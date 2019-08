Zástupci MMR osobně předali v Bruselu odpověď na audit o údajném střetu zájmů Babiše

Zástupci ministerstva pro místní rozvoj ve středu osobně předali stálému zastoupení ČR v Bruselu odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to řekl tiskový mluvčí ministerstva Vilém Frček. Úřad měl původně odpovědět na začátku srpna, EK ale vyhověla žádosti ministryně Kláry Dostálové (za ANO) a prodloužila lhůtu do 2. září. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti řekl, že vracení peněz nehrozí.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, druhý červencový týden dostaly MMR a ministerstvo financí oficiální český překlad. Druhý návrh auditu, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média.

Senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta projedná sněmovna 26. září

Senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana by měla Sněmovna projednat ve čtvrtek 26. září. Dnes se na tom shodli členové organizačního výboru. Návrh žaloby dostala dolní komora posledního července, poslanci tak o něm musí rozhodnout do konce října, jinak takzvaně spadne pod stůl. Příští týden v pátek se bude návrhem zabývat sněmovní ústavně-právní výbor. Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro návrh hlasovat nejméně 120 poslanců.

MZ odmítá požadavky odborů na přerozdělení peněz nemocnicím

Ministr zdravotnictví nechce ustupovat odborům v jejich požadavcích na přerozdělení peněz od zdravotních pojišťoven. Odbory žádají pro nemocnice a zařízení následné a domácí péče pro příští rok 45 miliard. Stát se ale se zdravotními pojišťovnami dohodl na 19 miliardách. Chybějící peníze navrhují odboráři vzít z rezerv zdravotních pojišťoven. Argumentují tím, že to jsou peníze určené na péči a že si je nemají pojišťovny držet na účtech. S takovým řešením ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nesouhlasí. "To, co říkají odbory, by vedlo ke kolapsu českého zdravotnictví, protože ony chtějí meziročně v zásadě rozpustit polovinu rezerv zdravotních pojišťoven. Což by znamenalo, že v dalším roce by peníze chyběly a muselo by se buď propouštět nebo snižovat platy. Toto je velmi neodpovědné, je to proti pacientům, proti českému zdravotnictví a já to zásadně odmítám," uvedl. Vojtěch taky dodal, že organizace měly možnost si podmínky s pojišťovnami vyjednat. Změny v úhradové vyhlášce může ministerstvo udělat nejpozději 30. srpna.

ČNB nechala rezervu na ochranu úvěrového trhu na dvou procentech

Česká národní banka ponechala rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na dvou procentech. Informovala o tom ve čtvrtek ČNB. Sazbu stanovuje centrální banka pravidelně každé čtvrtletí s účinností za rok. Ve čtvrtek zveřejněné rozhodnutí je tedy platné od října 2020. ČNB proticyklickou kapitálovou rezervu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 procenta. K poslední změně sazby došlo 23. května 2019, kdy bankovní rada sazbu zvýšila na dvě procenta s platností od 1. července 2020.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

Ve vývoji umělé inteligence se ČR chce zaměřit především na bezpečnost obyvatel

Česko se v oboru umělé inteligence zaměří hlavně na bezpečnost obyvatel - třeba v dopravě nebo v boji proti kriminalitě. Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO. Česko taky podle něj bude usilovat o to, aby získalo status jednoho ze čtyř excelentních center umělé inteligence v Evropě. Havlíček ve čtvrtek zároveň podepsal memorandum o spolupráci v umělé inteligenci mezi státem, akademickou sférou a průmyslem. K dokumentu se připojili zástupci některých vysokých škol a Svazu průmyslu a obchodu.

Světová zdravotnická organizace odebrala Česku status země bez spalniček

Česko přišlo o status země, ve které byly vymýcené spalničky. Rozhodla tak Světová zdravotnická organizace, která analyzovala výskyt nemoci v Evropě. Ještě v roce 2010 přitom u nás nebyl hlášený jediný případ onemocnění spalničkami. O 4 roky později ale vypukla první epidemie spalniček v Ústeckém kraji. Loni v Česku onemocnělo 203 lidí, za prvních 5 letošních měsíců lékaři evidují přes 500 nemocných.

Cena benzinu v Česku dál klesá, cena nafty stagnuje

Benzin v Česku dál zlevňuje. Vyplývá to z údajů firmy CCS. Průměrná cena za poslední týden klesla o šest haléřů. Nafta naopak stojí stejně jako minulý týden - tedy necelých 32 korun za litr. Benzin se prodává v průměru za 32 korun a 63 haléře. Ceny pohonných hmot klesají zhruba od přelomu května a června. Nejlevněji řidiči natankují na jihu Čech, naopak nejdražší benzin je na Vysočině a nafta potom v Praze.

