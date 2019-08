ČSSD zůstává ve vládě s hnutím ANO, rozhodlo o tom předsednictvo strany

Předsednictvo ČSSD v pátek nepodpořilo odchod strany z vlády. Pro opuštění kabinetu hlasovalo 11 ze 42 přítomných představitelů vedení sociální demokracie. Po jednání předsednictva to novinářům řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Pro odchod z koaliční vlády s hnutím ANO podle něj nehlasoval nikdo z užšího stranického vedení.

Krizi vyvolal spor o to, kdo bude ministrem kultury. Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Až potom, co strana Lubomíra Zaorálka, prezident vzkázal, že ho jmenuje. Někteří sociální demokraté postup předsedy Hamáčka kritizovali a žádali jeho rezignaci. Předsednictvo o tom ale nehlasovalo.

Schodek agrárního obchodu míří letos do rekordní hloubky

Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos v pololetí meziročně prohloubil o 10,5 procenta na 23,7 miliardy korun. Pokud se něco nezmění, bude letos znovu nejhorší, mohl by přesáhnout o několik miliard korun i loňských rekordních 40 miliard Kč, řekla ČTK na agrosalonu Země živitelka analytička Stanislava Burdová ze Zemědělského svazu ČR. Podle ní se situace v zahraničním obchodě nezlepšuje, dlouhodobě, ale ani krátkodobě. "Hlavní příčina záporného salda je stále stejná. Téměř polovinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa. U této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. Za první pololetí 2019 se záporné saldo u masa meziročně navýšilo a přiblížilo se 12 mld. Kč. Zatímco u nás se situace s dovozy masa a se záporným saldem nepřestala zhoršovat, v EU se to zlepšuje," řekla analytička.

Policie letos prošetřuje 280 případů sexuálního obtěžování dětí na internetu

Od letošního ledna policisté prošetřují 280 situací, které se týkají sexuálního obtěžování dětí na internetu. Vyplývá to z dat Policejního prezidia. Policisté případy řeší nejčastěji jako "sexuální nátlak" a "ohrožování výchovy dítěte." Desítky lidí měsíčně se obrátí také na speciální linku nebo chat Dětského krizového centra. Jednotlivé konverzace s dospělými muži podle Policejního prezidia nahlásili sami rodiče nebo se o nich dověděly jinou cestou policejní útvary.

Letos na jaře téma sexuálních predátorů víc zviditelnila ukázka chystaného dokumentu "V síti" režiséra Víta Klusáka. O materiály ho požádali policisté a současné vyšetřování nejméně jednoho pachatele zatím nechtějí komentovat.

Škoda Auto spustila v Mladé Boleslavi novou ekologičtější lakovnu

Automobilka Škoda spustila v Mladé Boleslavi novou ekologičtější lakovnu. Díky novým technologiím šetří až 20 procent energie při sušení laku. Automobilka například vůbec poprvé na světě použila tzv. příčnou sušičku, tedy sušící tunel. Tím doteď karoserie projížděly popředu a teplý vzduch sušil lak na jejich povrchu. Nová lakovna také ročně nalakuje téměř o čtvrtinu více karoserií, než dosavadní provozy.

Průvodem začala na agrosalonu oslava Národních dožínek

Příchodem dožínkového průvodu a poděkováním zemědělcům začala v sobotu v Českých Budějovicích oslava Národních dožínek. Premiér Andrej Babiš (ANO) šel v průvodu, ve kterém kromě mažoretek, jezdkyň na koních nebo sokolníků s dravci nesl jeden z účastníků také živého jezevce. Na slavnostní zahájení na pódiu v Pivovarské zahradě ale premiér nedorazil, podle organizátorů se vydal po vlastní ose na prohlídku agrosalonu. Zemědělcům poděkoval ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) nebo prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. "Jsem rád, že Země živitelka se stává každý rok úspěšnější a úspěšnější. Jsem tady od začátku a vidím jenom to, že jsou nejenom plné stánky, ale plné cesty lidí, kteří chtějí vidět zemědělskou techniku, chtějí vidět výrobky, chtějí vidět produkty," uvedl prezident komory.

Praha nechala strhnout vozovnu v Hloubětíně, nová má vzniknout za tři roky

Pyrotechnici v sobotu dopoledne pomocí výbušnin strhli halu pražské tramvajové vozovny Hloubětín. Nevyužívaná budova byla v havarijním stavu, podle vedení města nebyla její oprava technicky možná. Po demolici začne výstavba nové vozovny, která by měla být hotova v roce 2022 a vyjde předběžně na 1,8 miliardy Kč. Současně s tím bude přestavěn celý areál vozovny.

Několik lidí částečně očistilo sochu Koněva v Praze, kterou někdo polil barvou

Několik lidí v sobotu částečně očistilo památník maršála Ivana Koněva v Praze 6, který neznámý vandal polil v noci na čtvrtek červenou barvou a podstavec pomaloval nápisy. Podle zpravodaje ČTK na místě zmizel z podstavce nápis "Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme" a letopočty včetně roku 1968. Na podstavci ale nadále zůstávají patrné stopy červené barvy. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek sdělil ČTK, že nešlo o akci městské části. Policie zná totožnost lidí, kteří sochu čistili, ale nic podle ní nenasvědčuje tomu, že by jednali protiprávně.

Sochu maršála Ivana Koněva v Dejvicích neznámý pachatel polil barvou a popsal v noci na čtvrtek. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za nějž pachateli hrozí až roční vězení. Pomalování pomníku ostře odsoudilo ruské velvyslanectví v Praze. Označilo ho za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě. Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové už se schůzka uskutečnila, bližší informace k obsahu setkání ale česká diplomacie nezveřejnila.

Kajakář Josef Dostál získal stříbro na mistrovství světa

Josef Dostál je vicemistrem světa na kilometrové trati. Český kajakář skončil v maďarském Szegedu druhý za vítězným Maďarem Bálintou Kopašem. Finále deblkanoistů se nepovedlo Martinu a Petrovi Fuksovým, kteří skončili na posledním devátém místě. Podle mladšího z bratrské dvojice Petra Fuksy doplatila česká posádka zhruba 300 metrů před cílem na vlnu, která přišla od soupeřů.

Martincová, Allertová a Veselý se z kvalifikace probojovali na US Open

Česká tenistka Markéta Vondroušová se odhlásila z US Open. Finalistka letošního Roland Garros vynechá závěrečný grandslam sezony kvůli přetrvávajícím problémům se zápěstím. V prvním kole ženské dvouhry se tak v New Yorku představí devět českých tenistek, protože závěrečné kolo kvalifikace zvládly Denisa Allertová a Tereza Martincová. V hlavní soutěži si na US Open zahraje také Jiří Veselý, naopak Lukáš Rosol v kvalifikaci neuspěl.

Poslední prázdninový týden bude teplotně nadprůměrný, v září se ochladí

Poslední prázdninový týden budou teploty okolo 28 stupňů Celsia. Denní maxima můžou překročit i tropickou třicítku. S příchodem školního roku se ale podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu zhruba o 6 stupňů ochladí. Ve třetím zářijovém týdnu pak teplota dál klesne na 20 stupňů Celsia. Pršet v nadcházejícím měsíci příliš nebude, srážky by se příští 4 týdny měly pohybovat v dlouhodobém průměru.

Počasí na neděli

Oblačno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné, doprovázené přívalovými srážkami. Teploty 26 až 30 stupňů. Na horách kolem 21 stupňů Celsia.