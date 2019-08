ČSSD trvá na Šmardovi, kandidáta na ministra měnit nehodlá

Premiér Andrej Babiš (ANO) vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) zopakoval, že stojí o to, aby sociální demokracie vyměnila svého kandidáta na ministra kultury Michala Šmardu (ČSSD) za někoho jiného. Hamáček po schůzce s ministerským předsedou novinářům řekl, že ČSSD trvá na dodržování ústavy a koaliční smlouvy a kandidáta nemá důvod měnit. Nechtěl upřesnit, dokdy by mohla ČSSD vyčkávat. Hamáček zopakoval, že prezident Miloš Zeman se pohybuje "evidentně mimo ústavu", když na konci července sice po měsících vyčkávání odvolal ministra Antonína Staňka (ČSSD), ale současně místo něj nejmenoval jeho nástupce. "Pokud nebude moci ČSSD vybírat své ministry, nemá ve vládě co dělat," konstatoval Hamáček. Předseda ČSSD odmítl kritiku, kterou Babiš o víkendu mířil na Šmardu a na jeho schopnosti reprezentovat ČR ve funkci ministra kultury. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku.

Hamáček řekl, že neslyšel od Babiše konkrétní návrh řešení. Připomněl, že v úterý se premiér sejde s prezidentem. "Uvidíme, jak ta schůzka dopadne, za sociální demokracii není žádná změna," uvedl vicepremiér. Babiš slíbil, že přijde s řešením 26. srpna, dodal. "Otázka je, jaké to řešení bude a zda bude případně v souladu s koaliční smlouvou," uvedl. Předseda ČSSD také odmítl Babišovu argumentaci, že formulace z koaliční smlouvy mu umožňují navrhovat ministra vybraného ČSSD, nikoliv přikazují. "Je tam také napsáno, že sociální demokracie má pět ministrů, tam žádný podmiňovací způsob není," uvedl. Spor podle něj není ani tak o jednom jménu, ale o dodržování ústavy. Šmarda přitom dnes na facebooku změnu nominace nepřímo připustil. Není podle něj třeba z ní mít strach. "Máme docela dost lidí, kteří to určitě zvládnou. Odborně, manažersky, politicky i lidsky. Jen nevím, jestli můžeme panu premiérovi slíbit, že budou dost nekritičtí, tiší a poslušní," reagoval na Babišovu výtku, že útočil na další ministry ve chvíli, kdy ve vládě ještě ani nebyl.

MF počítá pro rok 2020 s miliardou Kč navíc pro nové učitele

Do školství by v příštím roce měla jít oproti původnímu návrhu rozpočtu miliarda korun navíc na zajištění nových učitelů. O 30 milionů korun více by mělo jít na dotační program ministerstva na školní obědy zdarma pro děti z chudých rodin. Celkově by ministerstvo školství mělo v roce 2020 hospodařit s 213 miliardami korun, což je o zhruba 17 miliard korun více než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Musím říct, že jsme našli shodu velmi pragmaticky na všech oblastech, o kterých jsme mluvili," uvedl Plaga po jednání se Schillerovou. Návrh rozpočtu dál počítá se zvyšováním výdělků vyučujících o deset procent v roce 2020 a o devět procent v roce 2021. Platy nepedagogů by měly růst v obou letech pokaždé o sedm procent. Vláda tak chce dodržet svůj slib navýšit platy ve školství do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017.

Odbory s navrhovaným růstem nesouhlasí. Už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků ve školství o deset procent. Chtějí o tom ještě vyjednávat s vládou. Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36.224 korun měsíčně. Výdělky nepedagogů ve školách, tedy třeba školníků, uklízeček či hospodářek, byly letos v prvním čtvrtletí v průměru 19.359 korun. Průměrná mzda v ČR činila ve stejném období 32.466 korun.

NÚKIB odmítl, že senátorům poskytl informace o útoku na MZV

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) řekl, že jeho úřad senátorům neposkytl informace, na základě kterých senátní výbor minulý týden přijal usnesení o kybernetickém útoku na ministerstvo zahraničních věcí. V tiskové zprávě o tom informoval úřad vlády. Kabinet podle prohlášení podniká konkrétní kroky k zajištění bezpečnosti významných IT systémů.

Ministerstvo zahraničí čelilo kybernetickému útoku v červnu. Podle serveru Deník N za útokem na českou diplomacii s velkou pravděpodobností stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Ruské velvyslanectví to označilo za spekulaci. Hackeři údajně narušili vnější počítačovou síť ministerstva, ve které nejsou utajované informace. Výbor poté se znepokojením konstatoval, že incident je "podle informací NÚKIB útokem cizí státní moci". Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu kritizoval, že NÚKIB se situací zabýval a informoval Senát, ale žádného z členů vlády. "

NKÚ: Ministerstvo kultury dávalo dotace složitě a neefektivně

Ministerstvo kultury (MK) v letech 2016 až 2018 rozdělovalo peníze na kulturní aktivity složitě, neefektivně a netransparentně, podpora byla roztříštěná a kvůli chybějícímu informačnímu systému náročná pro poskytovatele i příjemce. Na základě prověrky o tom informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). I když MK podle kontrolorů už po předchozí kontrole před pěti lety slíbilo nápravu, nedostatky přetrvávaly. Ministerstvo kultury tvrdí, že od letošního roku platí příkaz ministra, který sjednotil a podrobně upravil systém dotací a do velké míry odstranil roztříštěnost, složitost, administrativní zátěž a neefektivitu dotačních výběrových řízení.

Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval poskytnutí zhruba 500 až 600 milionů korun v letech 2016 až 2018 na aktivity, jako jsou tanec, divadlo, literatura, hudba nebo výtvarné umění. Za přidělení dotací bylo v té době zodpovědných devět odborů ministerstva, které postupovaly rozdílně, zjistil NKÚ. "Například pokud příjemce pořádal festival zahrnující divadlo i tanec, musel podat dvě žádosti o podporu. Každé výběrové řízení spravoval jiný odbor ministerstva s odlišnými požadavky," uvedl NKÚ v tiskové zprávě. Nedostatky zjistil také u některých příjemců dotací. Například jeden vypracoval každý rok dvě verze vyúčtování - v prvním vykazoval zisk, v opraveném vyúčtování vykazoval ztrátu, ministerstvo kultury ale několik let za sebou vyúčtování přijalo bez výhrad a každoročně tomuto žadateli přidělilo dotaci, kterou požadoval, a to ve výši desítek milionů korun.

Česká pošta potřebuje podle premiéra Babiše restrukturalizaci

Česká pošta potřebuje podle premiéra Andreje Babiše (ANO) restrukturalizaci, kterou by měli připravit kvalitní krizoví manažeři. Předseda vlády to uvedl na facebooku. Dodal, že se očekává prodej nepotřebných nemovitostí České pošty. Z peněz, které za ně utrží, by měl podle Babiše vzniknout fond, který umožní nákup nových technologií. Babiš v příspěvku na facebooku zrekapituloval hospodaření státní České pošty i její zákonnou povinnost doručovat na každé místo pětkrát týdně, což by podle něj žádný soukromý doručovatel nepřijal. Pošta má také jednu z nejhustších sítí poboček na světě, což nese náklady na platy, dodal. S odkazem na hospodářské výsledky uvedl, že dobrý hospodář nemůže takový stav tolerovat donekonečna. "Stará Česká pošta je mrtvá," konstatoval. "Jediné řešení je restrukturalizace, která z ní udělá moderní a univerzální poštovní službu s konkurenceschopnou logistikou, finančními a jinými službami, prostě celkově přívětivou k zákazníkovi 21. století," uvedl Babiš.

Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Babiš takový plán považuje za nereálný. Pošta podle něj musí zůstat ve státním vlastnictví. Prezident Miloš Zeman tento týden podepsal zákon, podle kterého bude moci Česká pošta požadovat od státu roční kompenzaci čistých nákladů za své služby až 1,5 miliardy korun místo půlmiliardy. Zvýšení horního limitu kompenzací navrhl ve Sněmovně ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), protože platný limit podle něj neumožňuje plnou kompenzaci nákladů.

V Liberci vyvinuli pro armádu uniformu s proměnlivým maskováním

Vědci Technické univerzity v Liberci vyvinuli pro armádu uniformu s proměnlivou kamufláží, která dokáže vojáka zamaskovat v lese i na poušti. Při pohybu v lese má uniforma tmavozelené odstíny, v sušším a teplejším prostředí vybledne. Dokáže to díky termochromním pigmentům v materiálu, ze kterého je uniforma vyrobena. O úspěchu týmu zdejší katedry materiálového inženýrství ČTK informovala mluvčí univerzity Barbora Jónová. Prototyp oděvu předají podle ní vědci v nejbližších dnech Vojenskému výzkumnému ústavu k testování. Česká armáda používá dvě základní varianty kamufláže - klasickou "lesní" s hnědými a zelenými odstíny a světlejší "pouštní" pro použití například na misích v sušším prostředí Afghánistánu. Na vývoji materiálu pracoval tým vědců liberecké univerzity dva roky. Termochromní pigmenty použité na textilii jsou podle vedoucí vývoje Martiny Vikové nastavené tak, aby tmavě zelené ladění přecházelo do světlejšího při teplotě 37 až 40 stupňů Celsia. Změna se může dít opakovaně a dlouhodobě. Jednou z výzev vývoje chameleoní kamufláže bylo stabilizování světlostálosti použitých pigmentů, tak aby dlouhodobě odolávaly slunečnímu záření. Použitou textilii navíc vědci opatřili voděodolnou vrstvou, která dobře obstojí v náročných terénních podmínkách.

Zemědělec a botanik přetváří zemědělskou krajinu Hodonínska

Soukromý zemědělec a vystudovaný botanik, zoolog a ekolog Martin Smetana vrací život do rozlehlých polí v okolí Blatničky na Hodonínsku. Usadil se v ní v roce 2010, začal chovat drůbež a postupně nakupovat pozemky, na kterých chtěl pěstovat staré odrůdy hrušní. Kromě pozemků scelených pozemkovými úpravami v roce 2015 má i několik pruhů v lánech, kde začal pod sázené stromy vysévat bělokarpatské luční kvítí a sázet další ovocné stromy. Život se na jeho pozemcích objevil velmi rychle, řekl ČTK při procházce po nich. Na jeho pozemcích postupně vzniká sbírka starých odrůd hrušní. "Chci vypěstovat dlouhověké stromy, které vydrží i více než 200 let," řekl Smetana. Mezi hrušně seje semena bělokarpatských bylin, aby vznikly druhově bohaté louky. Založil i rakytníkový sad, sází třešně, kdouloně, jabloně. Do míst, kde dřív byly nedozírné lány prakticky bez života, se vrací hmyz, ptáci, drobní i větší savci. Na druhou stranu jeho záměry dávají ekonomický smysl. "Plody lze prodávat, v budoucnu bych chtěl pást ovce a kozy, a co se nespase, lze prodat jako seno, o které je zájem," řekl Smetana.

Projekt krajinné obnovy přihlásil do soutěže Adapterra Awards. Podle svých slov nechce ani tak vyhrát, ale inspirovat další. Říká, že má jak kladné ohlasy ve vesnici, tak se mu ozývají i spolužáci, kteří vlastní pozemky. Díky jeho práci se do krajiny vrací biodiverzita a dokáže lépe čelit dopadům klimatických změn. I když sucho a škůdci trápí i jeho.

Návrhářka vytvořila pro Dubí kolekci šatů inspirovaných cibulákem

Módní návrhářka Eva Stolařová vytvořila u příležitosti 155. výročí výroby cibuláku v Dubí kolekci šatů inspirovaných právě cibulákovým vzorem. Dnes firma z Dubí nese název Český porcelán a tzv. cibulový dekor nadále dělá. Oděvní výtvarnice z Teplic je dlouholetou milovnicí cibuláku. Šaty vytvořila původně na výroční ples Českého porcelánu, nyní našly místo na výstavě. Symboly jsou na oděvy ručně malované, doplněné flitry a korálky. Vzniklo přesně tolik šatů, kolik je vzorů na cibulákovém dekoru, což je osm. Deváté šaty vzory kombinují. Každé mají jiný střih a něco jiného v popředí. "Historii vzoru jsem dlouho studovala, abych mohla dekory přesně vystihnout. Mají své přesné názvy jako bambus, lotosový květ, broskev, pivoňka, chryzantéma," uvedla Stolařová.

Zajímavou historii má samotný vzor cibulák, žádná cibule v něm totiž není. "Je to granátové jablko, které ale tehdy Evropané neznali, ale dekor jim připomínal cibuli," zmínila výtvarnice, která vzory namalovala a poté je zdobila. Žádné další doplňky podle Stolařové šaty nepotřebují.

Sport

Tenista Tomáš Berdych zvládl vítězně návrat na kurty po vleklých zdravotních problémech. V úvodním kole turnaje ve Winston-Salemu zdolal Itala Andrease Seppiho 6:1, 3:6, 6:3 a slavil první výhru na okruhu ATP po téměř půl roce. Naposledy se radoval koncem února v Dubaji. "Bylo to pro mne velice těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat, dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím. Nebyla to sice zrovna hezká výhra, ale vítězství se počítá," řekl český tenista na webu ATP. Třiatřicetiletý Berdych startuje ve Winston-Salemu na divokou kartu, aby otestoval svou připravenost před nadcházejícím US Open.

Oštěpař Jakub Vadlejch obsadil na mítinku Diamantové ligy v Birminghamu druhé místo a vylepšil svůj nejlepší letošní výkon na 85,78 m. Až posledním pokusem ho předstihl Čeng Čao-cchun z Tchaj-wanu. Jakub Holuša doběhl v nebodovaném závodě na 1500 m devátý v čase 3:40,52.

Sportovní lezec Adam Ondra se zatím na olympijské hry nekvalifikoval. Na mistrovství světa v Japonsku v kombinaci nepostoupil do finále. V kvalifikaci skončil osmnáctý a měl daleko k potřebné sedmé příčce v redukovaném pořadí. Obhájce stříbra doplatil na nevydařené lezení na rychlost a technickou chybu v obtížnosti, kvůli které mu rozhodčí neuznali většinu zdolané cesty. Jeden z nejlepších světových lezců Ondra považoval postup na olympiádu za nejdůležitější úkol na světovém šampionátu v japonském Hačiodži, který byl pro sportovní lezce první šancí probojovat se na premiéru svého sportu pod pěti kruhy. Ondra by měl mít další šanci na přelomu listopadu a prosince ve francouzském Toulouse, kam bude pozváno dvacet nejlepších dosud nekvalifikovaných závodníků z letošního Světového poháru napříč disciplínami. Tam se utkají o šest míst. Jedno místo bude k dispozici na jaře 2020 na ME.

Počasí

V Čechách oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 21 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 °C.