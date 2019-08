Sčítání lidu plánuje ČSÚ na březen 2021, vládě předložil zákon

Sčítání lidu plánované na rok 2021 navrhuje Český statistický úřad (ČSÚ) provést v březnu tak, aby termín nekolidoval se svátky či prázdninami. Podle návrhu zákona, který připravil ČSÚ, navštíví komisaři jen domácnosti, které nevyplní dotazník on-line. Proti sčítání z roku 2011 ubudou v dotazníku některé otázky. Ve formuláři o domácnostech budou například chybět kolonky o teplé vodě, koupelně, záchodu, osobním počítači a připojení k internetu. Vypadnout by měla také otázka na víru či obor vzdělání. Dostupná potřebná data získá ČSÚ z registrů.

Do sčítání se budou muset zapojit všichni lidé v Česku. On-line sčítání, při kterém budou moct lidé použít počítače, teblety či chytré telefony, má trvat 14 dnů, na navazující terénní došetření pomocí papírových formulářů dostanou komisaři 24 dnů. Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869.

Prahou prošel průvod LGBT

Duhovým pochodem v Praze vyvrcholil týdenní festival s tématikou leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT). Podle policie se akce zúčastnilo 25.000 až 30.000 lidí, organizátoři se přiklánějí k vyššímu odhadu. Loni se pochodu zúčastnilo kolem 40.000 lidí.

Festival letos připomíná historii hnutí za práva LGBT. Spolek Prague Pride, který přehlídku a pochod pořádá, spolu s dalšími organizacemi podporuje uzákonění manželství i pro gaye a lesby. Ve Sněmovně přes rok čeká na projednání novela občanského zákoníku, která to má umožnit. Poslanci dostali i návrh, který naopak zakotvuje manželství jen jako svazek muže a ženy.

Aktuálně.cz: Exvelitel Vojenské policie je právním poradcem NATO

Bývalý náčelník Vojenské policie Pavel Kříž (41) působí od začátku srpna jako jeden ze tří seniorních poradců v právní kanceláři vojenského velitelství NATO v Evropě. Podle webu Aktuálně.cz, který na Křížovo nové angažmá upozornil, je to poprvé, co na této pozici působí český vojenský představitel. V čele Vojenské policie stál Kříž od léta 2015 do letošního února, kdy ho z funkce odvolal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) kvůli nespokojeností s jeho činností. Právě Metnar přitom musel nové angažmá Kříže v NATO schválit, upozorňuje Aktuálně.cz.

Křížův odchod do Belgie potvrdil serveru mluvčí resortu obrany Jan Pejšek. Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) je jedním ze tří hlavních vojenských orgánů NATO.

Za 30 let ubylo sňatků, život se protáhl a seniorů přibývá

Česká společnost se za tři desetiletí od listopadu 1989 výrazně proměnila. Roste podíl lidí, kteří zůstávají svobodní. Ubylo sňatků a přibylo rozvodů. Dětí se rodí méně a téměř polovina z nich přichází na svět mimo manželství. Život se o několik let prodloužil a podíl seniorů se zvyšuje. I přes stárnutí ale republika nevymírá, a to hlavně díky přílivu cizinců. Těch v zemi žije šestnáctkrát víc než na konci komunistického režimu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Na konci minulého režimu měli čeští muži naději dožít se 68 let, teď je to o osm let víc. Ženy měly před sebou před třemi desetiletími 75,5 roku a nyní téměř 82 let. Podíl seniorů roste. Na konci minulého režimu tvořili lidé nad 65 let necelých 13 procent obyvatel, nyní téměř pětinu. Jsou jich víc než dva miliony. Za tři desetiletí jich přibylo 800.000. Naopak ubylo dětí do 15 let. Od roku 1989 jejich počet z 2,25 milionu klesl o 560.000. Podíl se snížil z 22 procent obyvatel na 16 procent.

Víc než 42 procent lidí v Česku je svobodných. V roce 1989 to bylo 37 procent. Tehdy měl rozvod za sebou zhruba každý devatenáctý obyvatel republiky, teď každý devátý. Zatímco před 30 lety na tisícovku obyvatel připadalo zhruba osm svateb, teď pět. Před pěti lety to byly dokonce jen čtyři sňatky. Od roku 2013 zájem o tradiční svazek mírně roste. Dvojice ho ale uzavírají mnohem později než dřív. Před 30 lety se muži poprvé ženili v průměru v necelých 26 letech, teď ve více než 32 letech. Ženy se poprvé vdávaly v průměru ani ne ve 22 letech, teď jsou o osm let starší. Prvního potomka Češky v 80. letech mívaly v průměru krátce po 22. narozeninách, teď je jim o šest let víc.

