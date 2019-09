Babiš věří, že žalobce jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo zastaví

Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že státní zástupce zastaví jeho stíhání v případu Čapí hnízdo. Pokud by obžalobu soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v Partii televize Prima. Pražské městské státní zastupitelství by mělo v pondělí zveřejnit, zda v kauze rozhodlo. Babiš opět zdůraznil, že se žádný podvod ohledně padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy nestal a ani nemohl, neexistují podle něho žádné důkazy. Pokud by státní zástupce ministerského předsedu obžaloval, podle Babiše by se nic nezměnilo. "Pravda je na mojí straně," uvedl premiér, který také mluvil o presumpci neviny.

Pokud lhůta pro vypracování rozhodnutí prodloužena nebyla, může státní zástupce Jaroslav Šaroch podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu. Babiš je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš pevně doufá, že poslanci vládního hnutí nepodpoří ve Sněmovně senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Babiš označil návrh za nesmysl. Dolní komora by měla žalobu projednat ve čtvrtek 26. září. Aby se dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro ni zvednout ruku nejméně 120 poslanců, což není pravděpodobné. Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Nově k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z čela ministerstva kultury.

Vláda projedná záměry k přípravě na stárnutí za desítky miliard

Vláda se chystá v pondělí jednat o záměrech k přípravě na stárnutí společnosti za desítky miliard korun, které do roku 2025 navrhuje ministerstvo práce. Kabinet by měl schvalovat nový strategický rámec na sedm let s desaterem, které se týká důchodů, sociálních služeb, bezbariérovosti, celoživotního učení či osvěty. Ministerstva, odbory i zaměstnavatelé měli k materiálu výhrady. Opatření jsou podle nich nekonkrétní a není jasné, kde se na ně vezmou peníze. I když se za seniorskou věkovou hranici v Česku považuje 65 let, podle navrhovaného strategického rámce je seniorem člověk už od 60 let. Ve vyspělých zemích se přitom stáří s prodlužováním života a zlepšováním kondice naopak posouvá do vyššího věku. Podle některých odborníků stanovování pevných věkových hranic vede k věkové diskriminaci a vylučování. Experti také míní, že by opatření k aktivnímu stárnutí neměla mířit ani tak na seniory, ale hlavně na silnou generaci Husákových dětí ze 70. let.

S reformováním penzí strategický rámec nepočítá. Na zajištění dostupných sociálních služeb a jejich stabilní financování počítá resort práce v návrhu se třemi miliardami ročně. Reforma péče a propojení zdravotních a sociálních služeb má vyjít na několik miliard. Přibýt by mělo pracovníků a růst by měly i jejich výdělky. Podle dokumentu by do dotací na výstavbu bytů pro seniory na venkově a do bezbariérových úprav mělo putovat 2,5 miliardy ročně. Ulevit lidem, kteří pečují o stárnoucí příbuzné, by měly terénní a odlehčovací služby. Podle ministerstva financí představují body desatera spíš "mediálně zajímavá hesla než seriózní a reálné okruhy řešených problémů". Lidé nad 65 let tvoří teď necelou pětinu obyvatel, kolem roku 2030 by to měla být zhruba čtvrtina a v polovině století přibližně třetina.

Ve Varšavě začala hlavní akce k výročí vypuknutí války

Desítky zahraničních státníků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové či amerického viceprezidenta Mikea Pence, se připojily k polským hostitelům, aby v centru Varšavy uctily oběti druhé světové války. Ta začala před 80 lety právě útokem nacistického Německa na Polsko. Vzpomínkových akcí ve Varšavě se účastní i český prezident Miloš Zeman, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nebo nový šéf ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů, včetně 17 hlav států.

Čeští stíhači pomáhají s ochranou vzdušného prostoru nad Pobaltím

Čeští armádní piloti se stíhacími letouny gripen ode dneška dohlížejí na vzdušný prostor pobaltských zemí, které nemají vlastní nadzvukové letectvo. Nebe nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem má česká armáda na starosti společně s dánským a belgickým letectvem. Mise potrvá do konce roku. Pro české nadzvukové letectvo je vyslání do Pobaltí šestou podobnou misí. V minulosti třikrát působilo na Islandu, v pobaltských zemích byli piloti gripenů nasazeni dvakrát v letech 2009 a 2012.

