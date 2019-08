Bradáčová čeká rozhodnutí v kauze Babiš do měsíce

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. V rozhovoru na serveru Seznam Zprávy to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dalším postupu dosud nerozhodlo. Pražské městské státní zastupitelství uvedlo, že lhůta do konce srpna nemusí být konečná.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Kromě premiéra čelí obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení. Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Rusko odmítá českou reakci na zásah policie v Moskvě

Ruské velvyslanectví v Praze zklamala reakce českého ministerstva zahraničí na víkendový zásah policie proti účastníkům demonstrace v Moskvě. Na svém facebooku vyzvalo české partnery, aby se zdrželi "selektivního a předpojatého" přístupu k problematice lidských práv. Černínský palác v neděli uvedl, že je znepokojen hromadným zatýkáním pokojných demonstrantů v Moskvě, a vyzval ruské úřady, aby respektovaly základní lidská práva. Podle ruské ambasády je však české hodnocení zásahu proti demonstrantům jednostranné. Při první demonstraci 27. července ruská policie zadržela přes tisíc lidí, při druhé minulou sobotu nejméně 600 osob. Organizátorům nepovolených demonstrací hrozí tresty až patnáctiletého vězení.

ODS chce připomenout rok 1989

Opoziční občanští demokraté spouštějí vlastní kampaň, kterou chtějí připomenout rok 1989. Součástí kampaně jsou billboardy a besedy s pamětníky z řad ODS, kteří se na listopadové revoluci podíleli. Vláda podle občanských demokratů nepřipravila relevantní projekt k listopadovému výročí, protože odkaz sametové revoluce neodpovídá jejím hodnotám. Podle europoslance a někdejšího disidenta Alexandra Vondry je vzpomínání pamětníků důležité, protože svoboda na tom není nejlíp. To vede k dezinterpretaci nedávné historie. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že listopad 1989 nelze nechat těm, kteří jeho význam zpochybňují. "Demokracie a svoboda, návrat na západ a kapitalismus jsou hodnoty, které chceme hájit," uvedl.

Podle vládních plánů se ve výroční den začátku sametové revoluce v Národním muzeu v Praze otevře první stálá expozice věnovaná českým a slovenským dějinám 20. století. Zahrne i události roku 1989, společně s výstavou Slovenského národního muzea věnovanou revoluci 1989 na Slovensku. Národní divadlo připravuje několik výstav, gala představení Baletu ND nebo společný projekt, ve kterém se činohra první české scény spojí s divadlem Vosto5 a skupinou 8lidí. Projekt s názvem Sametová simulace se bude konat také v nové budově Národního muzea, tedy bývalém Federálním shromáždění, na Nové scéně ND a v Divadle Archa.

Ekologové demonstrovali před ministerstvem

Zhruba dvě desítky lidí protestovaly v úterý před budovou ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. Podle ekologických aktivistů bojuje česká vláda proti změnám klimatu nedostatečně. Demonstranti s transparenty a vlajkami symbolicky blokovali vchod do budovy, lidi ale nechali procházet. Část z protestujících rozvinula transparent na přístřešku ministerstva. Na demonstraci dohlížela policie, vše řešila domluvou. Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková řekla, že úřad vítá nenásilnou podobu protestu.

Průmysl v Česku po měsících růstu oslabil

Průmyslová výroba v Česku po čtyřech měsících růstu letos v červnu meziročně oslabila o 3,8 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. V květnu i dubnu přitom průmysl v meziročním srovnání o více než tři procenta posiloval. Příčinou poklesu je menší výroba motorových vozidel, ale i vysoká srovnávací základna v loňském roce. Podle statistiků se také až o deset procent snížila hodnota nových zakázek.

Stavebnictví v červnu zrychlilo růst

Stavební výroba v červnu zrychlila meziroční růst na 2,4 procenta z květnových 0,2 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Pozemní stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, se po květnovém poklesu vrátilo k růstu o 2,8 procenta. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, zpomalilo meziroční růst na 1,5 procenta. V červnu se začalo stavět o 8,3 procenta bytů více než před rokem. Dokončeno bylo o 29 procent bytů více než před rokem.

Přebytek zahraničního obchodu překročil 18 miliard

Přebytek českého zahraničního obchodu v červnu meziročně stoupl o pět miliard korun na 18,4 miliardy. Výsledek kladně ovlivnilo mimo jiné obchodování s kovy, rafinovanými ropnými produkty, chemií nebo ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy, letadla či jízdní kola. Opačný vliv na celkovou bilanci měl obchod s motorovými vozy a stroji. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Dovoz i vývoz klesly.

Odstávka 2. bloku Dukovan se protáhne do září

Společnost ČEZ posunula možný termín zprovoznění druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany z poloviny tohoto měsíce na začátek září. Informoval o tom její mluvčí Jiří Bezděk. Blok energetici odstavili kvůli netěsnosti v jednom z parogenerátorů 24. června. Závadu zjistili, když zvyšovali jeho výkon po měsíční plánované odstávce. V nejbližších dnech budou parogenerátor kontrolovat speciálním zařízením dovezeným z Temelína. Podle ředitele elektrárny je prioritou energetiků bezpečnost a spolehlivost provozu. Elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985. Loni dodala do sítě 14,25 TWh elektřiny. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045.

