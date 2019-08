Milion chvilek chystá k výročí srpna 69 pochod na Pražský hrad

Kampaň Milion chvilek pro demokracii připomene výročí událostí z 21. srpna 1969 pochodem z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí. Uvedl to představitel spolku Mikuláš Minář. 21. srpen se bude připomínat nejenom v Praze, ale i v dalších městech a obcích. Podrobnosti organizátoři zveřejní dva dny před akcí.

Organizátoři chtějí nejen vzpomenout na potlačení tehdejších demonstrací, ale také poukázat na současné politické problémy. Vyčítají například prezidentu Miloši Zemanovi, že záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny nebo porušuje ústavu. Kritizují také podporu vlády od komunistů nebo střet zájmů, ve kterém je podle nich premiér Andrej Babiš (ANO). Na poslední demonstraci, kterou spolek pořádal v červnu na pražské Letné, dorazilo podle odhadů asi čtvrt milionu lidí.

Prezident Zeman pojede na oslavy pádu berlínské zdi

Český prezident Miloš Zeman se 9. listopadu spolu s prezidenty ostatních zemí visegrádské skupiny v Berlíně zúčastní oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Pozval ho na ně německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Čeští vojáci v Afghánistánu uctili památku mrtvých kolegů

Čeští vojáci v Afghánistánu si připomněli loňskou smrt tří vojáků pochodem přes spojeneckou základnu Bagrám. Připojili se k nim i zástupci všech ostatních spojeneckých jednotek, které na letecké základně působí. Armáda to uvedla na webu. Trojice českých vojáků padla nedaleko Bagrámu po útoku sebevraha loni 5. srpna.

Velvyslanec skončil ve funkci, měl kupčit s vízy

Český velvyslanec v Íránu Svatopluk Čumba skončil letos v červenci ve funkci. Podle serveru Deník N opustil post předčasně, po třech letech, a to kvůli podezření z kupčení s vízy pro íránské podnikatele. Čumba podle serveru uděloval přednostně víza lidem, které mu doporučovala Česko-slovensko-íránská obchodní komora vedená Janem Kavanem a Zdeňkem Zbytkem. Čumba odmítá, že by ve funkci skončil předčasně. Kavan uvedl, že kupčení s vízy je pouhá spekulace. Komora chce podat na ministerstvo zahraničí žalobu na ochranu osobnosti.

Romské muzeum odmítlo Filipovy výroky o Letech

Muzeum romské kultury se vyjádřilo k výrokům předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který dal do souvislosti zrušení vepřína v Letech u Písku a růst ceny vepřového masa. Vepřín v Letech vykoupila vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) kvůli tomu, že zasahoval do území tzv. cikánského tábora. V něm byli za nacistické okupace internováni Romové z Čech a Moravy, stovky lidí zde zahynuly. Na tomto místě bývalého tábora vzniká pietní místo, které připomene památku romského holokaustu. Filip na twitteru uvedl, že vláda vykoupila vysoce efektivní podnik za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady, což podle něj vedlo k růstu cen masa. Označil to za zločin. Muzeum romské kultury považuje jeho slova za znepokojivá. Sociální demokraté je označili za odporná. "Místo bývalého koncentračního tábora, kde zahynulo několik set lidí, včetně desítek dětí a kojenců, by mělo být pietní. Šlo o dobrý krok vlády ČSSD," ohradila se strana na twitteru.

Podle chovatelů stojí za rostoucí cenou vepřového masa v ČR světový růst cen kvůli výskytu afrického moru prasat v Číně. Ta následně zvýšila dovozy masa. Řekl to ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal. Odmítl tak souvislost mezi růstem cen masa a uzavřením vepřína v Letech, jak to uvádí Filip. Produkce vepřového ve druhém čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla meziročně o procento na 53.607 tun. Porážky prasat se zvýšily o 1,3 procenta na 587.700 kusů. Ceny jatečných prasat se meziročně zvýšily o 13,6 procenta.

Prahou projde průvod Prague Pride Parade

V sobotu projde Prahou karnevalový průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Takzvaný duhový pochod, jímž tradičně vrcholí týdenní festival s tématikou LGBT Prague Pride, se v metropoli uskuteční podeváté. I letos jeho trasa povede z Václavského náměstí na Letnou. Pořadatelé nahlásili magistrátu 30.000 účastníků. V místech, kudy bude průvod procházet, se omezí doprava. Na bezpečnost bude dohlížet policie. V minulých ročnících podél trasy průvodu protestovaly skupinky extremistů. Od účastníků je oddělili policisté, na místě byl policejní antikonfliktní tým.

Nezaměstnanost v Česku stoupla na 2,7 procenta

Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 2,7 procenta z červnových 2,6 procenta, jde o letošní druhý nárůst nezaměstnanosti. V červenci bylo bez práce zhruba o 9400 lidí více než v červnu, a to 205.120 lidí. To je nejnižší červencová hodnota od roku 1996. Přibylo i volných pracovních míst. Oznámil to Úřad práce ČR. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti je příchod čerstvých absolventů škol na pracovní trh a také nižší aktivita firem při přijímání nových zaměstnanců v letním období.

Ministerstvo chce zavést stravenkový paušál

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmů, která zavede stravenkový paušál. Zaměstnanec by tak dostával peníze na stravu přímo. Paušál bude alternativou k současným stravenkám, které zůstanou zachovány. Příspěvek od zaměstnavatele bude i nadále osvobozen od daní i pojistného. Stravenkové firmy mají podle ministerstva na trhu monopol a většinu zisků ve stovkách milionů ročně vyvádějí do zahraničí mateřským společnostem.

Dopravní fond získá příští rok navíc pět mld.

