská část chce místo sochy postavit památník osvobození Prahy a pro Koněvovu sochu najít jiné místo. Ruské ministerstvo zahraničí kvůli tomu pohrozilo odvetou. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ruské výhrůžky a hrozby sankcemi odmítl, spor je podle něho třeba řešit věcnou diskusí.

Maršálova socha, která byla odhalena v roce 1980, budí kontroverze a stává se terčem vandalů. Koněv se zapsal do dějin jako jeden z hlavních vojenských vůdců druhé světové války. Velel i sovětským vojskům - 1. ukrajinskému frontu - například i při osvobození části Polska a Čech, včetně Prahy. Po válce se v 50. letech stal hlavním velitelem spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy. Řídil potlačení maďarského povstání proti komunistickému režimu v roce 1956. Jako velitel sovětských vojsk v Berlíně se pak Koněv také účastnil řešení druhé berlínské krize, kdy bylo město rozděleno zdí na západní a východní.

Do Prahy dorazí 1500 odborářů, připraví se jednání o růstu mezd

Zhruba 1500 odborářů z celé republiky se chystá 17. září do Prahy, aby se tu společně připravili na vyjednávání o zvýšení mezd ve firmách. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na shromáždění zveřejní své požadavky pro příští rok. Představí také svou novou studii o přibližování českých výdělků příjmům ve starých zemích EU. ČTK to řekla mluvčí ČMKOS Jana Kašparová. Akce je součástí odborářské kampaně Konec levné práce. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 30 svazů s asi 300.000 členů.

Představitelé vládní koalice se v pátek dohodli, že všichni zaměstnanci ve veřejné sféře dostanou v příštím roce přidáno 1500 Kč do tarifů a že se zruší nejnižší platová tabulka, která se týká nejhůře placených profesí. Předseda ČMKOS Josef Středula dohodu o platech uvítal. Pouze učitelské přijmy se mají zvýšit procentuálně, vyjednávání o nich ještě neskončilo.

Letecké linky mezi ČR a Ruskem budou pokračovat bez omezení

Letecký provoz mezi Českou republikou a Ruskem bude fungovat bez omezení, v příštím roce se dokonce zintenzivní. Dohodly se na tom letecké úřady obou zemí, informovalo ministerstvo dopravy. Kvůli sporům o dalším rozvoji leteckého spojení mezi oběma zeměmi bylo na začátku července několik letů zrušeno. Obě strany následně dočasně uvolnily provoz do září. Rusko patří k dlouhodobě nejvytíženějším leteckým destinacím z Česka.

Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové se letecké úřady shodly na tom, že od letního letového řádu se mohou zvýšit kapacity na trase mezi letištěm v Žukovském u Moskvy Prahou. Od stejného období pak ruská strana vydá trvalé potvrzení, které zároveň rozšíří pro využívání přeletové trasy nad Sibiří, kterou využívají ČSA na své lince do Soulu. "Do té doby bude zachován stávající rozsah provozu," dodala mluvčí.

Strakonická ČZ slaví 100 let, představila přes 600 motocyklů

Strakonická strojírenská firma ČZ, která proslula výrobou motocyklů, oslavila v areálu 100 let. Nabídla výstavu historických motocyklů i kol, kterou pořádá jednou za pět let. Na letošní dorazil rekordní počet 550 účastníků z Česka, Nizozemska, Německa, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny. Přihlásilo se 617 strojů značky ČZ. Den otevřených dveří přilákal přes 2000 návštěvníků. Jak řekl mluvčí ČZ Jan Pěnkava, firma, která zaměstnává asi 1300 lidí, nyní vyrábí hlavně pro automobilový průmysl, turbodmychadla pro dieselové motory. Na oslavu přijeli někdejší i současné hvězdy motocyklového sportu z ČR i zahraničí. Motokrosovou show předvedl mistr světa Petr Pilát.

Třebíč chce opustit světovou organizaci památek UNESCO

Třebíč chce vystoupit z Organizace měst světového dědictví (OWHC), radnice v členství nevidí přínos. Návrh radních ještě musí schválit zastupitelé. Členem OWHC je město od roku 2004. Členy OWHC nejsou ani další dvě města na Vysočině s památkami zařazenými na seznam světového dědictví UNESCO, a to Telč a Žďár nad Sázavou. Třebíč ročně přispívala na členství v OWHC 2763 amerických dolarů (asi 64.355 Kč). Podle mluvčí radnice Irini Martakidisové se město do organizace přihlásilo v euforii po zápisu na seznam UNESCO. Třebíčské židovské město a bazilika svatého Prokopa jsou na seznamu od roku 2003. "Z členství v OWHC městu neplynou žádné výhody a neúčastnili jsme se ani nákladných konferencí v zahraničí, proto se navrhuje zrušení členství v této organizaci," uvedla.