Německá ambasáda sbírá vzpomínky na exodus východních Němců

Vzpomínky na dramatický útěk k branám západoněmeckého velvyslanectví, na pomoc Pražanů nebo na snahu o zajištění zásobování pro tisíce východoněmeckých uprchlíků v roce 1989 přicházejí v těchto dnech na německou ambasádu v Praze. Velvyslanectví požádalo pamětníky 30 let starých událostí, aby se podělili o osobní zážitky z útěku před komunistickým režimem v době těsně před pádem Berlínské zdi. Z výběru vzpomínek a archivních fotografií by ambasáda, přes jejíž pozemek východní Němci utíkali, chtěla sestavit sborník. Celkem do listopadu 1989 emigrovalo přes ambasádu na 15.000 lidí.

Například Sabine Pasewaldová v jednom z příspěvků, které ambasáda zveřejnila, vzpomíná, jak se v roce 1989 rozhodla utéct do západního Německa přes pražskou ambasádu společně se svou desetiletou a čtrnáctiletou dcerou. Vzhledem k tomu, že byla už ve druhé vlně uprchlíků, musela obelstít východoněmecké celníky cestou do Československa a nekoupit si lístek do Prahy, ale až do Bratislavy. U velvyslanectví se jí pak podařilo i s dcerami proběhnout kordonem českých policistů a přelézt přes plot do zahrady, a tím i do svobodného světa.

O vzpomínky na události roku 1989 se podělil také bývalý český politik Jan Kasl, který bydlel nedaleko ambasády. "Chodili jsme venčit psy na Petřín a sledovali někdy dramatické úprky přes Lobkovickou zahradu k plotu ambasády a přelézání i s dětmi přes něj," napsal na facebookové stránky zřízené velvyslanectvím. Vzpomíná také na to, jak se uprchlíci, kteří se snažili dostat na ambasádu, tísnili i v okolních domech, nebo na opuštěná východoněmecká auta, která někteří Češi vykrádali.

Zoo Praha slaví celý den slavit Mezinárodní den slonů

Program k Mezinárodnímu dni slonů připravila Zoo Praha. Návštěvníci mohou sledovat třeba koupání slonů nebo si vyrobit papír ze sloního trusu. Zoologická zahrada v Troji chová slony indické, v současné době jich má sedm, což je nejvíc mezi zoologickými zahradami v České republice i na Slovensku. Na jaře příštího roku Zoo Praha navíc očekává narození dvou slůňat. Zoo Praha slony chová od roku 1933. Nejstarším členem stáda je samice Gulab, která v červnu oslavila šedesátku. Zoo ji získala v roce 1966. Zahrada má od března 2013 nový areál nazvaný Údolí slonů, který vyšel na 500 milionů korun. Je to největší komplex, který kdy některá z českých či slovenských zoo otevřela. Uvnitř mají sloni vyhřívaný bazén.

Poutníky na Sněžku potrápil silný vítr

Tradiční svatovavřinecké pouti na Sněžku se letos zúčastnilo asi 1500 až 2000 lidí. Poutníci přicházeli z české i polské strany, kvůli silnému větru nejezdila lanovka z Růžové hory na vrchol. Polední bohoslužbu pod širým nebem u kaple svatého Vavřince na vrcholu Sněžky ale počasí nenarušilo, řekl ČTK starosta Pece Alan Tomášek.

Pouť na Sněžku se koná tradičně na svátek svatého Vavřince, který je patronem nejen kuchařů, cukrářů, pivovarníků či hostinských, ale i nejvyšších českých hor. Jméno svatého Vavřince nese kaple, která stojí na vrcholu Sněžky.

Sport

Česká tenistka Marie Bouzková pokračovala v senzačním zažení turnajem v Torontu. Ve čtvrtfinále přešla přes wimbledonskou vítězku Simonu Halepovou. Vyhrála první set 6:4 a ke druhému rumunská soupeřka kvůli problémům s achillovkou nenastoupila. V jejím prvním semifinále na okruhu WTA čeká jednadvacetiletou Češku Američanka Serena Williamsová, která vyřadila Naomi Ósakaovou. Japonka se přesto v pondělí vrátí na pozici světové jedničky. Bouzková, která teprve na začátku týdne poprvé nahlédla do první světové stovky, prožívá v Torontu turnaj snů.

Tenistka Karolína Plíšková vypadla v Torontu ve čtvrtfinále po porážce 0:6, 6:2, 4:6 s domácí Kanaďankou Biancou Andreescuovou a přišla o šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Na první místo se tak vrátí Japonka Naomi Ósakaová a vystřídá Australanku Ashleigh Bartyovou, jež v Ontariu prohrála hned první zápas.

Oštěpař Jakub Vadlejch skončil druhý na mistrovství Evropy atletických družstev. Obhájce dva roky starého vítězství z Lille se poprvé v sezoně nedostal ani na 80 metrů a výkonem 79,88 výrazně zaostal za vítězným Němcem Julianem Weberem (86,86). Úřadující vicemistr světa Vadlejch svým umístěním potvrdil papírové předpoklady, ale měl daleko k sezonnímu maximu 85,75 metru. Potřeboval by si nejlepší výkon roku vylepšit, aby mohl atakovat favorizovaného Webera.

Počasí

Oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, odpoledne místy přeháňky a bouřky, na východě ojediněle silné. Nejvyšší teploty 22 až 27 °C, na Moravě a ve Slezsku 27 až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C.