Vláda připravuje program na prevenci nelegální migrace ze severní Afriky a Sahelu

Na pomoc v severní Africe a Sahelu by se měl zaměřit nový společný program ministerstev zahraničí, obrany a vnitra. Resorty by na něj podle informací Českého rozhlasu měly v příštích třech letech dát až sedm set milionů korun. Cílem programu je předcházet v krizových místech nelegální migraci z Afriky do Evropy. Program by se měl zaměřit konkrétně na pomoc v Mali, Maroku a Etiopii.

Zástupci resortů vnitra a obrany budou o svých finančních příspěvcích na pomoc v Africe jednat příští týden s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou. Vláda by pak podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD)měla návrh dostat na stůl do konce října.

Čínská ambasáda v Praze se ohradila proti otevřenému některých českých politiků o Hongkongu

Čínskému velvyslanectví v Praze se nelíbí vyjádření některých českých politiků a institucí o Hongkongu a ohradilo se proti němu. Jde o otevřený dopis nezávislého senátora a předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera, který v týdnu napsal čínskému velvyslanci. V něm Fischer apeloval na Čínu, aby se zdržela násilí. Čínské velvyslanectví na Facebooku napsalo, že jednotliví politici a některé instituce v poslední době vyjádřily chybné názory a že je to vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Fischer na svém otevřeném dopisu trvá.

České ministerstvo zahraničí vyjádření čínského velvyslanectví v Praze na Facebooku zaznamenalo, nechce ho ale komentovat. Hongkong zažívá už dva měsíce velké demonstrace. K ukončení represí vůči demonstrantům vyzvala i Českomoravská konfederace odborových svazů.

Nástroje pro chytrou komunikaci s obyvateli používá desetina českých obcí

České obce čím dál víc komunikují s občany přes chytré platformy a aplikace. Podle Asociace moderně komunikujících samospráv je používá zhruba desetina obcí. Pomocí třeba webového nebo mobilního rozhlasu se lidé můžou dozvědět, jaké jsou změny úředních hodin. Taky umožňují obyvatelům dávat vedení obcí zpětnou vazbu.

Některá větší města mají vlastní platformy pro komunikaci obyvatel s úřady. Třeba Pražané můžou upozorňovat na problémy přes aplikaci Změňte.to nebo portál Chodci sobě. Na olomoucké Univerzitě Palackého zase založili portál Chodím Olomoucí.

Lesy ČR kvůli kůrovci zvýší výsadbu stromků

Státní podnik Lesy České republiky letos hodlá zvýšit počet vysázených stromků při zalesňování o pětinu na nejméně 55 milionů kusů z loňských 46 milionů. Obnovu lesů, která stojí miliardy korun ročně, podnik v současné době rozsáhlé kůrovcové kalamity považuje za prioritu. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Aktuálně podnik eviduje asi 22.000 hektarů holin, z nichž je 16.000 hektarů po kůrovcových těžbách. Loni a letos se státním lesům podařilo obnovit 9500 hektarů lesa po kůrovcové těžbě. Podíl smrku v nové výsadbě Lesy ČR dlouhodobě snižují. Na kalamitních plochách připadá na smrk 30 procent, na buk 25 procent, dubu je 15 procent, borovice deset procent, zbytek tvoří ostatní dřeviny.

Lázním chybí zdravotníci, některé omezují péči o pacienty na pojišťovnu

Lázně se potýkají s nedostatkem pracovníků. Podle Svazu léčebných lázní chybí hlavně fyzioterapeuti, ale i lékaři a sestry. Za vinu to dávají rostoucím platům ve fakultních nemocnicích, kam podle nich odborný personál odchází. Podle svazu nedostatek odborného personálu pak vede k omezení odborné péče a kapacit určených pro pacienty, kterým hradí léčbu pojišťovna. Ti můžou mít hlavně v letní sezóně problém se do lázní dostat v tříměsíční lhůtě. Většina lázní lůžka určená pojištěncům škrtá a nabízí je turistům, říká šéf Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. "My je nemůžeme obsadit pacientem, musíme je prodat někomu, kdo je v takovém hotelovém módu, je mu poskytována péče, která může být kvazi zdravotní." Problémy s umisťováním pacientů evidují i zdravotní pojišťovny, a to hlavně u lidí po operaci. Zájem o lázně přitom každoročně roste - léčí se v nich o zhruba pětinu víc lidí než před pěti lety.

V ČR je 566 kempů, což ji řadí na dvanácté místo v Evropě

V České republice je 566 kempů, což ji řadí v počtu kempů na dvanácté místo v Evropě. Prvenství drží Francie s 8000 kempy. Vyplývá to z aktuální analýzy projektu Česko v datech. V Česku je nejvíce tábořišť na jihu Čech, na které připadá více než čtvrtina kempů, což souvisí s vysokou koncentrací vodních ploch. Naopak nejméně kempů je v Praze. Připojení wifi je v kempech téměř samozřejmostí, platba kartou je ale možná v méně než polovině kempů. Kempy v Jihočeském kraji nabízejí zhruba 14.300 míst pro stany a karavany, což je 26,7 procenta z celkového počtu míst v Česku. Na druhém místě je Středočeský kraj s asi 5800 místy (10,9 procenta) a na třetím Jihomoravský kraj s 5600 kempovacími místy (10,4 procenta). Naopak nejméně kempů se nachází v Praze, jde asi o 2,1 procenta z celorepublikového počtu.

Starodávná tradice jízdy králů přilákala v Kyjově davy lidí

Davy lidí v neděli v Kyjově na Hodonínsku sledovaly starodávnou tradici jízdy králů. Na koních ozdobených barevnými pentlemi ji předvedla krojovaná chasa z nedalekých Skoronic. Byl to jeden z vrcholů festivalu Slovácký rok. Přehlídka, která se koná jednou za čtyři roky, v neděli skončila. Jízda králů se na Slováckém roku objevila poprvé v roce 1956. Od té doby se jí účastnilo několik generací chlapců a mužů ze Skoronic. Pořadatelé ji zařazují na program festivalu jako jednu z posledních připomínek, jak výrazně se na každodenním životě Kyjova a okolních vesnic podílel selský stav, dnes prakticky vymizelý. Počátky tradice jízdy králů sahají podle odborníků až do předkřesťanských dob. Kdy a proč vznikla, není jasné. Dalším sledovaným programovým bodem Slováckého roku byl sobotní krojovaný průvod městem. Plno bylo také na všech večerních pořadech v letním kině s kapacitou 2500 lidí. Další Slovácký rok by se pak měl konat znovu za čtyři roky, tedy v roce 2025.

Barum Czech Rally už poosmé vyhrál Jan Kopecký

Barum Czech Rally vyhrál popáté v řadě tovární jezdec Škody Jan Kopecký. Navigátorem byl Pavel Dresler. Záludnosti patnácti rychlostních zkoušek zvládli o více než o minutu a půl rychleji než druhý Filip Mareš, třetí skončil Brit Chris Ingram. Všichni tři medailisté jeli ve vozech Škoda Fabia. Kopecký vyhrál zlínský podnik evropského šampionátu celkově už poosmé.

Hradecká získala potřetí deblový titul v Cincinnati

Lucie Hradecká je potřetí šampionkou čtyřhry na elitním turnaji v Cincinnati a pokaždé vyhrála s jinou spoluhráčkou. V roce 2012 to bylo s Andreou Hlaváčkovou, loni s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou a nyní slaví první společnou trofej s Andrejou Klepačovou ze Slovinska. Celkově vybojovala čtyřiatřicetiletá česká tenistka 23. deblový titul.

Počasí na pondělí

V Čechách oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, později odpoledne a večer od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 21 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 °C, na horách kolem 15 stupňů Celsia.