Státní fond dopravní infrastruktury bude příští rok hospodařit se zhruba 70 miliardami korun. Je to o pět miliard více, než byl původní návrh státního rozpočtu schválený vládou. Uvedl to ministr dopravy Vladimír Kremlík po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba za ANO). Rozpočet ministerstva dopravy se proti původnímu plánu měnit nebude a zůstane 60,2 miliardy korun. Rozdělení investic v příštím roce bude záležet na připravenosti jednotlivých staveb. Kremlík nevyloučil, že by stejně jako letos mohlo jít víc peněz na železniční než na silniční infrastrukturu.

Praha bude mít přímé spojení s Chicagem

Letiště Václava Havla v Praze v příštím roce získá další přímou linku do Spojených států. Letecký dopravce American Airlines začne od května 2019 létat z Prahy do Chicaga. Oznámilo to Letiště Praha. V současnosti se z Prahy létá také do New Yorku, Filadelfie a Newarku.

T-Mobile ČR zvýšil tržby na 12 miliard

Operátor T-Mobile zvýšil v prvním pololetí tržby v Česku meziročně o 2,5 procenta na 13,59 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 5,1 procenta na 5,9 miliardy Kč. Počet uživatelů mobilních služeb vzrostl proti loňskému prvnímu pololetí o 0,8 procenta na 6,224 milionu. Televizní služby využívalo 113.000 klientů, což představuje dvojnásobek proti loňskému pololetí.

V ČR na jaře přibylo hotelových hostů

Služeb ubytovacích zařízení v České republice v letošním druhém čtvrtletí využilo 5,8 milionu lidí, meziročně jich tak bylo o 4,9 procenta více. Hosté v nich také strávili více nocí. Jejich počet se proti stejnému loňskému období zvýšil o 3,8 procenta na 14 milionů. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Návštěvnost českých hotelů, penzionů či kempů nepřetržitě roste šestým rokem a dynamika růstu počtu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala. Českých turistů v ubytovacích zařízeních meziročně přibylo od dubna do konce června o 4,9 procenta a cizinců o 4,8 procenta.

CzechTourism bude mít nižší rozpočet

Až o 60 procent by se měl v příštím roce snížit rozpočet pro agenturu CzechTourism. Ten se dlouhodobě pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Podle odborníků, kteří ve středu v pražském Kongresovém centru jednali o budoucnosti cestovního ruchu, by však taková částka byla pro agenturu i podporu turismu likvidační. Ředitel CzechTourism Jan Herget připustil, že by musel propouštět zaměstnance.

Shakespearovské slavnosti mají v Praze už druhou scénu

Tento čtvrtek začíná hrát druhá pražská scéna Letních shakespearovských slavností na nádvoří Hudební a taneční fakulty AMU na Malé Straně. Do 30. srpna tam mohou lidé vidět tři komedie, které budou nově opatřeny i anglickými titulky. Čeští i zahraniční diváci se tak mohou těšit na Veselé paničky windsorské, Mnoho povyku pro nic a Sen noci svatojánské.

Na Rožmberku rozebírají historický jeřáb

Na hradě Rožmberk nad Vltavou končí experimentální část obnovy věže Jakobínka. Téměř dva roky stála na jejím vrcholu replika středověkého jeřábu, postaveného podle skic Leonadra da Vinciho. Rozebrání repliky potrvá památkářům do 18. srpna. Experimentální část obnovy věže vyšla na 5,5 milionu Kč. Věž Jakobínku památkáři zpřístupní na začátku sezony v roce 2020. V tiskové zprávě to sdělila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Novým partnerem Velké pardubické je Slavia pojišťovna

Novým hlavním partnerem Velké pardubické se stala Slavia pojišťovna. V dohodě platné na nejbližší tři roky se pojišťovna zavázala ke každoroční podpoře slavného dostihu v řádu milionů korun. Již letošní ročník, který se uskuteční v říjnu, se bude konat pod názvem 129. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. Velkou pardubickou posledních 25 let sponzorovala Česká pojišťovna, loni však spolupráci ukončila. Odchod České pojišťovny znamenal pro Velkou pardubickou značný výpadek, který se ještě navýšil ukončením sponzoringu od Agrofertu. Ztrátu pomohla nahradit i vláda, v červnu rozhodla o dotaci pět milionů korun.

Sport

Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová na poslední chvíli změnila plány a na mistrovství Evropy atletických družstev poběží svou hlavní disciplínu 400 metrů překážek. Chce tím pomoci českému týmu, který bude v Bydhošti bojovat o záchranu v superlize. Tam se kvůli změně formátu udrží jen sedm z 12 reprezentačních výběrů.

Světová trojka Karolína Plíšková postoupila na tenisovém turnaji v Torontu do 3. kola. V prvním utkání od osmifinálového vyřazení ve Wimbledonu porazila Američanku Alison Riskeovou 6:4, 6:7, 6:2 a vzájemnou bilanci vylepšila na 7:1. Její další soupeřkou bude turnajová šestnáctka Anett Kontaveitová z Estonska.

Fotbalisté Sparty si jako první český tým v samostatné historii vyzkoušejí, jaké je to hrát domácí zápas v evropských pohárech před prázdným hledištěm. Pražané budou mít ve čtvrtečním úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy proti Trabzonsporu kvůli trestu z minulé sezony uzavřený stadion, věří však, že se s nevýhodou vyrovnají.

Česká hokejová osmnáctka prohrála v závěrečném utkání v základní skupině A na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi se suverénní Kanadou 1:7. Tým trenéra Karla Berana v pátek bude hrát o konečnou pátou pozici se Spojenými státy americkými.

Počasí

Polojasno až oblačno, místy přeháňky, nejvyšší teploty 20 až 22 st. C.