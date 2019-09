ČSSD chce zvláštní jednání koalice kvůli situaci ve zdravotnictví, podle strany je podfinancované

Sociální demokraté chtějí svolat jednání vlády k situaci ve zdravotnictví. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je kvůli nedostatku financí ohrožnená kvalita zdravotnické péče, některé nemocnice jsou pak těsně před kolapsem. Podle sociální demokracie by se ke zlepšení situace daly využít peníze z účtů zdravotních pojišťoven - a to 55 miliard korun. Na přidání peněz na příští rok se zdravotnické odbory stále neshodly s ministerstvem zdravotnictví. Odboráři a zástupci nemocnic, pacientů a dalších organizací chtějí víc financí na platy, provoz nemocnic a domácí péči. I oni navrhují vzít prostředky z rezerv zdravotních pojišťoven. To by ale bylo podle šéfa resortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO neodpovědné. Odbory chtějí jednat i s premiérem a s poslanci. Chystají taky protestní akce v regionech.

Pojišťovny pro příští rok navrhly meziroční navýšení 25 miliard korun, odbory chtějí 45 miliard. Podle odhadů bude příští rok pro zdravotní péči 346 miliard korun.

Piráti vyzvali premiéra a ministry, aby se ČR připojila k žalobě na autorskou směrnici

Piráti vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra kultury Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD), aby se Česko přidalo k žalobě Poláků na směrnici o autorských právech na internetu. V normě jim vadí především článek o povinnosti zavádění automatických filtrů, které podle nich omezí svobodu vyjadřování. Polsko podalo kvůli stejné výhradě v srpnu žalobu k Soudnímu dvoru EU, ČR se může připojit do šesti týdnů od podání, lhůta vyprší 23. září, řekl novinářům poslanec Ondřej Profant.

Na podobě evropské směrnice se v polovině února po dlouhé diskusi dohodli zástupci unijních zemí a Evropského parlamentu (EP). Europarlament pak normu schválil koncem března. Podle Pirátů znění směrnice znamená výhru copyrightové lobby, která všem ostatním vnutí robotickou cenzuru. Unie vydavatelů naopak směrnici uvítala, podle ní umožní vydavatelům chránit jimi vytvořený obsah před bezplatným komerčním využíváním.

Výbor: Sněmovna by měla projednat žalobu na Zemana veřejně

Ústavně-právní výbor Sněmovny poslancům nedal žádné stanovisko k hlasování o ústavní žalobě na prezidenta. Tu do Sněmovny poslal Senát. Poslanecký výbor pouze doporučil, aby dolní komora žalobu projednala včas a veřejně. Pro schválení žaloby je potřeba 120 hlasů poslanců. Ti o ni rozhodnou 26. září. Část senátorů navrhla žalovat prezidenta Miloše Zemana kvůli hrubému porušování ústavy. Nelíbil se jim například postup při odvolávání sociálně demokratického ministra kultury Antonína Staňka. Zeman kritiku odmítl a řekl, že ústavu nikdy neporušil. V případě schválení žalobu projedná ústavní soud. Podle vyjádření oslovených poslanců je ale její přijetí nepravděpodobné.

Premiér Babiš se má omluvit za výroky o demonstrantech, rozhodl soud

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se má omluvit za své výroky o tom, že účastníci loňských protivládních demonstrací byli zaplacení. Nepravomocně o tom v pátek rozhodl Obvodní soud pro Prahu-západ. Premiéra žalovala jedna z protestujících Jana Filipová a žádala právě omluvu. V žalobě uvedla, že Babiš svými výroky zasáhl do jejích práv. Premiérův právní zástupce ve středu u soudního jednání odmítl, že by Babiš mluvil o konkrétních lidech. Dodal taky, že šlo o převzatou informaci a premiérův názor. Omluvu by měl Babiš Filipové zaslat do měsíce od nabytí právní moci rozsudku.

Andrej Babiš Českému rozhlasu v SMS zprávě napsal, že se proti rozsudku odvolá. Hájí se tím, že vyjadřoval pouze svůj názor.

