NÚKIB: Za kyberútokem na českou diplomacii stojí cizí stát

Za kybernetickým útokem na ministerstvo zahraničí stojí cizí státní moc. Vyplývá to z informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad to sdělil senátnímu výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor v usnesení vyzval vládu, aby kybernetické bezpečnosti věnovala veškerou pozornost a rozpočtové prostředky. Podle serveru Deník N za červnovým hackerským útokem na českou diplomacii s velkou pravděpodobností stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Ruské velvyslanectví označilo informaci Deníku N o možné zodpovědnosti GRU za spekulaci a záležitost nechtělo dále komentovat.

Deník N napsal, že útok v červnu na ministerstvu odhalili státní specialisté na kybernetickou bezpečnost. Hackeři při něm narušili vnitřní počítačovou síť ministerstva, ve které nejsou utajované informace.

ČEZ: Cena povolenek může uspíšit odstavení uhlí v Evropě

Vysoká cena emisních povolenek může uspíšit odstavení uhelných zdrojů v Evropě. V rozhovoru s ČTK to řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Podle údajů serveru Carbon Pulse cena povolenky aktuálně činí 26,70 eur (690 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry, ještě na začátku loňského roku přitom byla pod osmi eury (206,7 koruny). Povolenky platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky. Podle Nováka povolenky díky současnému růstu konečně začaly plnit cíl, za kterým byly zřízeny - tj. že povedou k odstavení nejstarších, nejméně účinných a nejšpinavějších zdrojů na trhu. ČEZ už dříve oznámil, že v příštím roce přestane vyrábět jeho uhelná elektrárna Prunéřov 1. Odstavení čeká i elektrárnu Mělník 3, jejíž jediný uhelný blok je vůbec největší v České republice. Z červencových údajů Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) vyplývá, že uhelné elektrárny už nemá deset evropských států, další země jejich odstavení plánují nebo o něm uvažují.

STEM: Prezidentovi věří 57 pct lidí, u mladých převážila nedůvěra

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana podle výzkumu ústavu STEM za poslední rok stoupla na 57 procent, loni mu důvěřovalo 56 procent dotázaných. Prezidentovi věří hlavně lidé starší 60 let, mezi kterými se těší důvěře 68 procent dodázaných. Mezi mladými lidmi ale začala převažovat nedůvěra - loni mu věřilo 53 procent mladých a letos 43 procent lidí mezi 18 a 29 lety. Zcela jednoznačně je podle STEM důvěra v prezidenta podmíněna politickými preferencemi dotázaných. Důvěřují mu zejména voliči KSČM (92 procent důvěřujících) a SPD (88 pct), dále pak voliči ANO (81 pct) a ČSSD (75 pct). Nedůvěra v prezidenta převažuje u voličů ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL.

Ministrům důvěřuje 38 procent obyvatelstva, zatímco loni to bylo 35 procent. Poslancům důvěřuje stejně jako loni 35 procent lidí a senátorům pouze třetina veřejnosti (32 procent). Průzkum STEM se konal od 14. do 30. června. Zapojilo se do něj 1004 lidí starších 18 let.

Rusko kritizuje, že Praha nechce vrátit pamětní desku na radnici

Ruské velvyslanectví kritizuje záměr pražského magistrátu nevrátit na Staroměstskou radnici pamětní desku připomínající podíl Rudé armády na osvobození Prahy od nacistů v roce 1945. Velvyslanectví to v tiskové zprávě označilo za pokus vymazat z paměti část společných dějin Česka a Ruska. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) serveru Aktuálně.cz sdělil, že nápis na pamětní desce je historicky nepřesný, podle něj bude vhodnější, když deska bude v muzeu i s vysvětlující tabulkou. Pamětní deska byla na Staroměstské radnici od roku 1946. V roce 2017 ji dělníci sundali kvůli rekonstrukci budovy. "Co se týče důvodu, proč se deska nevrátí na Staroměstskou radnici, spočívají v tom, že je historicky nepřesná. V českém textu je zanedbávána role Pražského povstání," řekl Hřib Aktuálně.cz.

