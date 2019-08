Prezident Zeman jmenuje Zaorálka ministrem kultury v úterý

Lubomír Zaorálek z ČSSD se stane ministrem kultury v úterý. Na Pražském hradě ho odpoledne jmenuje šéfem resortu prezident Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na twitteru. Zaorálka navrhl na ministra ve středu předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se dosavadní kandidát Michal Šmarda (ČSSD) nominace vzdal. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že nominaci Zaorálka respektuje. Podle něj je to zkušený politik. Zaorálek ve funkci nahradí Antonína Staňka z ČSSD, kterého prezident Miloš Zeman odvolal na konci července. Staněk považuje výběr Zaorálka jako svého nástupce za dobrou volbu. Na twitteru uvedl, že Zaorálek bude reprezentovat zodpovědnější část ČSSD.

Staněk podal demisi v polovině května, Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání nakonec odvolal bývalého ministra ke konci července. Minulý týden oznámil, že nehodlá jmenovat Šmardu, protože ho nepovažuje za kompetentního. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice místopředsedy ČSSD. Tento týden Šmarda oznámil, že se nominace vzdává.

Zaorálek se chce ve vládě věnovat ochraně veřejného sektoru. Při vyjednávání o rozpočtu na příští rok se chce zaměřit na platy zaměstnanců. Řekl to Českému rozhlasu. Podle něj sou podmínky v rezortu nedůstojné.

Armáda vybrala dodavatele vrtulníků, k dispozici bude mít americké bojové a víceúčelové stroje

Česká armáda koupí americké bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Potvrdil to ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO při návštěvě vojenské základny u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Podle něj by smlouva měla být podepsaná do konce roku, stroje pak budou k dispozici v roce 2023. Podle Metnara bylo pořízení vrtulníků Viper a Venom vhodnější variantou, než kdyby armáda koupila jen víceúčelové vrtulníky Black Hawk. O konečném výběru rozhodovala komise složená ze zástupců ministerstva a armády.

Dvě nabídky od amerických firem dostalo ministerstvo obrany na konci června. Američané nabídli 12 vrtulníků Black Hawk za více než 13 miliard korun, nebo vrtulníky Venom a Viper za 14 a půl miliardy. V ceně nabídky je kromě vrtulníků také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu. Česko o nákupu jedná přímo s vládou Spojených států.

ÚOHS se musí znovu zabývat návrhem na zákaz smlouvy na nový mýtný systém

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se musí znovu zabývat návrhem na zákaz plnění smlouvy na nový systém na výběr mýta. Nejvyšší správní soud totiž nepřiznal odkladný účinek stížnostem proti červencovému rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ten vyhověl žalobě společnosti Kapsch, která je dosavadním provozovatelem systému a v zakázce neuspěla. Kapsch se domáhá toho, aby ÚOHS zakázal plnění smlouvy s novým provozovatelem. Stížnost proti rozhodnutí brněnského krajského soudu podal jak antimonopolní úřad, tak taky ministerstvo dopravy a vítěz tendru na mýto - koncorsium firem Czech Toll/ Sky Toll.

Podle mluvčího Antimonopolního úřadu Martina Švandy bere úřad krok Nejvyššího správního soudu v potaz. Opakované správní řízení už prý zahájil.

Na boj se suchem získalo MŽP navíc 250 milionů

Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO získal do svého rozpočtu navíc 250 milionů korun. Na penězích se domluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Peníze chce Richard Brabec na boj se suchem. Rozpočet MŽP na rok 2020 byl tak měl činit zhruba 6,24 mld. Kč bez evropských dotací, s nimi téměř 16 miliard korun. Peníze se budou investovat například do obnovy mokřadů, výsadby remízků a stromů a umělé infiltrace. Využije je i Česká geologická služba, která se věnuje zkoumání stavu podzemních vod na území ČR. Letos ministerstvo hospodaří s 6,26 mld Kč bez evropských dotací, které činí 7,81 mld. Kč, tedy celkově s více než 14 miliardami korun. Brabec dodal, že ministerstvo ušetří oproti letošku deset procent na provozních a personálních nákladech. Podle Brabce jde o 70 milionů korun. Příští rok MŽP škrtne 161 pracovních míst, což je zhruba pět procent, tedy 55 zaměstnanců, a to přímo na svém úřadu.

Vlastníci lesů žádají na příští rok sedm miliard na zalesňování

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout až 30 milionů metrů krychlových dříví, řekl předseda sdružení František Kučera. Podle Kamila Kupce z Městských lesů Dačice by se měli vlastníci připravit do budoucna na několikanásobné těžby proti běžným letům. Za kůrovcovou kalamitou podle Kučery stojí hlavně sucho, ale i malá snaha státu na kalamitu adekvátně reagovat. Zmínil nedostatek pracovníků v lesnictví a neschopnost zlehčit jejich přijímání ze zahraničí, třeba i mimo Ukrajinu. "Trh s dřevem se prakticky zhroutil, některé sortimenty, například vláknina, jsou prakticky neprodejné," řekl Kučera. Jiné typy zpracovaného dříví se podle něj prodávají pod výrobními náklady, protože dříví je na trhu kvůli velkým těžbám přebytek. Někteří hospodáři kvůli nedostatku peněz nebudou schopni se o lesy starat. Jako další problém označil zákon o zadávání veřejných zakázek.

