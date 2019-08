Prezident zřejmě nebude muset hlásit schůzky s lobbisty

Vláda v zákonu o lobbovaní vyřadila prezidenta ze seznamu osob, které budou muset hlásit setkání s lobbisty. Informaci v úterý zveřejnil server Aktuálně.cz. Podle serveru vláda změnu přijala v tichosti na poslední chvíli. V původní verzi nového zákona prezident figuroval, stejně jako poslanci, senátoři, náměstci či národní protidrogový koordinátor. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že vláda k vyškrtnutí prezidenta přistoupila poté, co to na jednání vlády navrhl zástupce Hradu.

Opoziční strany vynětí prezidenta ze seznamu osob, které budou muset hlásit kontakty s lobbisty, kritizují. Pro tento krok podle nich nebyl žádný důvod. Piráti podle poslance Mikuláše Ferjenčíka podají pozměňovací návrh, který prezidenta do zákona vrátí. Ke stejnému kroku je podle místopředsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové připravena i TOP 09.

Na Hradčanech proběhla demonstrace proti Miloši Zemanovi

Několik stovek lidí se v úterý navečer sešlo na pražském Hradčanském náměstí, aby vyjádřili nesouhlas s jednáním prezidenta Miloše Zemana. Demonstraci Zastavme Zemana pořádala Iniciativa na obranu hodnot demokracie Masaryk. Demonstrace trvala necelé dvě hodiny. Vystoupili na ní například sociolog Fedor Gál, filozof Václav Němec nebo bývalý disident Vladimír Hučín. Ve svých projevech kritizovali hlavu státu za to, že podle nich překračuje své ústavní pravomoci. Lidé kritizovali i premiéra Andreje Babiše /ANO/.

Senát schválí elektronické dálniční známky

Senát pravděpodobně schválí zavedení elektronických dálničních známek, které mají od roku 2021 nahradit nynější nalepované známky. Horní komoře to téměř jednomyslně doporučil její výbor pro dopravu. Někteří senátoři ale zvažovali, že by osvobození od dálničního poplatku rozšířili z elektromobilů i na další vozidla na propan-butan (LPG). Ministerstvo dopravy to ale odmítlo, podle něj by to znamenalo citelný výpadek příjmů z dálničních poplatků.

EU viní české operátory z omezování konkurence

Evropská komise (EK) viní české mobilní operátory T-Mobile a O2 a provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN z porušování antimonopolních předpisů EU. Podle předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje konkurenci, uvádí se v prohlášení EK.Společnosti kritizované EK zahájily spolupráci v roce 2011 a neustále ji rozšiřují. Operátoři s takovým hodnocením nesouhlasí, sdílení podle nich přináší zákazníkům výhody.

Český telekomunikační úřad, který je tuzemským regulátorem, uvítal, že Evropská komise po třech letech vydala předběžné stanovisko. Firmy O2 CZ a T-Mobile CZ jsou hlavními mobilními operátory v Česku. O2 převedla svou mobilní infrastrukturu a velkoobchodní služby na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a patří do stejné skupiny.

Piráti: Agrofert dál dostává státní dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podle Pirátů nadále schvalují dotace pro koncern Agrofert. Nepřistoupily tak ke kroku Státního zemědělského intervenčního fondu či Státního fondu životního prostředí, které v návaznosti na předběžné auditní zprávy Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) finanční podporu pro holding neschvalují. Piráti o tom informovali v tiskové zprávě. Podle mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánky Filipové úřad nemůže přijmout plošná opatření na základě auditu. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky společnost postupuje podle zákona, k auditní zprávě má řadu výhrad. Babiš svůj holding Agrofert vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, aby vyhověl novele zákona o střetu zájmů.

Tržby obchodů v červnu rostly rychleji

Tržby obchodníků v červnu zrychlily růst na 4,6 procenta z květnových 2,7 procenta. Lidé před prázdninami utráceli hlavně za oblečení a obuv, zde tržby stouply o 17,4 procenta. Dobře se prodávaly i sportovní potřeby, prodejci utržili o desetinu více než před rokem. Přetrvával rovněž zájem o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu, tržby e-shopů stouply o 14,3 procenta. Vyšší tržby měli i prodejci pohonných hmot a potravin. U prodejců pohonných hmot tržby vzrostly o 2,6 procenta a obchodům s potravinami o 1,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českéh statistického úřadu.

Další Čech zřejmě bojoval na straně ukrajinských separatistů

Česká policie stíhá pětadvacetiletého muže z Karlovarska, který podle ní bojoval v řadách proruských separatistů na východní Ukrajině. Mohl tak spáchat trestný čin teroristického útoku. Za ten mu v případě odsouzení hrozí až dvacetiletý trest. O případu v úterý informoval web Deník N. Podle něj policisté odhalili už přes 15 případů, kdy se Češi zapojili do bojů na ukrajinském na Donbase.

Mladíka zavalila zeď, pod sutinami zemřel

Hradečtí kriminalisté vyšetřují případ pádu cihlové zdi na mladíka v Třebechovicích pod Orebem. K pádu došlo při stavebních úpravách ve sklepě obytného domu. Mladý muž narozený v roce 2001 pod sutinami zemřel. Policisté vedou trestní řízení proti neznámému pachateli pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Uvedla to mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Čechům je nejsympatičtější Čaputová

Největší sympatie si ze zahraničních osobností veřejného života získala u Čechů slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, pozitivně ji hodnotí 71 procent lidí. Následuje papež František s 63 procenty kladných hlasů. Naopak nejméně populární je mezi veřejností čínský prezident Si Ťin-pching a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Vyplynulo to z červnového průzkumu agentury STEM.

