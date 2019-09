Maloobchodní tržby v červenci zrychlily růst na sedm procent

Maloobchodní tržby v červenci zrychlily meziroční růst na sedm procent z červnových 4,8 procenta. Nejvýraznější růst vykázaly tradičně internetové obchody, v nichž se tržby zvýšily o pětinu. Dařilo se i prodejnám s počítači, sportovními potřebami, oděvy a obuví nebo prodejcům kosmetiky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. "Vyšší tržby zaznamenaly všechny druhy prodejen s výjimkou specializovaných prodejen potravin," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Meziměsíčně se tržby obchodníků očištěné o sezonní vlivy snížily v červenci o 0,1 procenta.

Ministerstvo práce chce prosadit lepší dostupnost dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit dostupnější péči o děti do tří let. V novele zákona navrhuje dětské skupiny od roku 2021 platit ze státního rozpočtu. Evropské dotace totiž po roce 2020 skončí. Ministerstvo chce skupiny taky přejmenovat na jesle. Podle opozice je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné. Myslí si to třeba poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Podle ní změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc. Novelu bude ještě posuzovat legislativní rada vlády.

Senátní komise: EK nezakázala poskytnout návrhy auditů

Evropská komise nezakázala ministerstvům, aby senátorům poskytla návrhy auditních zpráv ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO). Tvrdí to předseda senátní komise pro posouzení auditů Zdeněk Nytra na základě vyjádření EK. Komise si proto podle něj audity i českou odpověď na ni znovu vyžádá. Ministerstva dosud odmítala audity poskytnout s odůvodněním, že jsou neveřejné. Ministerstvo financí vyjádření Nytry označilo za "nekorektní interpretaci" a zdůraznilo, že podle nařízení Evropské komise nesmí návrh auditní zprávy poskytovat třetím osobám, senátory nevyjímaje. Ministerstvo financí v tiskové zprávě napsalo, že opakovaně předsedovi senátní komise doporučilo, aby se s žádostí o poskytnutí dokumentu obrátil přímo na jeho autora, tedy na EK. "Je otázkou, proč tak senátní komise, případně některý ze senátorů doposud neučinili," dodalo MF. Odmítavá reakce ministerstev k poskytnutí zpráv senátorům byla podle Nytry záměrně nepravdivá, neboť se opírala o vyjádření EK ze 17. června o neveřejnosti auditů. Nemohl se ale týkat poskytnutí dokumentů senátní komisi, neboť ta o audity požádala až o den později na základě zákona, podle něhož mají senátoři právo na informace od členů vlády.

Rodičovský příspěvek se pravděpodobně zvýší, doporučil to sociální výbor

Základní rodičovský příspěvek nejspíš od příštího roku vzroste na 300 tisíc korun. Poslanci by to podle čtvrtečního stanoviska sociálního výboru měli schválit 80tisícový nárůst, který navrhuje vládní novela. Vyšší příspěvek by měli dostávat rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. Rodiny s takzvanými vícerčaty by měly dostat až 450 tisíc korun. Navýšení rodičovské zvýší pro příští rok výdaje rozpočtu zhruba o osm a půl miliardy korun.

Od ledna by se taky mohlo zvýšit životní minimum. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD bude nařízení schvalovat v říjnu vláda.

Babiš: Dobrému státu stoupá počet obyvatel i bez migrace

Dobrý stát se podle českého premiéra Andreje Babiše pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje a tento růst není nahrazen migrací ze zahraničí. Babiš to uvedl v projevu na konferenci o demografii v Budapešti, kde se zároveň vyslovil pro podporu zejména rodin s alespoň třemi dětmi. "Čísla mluví jasně, že vymíráme. I když se dramaticky prodlužuje délka života, dlouhodobá projekce vývoje české populace není dobrá. Dobrý stát se pozná podle toho, že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost. Dobrý stát se pozná tak, že počet jeho obyvatel stoupá a přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí," uvedl předseda české vlády. Demografické změny označil Babiš za časovanou bombu, která se naplno projeví za několika desetiletí. Připomněl, že míra porodnosti v Česku činí 1,7 dítěte na ženu. Je tak nejvyšší ze zemí visegrádské čtyřky, nedosahuje ale hranici prosté reprodukce, tedy 2,1 dítěte na ženu.

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel 4000 stížností na porušování GDPR

Přes 4000 stížností obdržel od začátku platnosti nařízení GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů. Během uplynulého roku a čtvrt vyhověl třetině z nich. Úřad také čím dál častěji řeší, jak můžou zaměstnavatelé nebo instituce používat biometrické údaje svých klientů - tedy například otisk prstu, sítnice nebo snímání hlasu. Úřad proto poslal ministerstvu práce a sociálních věcí připomínky k připravované novele zákoníku práce. Ty by resort měl do legislativy nově zahrnout.

