Petříček: S Kosovem i se Srbskem máme korektní vztahy

S Kosovem máme korektní vztahy, stejně jako se Srbskem, napsal ČTK v reakci na výrok prezidenta Miloše Zemana ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Připomněl, že Česká republika uznala Kosovo a je mezi zhruba stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti je podle Petříčka především začlenit země západního Balkánu do Evropské unie, pokud splní potřebné podmínky. Zeman v úterý po příletu do Bělehradu podle agentury AP řekl srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. Prezident Aleksandar Vučič, který Zemana vítal přímo na letišti, českému protějšku vzápětí poděkoval.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Poslanci přerušili debatu o stanovisku na podporu Izraele

Sněmovna ve středu přerušila debatu o stanovisku na podporu Izraele a proti antisemitismu. Návrh, jak jej předložil předseda lidoveckého klubu Jan Bartošek, posoudí nejprve zahraniční výbor. Lidovci mimo jiné chtějí, aby dolní komora odsoudila všechny projevy antisemitismu a odmítla jakékoli zpochybňování práva Izraele na existenci a na obranu. Bartošek poukazoval v této souvislosti na hnutí BDS (Bojkot, stažení investic a sankce). "Myslím, že to je novodobá forma antisemitismu, která je zaměřena vyloženě proti Státu Izrael, proti Židům," řekl ČTK. Izrael může být kritizován, ale není možné jej takto ostrakizovat, dodal. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nabádal k vyvážené politice vůči izraelské a palestinské straně. "Pokud budeme jednostranní, budeme tam mít roli menší," řekl.

Debatu o stanovisku prosadili lidovci teprve ráno při změnách programu schůze. Návrh usnesení také odsuzuje jako antisemitské všechny aktivity vyzývající k bojkotu Izraele a vyzývá vládu, aby proti takovým aktivitám vystupovala a na mezinárodních fórech prosazovala zákaz jejich finanční podpory.

Rusko označilo české politiky za iniciatory války proti symbolům vítězství

Ruské ministerstvo zahraničí označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku maršálu Ivanu Koněvovi. Oznámila to ruská agentura RIA Novosti. Ruská diplomacie reagovala na vyhrocené spory kolem pražského památníku, o jehož osudu má ve čtvrtek jednat zastupitelstvo Prahy 6. Ministerstvo se postavilo proti návrhu na přemístění sochy do Ruska, které zvažuje Koněvova dcera Natalja. Podobné památníky si uchovávají smysl jen v místech, kde se konkrétní historické události odehrály. K případu se vyslovil i ruský ministr kultury Vladimir Medinskij, podle něhož je "zneuctění Koněvova památníku v Praze plivanec do tváře českých občanů".

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil považuje výroky ruských představitelů za nepřijatelné a nehorázné. Řekl, že mu připomínají dobu, kdy bylo Československou součástí socialistického bloku a provincií Sovětského svazu. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK a České televizi řekl, že kauza sochy maršála Koněva v Dejvicích je výhradně vnitřní záležitostí Česka. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček na dotaz ČTK uvedl, že nevidí důvod reagovat na každý výrok ruského ministra kultury.

Počet obyvatel Česka vzrostl na téměř 10,7 milionu

Počet obyvatel v České republice za první pololetí letošního roku stoupl o téměř 19 tisíc. V zemi tak teď žije 10 milionů a 700 tisíc lidí. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nárůst počtu obyvatel způsobila hlavně migrace. "Prostřednictvím zahraničního stěhování vrostla česká populace v prvním pololetí letošního roku o 20,9 tisíce osob. Přes 40 procent tohoto salda tvořili občané Ukrajiny, kterých se přistěhovalo 11,7 tisíce a naopak vystěhovalo 3,1 tisíce," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Za šest měsíců letošního roku se narodilo 54.735 dětí, o 1800 méně než loni. Meziročně klesl také počet zemřelých, a to o 1600 na 56.836 lidí. Mírně přibylo sňatků. Od začátku roku do konce června jich bylo 22.400. Počet rozvodů meziročně klesl.

ČNB: Některé terminály ohou kvůli novým pravidlům zamítat bezkontaktní platby

Platební terminály v kamenných obchodech můžou kvůli novým pravidlům zamítat některé bezkontaktní platby do 500 korun. Upozornila na to Česká národní banka. Podle ní totiž některé platební terminály ještě nejsou na nová pravidla, která začnou platit 14. zaří, připravené. Zákazník ale v případě zamítnutí bezkontaktní platby může kartu klasicky vložit do terminálu a zadat PIN. Nová pravidla pro oveřování karetních plateb zavedla centrální banka na základě evropského nařízení.

Podle nařízení Evropské unie by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. Chce tak zabránit zneužití platebních karet a jiným podvodům.

