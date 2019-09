Národní rozpočtová rada: Menší růst příjmů z daní může ohrozit schodek rozpočtu

Národní rozpočtová rada upozornila, že pokud bude pokračovat zpomalování růstu daňových příjmů v dalších měsících, může být ohroženo v letošním roce dodržení plánovaného 40miliardového schodku státního rozpočtu. V takovém případě by vláda podle ní měla reagovat například omezením čerpání provozních výdajů. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu veřejných financí, kterou Národní rozpočtová rada ve středu zveřejnila. Podle dosavadního vývoje nebude podle rady výsledek státního rozpočtu za letošní rok významně lepší než plánovaný schodek 40 miliard korun. Důvodem je, že některé daňové příjmy rostou mírně pomaleji, než se plánovalo. Například schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun. Údaje z české ekonomiky podle rady zatím neukazují na její další významnější zpomalování. Rizikem pro její vývoj, a to především průmyslové produkce, je podle rady vývoj v zahraničí. Rada se zároveň nadále domnívá, že by se v dohledné době měl upravit důchodový systém. Ten je totiž podle ní nejvýznamnějším rizikem z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Ministerstvo financí v srpnu zhoršilo proti červencové prognóze odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. Nově letos čeká růst o 2,4 procenta a příští rok o 2,2 procenta. Česká národní banka v nejnovější srpnové prognóze letos očekává růst české ekonomiky o 2,6 procenta a příští rok o 2,9 procenta.

Středočeský krajský úřad se bude opět zabývat kauzou možného střetu zájmů premiéra Babiše

Krajský úřad Středočeského kraje v úterý dostal odvolání premiéra Andreje Babiše v kauze možného střetu zájmů. Informovala o tom mluvčí úřadu Helena Frintová. Premiér se odvolal proti novému výroku Městkého úřadu v Černošicích. Ten v případu rozhodl na začátku srpna, výsledek ale nezveřejnil. Černošický úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se ale brání tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů. Krajský středočeský úřad má na rozhodnutí lhůtu 30 dnů.

Poslanci rozpočtového výboru se neshodli na vládním daňovém balíčku

Poslanci sněmovního rozpočtového výboru se neshodli na vládním daňovém balíčku. Jednání na dva týdny přerušili, aby měli čas na podávání pozměňovacích návrhů. Soubor navrhovaných úprav počítá třeba se zvýšením spotřební daně z alkoholu, cigaret a dalších tabákových výrobků. Hlavním cílem je podle vlády omezení dostupnosti těchto látek. Podle poslankyně hnutí Starostové a nezávislí Věry Kovářové jde vládě hlavně o nalezení nových příjmů do rozpočtu. Podle ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové bude díky úpravě výše rezerv pojišťoven stanovena podle objektivnějších pravidel, konkrétně podle evropské směrnice.

Soud odročil žalobu kvůli zdraví prezidenta Zemana, návrh smíru neprošel

Prezidet Miloš Zeman a politik Svatopluk Bartík odmítli mimoudní smír kvůli výrokům Bartíka, že prezident má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Dohodu jim navrhl Městský soud v Brně, který žalobu prezidentské kanceláře na bývalého radního městské části Brno-střed za Žít Brno projednává. Příspěvek o smrtelné nemoci Zemana zveřejnil Bartík několik týdnů před posledními prezidentskými volbami na facebooku. U soudu se omluvil za to, jak status formuloval, ne za obsah. Advokát Miloše Zemana Marek Nespala trvá na omluvě a pěti milionech korun. Soud jednání odročil na neurčito a vyzve Bartíka jako žalovaného, aby složil zálohu na soudního znalce z oboru zdravotnictví a onkologie.

