ČT: Vojtěch chce zaměstnancům nemocnic přidat maximálně tři pct

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce zaměstnancům státních nemocnic přidat v příštím roce maximálně tři procenta. Argumentuje tím, že v minulých letech rostly výdělky lékařů a sester dostatečně a že nyní mají nemocnice investovat spíše do svého vybavení. Informovala o tom Česká televize (ČT). Ministr tak upravil svůj původní plán, v dubnu mluvil o pětiprocentním zvýšení platů.

Plán kritizuje koaliční ČSSD a odbory, které požadují růst minimálně o deset procent, jinak slibují protesty. Vláda o lednovém růstu základních platů zdravotníků ve státní sféře rozhodne na podzim. Ve státních nemocnicích vzrostl průměrný plat lékařů v letech 2016 až 2018 podle údajů ministerstva zdravotnictví o více než 11.000 korun na 85.690 Kč a zdravotních sester o zhruba 8500 korun na 42.881 Kč.

Spojené síly chtějí koaliční jednání o stylu primátora Hřiba

Zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) požádá o svolání koaličního jednání na téma politického stylu primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Jednání klubu svolal šéf zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) kvůli postupu primátora, který se v pondělí pokusil na radě neúspěšně nechat odhlasovat odvolání šéfa firmy Pražská plynárenská, která spadá do gesce radního TOP 09 Jana Chabra. Hřib v reakci uvedl, že to avizoval předem. Pospíšil ČTK před jednáním řekl, že nechce bourat koalici, ale je podle něj nutné řešit Hřibův komunikační styl. Dodal, že primátor by měl fungovat jako mediátor a sám o sobě žádné zvláštní kompetence nemá, nemůže proto zasahovat do gescí radních koaličních partnerů.

Hřib v reakci uvedl, že problému Pospíšila nerozumí. "Obvykle má v koalici problém ten, kdo byl přehlasován. Ale v tomto případě paradoxně je nespokojen ten, kdo to hlasování vyhrál," uvedl. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský vyzval k dohodě. Spory mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od začátku stávající koalice loni v listopadu objevují pravidelně. Kromě plynáren se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Dnes v noci vyvrcholí meteorický roj Perseid

Lidé dnes mohou na noční obloze pozorovat padající hvězdy. Z noci na úterý vyvrcholí meteorický roj Perseid, který každoročně trvá od 17. července do 24. srpna. V době kolem maxima bude podle odborníků možné vidět za hodinu několik desítek meteorů. Za hodinu může spadnout až 100, ale lidské oko jich i vzhledem k rozloze oblohy tolik nezachytí. Meteory jsou světelné jevy, které nastávají při průletu meteoroidu zemskou atmosférou. "V případě Perseid jde o pozůstatky z komety Swift - Tuttle, které se srážejí se Zemí, velkou rychlostí 59 km/s vstupují do atmosféry a shoří," uvedl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Perseidám se někdy přezdívá Slzy svatého Vavřince podle světce, který má 10. srpna svátek.

Prima: Na Benešovsku byl zavražděn šestiletý chlapec

Na Benešovsku byl ve čtvrtek zavražděn šestiletý chlapec. Uvedla to televize Prima na základě vyjádření mluvčí středočeské policie Veroniky Čermákové. Kriminalisté podezírají z vraždy ženu, bližší informace mluvčí uvést nechtěla. Podle Primy je podezřelou matka zavražděného, která se s otcem dítěte soudila o opatrovnictví chlapce.

Sport

Martin Prokop obsadil druhé místo v závodě Hungarian Baja, který je součástí seriálu Světového poháru v cross country bajas. Zkušený rallyeový jezdec nestačil jen na Orlanda Terranovu z Argentiny, který vyhrál třetí soutěž v řadě a dostal se do čela šampionátu. Prokop svedl s továrním jezdcem Mini vyrovnanou a dramatickou bitvu, nakonec s ním ale o 37 sekund prohrál.

Týden po devátém místě na domácím okruhu v Brně dojel Jakub Kornfeil ve Velké ceně Rakouska osmý. Druhý český motocyklista v Moto3 Filip Salač na 19. příčce nebodoval, vítězství se po téměř dvou letech v seriálu mistrovství světa dočkal Ital Romano Fenati.

Lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství světa v Japonsku do semifinále boulderingu z prvního místa. Jako jediný dosáhl při všech pěti kvalifikačních pokusech až na vrchol. Další tři čeští reprezentanti se do semifinále nedostali. Šestadvacetiletý Ondra už má z boulderingu tři světové medaile. V Hačiodži může v úterý přidat další, jeho hlavním cílem je ale postup na olympijské hry do Tokia. K tomu potřebuje skončit v kombinaci, která je na programu na závěr šampionátu, v redukovaném pořadí do sedmého místa.

Počasí

Zpočátku polojasno, v severozápadní polovině Čech oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne oblačno až zataženo i na ostatním území. Nejvyšší teploty od 18 °C na západě až po 32 °C na východě a jihovýchodě území.