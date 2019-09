Praha hostí summit V4 a západobalkánských zemí

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na Pražském hradě absolvoval jednání s premiéry Slovenska, Maďarska a Polska. Hlavními tématy setkání byly podle českého úřadu vlády aktuální evropské otázky. Po pracovní schůzce se k lídrům zemí visegrádské čtyřky (V4) připojili představitelé šesti zemí západního Balkánu. Do Prahy přijeli srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny. Kosovo po středečních prohlášeních prezidenta Miloše Zemana o tom, že chce s českými ústavními činiteli diskutovat o možnosti odvolání uznání této země samostatným státem, odvolalo účast na vládní úrovni. Na jednání ho zastupuje chargé d'affaires velvyslanectví v Praze.

Česko převzalo předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.

Komise k OKD chce podat trestní oznámení na exministry Sobotku a Urbana

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD po skoro dvou letech práce navrhne podat trestní oznámení na bývalé ministry ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Počítá s tím návrh závěrečné zprávy komise. Její předseda Lukáš Černohorský z Pirátské strany řekl, že Sobotka s Urbanem byli spoluzodpovědní za nevýhodný prodej menšinového podílu státu v OKD v roce 2004, kdy ve vládě Stanislava Grosse řídili rezorty financí a průmyslu. Třetí trestní oznámení komise podá na neznámého pachatele kvůli snížení základního jmění OKD v druhé polovině devadesátých let. Stát tím přišel o většinový podíl v černouhelné společnosti. Sobotka s Urbanem dlouhodobě tvrdí, že vše bylo v souladu se zákonem.

Závěrečnou zprávu ze svého vyšetřování má komise předložit sněmovnímu plénu do 12. října. Pokud by se ale rozhodla podat trestní oznámení, samotný akt by byl na předsedovi komise a Sněmovna by o tom jen dostala informaci.

Ukrajina si předvolala českého velvyslance kvůli setkání Zemana s českými Rusíny

Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo českého velvyslance v Kyjevě Radka Matulu kvůli setkání prezidenta Miloše Zemana s českými Rusíny. Prezident se minulý týden setkal s představiteli českého spolku pojmenovaného Světová rada podkarpatských Rusínů. Těm podle Deníku N slíbil, že situaci této menšiny probere s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kyjev Rusíny ze spolku považuje za separatisty podporované Ruskem. Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis označil snahu Rusínů o nezávislost za politický projekt placený Ruskem, který má destabilizovat situaci na Ukrajině. Český velvyslanec na ministerstvu potvrdil podporu územní celistvosti Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic.

Rusínů žije na území Ukrajiny podle oficiálních dat asi 10 tisíc lidí, podle jejich zástupců jsou ale tato čísla podhodnocená.

Zeman s Rusínským spolkem dlouhodobě udržuje přátelské vztahy. V roce 2015 bydlel v hotelu patřícím členům předsednictva organizace, někteří z nich byli podle serveru Aktuálně i v jeho volebním štábu při posledních prezidentských volbách.

Toman: Na zlepšení chovů zvířat půjde letos 1,6 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství letos přerozdělí na zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat 1,6 miliardy korun. To je podobná částka jako v loni. Oznámil to ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD. Další peníze rozděluje ministerstvo z evropského programu rozvoj venkova. V aktuálním sedmiletém evropském rozvojovém programu, který bude trvat do příštího roku, je vyčleněno 3,5 miliardy korun. Letos si chovatelé skotu a prasat podali 900 žádostí o podporu za 730 milionů korun, z národních dotací stát přerozdělil na tuto podporu v posledních letech kolem 880 milionů ročně. Z toho 330 milionů korun šlo na chovy dojnic, 300 milionů pro chovatele drůbeže a téměř 250 milionů pro chovatele prasat.

Toman podpořil i aktivitu obchodního řetězce Penny Market, který pro své privátní produkty zavádí logo Správné životní podmínky - animal welfare. To zaručuje nadstandartní podmínky v chovech porážených prasat.

