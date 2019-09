Kauza Čapí hnízdo: Státní zástupce ukončil stíhání Babiše i dalších obviněných

Státní zástupce v pátek zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Městské státní zastupitelství to zveřejnilo na stránkách. Rozhodnutí bylo zúčastněným rozesláno do datových schránek. Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik. Právě pro ty byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. "Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovaly Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání," uvedl Erazím. Dokazování však podle něj vedlo k závěru, že podnik podmínky splňoval. Rozhodnutí o zastavení stíhání pošle zastupitelství bezodkladně po právní moci šéfovi žalobců Zemanovi, který ho může zrušit.

Opoziční politici doufají, že rozhodnutí žalobců zastavit stíhání bude odůvodněno relevantními argumenty. Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan novinářům řekl, že verdikt je třeba respektovat, šéf KDU-ČSL Marek Výborný prohlásil, že i pokud byl postup premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu legální, rozhodně nebyl morální. Podle ODS za sebou rozhodnutí nechává pachuť a rozdělenou společnost, šéf SPD Tomio Okamura uvítal, že je kauza konečně rozhodnuta.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Zastavení trestního stíhání se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části vyšetřování stále pokračuje.

Sněmovna přehlasovala Senát a schválila rozšíření EET

Elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Některé služby a zboží, například vodné a stočné nebo audioknihy, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Rozhodla tak Sněmovna, která v pátek i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu zákona o EET, která tyto změny přináší. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda původně navrhovala limit 200.000 korun, poslanci ho ale zvýšili. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. Poslanci také již dříve na návrh opoziční ODS a za pomoci vládních sociálních demokratů vyňali z EET některé sociální služby.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Koalice se dohodla na růstu mezd ve veřejné sféře

Platy ve veřejné sféře by mohly od příštího roku vzrůst o 1500 korun všem zaměstancům státu. Dohodli se na tom zástupci vládní koalice. Zároveň zruší nejnižší tarifní tabulky, která se týká nejhůře placených zaměstnanců. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD si tak přilepší třeba i pracovníci v sociálních službách. Učitelé dostanou přidáno deset procent, podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO ještě ale není jasné, kolik z toho do tarifů. Dohodu koalice vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Poslanci schválili zavedení jednotné jízdenky na železnici

Cestující budou zřejmě moci na železnici využívat jednotnou jízdenku, i když využijí vlaky různých dopravců. Umožní jim to systém jednotných jízdenek na dráze, který schválila Sněmovna. Příslušnou novelu drážního zákona a dalších souvisejících zákonů musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Nyní si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců více jízdenek. Sněmovna současně schválila i možnost snazšího kácení dřevin kolem tratí i možnost nařídit spojování vlaků různých dopravců. Rozhodla o přejmenování Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic.

Sněmovna schválila novelu lesního zákona pro rychlejší boj s kůrovcem

Poslanci podpořili novelu lesního zákona umožňující efektivnější boj s kůrovcovou kalamitou. Úprava mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky na obnovu lesů jejich soukromým vlastníkům. Stát bude také důsledněji regulovat počty spárkaté zvěře, která likviduje sazenice nových stromů. Mimořádná opatření na boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství. Podle Českomoravské myslivecké jednoty jsou změny nepromyšlené, byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců.

Moskva pohrozila odvetou za plány na přemístění Koněvovy sochy

Rusko pohrozilo odvetou za plány zastupitelů šestého pražského obvodu přemístit sochu maršála Ivana Koněva. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí, zveřejněného na ministerském webu, může rozhodnutí Prahy 6 poškodit rusko-české vztahy a nezůstane bez odpovědi. Koněvova socha, která se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6 - Bubenči, bude podle čtvrtečního rozhodnutí místních zastupitelů přemístěna. Nahradí ji nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Ministerstvo dalo v prohlášení najevo rozhořčení nad "cynickým rozhodnutím" zastupitelstva Prahy 6. Hluboce lituje, že zastupitelé ignorovali výzvy veřejnosti a vedoucích představitelů České republiky, aby podobnému postupu zabránili. "Stejně jako dříve považujeme tento krok za porušení článků dvoustranné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna 1993," konstatuje se v prohlášení.

V závěru prohlášení se praví, že ruské stanovisko k situaci kolem Koněvova památníku bude na českém ministerstvu zahraničí tlumočit ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Podle informace českého ministerstva byl Zmejevskij na úřad předvolán, aby vyslechl "protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského". Ministr minulý týden přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k nacistům.

Náměstek MZV si předvolal velvyslance k výrokům ruského ministra

Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby vznesl protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) kvůli pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Ministerstvo to uvedlo v tiskovém prohlášení. Chmelař dodal, že otázka Koněvovy sochy v pražské šesté městské části je vnitřní záležitostí České republiky. Chmelař podle prohlášení také velvyslance varoval před zneužíváním dějin k politickým cílům a rozdmýcháváním vášní v této oblasti. Ruská ambasáda v prohlášení zveřejněném na facebooku výhrady českého ministerstva zahraničí odmítla. Proti plánům na přemístění pomníku se ohradila. Úřad uvedl, že jeho přesun bude považovat za neplnění závazků, které z česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích vyplývají. "Očekáváme od české strany přijetí opatření k neodkladnému narovnání situace," dodalo velvyslanectví.

Pomník na náměstí Interbrigády, který patří městské části, se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Radnice se chystá vypsat soutěž na jeho podobu.

Kolem sochy v posledních týdnech vznikl spor přesahující hranice republiky. Medinskij starostu Koláře minulý týden přirovnal k nacistickým pohlavárům. Ve čtvrtečním rozhovoru pro agenturu RIA Novosti kritiku zopakoval. Senátor Sergej Cekov navrhl uvalení hospodářských sankcí na Česko, ruské ministerstvo zahraničí pak označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu uvedl, že česká diplomacie v kauze připravuje další kroky. "Nesouhlasím s tím, jaká slova od ruských představitelů v této záležitosti padají. Myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů," konstatoval šéf české diplomacie.

Čína viní ze sporů o kulturní výměně mezi Prahou a Pekingem české zástupce

Čínská ambasáda vyzvala v souvislosti se sporem o kulturní výměnu pražský magistrát, aby úmyslně nepoškozoval čínsko-české vztahy. Česká strana podle prohlášení čínské ambasády pominula fakta a vůči Pekingu vznesla nepodložená obvinění. Čínské úřady v červenci odložily turné českého orchestru PKF-Prague Philharmonia a zrušily i plánovaná vystoupení Pražákova kvarteta nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jedním z možných důvodů je prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba z České pirátské strany o změně takzvané sesterské smlouvy. Z ní chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Začátkem týdne jednal o situaci s čínským velvyslancem ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Rušení koncertů českých umělců v Číně podle ministra poškozuje obraz Číny v očích české veřejnosti.

Animovaný film z Česka uspěl ve finále studentských Oscarů

Animovaný film z Česka o vztahu mezi otcem a dcerou získal prestižní ocenění americké Akademie filmového umění a věd, zvané studentský Oscar. Jeho autorka Daria Kaščejevová (Daria Kashcheeva) se narodila v Tádžikistánu a studuje na pražské FAMU. Dcera uspěl na studentských Oscarech v konkurenci víc než 1600 dalších animovaných filmů. Tuto cenu získaly od roku 1989 už tři studentské filmy z Česka. Režisérka Kaščejevová se snímkem Dcera sklidila už několik festivalových úspěchů. Snímek získal nejvyšší ocenění Křišťál na francouzském festivalu v Annecy a tento týden hlavní cenu na festivalu v australském Melbourne MIFF. Slavnostní vyhlášení studentských Oscarů bude 17. října v Los Angeles.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pátek na pražské FAMU poděkoval studentce Darie Kaščejevové za její mezinárodní úspěch a reprezentaci české kultury. Kaščejevová uvedla, že by ráda v Česku zůstala co nejdéle a připravovala další filmy. Zaorálek řekl, že by rád pomohl tomu, aby studentka pocházející z Ruské federace mohla v Česku zůstat co nejdéle, jak si to sama přeje.

Davis Cup v Bosně zahájí vítěz juniorky US Open Forejtek

Vítěz juniorky US Open Jonáš Forejtek rozehraje daviscupové utkání tenistů v 1. kole evropsko-africké zóny v Bosně a Hercegovině. Při své premiéře v soutěži o "salátovou mísu" se světová juniorská jednička v sobotu od 15:00 utká s Mirzou Bašičem. Ve druhé dvouhře se v hale v Zenici na tvrdém povrchu střetne česká jednička Jiří Veselý s Tomislavem Brkičem. Nedělní program začne čtyřhrou, do které jsou na české straně nahlášeni Veselý a Jiří Lehečka. Následovat budou zápasy jedniček a dvojek týmů. Češi se s Bosnou a Hercegovinou střetávají v Davis Cupu poprvé. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů.

Počasí na sobotu

Polojasno nebo skoro jasno, zpočátku na jihozápadě oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na horách kolem 12 stupňů Celsia.