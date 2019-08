Senát chce o auditní zprávy k možnému střetu zájmu Babiše požádat přímo EK

Senátoři už potřetí jednali o auditních zprávách Evropské komise k zemědělským dotacím. Ty se týkají i údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Senátní komise se kvůli tomu sešla za zavřenými dveřmi. Auditní zprávu stále oficiálně nedostala. O příslušné dokumenty chce proto požádat přímo Brusel. Řekl to šéf komise Zdeněk Nytra z ODS. Senátoři už dřív o zprávy žádali ministerstvo zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Všechny resorty ale dokument odmítly poskytnout.

Dvě předběžné auditní zprávy k možnému Babišově střetu zájmů dorazily do Česka na přelomu května a června. Evropská komise v nich dospěla k závěru, že premiér Babiš má i nadále vliv na firmu Agrofet, kterou vložil do svěřenských fondů. Státní zemědělský intervenční fond následně rozhodl, že nebude proplácet firmě Agrofert dotace od února 2017. Česku teď hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem čtyř set padesáti milionů korun, které Agrofert čerpal. Andrej Babiš auditní zprávy zpochybnil a tvrdí, že Česká republika žádné dotace vracet nebude.

Ministerstvo vnitra: Pokračuje trend útoků proti lidem kvůli politickému názoru

Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval trend nárůstu nenávistných projevů vůči lidem pro jejich politické přesvědčení. Uvádí to čtvrtletní zpráva o extremismu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podle zprávy upozadilo tradiční extremistické strany, volby do evropského parlamentu ukázaly jeho dominanci mezi xenofobně laděnými subjekty. Xenofobním politikům, aktivistům a dezinformačním médiím se nadále dařilo rozdělovat společnost, uvádí dokument. Terčem předsudečné nenávisti se podle něj stále častěji stávají i skupiny s odlišným politickým smýšlením. "Velmi nebezpečným fenoménem se stávají útoky proti konkrétním zástupcům těchto skupin. V naprosté většině se zatím jedná o verbální agresi, evidována jsou ovšem i fyzická napadení," píše se ve zprávě. Terčem útoků tak nejsou jen zástupci národnostních, etnických, náboženských a sexuálních menšin nebo bezdomovci a lidskoprávní aktivisté, nýbrž i politici neextremistických stran a novináři. Nenávistné projevy se podle zprávy v některých případech obracejí i proti osobám, které se do povědomí veřejnosti dostaly právě kvůli xenofobním výpadům.

Stát chce trestat firmy, které nezveřejní své skutečné majitele

Stát chystá tresty pro firmy, které nezveřejní své vlastníky. Hrozila by jim za to až padesáti tisícová pokuta. Další pokutu - až čtvrt milionu korun - by mohly dostat podniky, které v evidenci neopraví chybné údaje. Počítá s tím návrh zákona o skutečné evidenci majitelů, který ministerstvo spravedlnosti nedávno poslalo do připomíkového řízení. Nahlásit své skutečné majitele přitom podniky musely do konce minulého roku. Povinnost splnila necelá čtvrtina firem.

Odbory nesouhlasí s plánem ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu

Až o 7 miliard korun ročně by mohl přijít státní rozpočet po zavedení stravenkového paušálu. Vyplývá to z výpočtů Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Podle ministerstva financí ale půjdou na zavedení paušálu z rozpočtu přibližně dvě miliardy korun. Právě resort financí přišel s návrhem, že by zaměstanec dostával peníze na stravu přímo na účet. To se ale nelíbí nejen stravenkovým firmám, ale i odborům. Předsedovi Českomoravského odborového svazu Josefu Středulovi vadí, že o tom resort nejednal s firmami ani zaměstnanci.

Ministerstvo dopravy dostalo seznam silnic, kde chtějí obce zakázat vjezd kamionů

Zástupci obcí a krajů předali ministerstvu dopravy seznamy silnic, na kterých by se podle nich měl omezit vjezd kamionů. Chtějí předejít tomu, aby nákladní vozy přes tyto úseky objížděly silnice prvních tříd, na kterých se bude od příštího roku vybírat mýto. Ministerstvo jim nabídlo pomoc s koordinací při stanovování zákazů vjezdů. Resort chce taky samosprávám poskytnout data o vytíženosti nejrizikovějších úseků. Další jednání na mininisterstvu dopravy by mělo být v září. Celkem má být od ledna zpoplatněno 860 kilometrů silnic první třídy a mýto se rozšíří i na 35 kilometrů dálnic.

Veterináři: Látka na hubení hlodavců nejspíš zabila desítky zajíců a bažantů

Státní veterinární správa potvrdila, že patnáct zajíců v Žatčanech na Brněnsku zabila látka, kterou obsahuje jed na hubení hlodavců Stutox II. Zvířata tam minulý týden objevili myslivci na poli. Přes šedesát mrtvých zajíců a několik bažantů našli myslivci také v Brně-Tuřanech a Šlapanicích. Veterináři potvrdili, že také tam byly u dvou uhynulých zajíců nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce. Veterináři svá zjištění předávají Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), který by měl případ došetřit. Jed na hraboše Stutox II minulý týden na polích u Brna plošně použila firma Bonagro. Ředitel společnosti Roman Zvěřina uvedl, že minulý týden nebylo nutné žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku a ohlašovací povinnost podle něj firma splnila.

Plošné použití Stutoxu II proti přemnoženým hrabošům povolil minulý týden Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Nyní lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.

Pohonné hmoty dál zlevňují, tempo se ještě zrychluje

Zlevňování pohonných hmot dál zrychluje. Benzín v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o deset haléřů na 32 korun a 76 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Nafta zrychluje dokocne ještě rychleji, v průměru teď řidiči zaplatí 31 korun a 86 haléřů. To je o 12 haléřů méně než minulý týden. Nejdražší benzin se teď tankuje v Olomouckém kraji. Přes třicet tři korun zaplatí řidiči i na Vysočině a v Praze. naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou i nadále v Jihočeském kraji.

V ČR ubývá studentů, kteří odcházejí z vysokých škol bez titulu

Od roku 2017 klesl počet neúspěšných studentů vysokých škol o dvě procenta. I tak ale čtyři z deseti nedokončí ani bakalářské studium. Vyplývá to z nových dat Ministerstva školství, které má Český rozhlas exkluzivně k dispozici. I když je úbytek studentů, kteří školu nedokončí, postupný, je podle ministerstva školství důležité, že se podařilo zvrátit trend. "Od roku 2009 až do roku 2016 kontinuálně rostla neúspěšnost, tedy snižovala se vlastně efkektivia systému. V roce 2016 nastal zlom a nyní již dva roky po sobě vidíme klesající trend, což je pro nás klíčová informace," uvedl náměstek ministra školství Pavel Doleček. Častým důvodem, proč mladí z vysokých škol odcházejí, je nedostatek odpočinku hlavně při zkouškovém období.

ČOI: Polovina zkontrolovaných hraček měla v prvním čtvrtletí nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u poloviny dětských hraček, které kontrolovala od ledna do března. Informoval o tom mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Kontroloři uložili pokuty ve výši skoro 2 miliony korun. Inspekce zkoumala kolem 1500 modelů hraček a u necelých tří set zakázala jejich prodej. Nejčastěji na hračkách chybí identifikace výrobce nebo dovozce nebo nejsou správně uvedeny instrukce k použití a varování. Obchodní inspekce v prvním čtvrtletí označila jako nebezpečné tři hračky. Ve všech případech šlo o výrobky z Číny.

Déšť zmírnil půdní sucho, zasažena už jím je méně než polovina Česka

Déšť z posledních dnů zmírnil sucho v půdě. Ještě na konci července hlásilo nedostatek vláhy 75 procent Česka, teď už je to 40 procent území republiky. Vyplývá to ze statistik Českého hydrometeorologického ústavu. Minulý týden spadlo v průměru 25 milimetrů srážek. To je podle meteorologů zhruba o čtvrtinu víc než obvykle. V příštích dnech má podle předpovědi pršet jen občas s ojedinělými bouřkami.

Sport

Adam Ondra se stal potřetí mistrem světa v lezení na obtížnost. V japonském Hačiodži vyhrál před Němcem Alexanderem Megosem a rakouským obhájcem titulu Jakobem Schubertem. Šestadvacetiletý Ondra potvrdil, že obtížnost je jeho parádní disciplínou, z které získal již sedmou světovou medaili.

Na mistrovství světa do Tokia pojede sedm českých judistů včetně olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Vedle šesti mužů se na vrchol sezony chystá také dvacetiletá Markéta Paulusová, kterou čeká debut na seniorském světovém šampionátu. Naopak Pavel Petřikov počítá s tím, že desáté mistrovství světa bude jeho poslední. Šéftrenér Petr Lacina věří, že jeho svěřenci jsou dobře připraveni.

Počasí na pátek

Oblačno, místy přeháňky, zejména ve východní polovině území, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Na východě zpočátku až zataženo. Odpoledne a večer od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na horách kolem 15 stupňů Celsia.