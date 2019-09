Nezaměstnanost v srpnu zůstala na 2,7 procenta

Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala. Stejně jako v červenci zůstala na 2,7 procenta. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Bez práce tak bylo v posledním prázdninovém měsíci téměř 205 tisíc lidí. Jde o nejnižší srpnový údaj od roku 1996. Uchazečů o zaměstnání přitom v srpnu nepatrně ubylo, jejich počet se oproti předchozímu měsíci snížil o 331. Rozšířila se taky nabídka volných pracovních míst. Hlavní vlnu ale čekají české úřady v září.

Nejvíc nezaměstnaných bylo v srpnu v Ústeckém kraji. Nejméně lidí bez práce bylo naopak na jihu Čech a v Pardubickém kraji.

Na zdravotní péči půjde příští rok 335 miliard, ministerstvo uzavřelo úhradovou vyhlášku

Na zdravotní péči půjde příští rok 335 miliard korun. To je o 26 miliard víc než letos. Počítá s tím úhradová vyhláška, kterou dopoledne představilo ministerstvo zdravotnictví. Dokument už poslalo legislativní radě vlády, která ji bude schvalovat. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Požadavky koaliční ČSSD, odborů a dalších organizací na rozpuštění části rezerv pojišťoven ministr znovu odmítl.

Úhradová vyhláška stanoví, jak se peníze v systému péče příští rok rozdělí. Vychází přitom z dohod mezi jejími poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Ze čtrnácti se jich podařilo uzavřít 11. Na všechny druhy péče půjde příští rok v průměru o 5 procent víc než letos. Jen u domácí péče vyhláška počítá s vyšším nárůstem, a to celkem skoro o 16 procent. Podle odborů je to ale málo na to, aby se mohla dál rozvíjet. Požadovaly pro ni 40 procent navíc. Odbory a další organizace sdružené v takzvaném krizovém štábu teď proto odstartovaly petiční akci za kvalitní zdravotnictví, ve které chtějí v řadě českých měst získat 10 tisíc podpisů a dokument pak předložit Poslanecké sněmovně.

Policisté a hasiči dostanou letos přes dva tisíce nových aut

Policisté a hasiči dostanou letos víc než 2000 nových aut.

Víc než 2 tisíce nových aut letos dostanou policisté a hasiči. Informoval o tom ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Prvních 865 aut za skoro miliardu korun bude sloužit k rychlému zásahu na místě činu nebo pro službu u dopravní policie. Některé současné vozy policie mají podle policejního prezidenta Jana Švejdara najeto až 400 tisíc kilometrů. Ve výběrovém řízení ministerstva vyhrála automobilka Škoda Auto, která se přihlásila jako jediná. Předchozí výběrové řízení za víc než dvě miliardy korun zrušil antimonopolní úřad kvůli zjištění, že v tendru byla zvýhodněna právě mladoboleslavská automobilka. Ministerstvo vnitra to odmítá.

NKÚ: Reorganizace policejních škol nepřinesly plánované úspory

Reorganizace policejních škol v letech 2013 a 2016 nepřinesla úspory, jaké si od ní ministerstvo vnitra slibovalo. Dospěl k tomu Nejvyšší kontrolní úřad. Resort vnitra provedl reorganizaci středních a vyšších policejních škol v roce 2013 a 2016. Změny měly uspořit nejprve 144 milionů korun. Ministerstvo pak částku snížilo na 115 milionů korun. Podle NKÚ se ale nepovedlo ušetřit ani tuto sumu. Náklady naopak od roku 2013 stouply o zhruba 200 milionů. Počet absolventů škol přitom klesl. Ministerstvo vnitra tvrdí, že úsporu mělo přinést razantní propouštění. Vláda ale následně rozhodla o navýšení počtu policistů.

V českých firmách začínají pracovat i lidé z Nepálu, Filipín či z Mongolska

Kvůli nízkému počtu pracovníků na trhu práce musejí české firmy najímat zaměstnance ze zemí, které jsou vzdálené tisíce kilometrů. V podnicích se tak začínají více objevovat například Nepálci, Filipínci nebo Mongolové. Náborové akce musí společnosti často řešit na dálku - například přes Skype. Vláda od září navýšila kvóty na přijímání cizinců na práci. Hospodářská komora ale už dříve upozornila, že navýšení stačit nebude.

Petříček: Spor o sochu Koněva bude diplomacie dál řešit

Ministerstvo zahraničních věcí přijme další kroky ve sporu o pražskou sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Řekl to při návštěvě Stockholmu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Odmítl ale předjímat, jaké. Petříček se už minulý týden ohradil proti výroku ruského ministra kultury Vladimíra Medinského, který kvůli plánům Prahy 6 na odstranění sochy Koněva přirovnal starostu obvodu Ondřeje Koláře z TOP09 k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Petříček Medinského vyjádření nepovažuje za vhodné a vyzval ho k omluvě. Zbytečné a urážlivé je vyjádření Medinského taky podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

O budoucnosti sochy maršála Koněva bude zastupitelstvo městské části jednat 12. září.

Elektronické náramky pohlídaly za první rok provozu 287 lidí

Za první rok fungování elektronického monitoringu hlídaly speciální náramky celkem 287 odsouzených či stíhaných lidí. Většina z nich - 239 - si takto odpykávala trest domácího vězení. U dalších 43 obviněných nahradil náramek vazbu a v pěti případech dohlížel na podmíněně propuštěné. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti. Podle aktuálních údajů ministerstva nyní náramky monitorují 141 lidí. Z toho je 113 případů domácího vězení, 26 případů nahrazení vazby dohledem a dva případy podmíněného propuštění.

Do tří let by v Praze mohlo vzniknout muzeum nesvobody, shodli se radní

Hlavní město založí Muzeum paměti 20. století, které se má zaměřit na historii nesvobodných režimů na českém území, jejich oběti i odpor proti nim. V pondělí se na tom shodli pražští radní. Návrh musí ještě schválit zastupitelstvo, které zasedne poprvé po prázdninách příští čtvrtek. "Pokud to zastupitelstvo podpoří, tak by Praha mohla konečně splatit dluh, který nemá jen Praha, ale celá Česká republika," uvedla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN. Projekt podporuje i opozice, takže se dá očekávat, že jej zastupitelé schválí. Vedení města chce podle radní muzeum otevřít v tomto volebním období. Musí ale napřed najít vhodnou budovu ve svém majetku, což plánuje udělat až po zpracování projektu. Na vzniku muzea spolupracují s městem desítky nevládních organizací.

Letošní léto bylo v Česku nejteplejší od začátku sledování v roce 1961

Letošní léto v Česku bylo nejteplejší od začátku sledování měsíčních průměrů v roce 1961. Průměrná teplota byla 19,5 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo oproti normálu od června do srpna tepleji zhruba o 2,5 stupně. K prvenství letošního léta přispěl hlavně horký červen. Nejvyšší teplotu letos naměřili 26. června v Doksanech na Litoměřicku, a to 38,9 stupně Celsia.

Český tenista Forejtek vyhrál grandslamovou juniorku US Open v New Yorku

Český tenis má po osmi letech vítěze grandslamové juniorky. Jonáš Forejtek ve finále US Open porazil domácího Američana Navu 2:1 na sety. Forejtek získal šestý český juniorský singlový titul na grandslamu a je pátým hráčem, který to dokázal. Na US Open uspěl v roce 2006 Dušan Lojda, Jiří Veselý slavil na Australian Open v roce 2011 a David Škoch ve Wimbledonu 1992. Dvakrát uspěl Ivan Lendl, juniorský šampion z Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978 .

Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.

Počasí na úterý

Polojasno až oblačno, na severu až zataženo a ojediněle slabý déšť nebo přeháňka. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na horách kolem 12 stupňů Celsia.