Inflace v Česku stoupla na 2,8%

Meziroční inflace v červenci stoupla na 2,8 procenta z červnových 2,7 procenta, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. Za zrychlením růstu cen stojí podle nich sezonní zdražení dovolených či vyšší náklady na bydlení. Opačným směrem působily ceny pohonných hmot. Český statistický úřad zveřejní údaje o červencové inflaci v pondělí 12. srpna.

Analytik ČSOB Petr Dufek vysvětluje inflaci především rostoucími náklady na bydlení. Ty zahrnují nejenom nájemné, ale i ceny elektrické energie, plynu, vody, tepla a společně tvoří více než polovinu letošní inflace. Do inflace v letošním roce však stále více promlouvají i ceny potravin, reagující na nedostatek některých zemědělských komodit, poznamenal Dufek.

O zveřejnění dopisu Babišovi by měla EK rozhodnout do 20. září

Do 20. září má být jasno, jestli Evropská komise alespoň částečně zveřejní dopis, jenž eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger loni v listopadu poslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. Napsal to server iROZHLAS.cz, podle nějž evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová takový postup navrhla v reakci na stížnost senátora Lukáše Wagenknechta (za Piráty). Wagenknechtovi se nelíbí, že komise vedle dopisu nezveřejnila ani další dokumenty týkající se Babišova možného střetu zájmů.

"Navrhli jsme Evropské komisi, aby umožnila částečný přístup k dotyčnému dopisu - s nezbytnou editací. Očekáváme odpověď do 20. září," řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí evropské ombudsmanky Richard M. O'Ferrall. Eurokomisař poslal českému premiérovi dopis loni na konci listopadu. V té době se už Evropská komise zabývala jeho možným střetem zájmů. Dopis zůstal neveřejný, nezveřejnily ho ani české úřady, ani Brusel.

Kůrovec ohrožuje už i lesy v Krkonoších

Přemnožený kůrovec může v Krkonoších ohrozit tisíce hektarů lesa a nežádoucím způsobem urychlit rozsáhlou proměnu horských lesů. Nejhorší situace je ve východních oblastech hor, kde lze místy hovořit o kůrovcové kalamitě. Situaci ztěžuje kalamita ze zimy, kdy sníh masivně lámal vrcholky stromů. ČTK to řekl náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Václav Jansa.

K nejpostiženějším oblastem východních Krkonoš patří jižní svahy Černé hory, Špičák nad Temným dolem, Dlouhý hřeben nebo Červená hora. "V Krkonoších lze celoplošně hovořit o zvýšeném výskytu (kůrovce), v určitých oblastech o kalamitním stavu, neboť již vznikají ohniska uvnitř porostů. Oblast východních Krkonoš, kde v posledních deseti letech dochází ke gradaci kůrovce, je nejpostiženější," uvedl Jansa.

Česká společnost AIDS pomoc testovala během Prague Pride na HIV a syfilis

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) během letošního týdne Prague Pride otestovala nejvíce lidí od roku 2014. Tehdy začala terénní testování v rámci festivalu poskytovat. Letos zdravotníci provedli 2308 testů u 861 lidí. K ověření diagnózy poté odeslali 14 vzorků z toho čtyři vzorky na HIV a deset případů na syfilis. U HIV je to stejný počet jako v předchozím roce, u syfilis je to o pět více. Dále byly odhaleny dva případy žloutenky B a tři případy žloutenky C. Za ČSAP to dnes ČTK sdělila Markéta Kuklová.

V Česku podle statistiky k 30. červnu žilo 3488 HIV pozitivních osob, z toho 3010 mužů. U 653 pacientů propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění podlehlo 307 lidí, z toho bylo 250 mužů a 57 žen.

Letadlo mířící z Brna do Burgasu přistálo v Praze,má vadný senzor

Letadlo Smartwings mířící z Brna do bulharského Burgasu přistálo kvůli závadě senzoru v Praze na Letišti Václava Havla. Bezpečnost 189 cestujících a šesti členů posádky nebyla ohrožena. Informaci České televize potvrdila ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

"Po vzletu se projevila závada na signalizaci, kapitán letounu se z preventivních důvodů rozhodl pro návrat a přistání na letišti v Praze, kde letadlo ve 13:30 bezpečně přistálo," řekla mluvčí.

Kontrola letadla prokázala vadný senzor, po jeho výměně budou cestující pokračovat v cestě do Burgasu, dodala.

Těžba uhlí od 90.let prudce klesla

Těžba uhlí v Česku od sametové revoluce klesla o desítky procent. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 35 milionů tun černého uhlí a 89 milionů tun uhlí hnědého, loni to bylo 4,1 milionu tun černého a 39,2 milionu tun hnědého uhlí. U černého uhlí činí pokles 88,2 procenta, u hnědého 55,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Česká geologická služba (ČGS).

Vedoucí odboru nerostných surovin ČGS Jaromír Starý připomněl, že během posledních 30 let se postupně zavíraly uhelné doly po celé republice. Důvody ukončení těžby byly podle něj především ekonomické. Výraznější útlum zaznamenalo černé uhlí. Dodal, že od roku 2002 je jedinou oblastí, kde je tato komodita v Česku těžena, česká část hornoslezské pánve - a to její karvinská a v menší míře podbeskydská část. Těžba v ostravské části skončila v roce 1994, upřesnil. Těžba hnědého uhlí je v ČR soustředěna v mostecké a chomutovské části severočeské pánve.

Bouzková vzala Sereně Williamsové set, celkově však prohrála

Česká tenistka Marie Bouzková prohrála v semifinále turnaje v Torontu s Američankou Serenou Williamsovou 6:1, 3:6 a 3:6. Jako první na Rogers Cupu přinutila majitelku 23 grandslamových titulů k třísetové bitvě a hlavně za skvělý první set se od hráčky, která byla jejím vzorem, dočkala uznání.

Počasí

Předpověď na pondělí: Polojasno, od severozápadu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami, ojediněle i silnými. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C, v západní polovině Čech až 15 °C. Nejvyšší denní teploty od 18 °C na západě až po 32 °C na východě a jihovýchodě území. Slabý jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s.