Odbory a další organizace žádají na zdravotnictví 9 procent HDP

Odbory a další organizace nemocnic, lékařů či pacientů žádají zvýšení výdajů na zdravotnictví na devět procent hrubého domácího produktu (HDP) Česka. Nyní je to méně než sedm procent. Třináct organizací to oznámilo na tiskové konferenci. V roce 2020 by chtěly rozdělit 25 miliard korun z rezerv zdravotních pojišťoven. Uvedly to už na konci června, ministerstvo zdravotnictví to odmítlo. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) by bylo rozpuštění rezerv krátkozraké řešení, které by vystačilo jen na rok. V tiskovém prohlášení sdělil, že objem peněz ve zdravotnictví je na historické výši. Letos činí příjmy systému zdravotního pojištění 320 miliard a příští rok to podle Vojtěcha bude asi 350 miliard.

ČR teď dává na zdravotní péči zhruba 6,8 procenta HDP. "To číslo je iluzorní, protože peníze zůstávají na účtech zdravotních pojišťoven. Reálně je to tak asi o pětinu méně," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Stát by měl podle ní navýšit aspoň na 1600 korun měsíčně i platbu pojistného za státní pojištěnce, jako jsou důchodci, nezaměstnaní a děti. Letos platí pojišťovnám za každého 1018 korun měsíčně. Je jich zhruba 5,9 milionu. Podle Žitníkové chybí v nemocnicích asi 5500 sester a dalšího personálu, aby mohl být naplňován zákoník práce a další předpisy. Peníze podle odborových organizací chybí zejména v menších nemocnicích, nemocnicích následné péče a pro domácí péči, kterou poskytují i charitativní organizace. V médiích se objevily případy nemocnice v Rumburku na Děčínsku, kterou město poslalo do insolvence, a nemocnice v Litoměřicích, kterou město zvažovalo prodat.

Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistky, rozhodl soud

Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistiky, provozovateli serveru HlídacíPes.org. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Okamura v příspěvku na facebooku označil web za podvodný, spojený s miliardářem a filantropem Georgem Sorosem, novináře také nazval "mediální žumpou". Okamurův právní zástupce novinářům řekl, že se proti rozsudku odvolá. Okamura v příspěvku, kvůli kterému by se měl omluvit, reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100.000 korun. U soudu zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20.000 korun. Okamura následně na sociální síti uvedl, že je web podvodný a "spojený s penězi George Sorose".

Okamurův právní zástupce Petr Přikryl u soudu řekl, že je schopen doložit další případy, kdy podle něj server uvedl nepravdivé informace. Údajné napojení na Sorose pak údajně Okamura vyvodil z veřejných zdrojů. Přikryl také doplnil, že označení "mediální žumpa" se nevztahovalo na zaměstnance ústavu, nýbrž na všechny novináře, kteří na Okamuru útočí. Po jednání novinářům řekl, že proti rozsudku podá odvolání.

Soud odmítl nárok Grandi Stazioni na 1,26 miliardy Kč

Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu italské firmy Grandi Stazioni, která chtěla po Českých drahách (ČD) a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) zhruba 1,26 miliardy korun kvůli ušlému zisku, který podle společnosti vznikl neprodloužením pronájmu hlavního nádraží v Praze. Firma měla historickou budovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což však v termínu neučinila. Podle soudkyně Heleny Marsové firma neprokázala, že by měla důvodný předpoklad prodloužení smlouvy. Rozsudek je nepravomocný, advokát společnosti Zbyšek Kordač se k případnému odvolání nevyjádřil. Soud zároveň přikázal Grandi Stazioni uhradit náklady protistran na soudní řízení, které se blíží 20 milionům korun.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do října 2016. Smlouvu ji kvůli nesplnění smluvních podmínek neprodloužil nový vlastník SŽDC, na kterou objekt při převodu všech nádražních budov v zemi od ČD přešel. Podle dohody s ČD z roku 2003 měla společnost do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.

Pojďte si zkusit dávat jed do nor, vyzval šéf zemědělců ministra Brabce

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha vyzval otevřeným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby si on a ministerští úředníci vyzkoušeli kladení jedu na hraboše do nor. Svaz chce povolení plošné aplikace jedu Stutox II, podle něj není v silách zemědělců zmenšit počty přemnožených hrabošů pouze kladením jedu do nor. Vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP) ČTK shání. Pýcha již dříve uvedl, že je postojem ministerstva, které plošnou aplikaci jedu odmítá, zklamaný. Pozval ministra na jednodenní výlet Moravu, kde by mu zemědělci problematiku přemnožených hrabošů přiblížili, ministr by si pak sám mohl vyzkoušet kladení jedu do nor. Pýcha doufá, že ministr výzvu neodmítne a s "vyhrnutými rukávy" ukáže, jak je jednoduché jed pouze do nor aplikovat. K této aktivitě Pýcha vyzval i zástupce environmentálních organizací, jako jsou Česká společnost ornitologická nebo Svaz ochránců přírody. Tyto organizace se plošného využití jedu také obávají.