Vojenský fond solidarity loni pomohl vojákům 10,5 milionu korun

Vojenský fond solidarity loni pomohl vojákům či jejich rodinám v nouzi téměř 10,5 milionu korun. Peníze dostali pozůstalí po trojici vojáků, kteří padli v Afghánistánu, ale i třeba těžce nemocní vojáci. Fond také pomohl zaplatit chůvu malým dětem po náhlé smrti jejich matky. Na tiskové konferenci to řekla předsedkyně výboru fondu Lenka Šmerdová. Celkem loni peníze poslalo přes 13.500 lidí, fond má více než 500 pravidelných přispěvatelů. Peníze také vybírají organizátoři různých akcí, například hokejová Sparta Praha pořádá akci na podporu vojáků, policistů či hasičů Sparta vzdává hold. Více než 900.000 korun také vynesla sbírka uspořádaná ke dni válečných veteránů, při které lidé dostávají výměnou za příspěvek symbolický vlčí mák. Ke konci července měl fond na účtu téměř 11 milionů korun. Od vzniku fondu lidé na jeho účet poslali více než 21 milionů korun.

Myšlenka založení Vojenského fondu solidarity vznikla v roce 2015 po úmrtí pětice českých vojáků v Afghánistánu. Jeho účelem je pomáhat vojákům nebo jejich rodinám v těžkých životních situacích. Šmerdová poznamenala, že pomoc vojákům vyplývající ze zákonů a předpisů někdy nestačí a musí se hledat jiná forma jejich podpory.

Studie: Přechod na DVB-T2 vyjde domácnosti na půl miliardy

České domácnosti vyjde přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání celkově na 473 milionů korun. Ty zaplatí za pořízení set top boxů nebo nákup televizorů umožňujících příjem signálu. Uvádí to studie Arthur D. Little, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Přímo státu vzniknou s přechodem náklady 330 až 385 milionů korun související především s informační kampaní pro domácnosti a certifikací přijímačů. Celkové náklady spojené s přechodem na nový standard studie vyčíslila na 3,16 až 3,72 miliardy korun. Vedle nákladů domácností, státu a provozovatelů sítí zahrnují náklady držitelů kmitočtů včetně jejich ušlého zisku.

Přechod na DVB-T2 se týká celé Evropy a souvisí s nutností uvolnit část televizního pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G. Technologie DVB-T2 je na kmitočty méně náročná, než stávající DVB-T. Vysílání v standardu DVB-T má skončit v červnu příštího roku. První vysílače budou vypnuté letos na konci listopadu.

Správa KRNAP zvažuje trestní oznámení kvůli takzvané mandale na Sněžce

Pod vrcholem Sněžky někdo ve čtvrtek nad ránem vytvořil z kamenů spirálu o průměru asi šest metrů, tzv. mandalu, čímž nevratně poničil křehký ekosystém arkto-alpínské tundry. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvala svědky k poskytnutí informací. ČTK to sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Strážci národního parku obrazec okamžitě rozebrali. Správa KRNAP zvažuje trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle Drahného za takový čin hrozí pokuta až 10.000 korun. "Je to zásah do dochovaného prostředí mrazem tříděných půd. Zlikvidovali vegetaci, sešlapali okolí, ohrozili na Sněžce žijící či hnízdící ptáky, jako je linduška horská nebo pěvuška podhorní," uvedl v SMS zprávě pro ČTK Drahný.

Praha zpřísní pravidla pouličního umění, zakáže bubliny a převleky za zavířata

Pražský magistrát zpřísní pravidla pouličního umění. Na Staroměstském náměstí zakáže dělání bublin i pandí nebo jiné zvířecí plyšové převleky v nadživotní velikosti. Dosud zákaz pro takzvané buskery platil pouze pro severní stranu Staroměstského náměstí, nově se bude vztahovat na celou plochu. A rozšířit by se měl i do dalších míst - zákaz by měl platit i třeba pro Nerudovu ulici na Malé straně. Počítá s tím novela magistrátní vyhlášky o pouličním umění. Návrh už schválil pražský výbor pro kulturu. Kdy budou konečné znění vyhlášky projednávat pražští radní a kdy by mohl zákaz začít platit, zatím ale není jasné.

Jindra Hojer z Rychlých šípů pokřtí na pardubickém nádraží svou další knihu

Na pardubickém vlakovém nádraží dnes pokřtí svou novou knížku Jindřich Hojer. 95letý spisovatel byl předobrazem postavy komiksového seriálu Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Padubické nakladatelství tentorkát vydává knihu, ve které Hojer vzpomíná na svůj život i na setkání s Foglarem. "On měl takové noblesní jednání. Rád se smál. Žil pro skauting, Rychlé šípy a svoji maminku. Byl to úžasný člověk," zavzpomínal Hojer. Jindřich Hojer se narodil v Praze v roce 1924, členem oddílu Pražská Dvojka byl v letech 1936 až 1940. S Jaroslavem Foglarem obnovil kontakty v osmdesátých letech a po jeho smrti připravil s Václavem Černým upomínkový sborník Jestřábe, díky.

Čeští basketbalisté si poradili s Turky a na MS si zahrají v osmifinále

Čeští basketbalisté při premiérové účasti na mistrovství světa v Číně postoupili do osmifinále, v závěrečném utkání základní skupiny porazili Turecko 91:76. Výběr trenéra Ronena Ginzburga si navíc zajistil účast v kvalifikaci o postup na olympijské hry. Reprezentaci nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde se bude hrát osmifinálová skupina. Český tým do ní postoupil z druhého místa tabulky, z prvního prošli obhájci titulu Američané.

Počasí na pátek

Oblačno až zataženo, na severozápadě a severu až polojasno. Večer ojediněle, na Moravě a ve Slezsku od jihu místy, déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na horách kolem 12 stupňů Celsia.