Ruský ministr Medinskij nazval starostu Prahy 6, ministr zahraničí Petříček volá po omluvě a uklidnění emocí

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Vedení pražského obvodu kritizoval za záměr odstranit památník ruského maršála Ivana Koněva.

"Starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter," citovala agentura TASS Medinského, který použil výraz pro vůdce regionální pobočky německé nacistické strany NSDAP. Medinskij zároveň poděkoval prezidentu Miloši Zemanovi, že památník ruského maršála hájí.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka je výrok ruského ministra nevhodný a následovat by měla omluva. "Tohle je skutečně nešťastný formát debaty. Mrzí mne, že diskuse o této soše překračuje racionální rámec... Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci," uvedl Petříček v SMS zprávě pro ČTK.

Čeští politici protestují proti vyjádření ruského ministra

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy by měl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) kvůli pátečnímu slovnímu výpadu ruského ministra kultury Vladimira Medinského na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) předvolat k vysvětlení ruského velvyslance. Diplomatický krok, kterým země vyjadřuje nesouhlas, je podle něj namístě, protože výrok ministra považuje za nepřijatelný. "Je věcí každého národa, komu staví pomníky, nebo čí pomník už nechce. Nikdo zvenku do toho nemá co mluvit," - napsal Petr Fiala.

Exministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg soudí, že je na občanech Prahy 6, jestli má pomník na místě zůstat. "Pomník, o který se v Praze 6 jedná, nevznikl po válce jako spontánní dík za osvobození, nýbrž v době normalizace spíše jako výraz tehdejšího nuceného přátelství a obdivu k Sovětskému svazu. Byl to velmi typický počin tehdejší doby. Myslím, že je opravdu na občanech Prahy 6, jestli tam ten pomník má stát. Ale i kdyby se odsunul, tak by to sice ruské politiky naštvalo, ale bylo by to pochopitelné, vzhledem k tomu, co jsme zažili po 21. srpnu 1968, a nijak bych se tomu nedivil," uvedl. V prohlášení, které má ČTK k dispozici, zdůraznil, že ve vyjádření radnice jasně zaznělo, že odstranění pomníku jednoho maršála nezmění vděčnost vůči mrtvým a zraněným při osvobozování Československa a že je jasné, jak velkou roli v něm Rudá armáda hrála.

Případů rakoviny a cukrovky je proti roku 1989 dvojnásobek

Výskyt rakoviny a cukrovky v populaci se od roku 1989 přibližně zdvojnásobil. Nemoci srdce a cév zůstaly i po 30 letech nejčastější příčinou úmrtí, umírá na ně polovina zemřelých. Vyplývá to ze srovnání dat statistických ročenek Zdravotnictví 1990, která prezentuje údaje z roku 1989, a Zdravotnictví 2017 s posledními dostupnými daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky. S těmito údaji se seznámila ČTK.

S diabetem neboli cukrovkou se léčilo v revolučním roce asi 4460 na 100.000 obyvatel, v roce 2017 jich bylo přes 8100. Aktuální počty pacientů se podle odborníků blíží milionu. Druhou nejčastější příčinou úmrtí Čechů byla v roce 1989 stejně jako v současnosti rakovina. Nových případů je více než dvojnásobek proti roku 1988. Už před 30 lety odborníci za nárůstem viděli také lepší diagnostiku.

U mužů tvořily před 31 lety dvě třetiny všech nových případů rakovina plic, konečníku, prostaty, tlustého střeva a žaludku. U žen se k nejčastějším přidaly rakovina prsu, kůže, děložního hrdla a čípku. Na prvním místě rakovinu plic v současnosti u mužů nahradila rakovina prostaty, u žen zůstává rakovina prsu. Naopak rakoviny plic, která má zároveň u obou pohlaví nejvyšší úmrtnost, u nich přibývá. Nějakému druhu nádoru podlehla v roce 1989 více než pětina všech zemřelých, v roce 2016 to byla více než čtvrtina. Odborníci připomínají, že lidé, kteří se z nádoru vyléčí, se často dožijí dalšího.

