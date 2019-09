Žalobce změnil názor v kauze Čapí hnízdo, podle Deníku N stíhání Babiše zastavil

Státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil názor v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Uvedl to mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle Deníku N žalobce Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dalších rodinných příslušníků a spolupracovníků. Závěry ale nemusí být konečné. Teď je bude posuzovat vedení Městského státního zastupitelství v Praze. "Vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná," uvedl Cimbala. Podle něj se zatím nebude zastupitelství k rozhodnutí dál vyjadřovat.

Podle předsedy koaliční sociální demokracie Jana Hamáčka (ČSSD) nezbývá, než krok státního zástupce respektovat. "Zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho rodinných příslušníků a spolupracovníků bylo jednou z možností, jak mohl státní zástupce rozhodnout v případu Čapího hnízda," řekl novinářům.

Také opoziční politici respektují rozhodnutí státního zástupce, vyčkávají ale na podrobnější informace. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak státní žalobce Jaroslav Šaroch zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) zdůvodní. I pokud bylo počínání v kauze v souladu s právem, nebylo určitě v souladu s etickými principy, řekl ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Starostové a nezávislí se domnívají, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. Podle ODS po tlaku Babiše a jarní výměně ministra spravedlnosti velká část společnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana.

V případu údajně neoprávněného čerpání 50milionové dotace na farmu Čapí hnízdo policie v dubnu navrhla obžalovat premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a dalších pět lidí. Babiš dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. V neděli řekl, že věří v zastavení stíhání.

Schodek rozpočtu ke konci srpna stoupl na 15,4 miliardy

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 15,4 miliardy korun z červencových 9,7 miliardy korun. Loni v srpnu skončilo hospodaření státu v přebytku 14,8 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Meziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo jiné faktem, že v loňských prvních měsících získal rozpočet z Evropské unie mimořádně 21 miliard korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013. Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun. Schodek státního rozpočtu po očištění vlivu peněz z Evropské unie a finančních mechanismů byl podle MF 15,9 miliardy korun. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek schodek 5,4 miliardy korun.

Zaorálek zrušil Staňkovo výběrové řízení na šéfa Národní galerie

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se rozhodl zrušit výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha (NGP). Novinářům to řekl před pondělním zasedáním kabinetu. Výběrové řízení vypsal před svým odchodem z funkce na konci července jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD). Staněk odvolal bývalého ředitele galerie Jiřího Fajta v polovině dubna, zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce. Zaorálek řekl, že aktuálně vyhlášené řízení bylo nedostatečné. "Vypsání nového řízení není věc, která by se dala udělat za několik týdnů. První věc je, že jsem to zrušil. Druhá, že se obracím na některé experty v této oblasti, abychom se začali bavit o parametrech," uvedl. Zásadní je podle něj dlouhodobá perspektiva galerie.

Žákům a středoškolským studentům začal školní rok, učitelů je stále málo

Ve školách v pondělí po dvouměsíčních prázdninách začal nový školní rok. Do lavic zasedlo skoro milion a půl žáků a studentů. To je meziročně o 17 a půl tisíce víc. Do prvních tříd nastoupilo téměř 108 tisíc dětí, celkem do základních škol chodí zhruba 953 tisíc žáků, což je o přibližně 12 a půl tisíce víc než loni. Do středních škol nastoupilo kolem 409 tisíc žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc. Slavnostního zahájení školního roku se na různých místech po republice zúčastnili politici. Prezident Miloš Zeman se setkal se školáky v Třinci a premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se zúčastnili otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy. Prezident řekl dětem, že jim nebude jako ostatní přát, aby se dobře učily, poslouchaly rodiče a učitele. "To je všechno pravda. Já bych vám chtěl nadto popřát něco jiného. Chtěl bych vám popřát zvědavost. Zvědavost, která vlastně znamená schopnost se ptát," řekl Zeman. Popřál dětem, aby nečekaly, co objeví v učebnicích, ale samy se snažily hledat třeba na internetu.

Školám ale často chybí učitelé. Podle odhadů ministerstva školství je to asi šest tisíc pedagogů. Přivést do škol kvalitní učitele by podle šéfa rezortu Roberta Plagy z hnutí ANO mělo pomoct zvýšení platů, od ledna jim vláda plánuje přidat deset procent. Ministr chce taky prosadit zákon, díky kterému budou moct učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové.

Čeští piloti převzali zodpovědnost za ochranu pobaltského vzdušného prostoru

Čeští piloti v pondělí v Estonsku převzali na slavnostním nástupu zodpovědnost za ochranu pobaltského vzdušného prostoru. Střežení nebe nad Estonskem, Litvou a Lotyšskem budou mít v následujících měsících na starosti společně s dánskými a belgickými letci. Za sebou už mají první cvičné lety. Na estonské základně Ämari vystřídali britské kolegy. Stíhači s letouny JAS-39C Gripen mají za úkol zajišťovat ostrou hotovost v rámci systému NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System - Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO). Protože pobaltské země nemají vlastní nadzvukové letectvo, střídají se při střežení jeho vzdušného prostoru členské státy aliance. České vzdušné síly jsou v Pobaltí za posledních deset let nasazeny potřetí, naposledy zde působily v roce 2012.