Pokuty za 1,5 milionu dostaly strany za chyby při zveřejňování zpráv o hospodaření

Stovka politických stran a hnutí loni pochybila při zveřejňování transparentních účtů a výročních zpráv. Zjistil to úřad pro dohled nad jejich hospodařením. Celkem dal pokuty za víc než milion a půl korun. Správní řízení se podle mluvčí úřadu Lindy Hrubešové týkala menších stran, které nemají zastoupení v Parlamentu ČR. Nejvyšší pokuta byla 35.000 korun. Povinnost odevzdat zprávu k začátku letošního dubna mělo 257 stran a hnutí. Zprávu vůbec nedodalo 60 stran a hnutí a osm subjektů ani po výzvě neodstranilo chyby v dodané zprávě. Transparentní účty nenahlásilo 65 registrovaných politických uskupení.

Za neodevzdání výroční zprávy může úřad udělit pokutu až 200.000 Kč, v případě výročních zpráv s neopravenými údaji se může sankce vyšplhat až na dva miliony.

MZe: V ČR se asi znovu nepěstuje žádná GM kukuřice

Ministerstvo zemědělství nemá informaci o tom, že by se v ČR letos pěstovala nějaká geneticky modifikovaná kukuřice. ČTK to řekl tiskový mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Mělo by tak jít o třetí rok za sebou, kdy s ní žádný farmář pole neosel. Ministerstvo už dříve hovořilo o poklesu plochy GM kukuřice, protože je odbyt tohoto typu problematický. Dalším důvodem byla administrativní zátěž pro pěstitele. Ve světě naopak plochy GM plodin nadále rostou. Jak však již dříve uvedl Josef Soukup z České zemědělské univerzity v Praze, GM plodiny se v budoucnu budou opět pěstovat, ale zhruba tak za deset až 15 let. Důvodem je to, že mají lepší ochranu před škůdci než běžné plodiny ošetřované pesticidy, přičemž vlivem klimatické změny se budou počty škůdců zvyšovat.

V roce 2008, kdy byla GM kukuřice v republice nejrozšířenější, ji pěstovalo 167 subjektů na ploše přesahující 8300 hektarů. Plodina se v ČR používala jako krmivo pro hospodářská zvířata a jako surovina k výrobě bioethanolu a bioplynu, nikoli k potravinářským účelům. Šlo o jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se v ČR mohla pěstovat.

Veřejné vysoké školy vyměří ročně studentům tisíce poplatků za delší studium

Poplatky za delší studium na veřejné vysoké škole se každý rok týkají tisíců studentů. A to i přes to, že jich v posledních letech ubylo díky novele zákona o vysokých školách z roku 2016 a nižšímu počtu studentů. Třeba Univerzita Karlova v Praze vyměří přibližně osm tisíc poplatků, Masarykova univerzita v Brně necelé čtyři tisíce a olomoucká Univerzita Palackého pak dva až tři tisíce. Proti poplatku se ale můžou studenti odvolat. "V posledních letech podají studenti přibližně dva a půl tisíce odvolání s žádostí o snížení či prominutí poplatku nebo o odklad termínu splatnosti a přibližně 70 procentem těchto žádostí je zcela nebo částečně vyhověno," říká mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Výše poplatků se odvíjí od základu, který určí ministerstvo školství a každým rokem se zvyšuje. Nejčastěji se poplatky pohybují od 14 do 43 tisíc korun za započatých šest měsíců studia. Každá škola si ale jejich výši určuje sama. Vybrané peníze jdou podle zákona výhradně na stipendijní účely.