Vláda schválila podporu pro vlastníky, letos by měl stát navíc přerozdělit nestátním vlastníkům 1,5 miliardy korun, příští rok miliardu.

ČR zatím nevydá osm Tchajwanců, o které žádá Čína. Podali si ústavní stížnost

Osm Tchajwanců, o které žádá Čína, zatím Česko nevydá. Ústavní soud odložil vykonatelnost červnového rozhodnutí Vrchního soudu, podle kterého by vydání cizinců možné bylo. Muži zároveň podali proti zmíněnému verdiktu stížnost k Ústavnímu soudu. Už dřív navíc ministerstvo vnitra udělilo mužům roční ochranu. Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang. Ten prý postupně vylákal ze tří Číňanek žijících v Austrálii v přepočtu přes 60 milionů korun. Tchajwanci vinu popírají. A obávají se, že po vydání do Číny je můžou tamní úřady mučit, nebo že můžou být dokonce popraveni.

Čína dala už dříve Vrchnímu soudu záruky, že nezákonné pronásledování nebo trest smrti skupině mužů nehrozí.

Údajný dědic miliard ve Švýcarsku známý z kauzy Ransdorfa zemřel. Policie ukončí vyšetřování

Policie ukončí vyšetřování údajného dědice miliardového konta ve Švýcarsku Vladimíra Huňka. Muž známý hlavně z kauzy bývalého europoslance Miloslava Ransdorfa byl podle zjištění Českého rozhlasu nedávno nalezen mrtvý ve svém domě. Berounská policie teď zjišťuje okolnosti úmrtí. Huněk byl obviněn z pokusu o podvod, kdy chtěl na údajné dědictví po tetě ze Švýcarska vylákat více než dvoumilionovou půjčku od svých známých. Podezření na falšování dokumentů a možné podvody v zahraničí doposdu prověřovala i Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Před čtyřmi lety zatkla v curyšské bance tamní policie europoslance Miloslava Randsdorfa. Chtěl tam za Huňka jednat o přístupu ke kontu s údajným dědictvím. Ransdorf krátce po propuštění ze švýcarské vazby zemřel.

Benzin i nafta v Česku dál zlevňují

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují - průměrné ceny za poslední týden mírně klesly. Ukazují to údaje firmy CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Litr benzinu teď stojí v průměru 32 korun a 69 haléřů. Za litr nafty se pak v průměrů platí 31 korun 81 haléřů. Ceny jsou teď na nejnižší úrovni od druhé poloviny dubna.

Benzin i nafta stojí nejvíc v Praze, na Vysočině a taky Olomouckém kraji. Naopak nejlevněji se dají pohonné hmoty natankovat v Jihočeském kraji.

Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou lakovnu, zaměstná tam přes 650 lidí

Automobilka Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou lakovnu. Do nového provozu investovala přes 200 milionů eur a část provozu obslouží roboti, kterých je v novém podniku 66. V nové lakovně zároveň podle Škody najde práci přes 650 lidí. Firma také slibuje, že technické vybavení nového provozu je ekologické a příspívá k trvale udržitelnému rozvoji. Ročně má lakovnou projít 168 tisíc karoserií.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Ochránci přírody: Čápi se na Opavsku otrávili jedem na hraboše

Na Opavsku zemřeli kvůli otravě jedem na hraboše dva čápi. Tvrdí to Český svaz ochránců přírody, který mrtvá zvířata nechal otestovat Státním veterinárním ústavem. Vyšetření odhalilo v tělech ptáků zbytky vysoce jedovatého fosfidu zinku. To je chemická látka, kterou obsahuje právě přípravek na trávení hrabošů Stutox II. Čápi místa s větším výskytem hrabošů vyhledávají a hlodavce polykají vcelku. Podle ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouzka tak můžou snadno dostat smrtelnou dávku jedu. Česká inspekce životního prostředí i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský už prý situaci řeší.

Rozhazování jedu Stutox II po polích nedávno povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. A to kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Kritici opatření namítají, že jedem se otráví i zvířata, která otrávené hraboše sežerou.

Brněnským vědcům se podařilo popsat část enzymu, který způsobuje nesmrtelnost buněk

Průlomový objev v oblasti výzkumu rostlin se podařil vědcům z brněnského centra CEITEC Masarykovy univerzity. Ti jako první popsali dosud neznámou část enzymu telomeráza, který způsobuje nesmrtelnost rostlinných buněk. Poznatky by do budoucna mohly pomoci například posílit regenerační schopnosti lidského organismu.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno, na jihu a východě až oblačno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na horách kolem 18 stupňů Celsia.