Hospodářská komora: Pravidla pro zaměstnávání cizinců v Česku se zjednoduší

Zaměstnávání cizinců v Česku by se mělo zjednodušit. Plány zveřejnila Hospodářská komora. Pro přijetí pracovních sil budou nově fungovat tři programy namísto šesti. Zároveň se sjednotí podmínky pro zařazování pracovníků i zaměstnavatelů do programu. Vláda podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého tento krok projedná v pondělí. Programy budou odstupňované podle úrovně kvalifikace uchazečů o práci. Zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu bude vyřizovat žádosti zaměstnavatelů jen o vysoce kvalifikované zaměstnance nebo vědecké pracovníky, komora bude firmám pomáhat se všemi ostatními žádostmi o zaměstnance. V transformovaném Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude komora přijímat žádosti firem o pracovníky z Ukrajiny, Černé Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční kvóty. Nadále platí, že i tento program nebude firmám umožňovat zaměstnávat nekvalifikované cizince, jako jsou třeba dělníci výkopových prací, uklízečky, doplňovači zboží, doručovatelé balíků nebo pomocné síly ve stavebnictví či v kuchyni.

Od 1. září bude také postupně zvyšována kvóta pro příjem pracovníků z Ukrajiny na 40.000 ročně. Dosud to bylo 19.600 osob. Navýšení kvót si vyžádá náklady 100 milionů korun ročně, ale podle propočtů komory se díky jejich daním a odvodům zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o deset miliard korun ročně. Hospodářská komora už dříve uvedla, že státní kasa kvůli rekordnímu počtu neobsazených míst loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Poslanci ČSSD vyjádřili podporu předsedovi strany Hamáčkovi

Poslanci ČSSD stojí za předsedou strany Janem Hamáčkem. Ve vládě s hnutím ANO chtějí pokračovat. Po jednání poslaneckého klubu sociální demokracie to oznámil jeho předseda Jan Chvojka. Podle něj Hamáčkovi nikdo nevytkl jeho postup během prázdninové vládní krize, kdy se řešil spor o post ministra kultury. Po schůzce poslaneckého klubu ČSSD je navíc jasné, že v něm dál zůstává 15 členů, včetně poslance Jaroslava Foldyny. Ten se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.

Vládní krizi vyvolal spor o personální obsazení ministerstva kultury. Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat šéfem resortu Michala Šmardu. ČSSD pak navrhla Lubomíra Zaorálka, kterého hlava státu akceptovala. Zaorálek je v současnosti předsedou zahraničního výboru sněmovny. Poslanci ČSSD se shodli, že bude potřeba najít jeho nástupce. Konkrétní jméno ale zatím podle předsedy klubu Jana Chvojky nepadlo.

Rozpočet resortu práce na příští rok vzroste o téměř 6 miliard

Rozpočet ministerstva práce a sociálních věcí vzroste příští rok o 5,9 miliard korun, než plánoval návrh ministerstva financí. Řekla to šéfka resortu práce Jana Maláčová z ČSSD po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Peníze půjdou na sociální služby, investice nebo politiku zaměstnanosti. Maláčová původně požadovala zvýšení o 11,7 miliardy korun. Současnou dohodu považuje za kompromis.

Šéfky obou resortů se v pondělí sejdou s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o penězích pro IT systémy ministerstva práce, na které Maláčová chce získat dalších 800 milionů korun.

Babiš chce kvůli odškodnění klientů H-Systemu změnit zákon

Stát by mohl odškodnit podvedené klienty společnosti H-Systém z prodeje zabaveného majetku. Po jednání o možnostech kompenzací to v pátek řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prodej majetku ale neumožňuje legislativa, podle Babiše se tak vláda pokusí najít způsob úpravy současných zákonů. "Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné," řekl premiér novinářům. Změnu zákona chce Babiš prosadit formou přílepku k jinému právnímu předpisu. Právě proto, že by odškodnění nebylo vyplacené z rozpočtu považuje premiér legislativní řešení za lepší, než původně navrhované mimořádné vládní opatření.

H-System založil v roce 1993 podnikatel Petr Smetka. Firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Než na podzim 1997 zkrachovala, stihla dokončit jen 34 domů. Nejméně 1095 klientů tak přišlo celkově o více než 980 milionů korun, justice označila za poškozené zhruba 350 z nich. Smetka si za podvod odpykal 12 let ve vězení, v roce 2016 se dostal na svobodu.

Ministr školství Plaga je proti zavedení povinné maturity z matematiky

Povinná maturita z matematiky by se mohla odložit. Zvažuje to ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Podle něj je neúspěšnost studentů u zkoušky z matematiky způsobená systémovou chybou. Plaga si myslí, že studenti se sice dokážou naučit vzorce a poučky, ale neumí pak v každodenním životě aplikovat logické myšlení, které matematika rozvíjí. Ministr chce proto nejdřív výuku zlepšit, aby ji studenti chápali. Změna systému výuky podle Plagy potrvá nejméně osm let. S ministrovými plány ale nesouhlasí třeba Svaz průmyslu a dopravy. Podle něj je to zklamání a ministerstvo školství do této doby prý nic pro zlepšení kvality výuky neudělalo. Od plánu zavést povinnou maturitu z matematiky ale ministerstvo zatím neupouští.

