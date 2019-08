Zeman se v Polsku zúčastní ceremoniálu k výročí vypuknutí války

Prezident Miloš Zeman dnes odjede na dvoudenní pracovní návštěvu v Polsku. Hlavním bodem programu bude nedělní ceremoniál ve Varšavě u příležitosti 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Akce by se měli zúčastnit zástupci tří desítek států včetně německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera nebo slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Kvůli hurikánu Dorian zrušil cestu prezident USA Donald Trump. Český prezident se ještě před návratem do Prahy zúčastní večeře pořádané polským prezidentem Andrzejem Dudou, informoval Pražský hrad.

Ministerstvo vydalo kladné stanovisko EIA k dalším blokům Dukovan

Nové jaderné bloky v jaderné elektrárně Dukovany získaly kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Vydalo ho ministerstvo životního prostředí (MŽP). Stavba nového jaderného zdroje o výkonu do 2400 megawatt bude mít podle ministerstva přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Záměr na stavbu jednoho až dvou nových bloků nechala úřadu posoudit firma ČEZ. Nový zdroj bude postupnou náhradou nynějších čtyř bloků Dukovan. Většina dotčených obcí se záměrem výstavby souhlasí, uvedlo MŽP. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.

Závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, není povolením výstavby, ale odborným podkladem pro další řízení. Stanovisko obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění má minimalizovat dopady záměru na zdraví obyvatel i životní prostředí. Podmínky se týkají hlavně zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo monitoringu a ochrany vod.

Česko v Bruselu předalo odpověď na předběžný audit k Babišovi

Čeští diplomaté předali Evropské komisi odpověď Prahy na předběžný návrh jedné z auditních zpráv k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to potvrdily informované zdroje. Komise by nyní měla český pohled na věc zohlednit ve finální verzi své zprávy. Podle návrhu auditní zprávy, jehož text letos unikl do médií, má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí.

Starosta Prahy 6 dostává výhrůžky kvůli zakrytí sochy maršála Koněva

Radnice Prahy 6 zakryla sochu sovětského maršála Ivana Koněva stojící na náměstí Interbrigády. Nechala kolem ní postavit lešení a pokryla ho plachtou. Důvodem je snaha ochránit pomník před vandaly, řekl ČTK mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Odpoledne plachtu z lešení strhl aktivista Jiří Černohorský, radnice ji vpodvečer nechala na místo vrátit. Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za "opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa". Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dostal policejní ochranu, protože kvůli postupu radnice dostával vyhrůžky fyzickou likvidací.

Pomník je delší dobu předmětem sporu s Ruskou federací. Šestá městská část navrhuje jeho přesun na nedalekou zahradu ruského zastupitelského úřadu. Pomník byl v minulosti několikrát poškozen, naposledy byl polit minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví tehdy ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat. Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál.

Na královéhradeckém lestišti začíná letecká show CIAF

Na královéhradeckém letišti začíná dvoudenní mezinárodní letecký festival CIAF. Představí se na čtyři desítky vojenských i civilních letadel a vrtulníků z Česka, Francie, Slovenska a Německa. ČTK to sdělili zástupci pořadatelů. Šestadvacátý ročník letecké show nabídne například letovou ukázku francouzské akrobatické formace Breitling Jet Team na letounech L-39 Albatros nebo české akrobatické skupiny The Flying Bulls z Roudnice nad Labem. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy byl v Brně.

Památkový ústav pořádá 10. ročník Hradozámecké noci

Národní památkový ústav (NPÚ) pořádá 10. ročník Hradozámecké noci, která se koná ze soboty na neděli na českých a moravských hradech a zámcích. Podle pořadatelů akce představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Hlavním objektem byl vybrán hrad Grabštejn na Liberecku. Do Hradozámecké noci se letos zapojilo 96 památkových objektů. Hlavní objekt letošní Hradozámecké noci Grabštejn v minulosti patřil rodině Clam-Gallasů, které zároveň patří letošní cyklus Po stopách šlechtických rodů. Během Hradozámecké noci se návštěvníci Grabštejnu mohou těšit na hravé kostýmované prohlídky s historkami ze života jednotlivých členů rodiny.

V programu jsou připraveny prohlídky sklepení bez průvodce i komentované prohlídky hradní kaple svaté Barbory s navazujícím komorním koncertem, dobová hudební, taneční, šermířská vystoupení, provazochodci, historická módní přehlídka a ukázky práva útrpného. Na závěr prohlídek čeká ochutnávka dobové zmrzliny a program zakončí ohnivá show a ohňostroj. Celodenní program, který vyvrcholí právě na Grabštejně, nabídne hrad a zámek Frýdlant a zámek Lemberk. Netradiční program ale nabídnou i další památky. Do Hradozámecké noci se každoročně zapojují hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Letos na zámku v Duchcově připravili únikovou hru ze zamčeného zámku.

V Brně se natáčí Zátopek, stadion za Lužánkami se přenesl v čase

Zpustlý fotbalový stadion za Lužánkami se v posledních dnech přenesl v čase i prostoru pro natáčení filmu Zátopek o fenomenálním běžci dlouhých tratí Emilu Zátopkovi. Ve čtvrtek se brněnský stadion proměnil ve stadion v Berlíně v roce 1946 a v pátek zase v londýnský stadion Wembley, který hostil v roce 1948 olympiádu. Diváci film uvidí v premiéře příští rok 13. srpna v týdnu po letních olympijských hrách. V hlavních rolích filmu se představí herci z Dejvického divadla. Emila Zátopka představuje Václav Neužil a jeho manželku Danu Martha Issová. Neužil kvůli roli začal intenzivněji běhat s kondičním trenérem a shodil několik kilo. Nejtěžší na roli jsou podle něj dobové tretry, které mu ušili. Ostatní běžce hrají vrcholoví atleti.

Sport

Hokejisté Třince prohráli v prvním utkání v novém ročníku Ligy mistrů na ledě Lahti těsně 0:1. Pelicans rozhodli vyrovnaný duel skupiny D na začátku 45. minuty, kdy se při přesilovce prosadil Hannes Björninen. Nevedlo se ani Hradci Králové na ledě Cardiffu, kde Východočeši v utkání skupiny H prohráli 2:3.

Boxerka Vendula Kučerová získala na mistrovství Evropy v Madridu bronz ve váhové kategorii nad 81 kilogramů. V semifinále prohrála s druhou nasazenou Taťjanou Ševčenkovou z Ukrajiny 0:4 na body. Kučerové stačilo k zisku medaile ve španělské metropoli jedno vítězství, ve čtvrtfinále porazila Adrienn Juhászovou z Maďarska. Po Martině Schmoranzové se stala druhou českou medailistkou z ME.

Počasí

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.