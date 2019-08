Meziroční růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí zpomalil na 2,7 procenta

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku zpomalila meziroční růst na 2,7 procenta z 2,8 procenta v prvním čtvrtletí. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu, který zveřejnil Český statistický úřad. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil o 0,6 procenta. "Příznivý vývoj přitom zaznamenala většina odvětví ekonomiky, přičemž nejvíce přispěla odvětví obchodu, pohostinství a ubytování. Dařilo se i průmyslu," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Naopak ale pokračuje zpomalování růstu investiční aktivity.

Ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že poprvé za rok a půl svým meziročním růstem česká ekonomika překonala Slovensko. To vykázalo ve druhém čtvrtletí meziroční růst o 1,9 procenta po 3,7 procenta v prvním čtvrtletí.

Podle analytiků si česká ekonomika vedla ve druhém čtvrtletí velmi dobře především s ohledem na mezičtvrtletní pokles německé ekonomiky. Pomáhá jí v tom především domácí poptávka, která tlumí negativní vývoj v zahraničí. Ten ovšem českou ekonomiku do jisté míry negativně ovlivní ve druhém pololetí. Za celý letošní rok by tak podle ekonomů měla ekonomika stoupnout o zhruba 2,5 procenta proti loňským třem procentům, odhadují ekonomové.

Senát schválil elektronické dálniční známky od roku 2021

Řidiči budou od roku 2021 používat elektronické dálniční známky. Ty úplně nahradí papírovou verzi. Novelu zákona schválil Senát. Předlohu teď musí ještě podepsat prezident. Dálniční poplatek budou motoristé v novém systému platit po internetu nebo přes mobilní aplikaci. Bude vázaný na konkrétní registrační značku. Auta bude možné kontrolovat na kamerách, nebo pomocí některých mýtných bran. Poplatek už navíc nebude platit jeden kalendářní rok, ale 365 po sobě jdoucích dní. Limit pro maximální cenu známky poslanci ani senátoři nezvýšili.

Největší odbory v Česku se zastaly demonstrantů v Hong Kongu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula poslal otevřený dopis čínskému velvyslanci v Praze. Vyzval ho v něm, aby čínská vláda ukončila represe proti demonstrantům v Hong Kongu. Dále žádá, aby vláda upustila od vyvíjení nátlaku na úřady a firmy, aby propouštěly své zaměstnance, kteří se do protestů zapojí. Dopis ve středu zveřejnil odborový svaz na svém webu. Středula se v dopise také postavil za požadavky hongkongského odborového hnutí, které jsou společné s dalšími demonstranty. Jde například o vyšetření policejního násilí a zneužívání moci a zavedení všeobecného volebního práva.

Besip zahájil novou bezpečnostní kampaň zaměřenou na motorkáře

Od začátku roku ke konci července zahynulo na českých silnicích 48 motorkářů. Podle policejních statistik bylo podobně tragické i loňské období. Besip proto zahájil bezpečnostní kampaň pod názvem "LIMIT", která cílí právě na motorkáře. Hlavní tváří celé kampaně Besipu je motocyklový závodník Lukáš Pešek se kterým se letos na podzim budou moct motorkáři setkat v motokempu. Vyzkouší si vněm například kritické brždění.

Vyučených řemeslníků v Česku ubývá, chybí zedníci i malíři pokojů

Vyučených řemeslníků je v Česku rok od roku méně. Největší propad je u absolventů zednických nebo taky malířských oborů. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků se ještě v roce 2005 v Česku vyučilo přes 700 zedníků, loni už jich bylo jen kolem 250. Podobně jsou na tom i truhlářské profese. Zatraktivnit řemeslné obory pro mladé lidi má například učební předmět Technika. Do osnovy ho od letošního září plánují zařadit desítky základních škol.

Ruské velvyslanectví kritizuje odstranění Koněvovy plakety z pražské Staroměstské radnice

Pražský magistrát nechce vrátit na fasádu Staroměstské radnice takzvanou Koněvovu plaketu. Ta připomíná podíl Rudé armády v čele s maršálem Ivanem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů v květnu 1945. Podle primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů je nápis na pamětní desce historicky nepřesný. Ruské velvyslanectví to považuje za pokus vymazat část společných dějin. Plaketa je teď v rukou restaurátorů a do konce srpna by se měla dostat do Muzea hlavního města Prahy.

Pamětní deska byla na Staroměstské radnici od roku 1946. Předloni ji dělníci sundali kvůli rekonstrukci.

Policie obvinila trojici Čechů z otrokářství, hrozí jim 15 let

Detektivové odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili dva muže a jednu ženu z obchodování s lidmi. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina Čechů podle kriminalistů v období let 2009 - 2017 nabízela v Ústeckém kraji osobám ze sociálně slabého prostředí „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Nejméně deset lidí měli pachatelé vylákat do anglického města Manchester, kde je vykořisťovali a násilím nutili k práci. "Podle našich závěrů na místě některým odebrali doklady, poskytli jim ubytování, v omezeném množství stravu a udržovali je ve stavu, kdy se poškození nemohli svobodně rozhodovat a byli odkázáni na obviněné, neboť bez dokladů, znalosti cizího jazyka, bydlení a finančních prostředků se na nich stali zcela závislými," popsal mluvčí. Organizovaná skupina pak opakovaným fyzickým a psychickým násilím měla poškozené přimět k nuceným pracím v domácnosti, na myčkách aut, restauracích či továrně na zpracování a výrobu potravin. Navíc zneužívala jejich sociální dávky. V několika případech také podle detektivů zorganizoval sňatky s lidmi ze států vně EU, a to kvůli legalizaci jejich pobytu v unii.

Česká centrála případ řešila ve společném vyšetřovacím týmu s britskými kolegy z Jednotky proti modernímu otroctví Greater Manchester Police. Kolik peněz skupina trestnou činností získala, zatím kriminalisté nezjistili. Obvinění jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí osm až 15 let vězení.

Oprava Průmyslového paláce na Výstavišti začne příští rok, Praha získala stavební povolení

Praha získala stavební povolení na obnovu levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti, které před 11 lety zničil požár, a na kompletní rekonstrukci pravého křídla a střední haly secesní budovy. Kompletní plán na rekonstrukci chce mít magistrát připravený na podzim. Ještě letos by se měla vypsat zakázka na stavebníka a ve druhé polovině příštího roku chce město s pracemi začít. Odhadovaná cena rekonstrukce je podle dřívějších informací asi 1,25 miliardy korun, rekonstrukce počítá i s vybudováním nového zázemí, technických prostor a podchodu ke Křižíkově fontáně.

Speciální vlak Banat mířící na festival na podporu českých krajanů je opět vyprodán

Speciální vlak převážející návštěvníky i účinkující do rumunského Eibentálu, kde se koná festival na podporu českých krajanů, je letos opět vyprodán. Vlak vyjede ze Smíchovského nádraží v Praze 20. srpna. Soupravu tvořenou 18 vozy, která poveze přes 1200 pasažérů, potáhnou tři lokomotivy společnosti Kladenská dopravní a strojní, která vlak vypravuje. ČTK o tom za organizátory informovala Kateřina Dědková. Souprava o délce 505 metrů se nevejde skoro na žádné nástupiště v České republice, například na brněnském nádraží bude zastavovat pouze zadními vozy. Vlak s celkovou tonáží 1035 tun čeká přes 1100 km dlouhá cesta do Oršavy, kde na účastníky budou čekat lodě a autobusy, které je převezou do české vesnice Eibentál. Tam čeká návštěvníky během čtyř dnů přesně 111 vystoupení na pěti místech. Z původně okrajové záležitosti se z festivalu stal fenomén, který se již rozšířil do dalších míst, a to jak rumunského, tak i srbského Banátu. Hrát se vedle Eibentálu bude i v Gerníku a nově také u české menšiny v Češku Selu.

V transylvánských Karpatech žije v šesti českých vesnicích oblasti Banátu přes tisíc lidí, kteří kolem roku 1823 do těchto míst odešli z tehdejší rakouské monarchie. Díky naprosté izolovanosti a jazykové a kulturní svébytnosti si čeští krajané dodnes udrželi ojedinělou komunitu v těžko dostupné přírodě u řeky Dunaj.

Lidé se téměř po roce můžou v Luhačovicích opět napít z pramene Vincentka

V Luhačovicích na Zlínsku je opět možné se napít nejznámějšího pramene Vincentka přímo u zdroje ve stejnojmenné hale, kde byla dokončena téměř rok trvající rekonstrukce. Kompletní obnova haly je součástí rekonstrukce přilehlé lázeňské kolonády, která by měla být hotova v listopadu. "Architektonicky hodnotná hala působí nyní mnohem světleji, je vzdušná a barevně sladěná jako před 70 lety, kdy byla postavena. Hosté se mohou těšit i na stálou interaktivní expozici o vzniku a významu luhačovických minerálních vod, která bude na ochozu haly k vidění už v průběhu září," řekl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Hala se využívá také pro kulturní a společenské akce. I po otevření v ní budou pokračovat dokončovací práce.

Lázeňská kolonáda s halou Vincentka patří mezi kulturní památky a je součástí areálu navrženého na Seznam světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce kolonády, haly Vincentka i dalších objektů v lázeňském areálu bude stát asi 104 milionů korun, z toho evropská dotace by měla činit přes 98 milionů korun. Objekty získají původní podobu, postaveny byly na přelomu 40. a 50. let minulého století podle projektu architekta Oskara Poříska. Lázeňským areálem s kolonádou a halou Vincentka projde ročně téměř milion lidí.

Kvitová v Cincinnati vypadla se Sakkariovou, neuspěla ani Strýcová

Tenistka Petra Kvitová svůj první zápas po víc než měsíční pauze nezvládla. Na turnaji v Cincinnati prohrála s Řekyní Marií Sakkariovou 1:2 na sety. Světová šestka Kvitová, jejíž slibně rozjetou sezonu zbrzdilo zranění předloktí levé ruky, absolvovala v Ohiu teprve druhý turnaj od květnového Říma a první od Wimbledonu. Nerozehranost a zdravotní pauza byly na výkonu české tenistky znát: během tří setů udělala 53 nevynucených chyb, z toho devět dvojchyb, a připsala si jen 25 vítězných úderů.

Do dalšího kola neprošla ani Barbora Strýcová, jež se do hlavní soutěže dostala jako "lucky loser" z kvalifikace. Vypadla s Ruskou Kasatkinovou po sadách 4:6 a 6:7. Z českých tenistek už na turnaji zbývá jen Karolína Plíšková, která se ve středu večer utká ve druhém kole s Wang Ja-fan, už v úterý odpoledne vypadla Kateřina Siniaková.

Počasí na čtvrtek

Jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se vytvoří mlhy. K ránu na západě přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia.