Zájem o hypotéky klesá. Důvodem jsou vysoké ceny nemovitostí i přísnější pravidla

České banky v prvním pololetí poskytly 36 000 hypoték za celkem 80 miliard korun. To je o 20 miliard korun méně než loni. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj. Přestože jsou hypotéky nejlevnější od loňského října, zájem o ně klesá. Důvodem jsou zpřísněné podmínky pro poskytování úvěrů a také vysoké ceny nemovitostí, které podle odborníků v dohledné době klesat nebudou. Podle analytika České bankovní asociace Vladimíra Staňury se dá předpokládat celoroční pokles hypotečního trhu o více než desetinu ve srovnání s rokem 2018.

Města a obce si můžou žádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení

Až 120 milionů korun si můžou rozdělit města a obce na rekonstrukci veřejného osvětlení. O dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí můžou požádat od 1. září do konce října. Podle Ondřeje Charváta z Ministerstva životního prostředí obce často používají nevhodné, příliš silné, nebo málo účinné osvětlení. Zbytečně se tak podle odhadů prosvítí až dvě miliardy korun ročně. Přechod na úsporné osvětlení může snížit spotřebu energií a omezit míru světelného znečištění.

Loni získalo dotaci na úsporné veřejné osvětlení celkem 32 projektů.

V Česku mírně ubývá černých skládek, teď jich je v zemi přes 10 tisíc

V Česku je přes deset tisíc černých skládek. Vyplývá to z údajů serveru ZmapujTo, který jejich výskyt sleduje. Lidé na černé skládky nejčastěji vyhazují běžný odpad. Objevuje se tam ale taky třeba stavební suť nebo části aut. Za loňský rok v Česku vzniklo asi 1500 nových černých skládek. Obce a dobrovolníci je ale zároveň průběžně odstraňují. Podle ministerstva životního prostředí by proti vzniku černých skládek měly bojovat hlavně obce a to budováním sítě kontejnerů a sběrných dvorů. Také třeba zajištěním dostatečné sítě popelnic a odpadkových košů.

Podle serveru ZmapujTo jsou černé skládky nejčastěji v přírodě u velkých měst nebo třeba u bývalých továren.

Čeští policisté pomáhali při likvidaci leteckých bomb v Bosně

Bosenské bezpečnostní složky s pomocí odborníků z české policie v sobotu zlikvidovaly asi 226 kilogramů těžkou leteckou bombu z druhé světové války. Nacházela se v řece Sana pod silničním mostem poblíž Nového Gradu na severozápadě země. Informaci přinesl server Nezavisne novine. Bomba, která obsahovala přibližně 100 kilogramů výbušniny, byla zavrtaná asi dva metry hluboko ve štěrkovém dně řeky. Specialisté z bosenských a českých odminovacích týmů ji následně z koryta řeky vyzvedli a čeští policisté bombu odvezli asi 1700 metrů proti proudu, kde ji naložili na nákladní vozidlo. Nálož následně zneškodnili v odlehlé lokalitě Petkovac. Celou akci policisté připravovali téměř 14 dní.

V misi organizované v rámci spolupráce v oblasti bezpečnosti mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou momentálně působí 20 českých policistů. Policejní potápěči pomáhají Bosně dlouhodobě, na odminování říčních oblastí se podílejí od roku 2012. Kromě toho se také aktivně účastní výcviku bosenských kolegů.

Městská policie Prahy koupí první čtyři elektromobily

Pražští strážníci budou mít nově ve svém vozovém parku čtyři elektromobily. Zakázku na jejich nákup vypíšou letos v listopadu. Podle ředitele městské policie Eduarda Šustera musí nové elektromobily splňovat konkrétní podmínky, mezi které patří dojezd 450 kilometrů na jedno nabití, určitá výška podvozku, velký objem zavazadlového prostoru a robustní provedení. Pokud se auta na elektropohon osvědčí, plánuje jich městská policie pořídit v budoucnu až 70. Za nové elektromobily strážníci zaplatí asi 7 milionů korun.

