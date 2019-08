Babiš: Pokud si ČSSD nepřeje být ve vládě, měla by to jasně říct

Pokud si sociální demokraté nepřejí být ve vládě, měli by to jasně říct. Televizi Prima to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Chválí si sice spolupráci s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, sociální demokraté jsou ale podle něj nejednotní a neustále hledají argumenty, proč ve vládě nebýt. ANO a ČSSD mají na mnoho věcí rozdílné názory a pokud to tak bude pořád, není to dobrá situace pro budoucnost koaliční vlády, míní Babiš. Hamáček na twitteru reagoval, že ČSSD si ve vládě přeje být, ale za předpokladu, že bude dodržována ústava a rozpočet umožní fungování jejích ministerstev.

Babiš v pátečním rozhovoru mimo jiné řekl, že ve vládě odmítá být s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou (ČSSD). Jeho jmenování tento týden odmítl po několika měsících prezident Miloš Zeman, ČSSD kvůli jeho otálení dříve hrozila odchodem z koalice. Babiš dodal, že problémy nespočívají jen ve sporu o Šmardu. "Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu," uvedl.

Premiér Babiš nechce kandidáta ČSSD Michala Šmardu jako ministra kultury

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nechce, aby se kandidát ČSSD Michal Šmarda stal ministrem kultury. Řekl to v televizi Prima. Podle něj je Šmarda pro funkci nevhodný a ve vládě by jen kritizoval. Babiš tak podpořil stanovisko prezidenta Miloše Zemana, který Šmardu odmítl jmenovat ministrem tuto středu.

Předseda strany Jan Hamáček na Twitteru uvedl, že Babiš prezidentovi Šmardu sám navrhl a že ho změna názoru překvapila. S premiérem se sejdou v pondělí. Den na to za prezidentem do Lán pojedou kromě Babiše i předsedové Pirátů a lidovců.

Policejní protiteroristická linka funguje tři roky, volalo na ni zatím 70 lidí

Na speciální policejní protiteroristickou linku volalo zatím 70 lidí. Linka funguje tři roky. Volat na ni můžou pořadatelé kulturních akcí nebo třeba provozovatelé obchodních domů i historických památek. Policisté jim pak můžou přijít poradit, jak se bránit před možným teroristickým útokem. Nejvíc lidí na linku volalo v prvním roce její existence, a to asi 40. V minulých dvou letech zájem klesl.

Na linku v minulosti volali třeba pořadatelé festivalu Letní Letná. Službu naopak nevyužily třeba festival Hrady.cz nebo pražské Národní muzeum. Se zajištěním bezpečnosti jim radí soukromé firmy.

K výročí listopadové revoluce se v krajích chystají desítky akcí

Výročí 30 let od listopadu 1989 připomenou po ČR desítky výstav, koncertů, besed a dalších akcí. Někde vystoupí i pamětníci a aktéři listopadových událostí, města odhalí nová pietní místa. Na přípravě programů se vedle krajů a měst podílejí i školy a spolky. Mnoho ale finální program teprve dokončuje, zjistila ČTK. Města často s připomínkou sametové revoluce nečekají až na listopad. Například už při zářijovém Znojemském historickém vinobraní bude královská družina v průvodu rozhazovat pamětní mince. Do oběhu se tak dostane 10.000 stříbrných a 100 zlatých mincí s vyraženými letopočty 1989-2019. Na letišti Hradčany v Libereckém kraji se 19. října uskuteční projekt Ralsko - 30 let svobody s ukázkami z vojenské historie. V Přerově mohou lidé již nyní navštívit výstavu Přerov sametový, která ukazuje dosud nevystavené fotografie a dokumenty ze soukromých archivů. V Humpolci pak bude mít výstava k listopadu 1989 vernisáž 20. října a v Plzni lidé od 19. do 21. září na veletrhu cestovního ruchu uvidí, kam jezdili za komunismu Čechoslováci na dovolenou.

V Česku ubývá poštovních schránek

V Česku za posledních deset let ubylo víc než dva tisíce poštovních schránek. Vyplývá to z údajů České pošty. Teď je v zemi necelých 21 tisíc schránek. Ubývá jich hlavně proto, že klesá počet dopisů, které do nich lidé hází. Zároveň ale Česká pošta musí dodržovat pravidla, která určují, kde schránky musí být. V městech nad 10 tisíc obyvatel to lidí nesmí mít ke schránce dál než jeden kilometr.

Na střední Moravu se kvůli hrabošům slétají obří hejna čápů

Obrovská hejna čítající až 200 čápů obsadila v těchto dnech pole na střední Moravě. Důvodem jsou přemnožení hraboši, které čápi chytají při orbě přímo za pluhy. Podle ornitologů tak početná hejna nebyla zaznamenána již několik let, sdělil ČTK místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek. Čeští hraboši přitom zastavili čápy na cestě do Afriky, kam se vydali se svými mláďaty. Zatímco zemědělci je řeší jako obrovský problém, čápi budou díky hrabošům putovat řádně nasyceni.

Obrovská hejna zaznamenali ornitologové na Olomoucku, Přerovsku či Prostějovsku. V hojném počtu se vyskytují i v sousedním Zlínském kraji.

Prahou v sobotu prošel pochod za práva zvířat

Stovky lidí v sobotu v Praze protestovaly proti násilí, kterého se člověk dopouští na zvířatech. Ochránci se letos poprvé připojili k protestům, které se pravidelně pořádají třeba v Londýně, New Yorku nebo Berlíně. Pochodu se zúčastnily stovky lidí. Na téměř dvouhodinový průvod centrem metropole vyrazily krátce po poledni z Klárova, přes Staroměstské náměstí a skončily v horní části Václavského náměstí. Demonstranti ve svých projevech zmiňovali i nespokojenost se současnou českou legislativou, která podle nich dostatečně nepostihuje týrání zvířat i takzvané množírny domácích zvířat. Mezi demonstranty byli výrazně zastoupeni mladí lidé.

Pochod nazvaný The Official Animal Rights March pořádal spolek Otevři oči pod záštitou britské organizace Surge a podpořily ho další dvě desítky organizací. Na akci, která se obešla bez potyček, dohlížela policie.

Centrem Ostravy prošel první průvod hrdosti gayů a leseb

Centrem Ostravy prošel v sobotu první průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT). Šlo v něm přes 500 převážně velmi mladých lidí, kteří z Masarykova náměstí došli do Komenského sadů, kde jejich program pokračoval proslovy či neformálními přednáškami. Cílem shromáždění bylo podle organizátorů z kolektivu Ostravský Pride připomenout si 50. výročí první akce tohoto druhu a upozornit na to, že o rovný přístup k lidem LGBT je nadále potřeba aktivně usilovat. Proti pochodu protestovala skupina odpůrců, od účastníků průvodu je oddělila policie.

Loutka Spejbla letos oslavuje sté narozeniny

Loutkový Spejbl oslavuje letos sté narozeniny. Divadlo na jeho počest vydá nové CD a uspořádá výstavu SPEJBL 100. Během letošní a následující divadelní sezony zařadí soubor také jedno nové představení pro děti a jedno pro dospělé. Novináře o tom informovala za Divadlo Spejbla a Hurvínka Darina Miklovičová. Na následující sezony divadlo chystá nové představení pro dospělé Hotel Spejbl od autorů Kirschner, Král a Lstibůrek. Pro děti pak divadlo na říjen připravuje premiéru hry Past na Hurvínka. Výstava věnovaná přímo loutce s názvem SPEJBL 100 začne 4. listopadu ve Ville Pellé.

Loutka, která je součástí Divadla Spejbla a Hurvínka, byla vyrobena v roce 1919. První vystoupení se konalo o rok později na podzim. Divadlo Spejbla a Hurvínka proto slaví sté narozeniny oba roky a připravuje několik nových vystoupení a událostí na obě sezony.

Divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno v roce 1930. Předtím autor prvních loutek Josef Skupa působil pouze na amatérské scéně. Divadlo se časem rozšířilo o tři další postavy, Máničku, bábinku a psa Žeryka a vystřídalo se u nich několik hlasů a autorů.

Sportovní lezec Jan Kříž získal na mistrovství světa v Hačiodži stříbro v závodech na rychlost a má první medaili ze světového šampionátu dospělých. Ve vyřazovacích bojích prohrál na patnáctimetrové stěně až ve finále, v němž těsně nestačil na Itala Ludovica Fossaliho. Mistr světa v lezení na obtížnost Adam Ondra obsadil celkově 58. příčku ale i tak si zajistil start v kombinaci, ve které se bude soutěžit na příští olympiádě. Účast v kombinaci měl český reprezentant jistou i v případě, že by v rychlolezení pokazil start a skončil poslední.

Tenistka Petra Kvitová se kvůli bolesti v problémovém levém předloktí odhlásila z turnaje v newyorském Bronxu, kde měla na divokou kartu absolvovat generálku na US Open. Devětadvacetiletá česká hráčka má potíže se svou dominantní rukou již od května a přišla kvůli nim mimo jiné o grandslamové Roland Garros.

Tenista Tomáš Berdych v neděli ve Winston-Salemu absolvuje další pokus o návrat na kurty po vleklých problémech se zády. Kvůli nim předčasně ukončil poslední dvě sezony a letos od března absolvoval jediný zápas ve Wimbledonu. Dlouholetý člen elitní desítky světového žebříčku je nyní na 103. místě.

Plavkyně Marcela Šťastná získala ve věku 82 let tři medaile na mistrovství světa v jihokorejském Kwangdžu. Dvě z nich jsou zlaté, jedna stříbrná. Českou republiku reprezentuje od roku 1958. Čtyři zlaté přiveze z Koreji také šestasedmdesátiletý Rudolf Šmerda. O plaveckém úspěchu informoval na facebooku Český svaz plaveckých sportů.

Příští týden bude až 30 stupňů Celsia, ochladí se na začátku září

Teploty v příštím týdnu dosáhnou podle meteorologů až na tropických 30 stupňů Celsia. Uprostřed týdne se ale ochladí na maximálně 24 stupňů a od začátku září teploty ještě klesnou. Od 2. do 8. září Český hydrometeorologický ústav odhaduje průměrnou odpolední teplotu na 21 stupňů. První školní týden bude zima i přes noc - okolo 9 stupňů. Má taky vydatněji pršet - s průměrným úhrnem srážek asi 20 milimetrů. Zbytek září už by měl být dešťově i teplotně průměrný.

Počasí na neděli

Zpočátku oblačno až zataženo a hlavně na sever místy slabý déšť. Dopoledne se začne od jihozápadu vyjasňovat až na skoro jasno, večer ale začne oblačnost na západě a severozápadě opět přibývat a místy se přidají přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32°C, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia.