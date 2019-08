ČSSD hledá nového kandidáta na post ministra kultury. Šmarda se nominace vzdal

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce oznámit jméno nového kandidáta na ministra kultury ještě předtím, než v pátek zasedne předsednictvo strany. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že předpokládá, že jméno nominanta mu ČSSD sdělí do pátku. Sám chce situaci do pondělí vyřešit. Hamáček neočekává, že se budou opakovat problémy, které provázely nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Ten se v pondělí nominace po téměř třech měsících vzdal kvůli výtkám prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Hamáček nechtěl komentovat dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát. "Nebudu se k těm spekulacím připojovat," uvedl. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník. Oznámit ho chce hned, jak na něm bude shoda.

V pátek bude jednat předsednictvo strany i poslanecký klub. Hamáček nemá signály, že by straníci z krajů na předsednictvu chtěli tlačit na odchod z vlády. Také Babiš v úterý novinářům řekl, že podle něj odchod ČSSD z kabinetu nikdy nebyl na stole. Premiér chce počkat na nominaci sociální demokracie, předpokládá, že do pátku se dozví nové jméno.

Regionální lídři sociální demokracie spekulovat o novém kandidátovi na ministra nechtějí. V anketě ČTK většinou preferovali setrvání v kabinetu s ANO. Kritická byla ústecká ČSSD, která hodnotí vstup do koalice jako neúspěšný a žádá odstoupení šéfa strany Hamáčka. Důvodem jsou podle ní mimo jiné snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) pro jeho politické názory ze strany. Hamáček Českému rozhlasu řekl, že ho usnesení ústecké ČSSD nepřekvapuje. Uvedl také, že o rezignaci neuvažuje.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.

Ústecká ČSSD vyzvala Jana Hamáčka k rezignaci na post předsedy strany

Sociální demokraté v Ústeckém kraji vyzvali předsedu strany Jana Hamáčka k rezignaci. Podle nich je účast ČSSD ve vládě zklamáním a vadí jim i snahy o vyloučení poslance a člena strany Jaroslava Foldyny kvůli jeho politickým názorům. Předseda krajského výkonného výboru strany v Ústeckém kraji Miroslav Andrt taky dodal, že předseda Hamáček selhal, když se mu nepodařilo prosadit Michala Šmardu na post ministra kultury. Severočeští sociální demokraté byli od počátku proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. Proti vstupu do vlády s hnutím ANO se tehdy v kraji vyslovilo v referendu 61,4 procenta hlasujících členů.

Jan Hamáček Českému rozhlasu řekl, že o rezignaci neuvažuje. Ústecká ČSSD je zatím jedinou krajskou organizací, která se proti Hamáčkovi ohradila. Ostatní kraje oslovené Českým rozhlasem situaci ve straně komentovat nechtěly a počkají do pátku, kdy se sejde předsednictvo strany.

MMR bude příští rok hospodařit s částkou 4,8 miliard korun

Ministerstvo pro místní rozvoj získá příští rok oproti původním plánům o necelých 200 milionů korun víc. Hospodařit by tak mělo zhruba se 4 miliardami a 800 miliony korun. Na navýšení rozpočtu se v úterý šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová dohodla s ministryní financí Alenou Schillerovou, obě za hnutí ANO. Většina peněz navíc půjde podle Dostálové na opravu místních komunikací poničených při těžbě dřeva napadeného kůrovcem. Zajištěná je taky dotace na pořádání MotoGp v Brně.

Před jednáním Dostálová mluvila o tom, že by pro svůj úřad chtěla vyjednat 300 až 350 milionů. S konečnou částkou je ale ministryně pro místní rozvoj spokojená.

O rozpočtu na příští rok Schillerová v úterý jednala taky s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou z ČSSD. Vyjednávání ale ani po pěti hodinách nepřineslo žádný výsledek. Maláčová pro svůj resort požadovala o 11 miliard a 700 milionů korun víc, než navrhlo ministerstvo financí. Podle Schillerové je takový požadavek nereálný.

Obce a města dostanou 120 milionů na veřejné osvětlení

Obce a města mohou požádat o 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení. Dotace poskytnou ministerstva průmyslu a životního prostředí. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci osvětlení, žádosti budou moci podávat od 1. září do 31. října. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo životního prostředí. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) rekonstruuje letos díky loni vyhlášené dotační výzvě veřejné osvětlení přes 150 obcí a menších měst. "Veřejné osvětlení má často špatnou barvu, která nepříznivě působí na lidský organismus. Světelný smog se negativně projevuje na zdraví lidí, ale i zvířat, protože narušuje biologické rytmy v nočních hodinách. Dalším problémem je pak energetická neefektivita takového osvětlení a tím pádem i vyšší výdaje na jeho provoz," uvedl Brabec.

Vědci: HDP by mohlo v ČR kvůli suchu klesnout až o 1,6 procenta

České republice by mohl v budoucnu kvůli suchu klesnout hrubý domácí produkt až o 1,6 procenta. Vypočítali to vědci z Centra pro vodu, půdu a krajinu, které funguje při České zemědělské univerzitě. Takový pokles HDP by znamenal ztrátu zhruba 80 miliard korun. To navíc nezahrnuje další náklady, jako je třeba zdraví obyvatel nebo škody na životním prostředí. Česko má navíc jedny z nejmenších vodních zdrojů na obyvatele v Evropě, hned po Maltě a Kypru. Vědci z centra pro vodu proto navrhují začít zavádět víc opatření v krajině i zemědělství.

Dva policisté byli kázeňsky potrestáni za chybu v kauze údajného únosu syna premiéra Babiše

Vedení pražské policie potrestalo policistu, který odložil oznámení o únosu Andreje Babiše mladšího na Krym. Potrestalo i jeho nadřízeného, který chybu neodhalil. V roce 2018 Babiš junior policii poslal e-mail, kde tvrdil, že byl unesen, protože prý jeho otec potřeboval, aby na čas zmizel kvůli vyšetřování případu Čapí hnízdo. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka policisté dál zůstávají ve službě. Jaký dostali trest, nelze podle něj kvůli zákonu upřesnit. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už v minulosti několikrát popřel, že by byl syn unesen. Podle něj syn trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Svaz průmyslu: V ČR by mohly být dva způsoby duálního vzdělávání

V Česku by mohly začít fungovat dva způsoby praktického odborného vzdělávání. Vedle dosavadního, ve kterém je žák převážně ve škole, by mohl vzniknout systém, kdy by se učil víc než dosud v nějaké firmě. O jeho přesné podobě zatím jednají zástupci vlády, škol a zaměstnavatelů. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou změny ve vzdělávání nutné kvůli rychlému vývoji technologií. Na setkání s novináři to řekl expert na vzdělávání ze svazu Miloš Rathouský. Podle něj by chtěl svaz průmyslu prosadit možnost, aby se učňové mohli stát takzvanými firemními žáky. Učeň by v takovém případě uzavřel smlouvu s některou z firem spolupracujících s jeho školou. V ní by pak dělal nejen praxi, ale mohl by se tam učit i další dovednosti, které vyžadují školní vzdělávací plány, například práci s počítačovými programy či konverzaci v cizím jazyce, uvedl Rathouský.

Dosud jsou učni v ČR vždy žáky škol, které je mohou posílat na praxi do firem, s nimiž mají podepsanou smlouvu o spolupráci. Tento systém by se podle Rathouského měl zachovat a druhý by měl vzniknout vedle něj. Žáci by si mezi nimi mohli vybírat. Konečná podoba nového systému, který by svaz chtěl uzákonit, ale zatím není zcela jasná. Pracují na ní zástupci vlády, školství i firem a kolem poloviny září by o ní měli rozhodnout ministři, řekl expert.

Kopřivnická Tatra dodá české armádě auta za půl miliardy korun

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks dodá české armádě v příštích letech 71 nákladních vozidel. Hodnota těchto zakázek pro ministerstvo obrany převyšuje půl miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí společnosti Andrej Čírtek. Dodal, že obě strany smlouvu na dodávku podepsaly v polovině srpna. Společnost české armádě v příštích dvou letech dodá 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 34 středních vozů modelové řady Tatra Tactic. Celková hodnota zakázky dosahuje téměř 557 milionů korun. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v letech 2022 až 2024.

V místě bývalého tábora v Letech začal archeologický průzkum

V místě bývalého koncentračního tábora v Letech na Písecku začal v těchto dnech archeologický průzkum. Zatím první byl před dvěma lety v okolí místa - do areálu se archeologové nedostali, protože v něm byl vepřín a firma bádání nedovolila. Muzeum romské kultury chce v Letech vybudovat památník romského holokaustu, na podzim se chystá vyhlásit architektonickou soutěž na jeho podobu. Muzeum by jej chtělo otevřít do roku 2023.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

V Hodoníně u Kunštátu byl zpřístupněn památník romského holokaustu

Muzeum romské kultury v úterý zpřístupnilo Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, kde býval za války tzv. cikánský tábor. Otevření se uskutečnilo při příležitosti pietního shromáždění k uctění památky obětí holokaustu. Zároveň byly zahájeny tři výstavy, které nabídnou archeologické nálezy z bývalého tábora v Letech na Písecku, studentské práce na téma holokaustu nebo výstava o genocidě. V místě památníku se v úterý uskutečnilo pietní shromáždění u příležitosti 76. výročí hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z hodonínského tábora do koncentračního tábora v Osvětimi. Při té příležitosti muzeum otevřelo památník veřejnosti.

Památník vybudovalo skoro za 100 milionů korun Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, práce trvaly pět let. Muzeum romské kultury si místo převzalo loni a dále pracovalo na úpravách. Příští rok by měla být hotova také expozice připomínající osudy Romů.

Někdejší Krejčířovu vilu v Černošicích zasáhl rozsáhlý požár

Vilu v Černošicích u Prahy, která v minulosti patřila uprchlému odsouzenému podnikateli Radovanu Krejčířovi, zasáhl v noci na úterý rozsáhlý požár. Plameny zničily téměř celou střechu. S ohněm bojovalo několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, ráno se jim podařilo dostat požár pod kontrolu. Škoda byla předběžně odhadnuta na pět milionů korun. Příčinu určí vyšetřovatelé hasičů a policistů. Dům, ze kterého Krejčíř v červnu 2005 během policejní prohlídky utekl, je kvůli podnikatelovým dluhům v exekuci a je dlouhodobě neobydlený. V dražbě se vilu opakovaně nepodařilo prodat.

Pražákovo kvarteto nesmí do Číny, vadí domnělé spojení s Prahou

Přední český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto nepojede kvůli zákazu čínských úřadů na turné do Číny. ČTK to řekl člen kvarteta Josef Klusoň. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už vystupoval, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Klusoň si to vysvětluje tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu. Čínské úřady už dříve odložily ze stejného důvodu turné orchestru PKF - Prague Philharmonia. PKF přitom není soubor zřizovaný Prahou. V případě Pražákova kvarteta jde podle Klusoně o ještě absurdnější věc - kvarteto se jmenuje podle svého zakladatele Josefa Pražáka a s Prahou nemá nic společného.

Počasí na středu