Počet podnikatelů v ČR letos stoupl o 17 tisíc na 1,028 milionu

Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, v prvním pololetí 2019 stoupl o 17.000 na 1,028 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, vzrostl o 20.000. Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (184.000) a v krajích Středočeském (143.000) a Jihomoravském (113.000). Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) stoupl o 9000 na 599.000 počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, stoupl o 8000 na 429.000.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Část odborářů Národního divadla žádá ministra, aby vypsal konkurz na ředitele

Část odborářů Národního divadla zastupující hlavně operu chce výběrové řízení na ředitele první české scény. Na tiskové konferenci ve středu řekli, že vyzývají stávajícího ředitele ND Jana Buriana, aby požádal ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o vyhlášení konkurzu na ředitele Národního divadla. Odborové organizace Opery ND a Státní opery jsou ve stávkové pohotovosti. Jejím důvodem je mimo jiné jmenování uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena. Zástupci odborů uvedli, že chtějí zodpovědnost za řešení situace přenést na Buriana. Jako statutární zástupce má za tuto instituci odpovědnost, uvedli. Jednat chtějí i přímo s novým ministrem kultury po uplynutí symbolických sto dní jeho působení v čele resortu. S problémy svých kolegů z Opery ND nechtějí být spojování zástupci Činohry ND a Baletu ND. Odmítli prohlášení části odborů o krizi v celém Národním divadle.

Šéf pátrací sekce celníků a exředitel ÚOOZ Šlachta odchází do civilu

Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Informaci webu lidovky.cz potvrdila ČTK mluvčí celníků Martina Kaňková. Šlachta podle ní nyní důvody odchodu komentovat nechce, nesouvisejí ale s jeho pozicí v celní správě. Centralizovaný útvar pátrání, který Šlachta vedl, působí pod Generálním ředitelstvím cel tři roky. V letech 2008 až 2016 Šlachte velel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, a to až do jeho zániku v rámci policejní reorganizace, při které byly sloučeny ÚOOZ a protikorupční policie.

Český svaz házené chce se Slováky a Poláky pořádat ME žen 2024

Český svaz házené bude spolu se Slovenskem a Polskem usilovat o pořádání mistrovství Evropy žen v roce 2024. Uzávěrka kandidatur je 15. září, Evropská házenkářská federace (EHF) by o dějišti šampionátu měla rozhodnout nejpozději během listopadu. Česká strana chce hostit dvě základní skupiny. Na tiskové konferenci o tom informoval svazový prezident Jaroslav Chvalný. "Předpokládáme, že nebudeme jedinými kandidáty. Minimálně víme, že zájem projevily Maďarsko a Rakousko, což jsou velmi silní soupeři. Ať už z hlediska popularity házené žen v Maďarsku nebo diplomatické síly rakouské házené. Tyto země by byly (kandidáty pořadatelství) samostatně. Můžou být vážnými konkurenty, ale věřím naší kandidatuře," uvedl Chvalný.

Česká strana by chtěla hostit ideálně dvě základní skupiny evropského šampionátu, a to v jednom městě. Svaz momentálně považuje za nejlepší variantu Ostravu.

V daviscupové nominaci pro utkání v Bosně jsou většinou junioři

České tenisty povede v 1. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru v Bosně a Hercegovině Jiří Veselý. Kromě něj jsou v nominaci kapitána Jaroslava Navrátila teenageři Tomáš Macháč, Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Tři posledně jmenovaní junioři teď bojují na grandslamovém US Open v New Yorku. "Bude to mladý tým. Chceme jim dát šanci a myslím, že je to tak správně," řekl kapitán Navrátil. Dodal, že čeští tenisté nebudou favority, přesto ale věří v úspěch. "Určitě nebudeme favority, protože jedeme do Bosny. Je to neprobádané prostředí. Čeká nás bouřlivé prostředí, těžký zápas a pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Doufám, že nebudeme odjíždět s prázdnou, to znamená, že budeme úspěšnějším týmem a budeme mít příští rok šanci se porvat o finálové kolo v Madridu," řekl český kapitán.

Utkání v bosenské Zenici odehrají tenisté 14. a 15. září. Vítěz duelu si zajistí účast v kvalifikaci o finálový turnaj v příštím roce.

Počasí na čtvrtek

Jasno až polojasno, od severozápadu postupně oblačno až zataženo. V Čechách místy občasný déšť něbo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle a až večer. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v západní polovině Čech kolem 20 °C, na horách kolem 16 stupňů Celsia.