Praha dočasně zpřístupní uzavřené památky

Zhruba 30 běžně neveřejných památek si budou moci návštěvníci prohlédnout v Praze. Od dnešního dne do neděle 15. září se konají Dny evropského dědictví, které si kladou za cíl podporovat turismus i na méně známých místech. Součástí jejich programu je kolem 1100 památek, atrakcí a událostí. Více o programu jednotlivých měst na webových stránkách.

Z běžně nepřístupných památek na Praze 1 se během víkendu 7. a 8. září otevře pohořelecká hradba bastion č. VIII. Návštěvníci budou mít také možnost projít na jinak uzavřenou vyhlídku na Petříně za Štefánikovou rozhlednou ze strážního domku. Vstupní prostor a schodiště zpřístupní Dům u Šturmů, interiér zámecké kaple sv. Eliáše, ve Vojanových sadech barokní kaple sv. Terezie z Avily, barokní refektář v klášteře Dominikánů u sv. Jiljí. Prostory otevřou návštěvníkům také dva paláce, Thurn-Taxisův a Žofín.

Moravskoslezský kraj pěti miliony podpoří filmové štáby

Moravskoslezský kraj chce podpořit filmové štáby, které budou natáčet v regionu. Přerozdělí mezi ně pět milionů korun na tvorbu dokumentů, filmů nebo seriálů. Kraj chce podporou začínajících i zavedených filmových produkcí rozvíjet filmovou tvorbu v regionu a zlepšit jeho image. ČTK to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

"Náš region filmařům nabízí jedinečné lokace i atmosféru. Mohou si pro natáčení vybrat nejen zajímavá industriální prostředí, ale i krásnou přírodu Beskyd a Jeseníků. Jsem přesvědčený, že je u nás také velký potenciál v lidech. Doufám, že finanční podpora, kterou nabízíme, k nám filmaře naláká," uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška (ANO).

Oprava trati z Prahy do Českých Budějovic potrvá až do pátku

Provoz na železnici mezi pražskou Uhříněvsí a Říčany po páteční srážce osobního vlaku a nákladního auta by mohl být kompletně obnoven příští pátek. Vyplývá to z předběžného odhadu na webu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle její mluvčí Radky Pistoriusové se ale termín může změnit s ohledem na postup oprav. Vlaky místem nehody nyní projíždí po jedné koleji a mohou nabírat zpoždění.

Osobní vlak s nákladním autem se srazil v pátek dopoledne. Podle Drážní inspekce stál kamion na trati mezi sklopenými závorami víc než dvě minuty před nehodou, výstražná světla i závory přitom fungovaly. Osm lidí se při srážce zranilo a vlak se zhruba 220 cestujícími vykolejil. Škoda na vlaku, trati i vozidle se zatím odhaduje na víc než 35 milionů korun.

Basketbalisté porazili Brazílii a budou hrát o čtvrtfinále mistrovství světa

Čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně v úvodním utkání osmifinálové skupiny deklasovali 93:71 Brazílii a udrželi šanci na postup do čtvrtfinále. O místo mezi nejlepšími osmi celky si zahrají v pondělí proti Řecku.

"Hrajeme dobrý basketbal, skvěle si dáváme míč. Chemie v týmu funguje. A jak pořád říkám, máme velká srdce. Jsme připraveni, hráči dělají to, co po nich chceme. Často ještě víc. A hrajeme beze strachu z jakýchkoli velkých jmen. To je hodně důležité," prohlásil trenér Ronen Ginzburg po třetí výhře českého týmu na turnaji za sebou.

Počasí

Předpověď na neděli: Oblačno až zataženo, zpočátku místy, během dne na většině území déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, na východě kolem 12 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, při déletrvajícím dešti kolem 14 °C. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s.