Zeman: Rušení koncertů českých souborů v Číně je nerozumné

Prezident Miloš Zeman nepovažuje za rozumné rušení koncertů českých souborů v Číně. Řekl to na konci své návštěvy Srbska. Prezident ale dodal, že tento krok čínské strany chápe jako odvetu za dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů. Ten chce ze sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem odstranit bod, kterým metropole uznává politiku jedné Číny. Podle Zemana je ale pražský magistrát na špatné cestě. "Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny," řekl Zeman.

Čínské úřady odložily turné orchestru Prague Philharmonia a zrušily plánovaná vystoupení mimo jiné Pražákova kvarteta nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Proti rušení koncertů českých souborů v Číně se na začátku týdne ohradil ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Podle něj čínská strana teď jedná v rozporu s předchozími dohodami.

Škoda Auto dodala v srpnu přes 88 tisíc aut, meziročně méně

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala v srpnu svým zákazníkům 88.100 vozů, meziročně o 4,1 procenta méně. Důvodem je i nadále klesající trh v Číně, kde se dodávky aut značky zákazníkům meziročně propadly o 23,8 procenta na 22.100 vozů. V Evropě automobilka naopak rostla, uvedla Škoda Auto v tiskové zprávě. Nejprodávanějším modelem značky byla v srpnu tradičně Octavia, která zaznamenala s dodávkami v počtu 25.200 kusů meziroční pokles o pět procent. Největší propad z aktuálně vyráběných vozidel hlásí Superb, meziročně si pohoršil o 35,2 procenta na 6000 aut. Ve srovnání s loňským srpnem si naopak polepšila obě SUV, Kodiaq zaznamenal nárůst dodávek o 20,4 procenta a Karoq o 19,2 procenta. "Díky vysoké poptávce po SUV modelech Kodiaq a Karoq se nám také v srpnu podařilo eliminovat dopady současného vývoje na našem největším trhu v Číně. Nové růstové impulzy očekáváme v následujících měsících od nového městského SUV Škoda Kamiq pro evropské trhy," řekl člen představenstva firmy Alain Favey.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Ceny benzinu a nafty v upynulém týdnu znovu klesly

Pohonné hmoty v Česku znovu zlevnily. Vyplývá to z dat firmy CCS, která vývoj cen sleduje. Za litr benzinu Natural 95 zaplatí řidiči průměrně o 9 haléřů méně něž minulý týden, a to 32 korun a 48 haléřů. Cena nafty pak klesla v průměru o 5 haléřů na 31 korun a 69 haléřů za litr. Nejlevnější jsou pohonné hmoty v Jihočeském kraji. Nejdražší benzin řidiči natankují na Vysočině a za naftu zaplatí nejvíc v Praze.

Ceny paliv jsou teď na nejnižší úrovni od poloviny dubna.

Kušnarenko čelí kárné žalobě za výzvu k ozbrojování muslimů

Předseda kontrolní rady České advokátní komory podal kárnou žalobu na advokáta a bývalého funkcionáře muslimské obce Leonida Kušnarenka. Žaloba se týká toho, že Kušnarenko po střelbě v mešitách v novozélandském Christchurchi vyzýval k ozbrojování muslimů v Česku. ČTK to řekla mluvčí komory Iva Chaloupková. Video s výzvou zveřejnil Kušnarenko na svém facebookovém profilu letos v březnu dva dny po novozélandském masakru, a to z pozice předsedy pražské muslimské obce.

Od Kušnarenkova vzkazu se krátce po zveřejnění videa distancovala pražská muslimská obec. Na sociální síti uvedla, že jakákoliv prohlášení Kušnarenka jsou soukromá a nereprezentují názory muslimů žijících v České republice. Vzkaz odsoudil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ústředí muslimských obcí následně Kušnarenka vyloučilo s tím, že jeho chování bylo nevhodné.

