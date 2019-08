Babiš a osm ministrů budou dnes jednat s polskými protějšky

Premiér Andrej Babiš a osm ministrů české vlády budou dnes ve Varšavě jednat se svými polskými protějšky. Babiš se nejprve sejde s předsedou polské vlády Mateuszem Morawieckým, se kterým bude mluvit o evropských tématech a vzájemné spolupráci obou států. Formou pracovního oběda se pak uskuteční společné zasedání české a polské vlády. V době, kdy se Babiš sejde s Morawieckým, mají jednotliví ministři naplánovaná separátní jednání se svými kolegy. Ministr životního prostředí Richard Brabec by měl jednat především o problematice polského záměru rozšířit hnědouhelný důl Turów, který se nachází u českých hranic severně od Hrádku nad Nisou. Česká vláda hodlá na schůzce zopakovat svůj požadavek na jasné stanovení mechanismu kompenzací za případně způsobené újmy v důsledku činnosti dolu.

Ministři zahraničí Irska a ČR pokládají brexit s dohodou za nutný

Česko a Irsko považují podle svých ministrů zahraničí Tomáše Petříčka a Simona Coveneye za nutné, aby Velká Británie opustila Evropskou unii na základě dohody, nikoli bez ní. Uvedli to po svém setkání v Praze. Petříček ocenil, že EU zastává vyjednané postoje ohledně brexitu, které zahrnují i takzvanou irskou pojistku, o jejíž zrušení usiluje nový britský premiér Boris Johnson. Irská pojistka má zabránit vzniku kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Coveney poděkoval Česku za solidaritu i podporu obtížně vyjednané dohody ohledně odchodu Spojeného království z EU, jehož termín je nyní stanoven na konec října. Petříček uvedl, že Česko má řadu společných zájmů s Irskem, v němž žije na 10.000 Čechů. "Za pět let vzájemný obchod zdvojnásobil na pět miliard eur, sdílíme pohled na evropský rozpočet a zemědělskou politiku," dodal Petříček. S Coveneym se setkal také premiér Andrej Babiš. Shodli se na tom, že brexit bez dohody by byl velký problém nejenom pro Irsko a Česko.

Andrej Babiš (ANO) také telefonicky hovořil s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem. Jak informoval na twitteru, Johnson ho ujistil, že se nemusí obávat o osud českých občanů a firem v Británii. Babiš pozval Johnsona do Prahy. Setkat by se v Česku mohl i s dalšími zástupci zemí visegrádské čtyřky (V4). Johnson chce zemi vyvést z unie v souladu s posunutým termínem na konci října i za cenu odchodu bez dohody.

Petříček jednal na Pražském hradě s prezidentem Zemanem

O otevření Českého domu v Bratislavě nebo o plánu zahraničních cest na Pražském hradě jednali prezident Miloš Zeman s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD). Mluvili také o vztazích s Čínou. Otevření Českého domu v hlavním městě Slovenska je projekt, který Zeman dlouhodobě podporuje. V červnu o něm mluvil i s novou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Český prezident tehdy řekl, že věří v otevření domu do konce roku. V nejbližší době se Zeman kromě nedělní pietní akce v Polsku u příležitosti 80. výročí začátku druhé světové války chystá v polovině září na oficiální cestu do Srbska, kde Hospodářská komora plánuje uspořádat Srbsko-české podnikatelské fórum.

Zeman a Petříček mají na některé otázky české zahraniční politiky odlišný pohled. Prezident například opakovaně požaduje přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, česká vláda je ale proti. Zeman také ministra zahraničí loni kritizoval za úpravu seznamu klíčových ambasád. Několikrát dal najevo, že personální výměně na postu ministra zahraničí by Babišovi nebránil.

Pekarová Adamová chce být místo Pospíšila předsedkyní TOP 09

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová oznámila, že chce být předsedkyní TOP 09. První místopředsedkyně strany kandidaturu ohlásila krátce poté, co dosavadní předseda TOP 09 Jiří Pospíšil oznámil, že tento post nebude na podzim obhajovat. Důvodem je, že se chce soustředit na práci europoslance. Pekarová Adamová se o místo v čele strany utká se senátorem a místopředsedou TOP 09 Tomášem Czerninem, kterého rozhodnutí stranické kolegyně překvapilo, stejně jako předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu.

Pospíšil řekl ČTK, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. "Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN," řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.

Praha 6 chce s ruskou ambasádou jednat o umístění Koněvovy sochy

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v dopise velvyslanci Ruské federace v ČR odmítl nařčení ruské strany v souvislosti s pomalováním pomníku maršála Ivana Koněva a zároveň požádal o nová jednání o umístění sochy. Navrhuje, aby se přestěhovala na pozemek ruského velvyslanectví. Chce tím předejít jejímu dalšímu poškozování a následně i konfliktu na mezinárodní úrovni. Koněvovu sochu v Dejvicích neznámý pachatel v noci z 21. na 22. srpna polil červenou barvou a podstavec pomaloval několika nápisy. Pomník je terčem vandalských útoků opakovaně a Kolář se rozhodl, že tentokrát ji nenechá očistit dřív, než ruské velvyslanectví začne jednat o jejím přesunu. Ruská strana pomalování označila za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ohradila se také proti vyjádření Koláře, který čin označil za vandalství s tím, že má pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě.

Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou. Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," stojí také na desce.

Země živitelka přilákala 123.017 návštěvníků, nejvíc od roku 2003

Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích přilákal 123.017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma. Na výstavě se od 22. srpna představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí. ČTK to dnes řekla mluvčí českobudějovického Výstaviště Michaela Čeňková.

Příští rok chce Výstaviště přilákat více návštěvníků z Německa a Rakouska, v programu připomene 60 let českých zemědělských výstav. ČTK to řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Výstaviště posílilo odborné zaměření agrosalonu na zemědělství a potravinářství. Letošní podtitul zněl Výzvy českého zemědělství, probírala se modernizace rostlinné a živočišné výroby, popularizace zemědělství, kvalita českých potravin. Návštěvníci mohli ochutnat české potraviny. Zatímco obecně se na veletrzích uzavírá stále méně přímých smluv, na agrosalonu se dařilo i prodejcům.

Výstava na Letné ukáže, jak se komunikovalo za sametové revoluce

Komunikační a mediální pozadí zlomových okamžiků listopadu 1989 představí veřejnosti letos na podzim výstava nazvaná Komunikace 89 aneb Státní převrat bez internetu. Především mladším lidem ukáže, jak se "dělala revoluce" bez internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí. Výstava se návštěvníkům otevře 11. října ve výstavním prostoru naproti fotbalovému stadionu na Letenské pláni. Přístupná bude do 30. listopadu. Součástí projektu budou také snímky fotografa Jaroslava Krejčího z listopadových dní.

Součástí výstavy bude i představení cyklu archivních fotografií Jaroslava Krejčího zachycujících listopadové dny prostřednictvím tehdejších osobností politického dění, jako byli Václav Havel, Alexander Dubček či Karel Kryl. Chybět nebudou dílny a besedy s významnými osobnostmi mediálního světa z doby před 30 lety i ze současnosti.

Na filmový festival v Benátkách se vrátila Extase režiséra Gustava Machatého

Na filmovém festivalu v italských Benátkách viděli diváci snímek Extase českého režiséra Gustava Machatého. Film, který šokoval mimo jiné nahými scénami hlavní představitelky, se tak vrátil tam, kde měl před 85 lety mezinárodní premiéru. Extase otevřela celý program 76. benátského Biennale. Šéf benátského filmového festivalu Alberto Barbera ocenil práci Národního filmového archivu a boloňské restaurátorské dílny L`immagine Ritrovata. Původní kopie české verze Extase se totiž nedochovala a restaurátoři tak museli film sestavovat z různě kvalitních kopií. V roce 1934 způsobila Extase v Benátkách skandál především kvůli nahým scénám Hedy Kieslerové, později známé jako Hedy Lamarr. Na tehdejší dobu lechtivý obsah ale film proslavil a také ho s benátským festivalem neodmyslitelně spojil. Do kina Sala Darsena přilákala Extase na 1500 lidí. Čeští diváci dostanou šanci podívat se na digitálně zrestaurovanou verzi zřejmě na přelomu roku za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Sport

Oštěpařka Nikola Ogrodníková bude jako jediná česká atletka reprezentovat Evropu v zářijovém duelu se Spojenými státy americkými. Vedoucí žena kontinentálních tabulek byla do prestižního utkání nominována spolu s Taťjanou Chaladovičovou z Běloruska (2. v evropských tabulkách), Linou Muzeovou z Lotyšska (4.) a Alexie Alaisovou z Francie (12.). Historické utkání Evropa - USA, oficiálně nazvané The Match, se uskuteční 9. a 10. září v Minsku. Do každé disciplíny proti sobě nastoupí čtyři evropští a čtyři zámořští atleti.

Tenistka Kristýna Plíšková prošla na grandslamovém US Open do druhého kola po výhře nad Francouzkou Diane Parryovou 6:4 a 6:3. Se soutěží se naopak v New Yorku hned v 1. kole rozloučily letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Turnajová jednatřicítka Strýcová prohrála s Alionou Bolsovovou ze Španělska 3:6, 6:0 a 1:6.

Počasí

Skoro jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C.