Dobrovolníci z celého světa se i letos utábořili v Českém lese, pokosí místní louky

Dobrovolníci z celého světa se v neděli sešli v kempu blízko Staré Knížecí Hutě na Tachovsku. V tábořišti mimo civilizaci si vyzkoušejí život bez elektřiny, teplé sprchy nebo mobilních telefonů. Budou bydlet v tradičních indiánských týpí, vařit vegetariánskou stravu na táborovém ohni a mýt se v nedalekém potoce. Účastníci projektu budou taky v chráněné krajinné oblasti ručně sekat a hrabat louky, kam kvůli chráněným orchidejím nesmí technika. Zároveň uklidí kemp a připraví ho na zimu. Během dvou týdnů by se taky měli seznámit s českou kulturu a tradicemi dobrovolníků z ostatních zemí.

Ve velkofilmu o Dubčekovi má hrát Brežněva Depardieu

Slovenská společnost Leca Production připravuje celovečerní film o hlavní osobnosti pražského jara 1968 Alexandru Dubčekovi s názvem Lidská tvář. Představitel hlavní role zatím není známý. Námět napsal Karol Hlávka, autor filmu Fontána pro Zuzanu, režie snímku se má ujmout světoznámý chorvatský režisér Lordan Zafranović. Jako nejvyšší představitel Sovětského svazu Leonid Brežněv by se měl ve filmu objevit francouzský herec s ruským občanstvím Gérard Depardieu. "Oslovili jsme ho, protože je to velká herecká osobnost a navíc se nám na tuto roli velmi hodí. S jeho producentem jsem komunikoval asi půl roku, vše proběhlo v pořádku a dohodli jsme se," řekl producent filmu Leca s tím, že smlouva je podepsána a v září se s hercem sejdou v Paříži a budou řešit podrobnosti natáčení.

Film, který by se měl striktně držet historických faktů, má mít mít premiéru v roce 2021, tedy přesně 100 let od narození Dubčeka. Rozpočtem přes deset milionů eur se může zařadit mezi nejdražší díla slovenské kinematografie. Nad projektem převzali záštitu slovenský premiér Peter Pellegrini i jeho český protějšek Andrej Babiš.

Na Labi vzniknou nová přístaviště pro osobní lodě

Ředitelství vodních cest chce letos začít se stavbou malých přístavišť pro osobní lodní dopravu na dolním Labi. Nová kotviště vzniknou ve Štětí a Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Další bude v ústecké části Brná. Velké přístaviště pro téměř 20 osobních plavidel plánuje Ředitelství vodních cest u Malých Žernosek na Litoměřicku. Hotové má být do dvou let a vyjde na zhruba 50 milionů korun.

Rekreační provoz na českých řekách se v posledních letech mírně zvyšuje. Celkově je v Česku více než 18 tisíc rekreačních lodí, jen za loňský rok jich přibylo více než osm set.

Svateb cizinců v Praze přibývá, tvoří zhruba polovinu sňatků

Pražské radnice oddávají velké množství cizinců. Zhruba polovinu z uzavřených sňatků za prvních sedm měsíců tvoří ty, ve kterých byl alespoň jeden ze snoubenců cizinec, vyplynulo z ankety ČTK mezi pražskými matrikami. Snoubenci si pro vstup do manželství většinou volili obřadní místnost, ve stanovených obřadních dnech a hodinách. Například v Praze 3 bylo od ledna do konce července uzavřeno 143 sňatků, z toho v 73 případech se jednalo o svatbu, kde byl alespoň jeden ze snoubenců cizinec. V šesté městské části se uskutečnilo 267 svateb, oddali tu 141 cizinců. Matriční úřad Prahy 1 eviduje za prvních sedm měsíců zhruba 450 svateb, přibližně 300 bylo těch, ve kterých se postavil před oltář alespoň jeden cizinec.

Počasí na pondělí

Oblačno až polojasno. Ráno na jihozápadě místy, jinde jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle, postupně místy přeháňky nebo bouřky. Bouřky mohou být ojediněle i silné, doprovázené přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na horách 20 stupňů Celsia.