Novinkou v současném zahraničním nasazení je použití zaměřovacích a průzkumných kontejnerů Litening 4i. Jsou primárně používány pro přesné údery proti pozemním cílům a piloti je nad Pobaltím využijí pro zlepšení schopnosti vzdáleného vizuálního pozorování letounů. Piloti budou mít také speciální vybavení včetně neoprenového oděvu pro případ, že by se ocitli ve studené vodě.

Česko k dnešnímu dni ruší velvyslanectví v Libyi

Česká republika ke dnešnímu dni ruší své velvyslanectví v Libyi. Ambasáda z bezpečnostních důvodů pracovala od dubna 2015 z Tuniska. Agendu přebere právě české velvyslanectví v Tunisku. Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy vypuklo povstání proti dlouholetému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu, kterého se povstalcům podařilo s pomocí Západu svrhnout. V zemi se ale nepodařilo nastolit stabilitu a v roce 2014 se bezpečnostní situace znovu zhoršila, což si vynutilo i evakuaci české ambasády v Tripolisu. Od dubna 2015 pak ambasáda působila ve stejných prostorách s českým velvyslanectvím v Tunisku. Ušetřené peníze chce česká diplomacie využít na jiných zastupitelských úřadech.

Nehody v srpnu nepřežilo 58 lidí, prázdniny měly 111 obětí

V srpnu podle předběžných údajů zemřelo při dopravních nehodách v Česku 58 lidí, o šest méně než loni. Dohromady za oba prázdninové měsíce bylo obětí 111, před rokem to bylo o čtyři víc. Údaje vyplývají z měsíčních statistik dopravních nehod na policejním webu. Definitivní čísla a srovnání za celou republiku zveřejní policie na tiskové konferenci 9. září. Nejtragičtějším měsícem letošního roku je zatím červen s 59 oběťmi. Nejtragičtějším dnem letošních prázdnin i celého roku se stal 26. srpen, kdy nehody nepřežilo šest lidí.

Česku se zatím nedaří naplňovat národní strategii, jejímž cílem bylo snížení počtu obětí dopravních nehod na úroveň EU. Od začátku letošního roku zemřelo na tuzemských silnicích 346 lidí. Podle národní strategie nemělo být za celý letošní rok usmrceno více než 362 osob a je jasné, že toto číslo bude mnohem vyšší.

Slevy v dopravě trvají rok, počty cestujících se zvýšily mírně

Po roce platnosti slev pro seniory a studenty ve veřejné dopravě se počet cestujících ve vlacích výrazněji nezvýšil, podle dopravců jde maximálně o jednotky procent. Vliv slev si nejvíce pochvalují autobusové dopravci, slevy jim pomohly obrátit nepříznivý trend úbytku pasažérů. Vyplývá to z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Za slevy by stát podle odhadů měl zaplatit zhruba šest miliard korun za rok. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Železniční dopravci skokovou změnu po zavedení slev nezaznamenali.

Školákům končí prázdniny, meteorologům začíná podzim

Školákům končí letní prázdniny, v pondělí se po dvou měsících vrátí do lavic. Současně začíná meteorologický podzim, zatímco astronomické léto potrvá až do 23. září. Do prvních tříd nastoupí letos asi 107.800 dětí, celkem bude do základních škol chodit zhruba 953.500 žáků, což je přibližně o 12.500 víc než loni. Střední školy bude navštěvovat kolem 409.000 žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc. První den nového školního roku teploty spadnou místy až k 16 stupňům, bude pršet. Jako celek by ale září mělo být podle dlouhodobé prognózy teplotně nadprůměrné, srážek bylo zhruba stejně, jako bývá v tomto období zvykem.

Dostihový kůň Peruán je už v bronzu, pomník bude odhalen 12. října

V umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku dokončují bronzovou sochu trojnásobného vítěze Velké pardubické, koně Peruána ve cvalu. Sochu dostihového koně čekají už jen závěrečné úpravy. ČTK to řekl spolumajitel slévárny Pavel Horák. Autorem sochy je Petr Novák z Jaroměře, který se tématu koní věnuje řadu let. Podle investora a majitele Peruána Václava Bruny by měl být pomník odhalen v Zámrsku v Pardubickém kraji 12. října, tedy den před Velkou pardubickou.

Bronzová socha vznikla metodou ztraceného vosku. Znamená to, že hotová forma vyplněná voskem se zahřála v peci, vosk vytekl a do uvolněné dutiny se nalil bronz. Celá socha je složena z více než 20 dílů a uvnitř má kvůli lepší stabilitě nerezovou kostru. Novák na soše Peruána pracoval od listopadu 2017. Menší model sochy vytvořil ještě v době, kdy Peruán žil. Sejmul zvířeti veškeré míry potřebné ke ztvárnění. Podle Horáka je socha pozoruhodná právě dynamikou, kterou sochař zachytil. Hnědák Peruán uhynul v létě 2017 ve věku 29 let. Ovládl v kariéře 20 dostihů, z toho 16 překážkových a čtyři rovinové. Vydělal přes sedm milionů korun a dostihový důchod trávil ve stáji v Zámrsku u svého majitele Bruny.

V pražské Šárce dnes zazní Mozartova opera Don Giovanni

V pražském přírodním divadle v Šárce se dnes popatnácté bude hrát opera pod širým nebem. Letošním představením bude Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet Národního divadla. Loni představení Prodaná nevěsta navštívilo přibližně 5000 lidí. Vstup je zdarma. Jako Don Giovanni se představí barytonista pražského Národního divadla Martin Bárta, který už dříve v Šárce ztvárnil roli Přemysla ve Smetanově Libuši nebo Vladislava v opeře Dalibor.

Letos poprvé po 14 letech uvidí publikum jinou než českou operu. I když i Don Giovanni má právě s Prahou velmi mnoho společného. Mozart operu napsal v roce 1787 na objednávku pro pražskou hudební společnost a sám se účastnil zkoušek v tehdejším Nosticově, nyní Stavovském divadle. V opeře oslavil například českého skladatele Jana Křtitele Kuchaře, který s ním spolupracoval také jako korepetitor při zkouškách. Premiéra v říjnu 1787 měla u Pražanů obrovský úspěch.

Sport

Kanoistka Tereza Fišerová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru ve vodním slalomu v Markkleebergu. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa nestačila jen na Nurii Vilarubblaovou ze Španělska, za níž zaostala o pouhé čtyři setiny sekundy. Ve vyrovnaném závodě skončila třetí australská hvězda Jessica Foxová, jež se jako jediná z medailistek dopustila dotyku branky, což ji stálo vítězství. Po dvousekundové penalizaci s Fišerovou prohrála o 12 setin.

Český biker Ondřej Cink dojel na mistrovství světa horských kol v kanadském Mont-Sainte-Anne šestý. Již osmý titul získal Švýcar Nino Schurter. Světový šampionát vyhrál ostřílený suverén posledních let popáté za sebou. Stříbro vybojoval jeho krajan Mathias Flückiger a bronz Francouz Stéphane Tempier. Osmadvacetiletý Cink potvrdil svá slova o tom, že mu náročná trať sedí. Od začátku se pohyboval na čele a dlouho byl také ve hře o medaile. Nakonec zaostal za vítězným Schurterem, který se postupně odpoutal od soupeřů, o minutu a 34 sekund.

Fotbalista Alex Král přestoupil z pražské Slavie do Spartaku Moskva. Český šampion dostane za jednadvacetiletého reprezentačního záložníka 310 milionů korun. Král se po Tomáši Rosickém stal druhým nejdražším hráčem, který z domácí ligy odešel do zahraničí. Král se do Slavie vrátil v zimě z Teplic. Na jaře s týmem vyhrál ligový titul i domácí pohár a došel s ním až do čtvrtfinále Evropské ligy. Ruský klub už o něj projevil zájem začátkem srpna, tehdy ale Pražané ještě prodej odmítli. Poté, co Spartak výrazně navýšil nabídku, už s Královým odchodem souhlasili. Nejvyšší sumu za hráče z české nejvyšší soutěže dosud zaplatila Borussia Dortmund, jež získala v roce 2001 Rosického ze Sparty Praha za 504 milionů korun.

Počasí

Jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 °C, na západě 26 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.

Bouřky, které se dnes mohou objevit téměř v celé republice, mohou přejít na severovýchodě země v trvalejší srážky. Výstraha na vydatný déšť platí od pondělního rána do večera pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro většinu země dnes platí varování před vysokými teplotami a silnými bouřky.