Česká armáda do Estonska vyslala pět gripenů a asi devět desítek vojáků. Operační úkol převzali od britské RAF. V Estonsku budou působit do konce letošního roku.

Při nehodách zemřelo o prázdninách 121 lidí, loni bylo obětí o dvě víc

V červenci a srpnu zemřelo v Česku při dopravních nehodách podle předběžných údajů dohromady 112 lidí. Za celé prázdniny, které letos začaly koncem června a končily první zářijový den, bylo obětí na životech 121. Statistiku dopravních nehod na svém webu zveřejnila policie. Čísla jsou o něco příznivější než bilance loňského léta. Za loňský červenec a srpen přišlo na silnicích o život 115 lidí, celkově však o minulých prázdninách včetně prvního a posledního víkendu zahynulo 123 osob.

Česku se zatím nedaří naplňovat národní strategii, jejímž cílem bylo snížení počtu obětí dopravních nehod na úroveň EU. Od začátku letošního roku zemřelo na tuzemských silnicích už téměř 350 lidí, přičemž podle národní strategie nemělo být za celý letošní rok usmrceno víc než 362 osob.

Středoškoláci zahájili kampaň proti povinné maturitě z matematiky

Proti zavedení povinné maturity z matematiky a na podporu studentských samospráv ve školách spustili v pondělí středoškoláci novou kampaň Hlásíme se o slovo!. Novinářům to řekli zástupci České středoškolské unie. Na začátku října chystají v centru Prahy protestní akci proti povinné zkoušce z matematiky, připravili také petici, kterou mohou studenti podepisovat na webu. Ve středu 11. září se kvůli tomu zástupci ČSU plánují setkat s ministrem. Podle středoškoláků povinná zkouška nezlepší aktuální nedostatečnou kvalitu výuky matematiky a může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu. Cílem politiků by podle nich měla být hlavně snaha o zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Povinná maturita z matematiky má podle současného zákona začít fungovat nejpozději od roku 2022 na většině maturitních oborů s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale nedávno uvedl, že bude usilovat o její zrušení. Podle něj je potřeba nejdřív zlepšit výuku matematiky tak, aby jí žáci lépe rozuměli. Povinná maturita z matematiky by se pak podle ministerstva případně mohla zavést v horizontu osmi až deseti let.

V Brně se narodilo dítě po 117 dnech od mozkové smrti matky

Ve Fakultní nemocnici Brno se narodila císařským řezem holčička po 117 dnech od mozkové smrti matky. Udržet tak dlouho životní funkce u těhotné ženy ve stavu mozkové smrti a přivést dítě až téměř k donošenosti je podle lékařů světový unikát. Holčička Eliška vážila 2130 gramů a měřila 42 centimetrů. Lékaři v pondělí podrobnosti oznámili novinářům. Případ podle nich potvrzuje obrovskou sílu počínajícího lidského života i sílu těla matky, které danou situaci dokázalo za pomoci lékařů a zdravotních sester zvládnout a darovat dítěti život navzdory vlastní mozkové smrti. Obdobných případů je ve světě popsáno přibližně 20. Ten brněnský je výjimečný délkou hospitalizace a zralostí plodu, které se podařilo dosáhnout. Už v lednu 2016 v brněnské fakultní nemocnici porodila žena v kómatu. Lékaři tehdy přivedli na svět císařským řezem chlapečka.

Strýcová si podruhé v kariéře zahraje ve čtyřhře Turnaj mistryň

Tenistka Barbora Strýcová si podruhé v kariéře zahraje ve čtyřhře Turnaj mistryň. Ženská asociace WTA oznámila, že se česká tenistka kvalifikovala na vrchol sezony spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. V čínském Šen-čenu se Masters uskuteční od 27. října do 3. listopadu. Loni prožila Strýcová premiéru na Turnaji mistryň ve dvojici s Andreou Sestini Hlaváčkovou a v Singapuru vypadly v semifinále. Od letošního února hraje Strýcová se Sie Šu-wej, zatímco Hlaváčková je od srpna matkou dcery Isabelly. Na probíhajícím US Open zatím se Sie Šu-wej postoupily do třetího kola. Strýcová a Sie Šu-wej jsou prvním z osmi párů, které se na Turnaj mistryň ve čtyřhře kvalifikují. Z Češek mají šanci se do Šen-čenu dostat i Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou a Květa Peschkeová hrající s Američankou českého původu Nicole Melicharovou.

Počasí na úterý

Polojasno až skoro jasno, během dne na severu až oblačno. Ráno v Čechách ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.