Národní knihovna poslala do Německa na odkyselení 3800 knih

Z Národní knihovny (NK) v Praze odvezl kamion 3800 knih, tedy dvě a čtvrt tuny. Knihy míří na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Bez odkyselení by se papír mohl za pár měsíců rozpadnout. K odvozu byly vybrány publikace a periodika v kritickém stavu, u kterých hodnota pH klesla pod čtyři a půl. Várka, která byla odvezena tuto středu, se v říjnu do knihovny vrátí. Na odkyselení pak kamion odveze další dvě a čtvrt tuny knih. Ministerstvo kultury uvolnilo na zakázku šest milionů korun. Jde o zatím největší transport knih k odkyselení z NK. V depozitářích NK je přes sedm milionů knihovních svazků vyrobených po roce 1800. Zhruba 96 procent z nich bude třeba odkyselit. NK spolu se Slovenskou národnou knižnicou a univerzitní knihovnou v Bratislavě uvažuje o vybudování vlastní odkyselovací linky. Předpokládané náklady jsou řádově stovky milionů korun. Zatím není jasné, kdy se projekt podaří realizovat.

Festival Letní Letná zahájí provazochodkyně

Provazochodkyni, cirkusový muzikál nebo tanec s ohněm představí návštěvníkům 16. ročník festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná v Praze. Festival začne 14. srpna a potrvá do 1. září. Zahájí ho provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongongaová, která se ve výšce 35 metrů na 350 metrů dlouhém laně projde od právnické fakulty na Dvořákově náběří přes Vltavu až do Letenských sadů za doprovodu živé hudby. Letošní festival bude hostit zahraniční soubory z Kanady či z Francie. Z českých souborů se představí například divadlo Vosto5. Doprovodný program umožní návštěvníkům naučit se žonglovat anebo si vyzkoušet umění chůze na laně s balanční tyčí. Děti se mohou zúčastnit Letního Letňáku, letní festivalové školy, kde se učí základům herectví, žonglování či práce s hlasem.

V Šumperku proběhne folklorní festival

Do Šumperka se příští týden sjedou folklorní soubory z několika kontinentů. Ve středu tam začíná 29. ročník mezinárodního folklorního festivalu. Kromě domácích souborů se ho zúčastní i lidoví zpěváci a tanečníci z Kostariky, Tchaj-wanu, Rumunska, Gruzie či Dagestánu. Festival potrvá do neděle 18.8., jeho vrcholem bude tradiční sobotní průvod městem nazvaný Roztančená ulice. Folklorní festival je vedle přehlídky Blues Alive nejvýznamnější kulturní akcí města. Podrobný program přehlídky je na internetových stránkách http://www.festivalsumperk.cz www.festivalsumperk.cz .

Sport

Fotbalisté Plzně nezvládli boj o postup do Ligy mistrů a po vyřazení s favorizovaným Olympiakosem Pireus ve druhém předkole teď mají šanci na reparát v kvalifikaci Evropské ligy. Svěřenci Pavla Vrby ji zahájí v Belgii proti Antverpám, úvodní utkání třetího předkola začne ve čtvrtek v Bruselu v 19:30.

Hokejisté Kladna s Jaromírem Jágrem v sestavě podlehli v přípravném souboji extraligových celků doma Litvínovu 2:5. Sparta v pražském derby vyhrála v Tipsport areně nad prvoligovou Slavií 5:0 a dvěma góly k tomu pomohl útočník Vladimír Růžička. Plzeň vyhrála na ledě rovněž prvoligového Motoru České Budějovice 2:1. Brněnská Kometa porazila Duklu Trenčín 4:1 a Liberec podlehl Novokuzněcku 3:4 v prodloužení.

Česká tenistka Karolína Plíšková je podle magazínu Forbes s příjmy ve výši 6,3 milionu dolarů osmou nejlépe vydělávající sportovkyní světa. Pořadí počtvrté za sebou ovládla vítězka třiadvaceti grandslamů Američanka Serena Williamsová, která si za uplynulých dvanáct měsíců přišla na 29,2 milionu dolarů. Bývalá světová jednička Plíšková v hodnoceném období vyhrála čtyři turnaje a na odměnách vyinkasovala 4,6 milionu dolarů. Dalších 1,7 milionu přidala sedmadvacetiletá hráčka díky sponzorům, především zásluhou nového kontraktu se společností FILA.

Česká tenistka Marie Bouzková na turnaji v Torontu porazila 6:2, 7:5 osmou hráčku světa a vítězku předloňského US Open Američanku Sloane Stephensovou a postoupila do osmifinále. Její další soupeřkou bude Jelena Ostapenková z Lotyšska, nebo Anastasia Pavljučenkovová z Ruska.

Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji v Torontu otočila zápas s Američankou Danielle Collinsovou z USA a po výhře 4:6, 7:6, 6:2 postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude šestá nasazená hráčka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Počasí

Oblačno až zataženo, občas přeháňky, nejvyšší denní teploty 21 až 24 st. C.