Podle současného školského zákona se počítá se zavedením zkoušky na jaře 2021 u gymnazistů a studentů lyceí - ostatní středoškoláky by měla čekat o rok později.

Policisté zadrželi 24 lidí kvůli krácení daní, způsobili škodu přes čtvrt miliardy

Počet obviněných členů skupiny zadržené kvůli krácení daní vzrostl na 24. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Ibehej. Podle kriminalistů byli hlavními organizátory dva Češi, kteří jsou ve vazbě a hrozí jim až dvanáctileté vězení. Pachatelé způsobili škodu víc než 270 milionů korun. Mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková upřesnila, že se případ týká nelegálního obchodování s tabákovými výrobky.

Gang podle kriminalistů krátil od července 2016 daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. Celníci případ prověřovali od loňského srpna, a to mimo jiné na základě oznámení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Sedm obviněných jsou cizinci, zbytek Češi.

Policie obvinila exnáměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace kvůli hospodaření

Policisté v pátek zadrželi bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. Zásah na civilní rozvědce Českému rozhlasu potvrdila pražská vrchní stání zástupkyně Lenka Bradáčová, která případ dozoruje. Podle ní policie v souvislosti s hospodařením rozvědky obvinila jednoho člověka z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Vyšetřování je ve zvláštním režimu, a proto ho Bradáčová nechtěla blíže komentovat. Blahut byl náměstkem civilní rozvědky od září 2014 do loňského ledna. Podle Mladé fronta Dnes detektivové současně zadrželi i exministra vnitra Milana Chovance, který Blahuta uvedl do funkce, a také Jiřího Šaška, který byl ředitelem ÚZSI. Podle informací redakce zatím nebyli z ničeho obviněni.

Úřad pro zahraniční styky a informace se zabývá informacemi, které pocházejí ze zahraničí. Může je ale sbírat i na českém území. Na rozdíl od Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství (VZ) například nesmí pořizovat odposlechy.

Ruská ambasáda žádá od ČR vyjádření, proč Praha 6 nevyčistila politou sochu Koněva

Ministerstvo zahraničních věcí obdrželo ruskou nótu kvůli posprejované soše maršála Koněva v pražské Bubenči. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Ambasáda chce vysvětlit, proč Praha 6 odmítá památník vyčistit. Původně Praha 6 vyčištění sochy plánovala, starosta městské části Ondřej Kolář z TOP 09 ale rozhodl, že už nechce za údžbu utrácet peníze. Radnice se snaží s ambasádou domluvit, aby sochu přemístili. Rusko ale podle Koláře na výzvy nereaguje. Radnice chce proto na ambasádu poslat oficiální dopis a vyzvat ji, aby spolu začali jednat.

Vandalové na sochu vylili červenou barvu a nápisy posprejovali podstavec v noci z 20. na 21. srpna, tedy na výročí příjezdu sovětské armády do Československa v roce 1968. Podle vyjádření ruské ambasády to vyprovokovala sama radnice Prahy 6, protože už loni k pomníku umístila tabulku, která vysvětluje Koněvovu úlohu nejen na osvobození Prahy v roce 1945, ale taky při přípravách okupace Československa v roce 1968.

Za obchodování s lidmi bylo loni v ČR odsouzeno 16 lidí, oběti nejčastěji směřují do Británie

Za obchodování s lidmi Česká republika loni odsoudila 16 lidí. Vyplývá to ze statistiky Ministerstva vnitra. Policie zaznamenala méně trestných činů spojených s obchodováním s lidmi než v roce 2017. Pachatelé vyvážejí z Česka oběti na západ, hlavně do Velké Británie. Oběti jsou převážně lidé ze sociálně slabších skupin a cizinci například z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska nebo Vietnamu.

23. srpen je dnem památky obětí obchodu s otroky. Podle Globálního indexu otroctví je v České republice v současnoti přes 30 000 novodobých otroků. Pachatelé je využívají hlavně na sezónní práce nebo ve stavebnictví.

Tenisté Veselý a Rosol se přiblížili postupu do hlavní soutěže US Open

Tenisté Jiří Veselý a Lukáš Rosol mají na dosah start v hlavní soutěži US Open. Oba daviscupoví reprezentanti v New Yorku zvládli i druhé zápasy v kvalifikaci a postoupili do jejího posledního kola. Veselý porazil žebříčkově lépe postaveného Junga z Tchaj-wanu 2:1 na sety, Rosol zdolal Itala Caruza 2:0. Ve třetím kvalifikačním kole jsou už také Tereza Martincová a Denisa Allertová.

Počasí na sobotu

Oblačno. Ráno místy, zejména na severu a západě malá oblačnost a ojediněle mlhy. Odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky. V jižní polovině území přeháňky a bouřky místy, ojediněle silné, provázené přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na horách kolem 20 stupňů Celsia.