České stavebnictví v červenci zrychlilo růst na 6,5 procenta, rostl i průmysl

Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 6,5 procenta z červnových 1,2 procenta. Pozemní stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, zrychlilo růst z červnových 1,5 procenta na pět procent. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, v červenci vzrostlo o 10,4 procenta, v červnu o 0,7 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. V červenci se začalo stavět o 24,3 procenta více bytů než před rokem, v červnu zahájená bytová výstavba stoupla o 8,3 procenta. Letos v červenci se začalo stavět 3088 bytů. V rodinných domech počet zahájených staveb meziročně klesl o 0,2 procenta, v bytových domech vzrostl více než trojnásobně.

Průmyslová výroba v Česku v červenci meziročně rostla o 5,6 procenta po červnovém poklesu o šest procent. Letošní červenec měl ale o dva pracovní dny více než loňský. Po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně vyšší pouze o 0,1 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba aut a elektrických zařízení.

Odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu

Vědci a odborníci žádají přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona. Příští týden by ji měla schvalovat Sněmovna. Prohlášení na podporu pozměňovacích návrhů podepsalo zhruba 360 vědců a odborníků. Zakomponování návrhů by podle nich znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle. Autoři pozměňovacích návrhů chtějí v novele zpřesnit povinnosti vlastníků, obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Chtějí tím rozšířit možnost vlastníka zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity. Podle vědců a odborných pracovníků by návrhy usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům.

Studie: Ředitelé škol nemají dost peněz na ohodnocení nadprůměrných učitelů

Začínající učitelé mají podobný plat jako jejich vysokoškolsky vzdělaní vrstevníci. S rostoucím věkem ale narůstá rozdíl v neprospěch učitelů. A okolo čtyřicítky už čtyři z pěti vysokoškoláků berou víc než učitelé. Ukázala to nová studie ekonomického institutu Cerge. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO chce příští rok učitelům platy zvýšit. Počítá s deseti procenty pro pedagogy, sedmi procenty pro neučitele. S tím nesouhlasí školské odbory, které požadují 15 procent pro učitele a 10 procent pro ostatní profese. Podle studie navíc české školství neumí pomocí odměn ohodnotit nadprůměrné učitele. Ředitelé mají na bonusy často málo peněz.

Platy českých učitelů patří mezi nejnižší v zemích OECD. Průměrně brali pedagogové podle studie Cerge minulý rok 36 tisíc korun hrubého.

Ocenění Česká hlava by letos mohl získat egyptolog Bárta, doporučila to rada

Národní ocenění Česká hlava by letos mohl dostat světově uznávaný český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Vládě to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Po jejím jednání to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Bárta vede už několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru a má za sebou řadu významných archeologických objevů i publikací. Havlíček dodal, že Česká hlava je nejprestižnějším oceněním české vědy, uděluje se každoročně. Laureát získá podle Havlíčka kromě společenské prestiže také finanční odměnu milion korun. RVVI také rozhodla o tom, že Cena předsedy RVVI poputuje botanikovi a popularizátorovi vědy Václavu Větvičkovi. Cena je spojena s odměnou 350.000 korun.

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. V minulosti je získali například chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zasloužil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký.

Archeologové objevili na Havlíčkobrodsku středověký les

Archeologové objevili u Koječína na Havlíčkobrodsku zbytky středověkého lesa, převážně jedlového, který byl v polovině 13. století pokácený kvůli těžbě stříbra. Podobný objev se podařilo ve střední Evropě odborně popsat zatím jen na několika málo místech. ČTK to řekl Petr Hrubý z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Mýcení lesa podnítil objev stříbronosných rud, horníci zde potřebovali zřídit jejich úpravnu. Podle dendrochronologických měření byly nalezené kmeny pokáceny mezi lety 1253 až 1258 a jsou na nich zřetelné známky po opálení, po sekerách i pilách. Podle Hrubého jsou pozůstatky středověké hornické činnosti v trvale zvodněné lokalitě dobře patrné, patří do nejstaršího období vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278). Sondu po dokončení odběrů vzorků archeologové zakryjí, aby zde 760 let staré kmeny vydržely.

Počasí na sobotu

Převážně zataženo, postupně s občasným deštěm, na západě a severozápadě Čech čekáme srážky jen místy. Nejvyšší teploty 14 až 18°C, na severovýchodě až 20, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia.