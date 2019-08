Rozpočet české diplomacie vzroste o čtvrt miliardy

Rozpočet ministerstva zahraničí na příští rok se zvýší o 253 milionů nad původně plánovaných 7,9 miliardy korun. Ve čtvrtek se na tom dohodli ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Petříček původně požadoval zvýšení rozpočtu o 1,5 miliardy korun, dohodnutý nárůst ale podle něj nakonec zabezpečí provoz velvyslanectví i nástroje pro předcházení nelegální migraci. Podle Schillerové lze další část požadavků ministerstva zahraničí pokrýt z jeho nespotřebovaných výdajů z minulosti.

Čeští vojenští piloti budou chránit vzdušný prostor Pobaltí

Čeští stíhači převezmou od začátku září dohled nad vzdušným prostorem pobaltských zemí. Nebe nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem budou se stíhacími letouny Gripen chránit společně s dánským a belgickým letectvem. Mise nad Pobaltím potrvá až do konce roku, sdělil styčný důstojník jednotky Vladimír Ficenec. V poslední době k hranicím Pobaltí často míří ruské vojenské letouny.

Odbory odmítají náhradu stravenek penězi

Odborům se nelíbí plán ministerstva financí na zavedení stravovacího paušálu vedle nynějších stravenek. Podle předáků by znamenal rušení podpory stravování zaměstnanců. Asociace hotelů a restaurací ČR naopak záměr podporuje. Úbytku hostů se neobává. Restauratéři si stěžují na administrativu i provize, které musí za lístky na jídlo platit. Podle společností, které poukázky poskytují, by změna vedla k omezení pravidelného stravování zaměstnanců, likvidaci kantýn a jídelen i k nižším příjmům rozpočtu.

Stát pozastavil plošné hubení hrabošům jedem

Stát dočasně pozastavil povolení pro plošné použití jedu proti hrabošům. Uvedlo to ministerstvo zemědělství. Debata odborníků má pokračovat v pondělí a mají se jí zúčastnit zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělských nevládních organizací, ale například i ornitologů. Na něm by se mělo rozhodnout, jak bude stát s výjimkou pro používání jedu dále nakládat. Ochránci přírody upozorňují na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentovalo přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit. Podle úřadu zatím žádný zemědělec plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.

Jihočeský kraj podal žalobu na NP Šumava

Jihočeský kraj podal správní žalobu na šumavský národní park a ministerstvo životního prostředí (MŽP). Kraj tvrdí, že jej obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón ochrany přírody v NP Šumava. Nové vymezení oblastí má rozdělit park na čtyři území, v tom s nejpřísnějším režimem se nebude zasahovat. Tato pravidla budou platit pro 27 procent rozlohy NP Šumava. Podle Jihočeského kraje jde o zásadní krok, hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) řekla, že postup projednávání nových zón, které budou platit 15 let, byl naprosto nepřijatelný.

Jihočeský kraj dlouhodobě vystupuje proti vedení šumavského národního parku. Kraj v poslední době navíc spustil na sociálních sítích kampaň, podle níž se Šumava mění v "měsíční krajinu". Důvodem je prý fakt, že vedení parku dostatečně nezasahuje proti kůrovci, po jehož napadení usychají smrky. Podle vědců je kampaň místy lživá a opírá se například o tendenční snímky. Podle ekologů se naopak Šumava z kůrovcové kalamity překvapivě rychle vzpamatovává.

Roste odběr elektřiny pro elektromobily

Objem odebrané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily strmě roste. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů stanic. Společnost ČEZ, která je lídrem trhu, eviduje za první pololetí více než dvojnásobný meziroční růst na 828.869 kilowatthodin (kWh). Hodnota odpovídá roční spotřebě elektřiny zhruba 260 domácností. Podobný růst zaznamenávají i další firmy.

Muži na Karvinsku byli obviněni za nelegální výrobu cigaret

Kvůli nelegální výrobě cigaret obvinili policisté tři muže z Karvinska ve věku 31 až 57 let. Za výrobu téměř šesti milionů kusů cigaret jim hrozí až desetileté vězení. Stát tak na dani připravili o téměř 15 milionů korun. Uvedl to vedoucí odboru hospodářské kriminality moravskoslezské policie Martin Válek. Muži cigarety vyráběli od letošního února do července. Jeden z obviněných byl předsedou představenstva firmy, která provozovala sklad s tabákovými výrobky. Tento muž vlastnil linku na výrobu cigaret. Další dva muži se starali o výrobu a převážení padělaných cigaret. Policie nezveřejnila, zda výrobci nelegálně vyráběli nějakou konkrétní značku cigaret.

Výstava Jiřičné v DOXu končí, vidělo ji přes 40.000 lidí

Retrospektivní výstavu věnovanou světově proslulé architektce a designérce Evě Jiřičné zhlédlo v pražském Centru současného umění DOX přes 40.000 návštěvníků. Zúčastnili se také doprovodného programu včetně komentovaných prohlídek. Poslední akce se uskuteční 11. srpna, o den později výstava končí. Expozice nabízí ukázky originální projektové dokumentace i architektonické modely řady významných realizací Jiřičné. Těžištěm výstavy je monumentální skleněné schodiště vytvořené v roce 1994 pro interiér pařížské pobočky sítě obchodů Joan & David. Po uzavření pobočky na jaře roku 1998 bylo schodiště demontováno a převezeno do České republiky. Po více než 20 letech bylo zrestaurováno pro účely výstavy.

Na film o Mašínech přispěl fond 15 miliony korun

Státní filmový fond podpořil 15 miliony korun natáčení dlouho chystaného snímku o bratřích Mašínech. Pracuje na něm jejich jmenovec Tomáš Mašín se scenáristou Markem Epsteinem. Jde o nejvyšší příspěvek z osmi projektů, které se rada rozhodla podpořit celkovou částkou 64 miliony korun. Druhou nejvyšší podporu, deset milionů korun, přiřkla rada artovému snímku Světlonoc režisérky Terezy Nvotové a scénáristky Barbory Námerové. Film režisérky a scénáristky Beaty Parkanové s názvem Slovo podpořil fond 8,5 miliony korun, půjde o rodinné drama z let 1968 a 1969.

Fond má ročně z rozpočtu ministerstva kultury téměř miliardu korun, 800 milionů jde na filmové pobídky a 182 milionů na původní domácí tvorbu. Zhruba stejnou částku fond dostává z televizní reklamy, z licence některých filmů či z prodaných vstupenek do kina. Granty na podporu české kinematografie v několika kategoriích fond rozděluje několikrát do roka. Nejvíce peněz jde na celovečerní hrané filmy.

Nebe nad Bouzovem zaplní balóny

Přes dvě desítky horkovzdušných balonů z Česka i zahraničí vzletí příští pátek a sobotu u hradu Bouzov na Olomoucku. Na letošní ročník fiesty se chystají vzduchoplavci z Rakouska, Holandska i Slovenska. Jeden z balónu bude mít netradiční podobu tygra. Po dvou letech zůstanou balonáři pouze na Bouzově, v nedaleké Olomouci se tentokrát fiesta neuskuteční. Balonová fiesta nad Bouzovem má dlouholetou tradici. Co do počtu balonů jde o jednu z největších akcí v republice.

Sport

Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou postoupily na beachvolejbalovém ME do čtvrtfinále po výhře 2:0 nad Francouzkami Jupiterovou a Chamereauovou.

Fotbalisté Sparty ztratili v domácím úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem dvougólový náskok a s tureckým soupeřem jen remizovali 2:2. Zápas se hrál před prázdným hledištěm kvůli trestu Sparty za výtržnosti fanoušků z minulé sezony. Odveta je na programu za týden v Turecku.

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Torontu porazila 6:3, 7:5 Anett Kontaveitovou z Estonska a postoupila do čtvrtfinále. V něm se třetí hráčka světového žebříčku utká buď s Kiki Bertensovou z Nizozemska, nebo s domácí Biancou Andreescuovou.

Česká tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji v Torontu do čtvrtfinále. Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska porazila dvakrát 6:2 a její další soupeřkou bude Rumunka Simona Halepová. Japonka Naomi Ósakaová přehrála Polku Igu Šwiatekovou 7:6, 6:4 a dál bojuje s Karolínou Plíškovou o pozici světové jedničky.

Hokejisté pražské Sparty vyhráli přesvědčivě i druhý přípravný zápas na novou extraligovou sezonu. V Tipsport areně deklasovali Karlovy Vary 8:1. Úspěšná byla rovněž Kometa Brno proti prvoligovým Českým Budějovicím. Kladno bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra prohrálo v Plzni 2:5.

Čeští baseballisté mají po dvou výhrách jistý postup do semifinále mistrovství Evropy do 23 let. Na šampionátu v Praze po středeční výhře 10:6 nad Chorvatskem porazil výběr trenéra Vladimíra Chlupa hladce 8:1 Ukrajinu a už neskončí ve skupině B hůř než druhý.

Počasí

Polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 22 až 25 st. C.