Ministerstvo chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám nižším pojistným

Na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři chodí v Česku jen asi každý čtvrtý dospělý. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle něj přitom v zahraničí chodí na prohlídky až 80 procent populace. Stát chce proto uzákonit, aby svědomití a důslední pacienti platili nižší pojistné. Podle Sdružení praktických lékařů pro dospělé by to byl správný krok. Svaz zdravotních pojišťoven by uvítal i negativní motivaci. Lidé, kteří preventivní prohlídky odmítají, by podle něj měli nést zodpovědnost za zvýšené náklady na případnou léčbu. Naopak proti negativní motivaci je svaz pacientů.

Prodej fairtradových výrobků v ČR roste, nejvíc se prodalo kakaa

Prodej fairtradových surovin a výrobků, které vznikly za férových podmínek, v Česku výrazně roste. Množství prodaného kakaa se loni proti předchozímu roku zvýšilo o 155 procent, celkem se prodalo 1420 tun kakaových bobů. Bavlny se prodalo dokonce o 317 procent víc, kávy o 37 procent a čaje o 214 procent. Výsledky představila ředitelka neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková. Za růstem prodejů fairtradových produktů v Česku jsou obchodní řetězce či kavárny, které je zařazují do nabídky. Podle Malíkové je v Česku stejně jako na Západě zájem o udržitelnou výrobu a spotřebu, i když ve srovnání s vyspělými státy přišel později. O to větší je ale prostor pro jeho růst, dodala.

Podle nedávného průzkumu si značky fairtrade a jejího loga všimlo 52 procent kupujících v Česku. Téměř třetina lidí přesně znala význam označení. Vědomě si fairtradový výrobek v posledním čtvrt roce pak koupila téměř pětina dotázaných.

Česká středoškolská unie vítá plán ministra odložit povinnou maturitu z matematiky

Zástupci České středoškolské unie vítají plán odložit povinnou maturitu z matematiky. To navrhuje ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO, který se s nimi ve středu sešel. Podle Plagy i středoškolské unie by se nejdřív měla výuka změnit tak, aby matematiku studenti skutečně chápali. Zrušení povinné maturity z matematiky naopak kritizuje Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace ředitelů gymnázií. Povinná maturita z matematiky má podle současného zákona začít fungovat nejpozději od roku 2022 na většině maturitních oborů s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých.

K plánovanému protestu středoškoláků proti zavedení povinné maturity z matematiky, která se má konat 4. října v centru Prahy, se dosud na facebooku přihlásilo zhruba 12.000 lidí. Zástupci České středoškolské unie (ČSU) na akci pozvali také ministra školství Roberta Plagu (ANO). Ministr po schůzce novinářům řekl, že akci vnímá jako možnost společně se pobavit o vzdělávací politice v ČR. Podle tiskové mluvčí ministerstva Anety Lednové svou účast zváží podle časových možností.

Česká středoškolská unie patří dlouhodobě k odpůrcům povinné maturity z matematiky. Podle ní může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu. Rozhodnutí ministra uvítala s tím, že ve svém úsilí o zrušení maturity bude pokračovat, dokud nebude schváleno. Středoškoláci i proto na začátku září zahájili kampaň Hlásíme se o slovo!, jejíž součástí má být i plánovaná demonstrace.

CK: Zájem o letní zájezdy byl letos rekordní

Zájem o letní zájezdy prodávané cestovními kancelářemi byl letos rekordní, podle Asociace cestovních kanceláří ČR stoupl meziročně až o pětinu. Průměrná cena byla 18.000 korun na osobu a týden, stoupla tak o zhruba tisíc korun. Člen představenstva asociace Petr Kostka novinářům řekl, že za zvýšením ceny je lepší ekonomická situace Čechů, kteří si více připlácejí za čtyř- a pětihvězdičkové hotely, případně za služby. Podle místopředsedy asociace Jana Papeže byla letošní sezona náročná kvůli odstavení letounů Boeing 737 MAX. Letecké společnosti, které kanceláře používají, podle dalšího člena představenstva Josefa Trejbala prodaly letenky za 2,8 miliardy korun, meziročně se tato suma zvýšila o pět procent.

Nejprodávanějšími leteckými destinacemi bylo Řecko, Egypt, Turecko, Španělsko a Bulharsko. Nejvíc Čechů ale stále jezdí do Chorvatska.

Čeští fotbalisté se výhrou v Černé Hoře vrátili na druhé místo ve skupině

Čeští fotbalisté vyhráli v kvalifikaci mistrovství Evropy poprvé mimo domácí prostředí. V Podgorici porazili Černou Horu 3:0 díky gólům Součka, Masopusta a Daridy z penalty. A protože zároveň Kosovo prohrálo v Anglii 3:5, vrátil se národní tým ve své skupině na postupové místo. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý tak neskrýval radost. "Kluci ukázali charakter. Myslím si, že to bylo docela těžké po té kritice, která se na nás po výsledku v Kosovu snesla. Takže jsme cítili, že musíme vyhrát a podařilo se nám to. Odvedli jsme skvělý výkon a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme spokojeni," prohlásil.

Počasí na čtvrtek

Oblačno až polojasno, na severozápadě ojediněle přeháňky. Zpočátku na Moravě a ve Slezsku, později odpoledne a večer na celém území skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.