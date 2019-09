Ministr zdravotnictví požaduje omezení reklamy na alkohol a tabák v médiích

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce představit do konce letošního roku návrh omezující reklamu na tabák a alkohol v elektronických médiích a televizi. Uvedl to dnes v televizi Prima jako jeden z kroků ke snížení užívání tabáku a alkoholu. S poslancem opoziční ODS Bohuslavem Svobodou se shodl, že je třeba zaměřit se na používání elektronických cigaret, jejichž dopady za zdraví dosud nejsou dostatečně prozkoumány.

"Česko podle mezinárodních srovnání zůstává na předních příčkách ve spotřebě alkoholu," uvedl Vojtěch v dnešním pořadu Partie s tím, že děti mají první zkušenosti s alkoholem už ve věku 12 let.

Komunisté by se poprvé nedostali do Sněmovny, tvrdí průzkum firmy Kantar

Komunisté by ve volbách historicky poprvé spadli pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize a jehož se zúčastnilo 847 respondentů. Proti červnu si KSČM pohoršila o procentní bod. Vítězem voleb by s 30 procenty bylo hnutí ANO, které si od června polepšilo o 4,5 procentního bodu.

Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5 procentního bodu. Třetí ODS si polepšila o 1,5 bodu na 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostaly SPD s osmi procenty, ČSSD s šesti procenty a s pěti procenty STAN a KDU-ČSL. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 0,9 až 3,1 procentního bodu.

Spolu s KSČM by se do dolní parlamentní komory nedostala TOP 09. "Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný," sdělil ČTK k výsledkům průzkumu předseda KSČM Vojtěch Filip.

Klíšťovou encefalitidou se v Česku letos nakazilo už 431 lidí

Klíšťovou encefalitidou se letos v Česku nakazilo do konce srpna 431 lidí. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Jihočeském kraji (55), přes čtyři desítky nemocných také v Pardubickém, Středočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Nemocných zřejmě kvůli delší inkubační době ještě přibude. Loni bylo případů za celý rok 712.

Kromě 431 případů klíšťové encefalitdy zaznamenali lékaři 2312 případů lymeské boreliózy. "Výskyt onemocnění je podobný jako v předchozích třech letech. Vývoj v dalších měsících je obtížné odhadovat, mimo jiné záleží na vývoji počasí. Nicméně počty případů rozhodně nelze považovat pro tento rok za konečně, riziko nákazy je i v podzimních měsících," uvedl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Díky mírným zimám podle vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara trvá aktivita klíšťat až do listopadu.

Pražská AVU slaví výročí plány na své rozšíření

S kompletní personální obměnou vyučujících, desítkami milionů z evropských fondů, pracemi na energetických úsporách provozu i obnově budov slaví pražská Akademie výtvarných umění 220 let od svého založení. Rektor školy Tomáš Vaněk, který loni zahájil svůj druhý čtyřletý mandát, v rozhovoru s ČTK řekl, že by rád během roku připravil podklady pro jednání s ministerstvem ohledně stavby další budovy pro školu.

Do konce roku bude zrekonstruovaná budova Školy architektury hned vedle hlavní budovy AVU. Postavili ji Josef Gočár s Janem Kotěrou s její oprava se dlouho odkládala. Z druhé strany hlavní budovy pak je dnes parkoviště. S tímto pozemkem Vaněk uvažuje jako možnou plochou pro stavbu nové budovy. "Máme málo prostor, učeben, kanceláří, chybí dílny, zázemí, sklady, ta budova je třeba. Příští rok bych chtěl vypracovat poklady a odůvodnění, že ji potřebujeme, aby se začalo s ministerstvem vyjednávat, kdy a jestli nám do budoucna vyčlení nějaké peníze nebo jestli ji stavět, či raději sehnat prostory někde jinde," uzavírá své plány Vaněk.

Český snímek Extase získala v Benátkách cenu za nejlepší restaurovaný film

Slavný černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932 získal na festivalu v Benátkách cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics. Světová premiéra digitálně restaurované Extase se uskutečnila v předvečer zahájení prestižního festivalu 27. srpna. Snímek se tak vrátil do Benátek po 85 letech, protože se zde promítal v roce 1934 a způsobil tenkrát skandál. Cenu si dnes převzal kurátor hudby a restaurátor zvuku Jonáš Kucharský z Národního filmového archivu.

Čeští fanoušci zatčeni v Kosovu za podporu Srbska

Kosovská policie v pátek večer zatkla osm českých fanoušků, kteří mířili do Prištiny na utkání kvalifikace mistrovství Evropy a měli u sebe předměty na podporu Srbska. Policisté u fanoušků nalezli také pyrotechniku a nože. Po výslechu na policii byli s pokutou propuštěni.

"Můžeme potvrdit, že byla nedaleko Prištiny zatčena policií skupinka osmi českých fanoušků, šlo konkrétně o šest mužů a dvě ženy. Tato skupinka u sebe měla dron, srbskou vlajku a také transparent s nápisem Kosovo je Srbsko. Zároveň u nich byla objevena pyrotechnika a také nože," uvedl v prohlášení mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

"FAČR, respektive česká fotbalová reprezentace, chtějí jasně deklarovat, že odmítají jakékoliv podobné chování fanoušků, které spojuje politiku se sportem. Aktuálně se situace řeší ve spolupráci kosovské policie, české policie a ambasády České republiky," dodal Jurman.

Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí Roberta Řeháka byli Češi v noci propuštěni a dostali pokutu za porušení pobytového režimu ve výši 100 eur (2600 korun) na osobu. "Zástupce českého velvyslance v Prištině doprovodil české občany na policejní stanici a tam jim zprostředkoval vyřízení správního deliktu. Čeští občané dostali správní pokutu, kterou byl jejich případ uzavřen," uvedl Řehák.

Počasí

Předpověď na pondělí: Převážně zataženo s deštěm, zpočátku místy i vydatným. Zejména na východě ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer ubývání srážek a od jihozápadu i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na jihozápadě Čech až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, na západě a jihozápadě Čech místy kolem 12 °C.