Praha může požádat o stavební povolení na metro D

Praha může zažádat o stavební povolení pro stavbu nové trasy metra D. Majitelé pozemků u plánované stanice Nemocnice Krč stáhli žalobu proti územnímu rozhodnutí. Potvrdil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha chce v prvé fázi stavět metro mezi Pankrácí a Depem Písnice. Mimo jiné právě v Písnici bude muset ještě výkupy potřebných pozemků vyřešit. Náklady na vybudování prvního úseku mají být předběžně 57 miliard korun. Praha plánuje v budoucnu trasu prodloužit z Pankráce do stanice Náměstí Míru.

Silničáři začnou opravovat pražskou Jižní spojku

Pražská Technická správa komunikací v úterý zahájí první část oprav na frekventované Jižní spojce. Silničáři budou pracovat v úseku od křížení se Záběhlickou ulicí ke sjezdu na Průběžnou ulici. Řidiči musejí v Praze počítat také s dalšími dopravními komplikacemi, například ve Strakonické, Vídeňské či Vltavské ulici.

Centrum v Brně registruje 100 tisíc pacientů s mozkovou příhodou

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má registr pacientů s cévní mozkovou příhodou, který eviduje už přes 100.000 pacientů. Uvedl to neurolog a autor konceptu registru Robert Mikulík. Podle něj se do registru Res-Q zapojilo asi 60 zemí a přes 900 nemocnic. Sběr dat, do kterého se zapojily země z Evropy, Asie i Ameriky, se uskutečnil v roce 2016. Registr sbírá informace o pacientech, jejich lécích a léčbě, hospitalizacích, ale také o tom, jak dlouho po příjezdu pacienta do nemocnice začne léčba. V ČR se podařilo zlepšit čas zahájení léčby v průměru na 21 minut, v minulosti to bylo kolem 60 minut. Podle Mikulíka jsou české nemocnice jedny z nejrychlejších na světě. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. V České republice postihne asi 25.000 lidí ročně.

Hasiči po 55 hodinách vyprostili tělo muže ze studně

Hasiči našli v pondělí k večeru tělo šestadvacetiletého muže zasypaného ve studni ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Zemina ho zasypala v sobotu po poledni v hloubce kolem deseti metrů, na jeho vyproštění pracovali hasiči téměř 55 hodin. Uvedl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Šance, že by muž neštěstí přežil, byla minimální. Policie případ dál vyšetřuje.

V Olomouci začne shakespearovské léto

Až 4500 diváků očekávají pořadatelé letošního ročníku divadelního festivalu Olomoucké shakespearovské léto. Přehlídka začne ve čtvrtek inscenací Kabaret nahatý Shakespeare. V programu je devět her a jeden koncert, herci se divákům představí pod širým nebem na parkánech Konviktu. Vystoupí i zpěvačka Aneta Langerová se smyčcovým orchestrem. Festival potrvá do 18. srpna. Přehlídka se letos koná již počtvrté.

Červenec nebyl podle Klementina nejteplejší měsíc

Letošní červenec byl podle pražského Klementina mimořádně teplý, ne však nejteplejší. Průměrná měsíční teplota dosáhla 22,3 stupně Celsia, což ukazuje na 17. nejteplejší červenec za posledních 245 let. Největší teplo bylo dosud v červenci 2006 s teplotou 25 stupňů, i první prázdninový měsíc loňského roku byl teplejší než letošní. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Klementinum zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775. Podle evropských vědců z programu Copernicus byl letošní červenec nejteplejším měsícem v historii měření na Zemi. Rekord velmi těsně překonal údaj z roku 2016.

Sport

Barbora Strýcová po životním grandslamu ve Wimbledonu získala ocenění tenisové asociace WTA za průlom měsíce. Tradiční anketu za červenec vyhrála i před další českou hráčkou Karolínou Muchovou, která byla ve čtyřčlenné nominaci.

Fotbalový brankář Tomáš Koubek přestoupil z Rennes do Augsburgu. Šestadvacetiletý český reprezentant podepsal s německým týmem pětiletou smlouvu.

Disciplinární komise potrestala fotbalovou Slavii za výtržnosti fanoušků proti Olomouci. Zápas proti Liberci se bude hrát bez diváků v hledišti. Slavie současně zaplatí pokutu 250 tisíc korun. Pražský klub trest přijal, odvolá se pouze proti následnému podmínečnému uzavření severní a jižní tribuny na dva zápasy s účinností do konce roku. Na sociální síti o tom informoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Největší hvězda basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský se poprvé zapojil do přípravy před zářijovým mistrovstvím světa v Číně. Turnaj však kvůli zranění nestihne jeden z dalších lídrů Jan Veselý. Věří ale, že se nic nemění na cíli týmu postoupit ze základní skupiny mezi nejlepší šestnáctku.

Martinu Ptáčkovou přivedla k bojovým uměním šikana ve škole. Dnes přitom patří ve svém sportu k nejlepším na světě. Dvaadvacetiletá blondýnka je několikanásobnou mistryní světa v kickboxu, nyní se ale věnuje hlavně disciplíně hand to hand combat, ve které jako třetí žena na světě získala nejvyšší možný černý pásek.

Počasí

Polojasno až oblačno, místy přeháňky, nejvyšší denní teploty 21 - 24 st. C.