Kvůli viru Povodí Odry zlikviduje až 60 tun ryb v Petrově rybníce

Povodí Odry musí kvůli virové infekci zlikvidovat až 60 tun ryb chovaných v Petrově rybníce v Krnově na Bruntálsku. Škodu firma odhaduje na několik milionů korun. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Šárka Vlčková. Ryby žijící v soustavě několika rybníků napadla herpes viróza kapra Koi. Není přenosná na člověka. Pro populaci ryb je ale smrtelná. Ohrožuje vždy 80 až 100 procent chovaných ryb. Šíření viru už potvrdila Krajská veterinární správa. "Musíme vyklidit ohnisko nákazy a zajistit likvidaci všech druhů ryb v příslušném asanačním podniku. Dále bude provedena desinfekce rybníka jeho vyschnutím a desinfekční ošetření veškerých pracovních nástrojů a pomůcek. Následně bude po všech zmíněných opatřeních ponecháno ohnisko nákazy nejméně šest týdnů ladem. Pak teprve může být provedeno nové zarybnění," řekl vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička.

Nákaza je i jinde v republice. Ryby nakažené herpes virem jsou i na Chrudimsku. Veterinární správa nařídila usmrcení ryb v rybnících Zámecký a Ježkovka v Heřmanově Městci. Rybáři postupně likvidují chovy i v dalších šesti rybnících na Pardubicku.

Deloitte: Život se nejvíc zlepšil v Přelouči, zhoršil v Železném Brodě

Podmínky pro život se z více než dvou stovek obcí s rozšířenou působností za poslední rok nejvíce zlepšily v Přelouči a Šternberku, naopak nejvýraznější zhoršení zaznamenal Železný Brod a Sušice. Vyplývá to z Indexu kvality života 2019, který sestavuje společnost Obce v datech ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte. Nejlepší životní podmínky mají podle žebříčku stejně jako loni Říčany, nejnižší kvalita života zůstala v Orlové. Index porovnává dostupná data ve všech 206 obcích s rozšířenou působností v Česku. Zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi například ve formě spolkového života. Analytici podle Deloitte obce subjektivně nehodnotí, pracují s využitím metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přelouč na Pardubicku v letošním žebříčku poskočila na 61. místo ze 149. pozice v loňském hodnocení. "Napomohlo tomu zlepšení podmínek v oblasti stěhování mladých, hazardu a průměrné délky života," uvedla Deloitte. Šternberk na Olomoucku si polepšil na 87. příčku z loňského 165. místa. V porovnání krajů si nejvíce polepšily obce ve Zlínském a Jihomoravském kraji, největší pokles vykazují obce v Královéhradeckém kraji. Nejvyšší kvalita života je podle Deloitte dlouhodobě v Praze, Brně a jejich okolí a velmi dobrých výsledků dosahují také jižní, jihozápadní a střední Čechy. Mezi krajskými městy dominují Praha, Brno, Plzeň, Pardubice a Hradec Králové. "Nejnižší hodnocení mají obce ze strukturálně postižených regionů, tedy Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Ve většině obcí z těchto regionů žije vysoký podíl lidí s finančními problémy, je v nich v porovnání se zbytkem ČR vysoká nezaměstnanost," uvedl k výsledkům jednatel společnosti Obce v datech Jan Havránek.

Festival Věčná naděje připomene odkazy terezínských skladatelů

Týdenní hudební festival Věčná naděje nabídne návštěvníkům koncerty komorní hudby od terezínských skladatelů. Skladby autorů z období holokaustu představí přední umělci. Druhý ročník festivalu se koná od 18. do 25. srpna v Praze a v Terezíně. "Nově, oproti minulému roku, každému koncertu předchází komentovaný úvod, který by měl uvést kontext skladeb a autorů. Měl by přiblížit posluchačům jejich životní osudy, ale také skladby, které zazní," řekl ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný. Návštěvníci si poslechnou například díla Pavla Haase, Hanse Krásy nebo Gideona Kleina.

