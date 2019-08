Meziroční růst cen průmyslových výrobců opět zpomalil

Ceny průmyslových výrobců v ČR v červenci zpomalily meziroční růst na 2,1 procenta z červnových 2,5 procenta. Zpomalil rovněž růst cen v zemědělství na 12,1 procenta a ve stavebnictví na 3,9 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 2,5 procenta, stejně jako v červnu. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Vývoj cen v průmyslu ovlivnilo zejména zdražení elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o osm procent. Ceny potravin, nápojů a tabáku se zvýšily o čtyři procenta. Zdražily také těžba, plastové a nekovové minerální výrobky nebo nábytek. Výrazně naopak zlevnil koks a rafinované ropné produkty. Klesly i ceny chemických látek a výrobků.

Na dopravní stavby chce stát v příštím roce dát celkem 87 miliard korun

Stát chce dát v příštím roce na dopravní stavby celkem 87 miliard korun. To je o pět miliard víc než původně plánoval. Oznámil to ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO. O další peníze ze státního rozpočtu ale jeho rezort už žádat nebude - chce hledat jiné zdroje. Do pěti let taky plánuje zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. V současné době je rozestavěno 191 kilometrů nových dálnic a připraveno dalších 33 kilometrů.

Čeští vojáci dostali medaile a ocenění za zahraniční mise

Čeští vojáci, kteří se vrátili ze zahraničních misí v Kosovu, Itálii a Afghánistánu, obdrželi v pátek v Domě armády v Praze medaile a ocenění. Jednalo se o příslušníky velitelství mise KFOR v Kosovu, vojáky, kteří působili na velitelství operace Sophia v Itálii, a příslušníky páté jednotky Vojenské policie KAMBA, kteří byli nasazeni na území Afghánistánu. Celkem bylo oceněno 28 příslušníků Armády ČR. Některým vojákům byly uděleny čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy a věcné dary.

Vědci: Kůrovec na Šumavě napadne maximálně 15 procent parku

Kůrovec může v nejbližších letech na Šumavě podle vědců napadnout stromy maximálně zhruba na 15 procentech rozlohy národního parku. Masivnější šíření tohoto škůdce odborníci neočekávají. Vedení Jihočeského kraje však proti tomu tvrdí, že kůrovec zničí v nejbližších letech stromy na polovině rozlohy šumavského parku. ČTK to řekli zástupci obou názorových táborů. Názor Jihočeského kraje vychází z toho, že podle návrhu nového rozdělení do zón bude asi polovina území parku spadat do dvou částí s nejpřísnějším režimem. Dokument počítá s tím, že v takzvané přírodní zóně se nebude zasahovat vůbec a v zóně přírodě blízké se bude kácet jen výjimečně.

Zásah ombudsmanky pomohl Češce žijící v cizině, potřebovala průkaz

Ombudsmanka Anna Šabatová pomohla Češce žijící v zahraničí, jejíž dítě potřebovalo lékařský zákrok a konzulát mu odmítal vydat cestovní průkaz. Ženě se na začátku letošního roku narodil syn, který měl vrozenou vadu nohy. Bylo ji nutné operovat co nejdříve po narození, jelikož by se s dalším růstem zhoršovala. Češka proto chtěla s dítětem urychleně vycestovat z africké země zpátky do ČR, kde by mu byla poskytnuta potřebná péče. Zastupitelský úřad jí však odmítl vydat náhradní cestovní průkaz, bez něhož však s dítětem nemohla odjet. Matka proto podala stížnost u ministerstva zahraničních věcí. Generální inspekce a interní audit ministerstva shledal stížnost důvodnou. Žena se tedy znovu obrátila na zastupitelský úřad v zemi, kde pobývala. Pracovníci úřadu jí však průkaz opět odmítli vydat. Proto kontaktovala ombudsmanku, která se spojila s ministerstvem zahraničních věcí. "Ministerstvo se ztotožnilo s mým názorem, že postup pracovníků konzulátu byl chybný. Následně konzulát instruovalo, aby cestovní průkaz pro syna stěžovatelky bezodkladně vydal. K tomu došlo v červenci a dítě i s matkou pak mohlo konečně vycestovat do České republiky a podrobit se potřebné lékařské péči," uvedla Šabatová.

Na Pražském hradě začala výstava věnovaná osobnosti krále Václava IV.

Na Pražském hradě začla výstava věnovaná osobnosti českého a římského krále Václava IV. a umění jeho doby. Výstava v Císařské konírně představuje místa spojená s jeho životem, uměleckořemeslné práce gotiky 14. a 15. století, architekturu i liturgické předměty. Připomíná 600. výročí úmrtí krále Václava IV, syna Karla IV., v jehož stínu někdy bývá tento panovník skryt. Na 16. srpna připadá den Václavova úmrtí. Výstava je podle autorů jednou z hlavních letošních kulturních událostí na Pražském hradě, shromáždilo se na ní mnoho zápůjček z Evropy i ze zámoří. Návštěvníci uvidí například Sedleckou a Velkobítešskou monstranci, relikviář sv. Markéty z Břevnovského kláštera, poprsí sv. Petra a Pavla z Arcibiskupského paláce v Praze, univerzitní žezlo Humboldtovy univerzity v Berlíně nebo jezdecké sedlo z Metropolitního mu zea v New Yorku.

Výstava Český a římský král Václav IV.: Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 bude přístupná do 3. listopadu.

Vítězové dabingové soutěže v Přelouči dostanou pamětní medaile

Vítězové letošního 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing obdrží pamětní stříbrné medaile z dílny České mincovny s hercovým portrétem. ČTK to řekl místostarosta Přelouče Ivan Moravec (Nezávislí pro Přelouč). "Každé významné výročí by se mělo oslavit nějak výjimečně," dodal. Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči udělují od roku 1995. Jmenují se po herci a dabérovi Františku Filipovském, který se v Přelouči narodil. Ceny mají podle pořadatelů zlepšit kvalitu a prestiž českého dabingu.

Česká mincovna vyrábí a prodává pamětní mince a medaile a je jedinou tuzemskou mincovnou s oprávněním razit mince pro Českou národní banku. V cyklu Hvězdy stříbrného plátna již vydala pamětní medaile s podobiznami Karla Fialy, Rudolfa Hrušínského, Vladimíra Menšíka a Jiřího Kodeta.

Vítěze dabingové soutěže pořadatelské město vyhlásí v sále Občanské záložny 21. září. Soutěž má osm kategorií, například za nejlepší mužský, ženský a dětský dabingový výkon nebo za nejlepší televizní dabingové zpracování TV seriálu.

Ve Vizovicích začalo tradiční Trnkobraní, každý rok přiláká tisíce lidí

Tradičním koštem slivovice a jiných pálenek začal v pátek ve Vizovicích na Zlínsku dvoudenní festival Vizovické Trnkobraní. Festival se letos koná již 52. rokem, navštěvují jej vždy tisíce lidí. Již 17. rokem je v den zahájení v areálu vizovické likérky košt. Letos na něj dorazilo 1103 vzorků, a to především díky rekordní sklizni ovoce v loňském roce, řekl ČTK obchodně-marketingový ředitel likérky Rudolf Jelínek Miroslav Motyčka. Loni bylo vzorků 965. Tradičně nejvyšší počet vzorků byl letos přihlášen v kategorie slivovice, a to 504. Přišlo však také 131 vzorků hruškovice, 126 meruňkovice, 110 vzorků jablkovice, 56 vzorků třešňovice a 22 vzorků vínovice. "Všechny ostatní druhy ovoce jsou zařazeny do kategorie ostatní. Máme radost, že v této kategorii nechybí ani oskerušovice, která je typická pro oblast táhnoucí se od Vizovic po Strážnici. Za raritu roku bych neváhal letos označit pálenku z ananasu," uvedl Motyčka. Vzorky bude hodnotit asi 400 hodnotitelů rozdělených do 40 komisí.

Český klubový fotbal bude mít jediný tým ve skupině po 5 letech

Český klubový fotbal zažil ve čtvrtek nejčernější večer za posledních pět let. Premiérově od roku 2014 vypadly v jeden den z evropských pohárů tři týmy a poprvé od stejné sezony bude mít domácí liga jen jednoho zástupce v základní skupině. Ve hře zůstala už jen mistrovská Slavia. Po čtvrtečním vyřazení Plzně, Sparty a Mladé Boleslavi se českému fotbalu zhorší národní koeficient, stále má ale slušnou naději, že udrží umístění v první patnáctce žebříčku a tím i stávajících pět celků v pohárech pro přespříští sezonu 2021/22.

Fotbalisté Sparty, Plzně i Mladé Boleslavi skončili v Evropské lize ve třetím předkole

Ani jeden z českých fotbalových týmů nepostoupil do čtvrtého předkola Evropské ligy. Fotbalisté Sparty v odvetném utkání 3. předkola prohráli na hřišti tureckého Trabzonsporu 1:2, což vzhledem k domácí remíze 2:2 v prvním zápase na postup nestačilo. Plzeň v odvetě 3. předkola doma sice porazila Antverpy 2:1 po prodloužení, ale belgický tým postoupil díky úvodní výhře 1:0 a většímu počtu vstřelených branek na soupeřově hřišti. A do 4. předkola se neprobojovala ani Mladá Boleslav, která doma podlehla rumunskému FCSB 0:1.

Počasí na sobotu

Převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy, zejména ve východní polovině území. Později na západě a jihozápadě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na horách kolem 18 stupňů Celsia.