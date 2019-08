Zeman jmenoval Zaorálka ministrem kultury

Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě Lubomíra Zaorálka z ČSSD ministrem kultury. Ve funkci nahradí Antonína Staňka z ČSSD, kterého prezident odvolal na konci července. Po více než třech měsících tak končí spor o šéfa resortu kultury, kvůli kterému sociální demokracie hrozila odchodem z vlády. Zaorálek chce nejdříve řešit platy v kulturní sféře a některé konkrétní urgentní záležitosti včetně situace v Národní galerii Praha a Muzeu umění Olomouc. Právě odvolání šéfů těchto institucí Jiřího Fajta a Michala Soukupa kvůli údajným pochybením v hospodaření spustilo kritiku Staňka, po které v čele kultury skončil. Zaorálek řekl, že kultura je něco, čím by se mělo Česko prezentovat v zahraničí. Krásy Prahy mu prý pomáhaly při jednáních se zahraničními státníky, když v předchozí koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL plnil roli ministra zahraničních věcí. "Vždy jsem měl pocit, že s tím dostatečně nepracujeme. Máme-li kulturu prezentovat, musíme ji tady mít v podobě schopné prezentovat," uvedl. Přál by si vypracovat moderní vizi role kultury v současné společnosti.

Antonína Staňka měl původně ve funkci ministra kultury nahradit místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Po Zemanově kritice, a později i premiéra Andreje Babiše, se ale nakonec minulý týden postu vzdal.

Plaga: Původní návrh rozpočtu na sport se zvýší o miliardu

Rozpočet na sport v příštím roce by se měl zvýšit o miliardu korun proti původnímu návrhu. Na sport by tak mělo jít zhruba 7,5 miliardy korun, což by bylo o půl miliardy víc než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Letos hospodařilo ministerstvo v kapitole na sport se sedmi miliardami korun. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové počítalo ministerstvo financí s tím, že se nevyčerpají všechny sportovní dotace a převedou se na ministerstvu školství do příštího roku. Na sport tak mělo podle ní jít ve výsledku přibližně stejné množství peněz jako letos. Že bude usilovat o navýšení, sdělil Plaga minulý týden po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který to oznámil na twitteru. Současný návrh rozpočtu ministerstva školství pro rok 2020 by tak nyní měl činit 214 miliard korun, což je o zhruba 18 miliard korun víc než letošní rozpočet. Proti vládou schválenému návrhu zahrnuje tato částka vedle miliardy navíc pro sport také miliardu navíc na zajištění nových učitelů, na které se Plaga domluvil se Schillerovou minulý týden.

Peníze na sport bude ještě příští rok rozdělovat ministerstvo školství, i když agendu sportu začne postupně přebírat nově vznikající Národní sportovní agentura.

Deník N: MMR ve středu pošle do Bruselu odpověď na audit EK

Ministerstvo pro místní rozvoj pošle ve středu do Bruselu odpověď na předběžný audit Evropské komise, který se týkal údajného střetu zájmů premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Deníku N to řekla šéfka resortu Klára Dostálová za hnutí ANO a Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Resort měl původně odpovědět do začátku srpna, požádal ale Evropskou komisi o prodloužení termínu o měsíc. Podle kontrolorů má premiér dál vliv na firmy, které dřív uložil do svěřenských fondů. Premiér i Agrofert jakákoliv pochybení odmítají.

Vláda chce zakázat jízdy kamionů po celou neděli

Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00. Kamiony budou mít ale nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Dohodli se na tom premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a policejním prezidentem Janem Švejdarem. Babiš to řekl na tiskové konferenci po jednání. Z něj také vyplynulo, že na některých úsecích dálnic přibude stálý zákaz předjíždění pro kamiony. Dosud se předjíždění zakazovalo operativně zejména v zimě. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má spolu s policií vytipovat vhodné úseky. ŘSD rovněž vyhledá místa pro nová odstavná parkoviště včetně čtyř desítek kontrolních stanovišť. V současnosti na D1 chybí v jednom směru kolem 250 stání na odpočívadlech a celkově v ČR 1400 míst. Letos by mělo vzniknout 241 míst, příští rok 119 míst, v roce 2021 pak 233 míst a následující rok 308 stání. Celkově podle Kremlíka vyjde budování míst pro odpočinek na sedm miliard korun.

Ministři se kamionovou dopravou začali více zabývat po loňských problémech na opravované dálnici D1, kdy ji při prosincových kalamitách nákladní vozidla několikrát zablokovala. Rekonstrukce 161 kilometrů D1 má skončit v roce 2021.

Počet lidí s penzijním spořením letos poprvé od roku 2013 roste

Lidí s penzijním spořením v pololetí poprvé od roku 2013 přibylo. Přirozený úbytek lidí v transformovaných fondech, do kterých již nemohou vstupovat noví účastníci, byl v prvním pololetí překonán přírůstkem lidí v účastnických fondech. Celkový počet lidí s penzijním spořením v tzv. třetím pilíři koncem června dosáhl 4,45 milionu osob, což je proti roku 2018 nárůst o 13.433. ČTK o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, v prvním pololetí vzrostl o 97.000 na 1,063 milionu. V transformovaných fondech zůstávalo 3,387 milionu účastníků, tedy o 83.000 méně než na konci roku.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Důchodová komise nyní otevírají možnost tzv. státního fondu, který by měl fungovat v rámci doplňkového penzijního spoření.

Průzkum: ANO, Piráti i ODS si polepšily, ČSSD zaznamenala pokles preferencí

Volby by podle agentury Median v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta. Od července si mírně polepšilo, podobně jako druzí Piráti s 14,5 procenta a třetí ODS s 13 procenty. Nad pětiprocentní hranici se vyšplhala TOP 09. Ostatní strany si naopak pohoršily, nejvíce ČSSD, která spadla z červencových osmi procent na 6,5 procenta. Ve Sněmovně by zůstalo devět uskupení. Výsledky srpnového průzkumu Median poskytl ČTK. Pod pomyslnými stupni vítězů by skončila SPD s 8,5 procenta, pohybuje se tak mírně pod úrovní výsledku z minulých sněmovních voleb. KSČM pokračovala v mírném poklesu a je na tom s šesti procenty stejně jako v květnu, uvedl Median. Z trojice zbývajících uskupení by TOP 09 získala v srpnu 5,5 procenta, lidovci se Starosty po pěti procentech hlasů.

Sporem o Krtečka se bude zabývat NS, Milerová podala dovolání

Sporem o smlouvu, na jejímž základě poskytovala Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s pohádkovou postavičkou Krtečka, se musí zabývat Nejvyšší soud (NS). Milerová se společností Little Mole podala dovolání proti pravomocnému verdiktu, podle kterého smlouva není platná, a Milerová tedy ke Krtečkovi nemá licenci ani právo udílet podlicence dalším výrobcům. Informaci z justiční databáze potvrdil ČTK mluvčí soudu Petr Tomíček. Pražské soudy pravomocně vyhověly správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Vnučka totiž v době podpisu smlouvy neznala počet a rozsah 375 licenčních kontraktů ke Krtečkovi, které byly uzavřeny dříve. Milerová argumentovala mimo jiné tím, že obecnou formulaci v napadené smlouvě zvolil výtvarník záměrně, protože chtěl, aby jeho vnučka licenci získala v co nejširším rozsahu. Společnost Little Mole k dnešku na svém webu stále uvádí, že je držitelem licence autorských práv k užití postaviček Krtka a jeho přátel a je oprávněna tato práva dále poskytovat třetím osobám.

Výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Miler zemřel 30. listopadu 2011 ve věku 90 let.

Lékaři v Brně přivedli na svět dítě u ženy s mozkovou smrtí

Lékaři z brněnské fakultní nemocnice přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí. Vitální funkce ženy drželi lékaři po rekordně dlouhou dobu. Dítě porod přežilo a podle mluvčího fakultní nemocnice Pavla Žáry nemá tento případ ve světě obdoby. Označil ho za zázrak. Podrobnosti ale nemocnice sdělí až v pondělí.

V Česku roste zájem o dovolené s netradičním ubytováním

V Česku stoupá obliba netradičního ubytování na dovolené. Zájem meziročně vzrostl podle Asociace cestovních kanceláři a portálu Slevomat o 20 procent. Lidé tak odjíždějí strávit noc v seníku, v sudu nebo v příbytcích v korunách stromů. Nejvyhledávanější je ale dlouhodobě tématika středověku. Návštěvníci však musí počítat s vyššími cenami. Jedna noc na neobvyklém místě se může vyšplhat i na 5 tisíc korun.

Benátský filmový festival odstartuje český snímek Extase ze 30. let

Film Extase českého režiséra Gustava Machatého v úterý večer otevře Mezinárodní filmový festival v italských Benátkách. Snímek z roku 1932 ve své době šokoval nahotou a kvůli zápletce o vdané ženě, která si najde milence, ho chtěl tehdejší papež Pius XI. zakázat. Mezinárodní premiéru měla Extase právě na benátském festivalu a po 85 letech se tam v předvečer slavnostního zahájení vrací. Teď v digitálně zrestaurované verzi.

Plíšková a Muchová prošly do druhého kola US Open, Berdych a Veselý vypadli

Tenista Tomáš Berdych vypadl z grandslamového US Open v úvodním kole. Po porážce s Američanem Brooksbym 1:3 na sety si stěžoval na přetrvávající zdarvotní potíže a přiznal, že už nevidí reálně pokráčovat v kariéře i v dalším roce. Světová trojka Karolína Plíšková udolala na úvod turnaje krajanku Terezu Martincovou ve dvou tiebreacích. Do druhého kola postoupila také Karolína Muchová, když porazila Rybakinovou z Kazachstánu 6:4 a 6:4. Naopak vypadl Jiří Veselý, který Litevci Berankisovi podlehl 2:3 na sety.

Počasí na středu

Skoro jasno až polojasno, během dne od západu přechodně oblačno. Odpoledne ojediněle, zejména na severu přeháňky nebo i bouřky. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C, na horách kolem 23 stupňů Celsia.