Festival Den Brna připomene obléhání města Švédy roku 1645

Brno se od čtvrtka do soboty přenese zpátky v čase do roku 1645. Festival Den Brna připomene boje při obléhání města Švédy. Účastníci uvidí ukázky bitvy nebo ochutnají dobové pokrmy. Turistické informační centrum (TIC) spolu s Biskupstvím brněnským připravilo sérii komentovaných prohlídek. V sobotu projde městem historický průvod, který položí věnce u hrobky velitele Raduita de Souches v kostele svatého Jakuba. Pod jeho velením brněnská posádka, která měla pouhých 1500 mužů odrazila Švédy, jichž bylo 28.000. Obléhání Brna trvalo 112 dní a bylo součástí třicetileté války, která začala v roce 1618. Brněnská pověst říká, že generál Torstenson nemohl dlouho Brno dobýt, a proto prohlásil, že pokud nedobudou město do poledne, boje skončí. A protože se mu dařilo, obránci odzvonili poledne na Petrově už v 11:00. Švédové odtáhli a na Petrově dodnes zvoní zvony o hodinu dřív.

Centrum Prahy oživili flašinetáři, zní klasika i Edith Piaf

Centrum Prahy oživili flašinetáři, v metropoli se pošesté koná jednodenní festival Flašinet žije!. Zvuky hracích strojků se postupně zní v barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, na Kampě u Karlova mostu a v Českém muzeu hudby. Akce se účastní flašinetáři z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a Francie. V kostele svatého Mikuláše zazněly tóny klasických skladeb, například Sbor židů z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho nebo předehra z Figarovy svatby v podání dvou flašinetů. Na Kampě si kolemjdoucí vyslechnou improvizované hraní doprovázené živým zpěvem a při zakončení festivalu v Českém muzeu hudby zazní při koncertě skladby jako Non, je ne regrette rien od Edith Piaf nebo Radeckého marš. V Českém muzeu hudby si návštěvníci během celého dne mohou prohlédnout flašinety a hrací strojky, které má Národní muzeum ve svých sbírkách.

Sport

Sportovní lezec Adam Ondra ve finále boulderingu na mistrovství světa nenavázal na výhry z kvalifikace i semifinále a skončil šestý. Na žádné ze čtyř cest se nedostal ani na takzvanou zónu, tedy bodovaný mezistupeň ještě pod vrcholem. Titul v Japonsku získal domácí Tomoa Narasaki, letošní vítěz celkového hodnocení Světového poháru. Ondra, který má z boulderingu světový titul z roku 2014 a další dvě stříbra, vstupoval do finále jako velký kandidát na medaili. Může si spravit chuť v lezení na obtížnost, které ve středu začíná kvalifikací. Semifinále a finále je na programu ve čtvrtek. Pro českou lezeckou jedničku je na tomto MS nejdůležitější kombinace, která se uskuteční příští týden. V této disciplíně se bude totiž bojovat o místa na OH v Tokiu.

Barbora Strýcová převzala na turnaji v Cincinnati trofej pro světovou jedničku ve čtyřhře, kterou se stala před měsícem po vítězství ve Wimbledonu po boku Tchajwanky Sie Šu-wej. "Můj nejsladší polibek," uvedla na instagramu k fotografii, na níž líbá stříbrnou trofej. Na jejím vrcholu je zvětšený tenisový míč ozdobený diamanty. "Každá hráčka, která se dostala na první místo žebříčku, tu má jeden diamant. A můj je tu taky!" dodala. Strýcová zažila ve Wimbledonu životní grandslam, neboť vedle premiérového titulu na londýnské trávě postoupila až do semifinále dvouhry. V Cincinnati si nakonec zahraje singlovou soutěž také, i když neuspěla v posledním kole kvalifikace. Do hlavní soutěže jí ale pomohlo odhlášení Američanky Amandy Anisimovové. Vedle Strýcové v Cincinnati startují i Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Kateřina Siniaková.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, na východě až zataženo a zpočátku místy déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.

Bouřky, které v noci z neděle na pondělí přešly z Německa na severovýchod Čech, s sebou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přinesly zhruba 40.000 blesků v celé své dráze. Šlo o bouřkový systém s rozsahem nad sto kilometrů, který není v červenci a první polovině srpna žádnou výjimkou, ale poslední roky jich ústav nezaznamenal tolik, co některá dřívější léta, sdělila ČTK mluvčí ústavu Marina Součková.