Rektor MU zahájil 10 řízení o odebrání titulu kvůli plagiátorství

Masarykova univerzita detailně přezkoumá deset diplomových prací kvůli možnému plagiátorství. Rektor školy Mikuláš Bek už zahájil řízení, ve kterých jejich autorům může odebrat vysokoškolský titul. Jde o práce z let 2016 až 2018, nejčastěji z bakalářských oborů na pedagogické a právnické fakultě. Všechny se alespoň ze třiceti procent shodují s jinou prací. Případy nyní posoudí komise expertů. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Novinářům to řekl Bek, který v rektorské funkci končí. Od 1. září ho vystřídá dosavadní děkan lékařské fakulty Martin Bareš. Rozhodnutí končící rektor podepsal minulý týden. Komise, které texty znovu posoudí, se budou zabývat i tím, jakou "míru zavinění" měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl, upřesnil Bek. Škola chce proti plagiátorství postupovat také společně s dalšími univerzitami. Zjistila totiž, že texty brněnských studentů využívají posluchači odjinud.

Univerzita kontroly udělala poté, co kvůli podezření z plagiátorství před časem rezignovali dva ministři. Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let.

Celníci loni na pražském letišti zadrželi zvýšený počet zásilek s drogami

Celníci loni zaznamenali na Letišti Václava Havla zvýšený počet poštovních zásilek, které obsahovaly drogy. Prošetřovali 796 případů, předloni to bylo 699. Češi si takto například nechávají posílat v menších dávkách kokain nebo marihuanu z Nizozemska. Na tiskové konferenci to uvedl šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel Robert Šlachta, podle nějž se tato trestná činnost proti roku 2015 téměř zdvojnásobila. Nejvíce nelegálních zásilek, 459, zachytili celníci na trase Amsterdam - Praha - Bratislava. Další balíčky mířily přes české hlavní město do izraelského Tel Avivu. Drogy v zásilkách mívají hmotnost od deseti do sta gramů. Podle Šlachty je "hrozně jednoduché" si takto nechat omamné látky doručit. Celníci při odhalování jednotlivých případů spolupracují s bezpečnostním oddělením České pošty. Konkrétní detaily Šlachta prozradit nechtěl, aby nevaroval pachatele. Většinu těchto případů celníci zahajují proti neznámému pachateli. Ve výroční zprávě upozornili na to, že analýza obsahu zásilek v celní technické laboratoři je nákladná - jeden vzorek vyjde na 4500 až 5000 korun. Zátěž pro celníky představuje i následné skladování nelegálních zásilek.

Spolek Kašpar uvede v USA inscenaci hry Václava Havla Audience

Spolek Kašpar se na podzim chystá uvést v USA inscenaci hry Václava Havla Audience. Představení, která jsou součástí oslav 30. výročí sametové revoluce, se uskuteční 2. října na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, 4. října v Bohemian National Hall v New Yorku jako součást festivalu Rehearsal for Truth v předvečer výročí Havlova narození a 6. října v Chopin Theatre v Chicagu. Inscenace se uskuteční v češtině s anglickými titulky.Po všech představeních budou následovat besedy s diváky. Spolek Kašpar do USA pozvalo České centrum New York, Nadace Knihovny Václava Havla, český zastupitelský úřad ve Washingtonu, generální konzuláty v New Yorku a v Chicagu stejně jako krajané z Chicaga.

Audience, hra poukazující na absurditu komunistické společnosti, byla vydána na CD i na gramofonové desce, kde vystupoval Václav Havel v roli Vaňka osobně. Dále existuje i její televizní podoba, kdy roli Vaňka ztvárnil Josef Abrhám. V obou případech roli sládka hrál Pavel Landovský.

Fotbalisté Slavie si po dvanácti letech zahrají Ligu mistrů

Fotbalisté pražské Slavie podruhé v historii a poprvé po 12 letech prošli do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion v domácí odvetě závěrečného 4. předkola porazil Kluž stejně jako před týdnem v úvodním duelu v Rumunsku 1:0 a stvrdil postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže. Jediný gól zápasu ve vyprodaném Edenu vstřelil v 66. minutě obránce Jan Bořil. Za postup do hlavní fáze Ligy mistrů dostane Slavia prémii v přepočtu 393 milionů korun a navíc připsala bonusové čtyři body do národního koeficientu.

Počasí na pátek

Převážně oblačno, místy, zejména na horách přeháňky nebo bouřky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na horách kolem 21 stupňů Celsia.