Například Žďár nad Sázavou ani členství v OWHC podle starosty města nikdy nezvažoval, i když poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je památkou UNESCO už 25 let. "Jsme jen ve sdružení českých měst UNESCO, a to nám stačí. Probíhá tam dobrá komunikace a spolupráce i společný lobbing, o čemž to také dost často je, když chcete památkám pomoci. Pro účely našeho města to stačí," řekl žďárský starosta. Kromě celostátních organizací mohou města spolupracovat i na krajské úrovni.

Titul Vesnice roku 2019 získala Lipová z Ústeckého kraje

Vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije asi 600 obyvatel. Druhá skončila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji, třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 vítězů krajských kol. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 25. ročníku klání se zúčastnilo 206 obcí.

Vyhlášení vítěze provázel v Luhačovicích na Zlínsku obrovský jásot, z více než 400 kilometrů vzdálené Lipové přijel plný autobus. Vzápětí po oznámení vítězné vesnice lidé obklopili starostu Pavla Svobodu a srdečně mu gratulovali. Ten ocenil soudržnost lidí v obci, bohatý společenský a kulturní život a starost o přírodu a památky. V Lipové podle Svobody fungují ze spolků fotbalisté a klub seniorů, vesnice spolupracuje i s dobrovolnými hasiči z okolí, charitou nebo Červeným křížem.

Sršni v Praze pobodali dvě desítky lidí, sedm skončilo v nemocnici

Sršni v Praze-Lysolajích pobodali asi dvě desítky lidí, sedm z nich skončilo v nemocnici. Hmyz pobodal lidi procházející po turistické stezce v přírodě. ČTK to řekl mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Ondřej Franěk. Někdo podle něj asi vrazil nebo šlápl do sršního hnízda. Tři lidé ve vážnějším stavu měli podle záchranářů silnou alergickou reakci.

V Karolinu bude výstava připomínající dobu krále Václava IV.

Atmosféru doby z přelomu 14. a 15. století připomene v pražském Karolinu výstava Václav IV. - Král na rozhraní věku. Univerzita Karlova ji připravila u příležitosti 600. výročí úmrtí českého panovníka. Výstava potrvá od 19. září do 19. listopadu. Návštěvníci expozice se budou moct seznámit s dobou, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů, uvedl mluvčí univerzity Václav Hájek. Prohlédnout si budou moci vzácné faksimile významných rukopisů, skulptury, obrazy nebo kopie klenotů.

K vidění bude například dokonalá napodobenina bible Václava IV. s více než 650 ilustracemi, kterou experti považují za jeden z nejskvělejších středověkých kodexů. Návštěvníci uvidí také třeba technologické kopie děl Mistra třeboňského oltáře nebo české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, jimiž byl Václav IV. korunován. Václav IV. je pro Univerzitu Karlovu významným panovníkem i proto, že založil novou univerzitní kolej a škole věnoval budovu tehdejšího Rotlevova paláce, dnešního Karolina. To dodnes patří k nejstarším univerzitním sídlům v Evropě.

V centru Prahy začínají Svatováclavské oslavy

V centru Prahy začínají Svatováclavské oslavy. Václavské náměstí a náměstí Republiky se na dva týdny promění ve středověká tržiště, která zaplní stánky s českými jídly, moravskými víny nebo ručně vyrobeným zbožím. Nově letos je téměř na každý den připraven doprovodný program. Oslavy zakončí příjezd knížete Václava s průvodem 28. září. Na tento den jsou připraveny také rytířské turnaje a soutěže pro děti.

V Brně připomněli jmenování Jošta králem i první zmínku o Moravě

Pietní akt u hrobu markraběte Jošta Moravského i krojovaný průvod centrem Brna nabídl Den za Moravu. Konal se u příležitosti dvou historických událostí, 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech a 609 let od zvolení Jošta římským králem. ČTK to řekla místopředsedkyně pořadatelské Moravské národní obce Lenka Holaňová. Akce se konala pod záštitou jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) a brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS).

"Jošt byl nejvýznamnějším moravským politikem, který dosáhl nejvyššího cíle, když byl jmenován římským králem," uvedla Holaňová. "Chceme, aby si lidé uvědomili, že má Morava více než tisíciletou historii. Chceme, aby se na to nezapomnělo a byli na to Moravané hrdí," řekla Holaňová. Akce začala na Moravském náměstí, kde je jezdecká socha Jošta Moravského na koni.

Táborská setkání nabídnou rytíře, středověké tržiště i fotbal mnichů

V Táboře začaly třídenní slavnosti Táborská setkání. Nabídnou rytířský turnaj na koních, středověké ležení i tržiště, dětskou ponožkovou bitvu, ohňovou show, fotbal mnichů i hudební vystoupení. Centrem dění bude Žižkovo náměstí. Na velkém podiu se odehraje slavnostní obřad, kde se setkají čtyři hejtmani Tábora: Mikuláš z Husi, Jan Žižka, Chval Řepický z Machovic a Zbyněk z Buchova. Mezi tradice patří noční pochodňový průvod a kostýmovaný průvod, jarmark, rytířský turnaj, středověký špitál, žebrácká ulička, tržiště i ohňostroj. Lidé nakoupí u více než 200 stánků.

Sport

Skeetař Jakub Tomeček vybojoval titul mistra Evropy. Na šampionátu v Lonatu získal pro českou reprezentaci brokařů již druhé zlato a celkově třetí medaili. Osmadvacetiletý sportovní střelec ve finále po dramatickém rozstřelu porazil 12:11 domácího Itala Tammara Cassandra.Tomeček měl z ME již bronz z roku 2011. Od března má jistou účast v olympijské soutěži skeetařů v Tokiu díky třetímu místu na Světovém poháru v Acapulcu.

Čeští basketbalisté zakončili úspěšné vystoupení na mistrovství světa v Číně porážkou 81:90 se Srbskem a obsadili konečné šesté místo. Při první účasti na šampionátu v samostatné historii tak vyrovnali nejlepší výsledek československé reprezentace, kterým bylo šesté místo z roku 1970. Výběru trenéra Ronena Ginzburga vyšel skvěle první poločas, v němž vedl až o 13 bodů, a do kabin odcházeli Češi s devítibodovým náskokem. Stejně jako ve čtvrtfinále s Austrálií ale rozhodla třetí čtvrtina, do které Srbové vstoupili s výrazně větším nasazením a českým hráčům se navíc přestalo dařit střelecky. Úřadující vicemistři světa i Evropy skóre otočili a náskok už bez problémů udrželi do konce.

Tenistka Karolína Plíšková si v čínském Čeng-čou zahraje popáté letos finále. Na premiérovém ročníku turnaje WTA Tour světová dvojka porazila Australanku Ajlu Tomljanovicovou 6:3, 6:2 a v neděli může získat čtvrtý letošní titul. Utká se o něj s Chorvatkou Petrou Martičovou. Šanci na trofej má i další Češka Květa Peschkeová, která je s Američankou Nicole Melicharovou ve finále čtyřhry. Sedmadvacetiletá Plíšková je v Čeng-čou nejvýše nasazenou hráčkou a postup do finále si vybojovala za hodinu a devět minut. Letos již ovládla turnaje na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v lednu v Brisbane. Finálový zápas jí nevyšel jen v Miami, kde podlehla současné světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Čeští tenisté vedou v utkání 1. kola evropsko-africké zóny v Bosně a Hercegovině po prvním dnu 2:0 na zápasy. Druhý bod přidal Jiří Veselý po výhře 6:2, 7:6 nad Tomislavem Brkičem. Veselý navázal na skvělou daviscupovou premiéru osmnáctiletého Jonáše Forejtka, který v hale v Zenici překvapivě porazil domácí jedničku Mirzu Bašiče za hodinu a čtvrt 7:5 a 6:4. V neděli jsou na pořadu čtyřhra a závěrečné dvouhry. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů.

Sportovní střelkyně Barbora Šumová vybojovala bronzovou medaili v disciplíně skeet na mistrovství Evropy v Lonatu a zároveň již šesté účastnické místo pro českou reprezentaci na olympijských hrách v Tokiu. Čtyřiadvacetiletá skeetařka v Itálii dosáhla životního úspěchu. Do šestičlenného finále postoupila z pátého místa, v bojích o medaile nastřílela 42 bodů a nestačila jen na dvě soupeřky. Titul obhájila Slovenka Danka Barteková, stříbro získala Andri Eleftheriuová z Kypru.

Zdeněk Štybar obsadil třetí místo v 19. etapě Vuelty, kterou po úniku vyhrál jeho týmový kolega Francouz Rémi Cavagna. Český cyklista dojel do cíle v Toledu pět sekund za Cavagnou a těsně za Irem Samem Bennettem. Podtrhl tak úspěch stáje Deceuninck-Quick Step, která opanovala poslední rovinatou etapu před sobotními horami a nedělním dojezdem do Madridu. Za Štybarem finišoval další člen týmu Belgičan Philippe Gilbert.

Počasí

Polojasno nebo skoro jasno, zpočátku na jihozápadě oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.

V příštích čtyřech týdnech se bude střídat nadprůměrné teplo s ochlazením. Třeba příští týden nejvyšší denní teploty nejprve spadnou z 25 stupňů Celsia na 16 stupňů a koncem týdne pak zase vystoupají na 23 stupňů. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.