Karel Gott trpí akutní leukémií, podstupuje ambulantní léčbu

Zpěvák Karel Gott trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné nemocnici v Praze. Zpěvák to ve čtvrtek uvedl na svém facebooku. Gott bojoval se zdravotními problémy i v roce 2015. Lékaři mu tehdy diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin a zpěvák ihned zahájil cílenou onkologickou léčbu. Už v té době ale prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit. Letos v červenci kvůli akutnímu zápalu plic však zrušil představení na festivalu Benátská v Liberci, které mělo být jeho posledním letošním veřejným vystoupením. Na festivalu chtěl oslavit své 80. narozeniny, které připadly na 14. července. "Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu," uvedl Gott a doplnil, že i přes několik druhů léčby přešlo toto onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukémii. Gott, který je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby, zároveň požádal média o respektování rodinného soukromí. Zpěvák také uvedl, že před pár dny dotočil záběry pro dokumentární film o svém životě a v současné době dokončuje autobiografii, která vyjde na jaře příštího roku.

Karel Gott má na svém kontě skoro tři stovky alb, první je z roku 1965, a desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Získal také řadu ocenění. Například Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé za rok 1963 a zatím naposledy v roce 2017. Populární je nejen v Česku, ale i v Německu či Rusku.

Do Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, opět navaří pivní speciály

Do sedmého ročníku Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, které navaří Svatováclavské speciály. Akce, do níže se zapojí i tisíce restaurací a kterou organizuje po celé ČR Český svaz pivovarů a sladoven, začne v úterý 24. září a potrvá do pondělí 30. září. Na tiskové konferenci to řekla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Hlavním motivem Dnů českého piva je podle ní posílit tradici setkávání sousedů a přátel u čepovaného piva v hospodách. Řada podniků svým návštěvníkům vedle svatováclavských speciálů nabídne kulinářské pivní menu. Doprovodné aktivity chystají i samotné pivovary. Konat se budou setkání se sládky či prohlídky běžně nepřístupných pivovarských prostor. Na mnoha místech akce doprovodí kulturní program. "Pro českou pivní kulturu je nezbytné, aby se konzumenti začali pozvolna vracet k čepovanému pivu. To v posledních letech v souboji s baleným pivem pomalu ztrácelo dech. Vaříme nejlepší pivo na světě a měli bychom si ho umět náležitě vychutnat v tradiční české hospodě se vším, co k ní patří," řekla Ferencová.

Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na počest svatého Václava, hlavního patrona české země.

V Královehradeckém kraji začalo vinobraní

Vinobraní v Královéhradeckém kraji začalo. V regionu jsou dva registrované vinohrady - v Litoboři na Náchodsku a v Kuksu na Trutnovsku. Letošní úroda by podle vinařů měla být co do kvality i množství nadprůměrná. Kromě registrovaných vinohradů je v Královéhradeckém kraji přes deset menších vinic, každá s více než stovkou keříků vinné révy. Vinařská tradice v kraji se obnovuje v posledních asi dvaceti letech. Vinařům v regionu hraje do karet oteplování, což může v budoucnu změnit odrůdovou skladbu vinohradů, vytlačit rané odrůdy, které dříve dozrávají.

Na MS v Dauhá bylo zatím nominováno 23 českých atletů

Na atletické mistrovství světa bylo zatím nominováno 23 českých reprezentantů, včetně oštěpařky Barbory Špotákové - ta bude obhajovat titul z Londýna. Český výprava se ještě může rozrůst na základě pozvánky mezinárodní federace IAAF. Šestnáctka závodníků má jisté individuální starty, dalších sedm běžců je výběru kvůli mužské a smíšené čtvrtkařské štafetě. Šampionát začne v Dauhá 27. září.

Počasí na pátek

Zpočátku jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne od severozápadu polojasno až oblačno a postupně na severozápadě a severu místy, jinde ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, na horách 17 stupňů Celsia.